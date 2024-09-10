"Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине - 10.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240910/1057349916.html
"Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине
"Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине - 10.09.2024 Украина.ру
"Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине
Прекрасно, когда три зрелых лидера настроены договориться о мире и наладить международную обстановку, заявила в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру по итогам ВЭФ-2024 участница форума из Малайзии Чиали Лим.
2024-09-10T17:02
2024-09-10T17:02
эксклюзив
китай
россия
малайзия
владимир путин
си цзиньпин
ес
асеан
сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0a/1057349667_0:0:2670:1502_1920x0_80_0_0_0546a4482b84da4eb570cbbf47203df4.jpg
К ее позитивному отзыву о мероприятии и о сотрудничестве стран АСЕАН с Россией присоединились бизнесмен Питер Конг из Китая и предприниматель Кириос Чен из Сингапура, которые также приехали на ВЭФ и приняли участие в пленарной с сессии с Владимиром Путиным.В частности, директор Cement Composites Co. Ltd. Питер Конг из Китая, который занимается производством и продажей конструкционных материалов в Таиланде, отметил, что форум прошел успешно, потому что он собрал людей не только из России и Китая, но с разных точек мира — они приехали для налаживания бизнеса.Основателю некоммерческой организации Kyrios Creationism Кириос Чен из Сингапура понравилась нацеленность на мир со стороны лидеров России, Китая и Малайзии. "Здесь, на форуме, очень комфортно находиться", — отметила она.С ней согласилась директор UHB Products Sdn Bhd Чиали Лим из Малайзии. Ей понравилось то, что президент ее страны приехал на ВЭФ-2024 и встретился с главой России и представителем Китая. Чиали Лим отметила еще один момент. "Я обычный, неправительственный человек. Я вижу через посылы в медиа, что Китай пытается создать сильные отношения с Россией. Вместе страны пытаются сделать мир мирным. И в качестве инструмента для этого используют экономику", — объяснила она.Однако товарооборот Китая с Евросоюзом в 2023 году составил 782,9 миллиардов долларов; с США в первом полугодии прошлого года — 327 миллиардов долларов; с Россией за 2023 год — 240,11 миллиардов долларов. США и ЕС — основные торговые партнеры для Пекина.Возникает вопрос, как же тогда Китай может выстраивать отношения с Россией, которая, мягко говоря, не ладит с США и Европой? Кто Китай для России: партнер, союзник или друг?Питер Конг считает, что страны, скорее всего, друзья. Что касается торговых связей между Китаем и Европой и влиянием этого фактора на взаимодействие с Россией, здесь важнее всего другое — сохранить мир на Земле, отметил Питер Конг. Кроме того, если начинается война или какой-то конфликт, то экономические связи рвутся, добавил Конг.Тем не менее, не все люди в Юго-Восточной Азии понимают, кто виноват в конфликте на Украине, они не знают о Стамбульских и Минских соглашениях и других нюансах. В Сингапуре, например, относятся настороженно к России из-за того, что она ведет спецоперацию на Украине (СВО).Кириос Чен, отвечая на вопрос о том, знают ли сингапурцы, почему Россия была вынуждена начать СВО и кто истинный виновник войны, заявила, что найти ответ сложно — у каждого гражданина Сингапура свой взгляд на эту ситуацию.Здесь важно, уточнила Кириос Чен, чтобы медиа сообщали правду, а люди читали новости, понимая, что происходит. Сингапурская пресса, американские СМИ, русские, китайские и украинские медиа — все пишут свое. Чиали Лим, в свою очередь, рассказала, что малазийцы тоже не особенно фокусируются на Украине. Во-первых, Украина и Россия далеко от Малайзии, а сами граждане Малайзии — деловые люди и больше интересуются внутренними делами страны, бизнесом и торговлей.Во-вторых, Малайзия в целом объективно смотрит на ситуацию, понимая, что это конфликт не только России и Украины - всегда есть третья сторона, добавила Чиали Лим.Малайзийские газеты, уточнила Чиали, в основном освещают бедствия, которые связаны с украино-российским кризисом: пострадавшие дети, отсутствие чистой воды из-за поврежденной инфраструктуры, и так далее. Их волнует не сам конфликт, а его последствия, которые влияют на людей.На мировых политических площадках, в том числе на ВЭФ, эксперты много говорили и продолжают обсуждать нежелание США отказаться от диктаторской позиции мирового гегемона. Однако Кириос Чен считает, что многие заблуждаются, когда пытаются концентрироваться на отдельной стране и ее поведении. С помощью бизнеса развивалась бы экономика, соответственно, налаживалась бы жизнь граждан, и все были бы довольны, объяснила гражданка Сингапура.Резюмируя сказанное, собеседники Украина.ру из Сингапура и Малайзии уточнили, что их страны придерживаются в украино-российском конфликте нейтралитета, который объявила АСЕАН. Кроме того, Сингапур и Малайзия - достаточно маленькие государства, не имеют сильного влияния на ситуацию. Их больше интересует экономический вопрос, ведь они во многом зависят от своих старших партнёров."Мы не можем производить достаточно еды, воды, у нас нет природных ресурсов. Мы зависим от всех", — заявили Лим и Чен.Восточный экономический форум (ВЭФ) на тему "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности" прошел с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Организатор Форума — Фонд Росконгресс.Форум собрал свыше 700 руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, представителей госструктур, известных экономистов и экспертов. Он включал в себя около 120 круглых столов и сессий. По словам советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова, на площадке подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллионов рублей.Что думают о России, США и Украине в Японии - в интервью Анны Черкасовой с еще одним участником Восточного экономического форума, председателем японской организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимурой Япония чуть лучше стала понимать СВО, а ВЭФ-2024 дал надежду.
https://ukraina.ru/20240909/1057333697.html
https://ukraina.ru/20240909/1057330282.html
https://ukraina.ru/20240904/1057243750.html
https://ukraina.ru/20240906/1057274828.html
китай
россия
малайзия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0a/1057349667_158:0:2531:1780_1920x0_80_0_0_79f3b3a099eaa56262885bcc4685a10c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, китай, россия, малайзия, владимир путин, си цзиньпин, ес, асеан, сво, украина, сша, конфликт, мир, вэф
Эксклюзив, Китай, Россия, Малайзия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ЕС, АСЕАН, СВО, Украина, США, конфликт, мир, ВЭФ

"Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине

17:02 10.09.2024
 
© Анна ЧеркасоваУчастники ВЭФ-2024. Чиали Лим (Малайзия), Кириос Чен (Сингапур), Питер Конг (Китай)
Участники ВЭФ-2024. Чиали Лим (Малайзия), Кириос Чен (Сингапур), Питер Конг (Китай)
© Анна Черкасова
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Прекрасно, когда три зрелых лидера настроены договориться о мире и наладить международную обстановку, заявила в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру по итогам ВЭФ-2024 участница форума из Малайзии Чиали Лим.
К ее позитивному отзыву о мероприятии и о сотрудничестве стран АСЕАН с Россией присоединились бизнесмен Питер Конг из Китая и предприниматель Кириос Чен из Сингапура, которые также приехали на ВЭФ и приняли участие в пленарной с сессии с Владимиром Путиным.
В частности, директор Cement Composites Co. Ltd. Питер Конг из Китая, который занимается производством и продажей конструкционных материалов в Таиланде, отметил, что форум прошел успешно, потому что он собрал людей не только из России и Китая, но с разных точек мира — они приехали для налаживания бизнеса.
Основателю некоммерческой организации Kyrios Creationism Кириос Чен из Сингапура понравилась нацеленность на мир со стороны лидеров России, Китая и Малайзии. "Здесь, на форуме, очень комфортно находиться", — отметила она.
С ней согласилась директор UHB Products Sdn Bhd Чиали Лим из Малайзии. Ей понравилось то, что президент ее страны приехал на ВЭФ-2024 и встретился с главой России и представителем Китая.

"Это хороший выбор — пойти на контакт с Россией и Китаем, президентом Владимиром Путиным и заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Мне радостно видеть, как трое зрелых лидеров настроены договориться о мире, стараются наладить международную обстановку. Шикарно, молодцы!"

Чиали Лим отметила еще один момент. "Я обычный, неправительственный человек. Я вижу через посылы в медиа, что Китай пытается создать сильные отношения с Россией. Вместе страны пытаются сделать мир мирным. И в качестве инструмента для этого используют экономику", — объяснила она.
Виктория Панова
Вчера, 18:31
Мрачная "Семерка" и позитивный БРИКС. Виктория Панова о том, почему страны НАТО смотрят в другую сторонуУчастник ВЭФ-2024, руководитель Экспертного совета БРИКС – Россия Виктория Панова в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру объяснила, что Запад воспринимает БРИКС как угрозу, но виновато в этом не объединение, а непомерные амбиции западного гегемона
Однако товарооборот Китая с Евросоюзом в 2023 году составил 782,9 миллиардов долларов; с США в первом полугодии прошлого года — 327 миллиардов долларов; с Россией за 2023 год — 240,11 миллиардов долларов. США и ЕС — основные торговые партнеры для Пекина.
Возникает вопрос, как же тогда Китай может выстраивать отношения с Россией, которая, мягко говоря, не ладит с США и Европой? Кто Китай для России: партнер, союзник или друг?
Питер Конг считает, что страны, скорее всего, друзья.

"Я вижу, как общаются Владимир Путин и Си Цзиньпин. Они вместе работают, вместе обедают — и так во многом. Поэтому, мне кажется, что здесь разговор идет скорее про дружбу".

Что касается торговых связей между Китаем и Европой и влиянием этого фактора на взаимодействие с Россией, здесь важнее всего другое — сохранить мир на Земле, отметил Питер Конг.

"Думаю, Китаю не нужно выбрать между европейцами и русскими. Китай придерживается мнения, что важно не чью-либо сторону принимать в конфликте, а использовать экономику, чтобы разрешить конфликт", — объяснил он.

Кроме того, если начинается война или какой-то конфликт, то экономические связи рвутся, добавил Конг.
Тем не менее, не все люди в Юго-Восточной Азии понимают, кто виноват в конфликте на Украине, они не знают о Стамбульских и Минских соглашениях и других нюансах. В Сингапуре, например, относятся настороженно к России из-за того, что она ведет спецоперацию на Украине (СВО).
Вчера, 17:55
Депутат Николай Новичков: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существуетДепутат Госдумы России, африканист, доктор экономических наук Николай Новичков считает: спецоперация на Украине показала, что Россия как нация состоялась и сохранила свой культурный код. С Украиной не все потеряно — закончим СВО и "перепрошьем" заново
Кириос Чен, отвечая на вопрос о том, знают ли сингапурцы, почему Россия была вынуждена начать СВО и кто истинный виновник войны, заявила, что найти ответ сложно — у каждого гражданина Сингапура свой взгляд на эту ситуацию.
"Мы не можем причесать всех под одну гребенку и говорить в общем об этой ситуации. Некоторые думают, что Украина права в конфликте, другие занимают сторону России", — отметила она.
Здесь важно, уточнила Кириос Чен, чтобы медиа сообщали правду, а люди читали новости, понимая, что происходит. Сингапурская пресса, американские СМИ, русские, китайские и украинские медиа — все пишут свое.

"Люди читают разные источники с разными позициями. В Сингапуре СМИ мало говорят об Украине, стараясь избегать чувствительной темы и не желая втягиваться в чужой конфликт. Есть лишь сухие факты о погибших и потерях с обеих сторон", — добавила она.

Чиали Лим, в свою очередь, рассказала, что малазийцы тоже не особенно фокусируются на Украине. Во-первых, Украина и Россия далеко от Малайзии, а сами граждане Малайзии — деловые люди и больше интересуются внутренними делами страны, бизнесом и торговлей.
Во-вторых, Малайзия в целом объективно смотрит на ситуацию, понимая, что это конфликт не только России и Украины - всегда есть третья сторона, добавила Чиали Лим.
ВЭФ-2024
4 сентября, 18:19
Без Украины. Россия и Малайзия стали ещё ближе друг к другу на ВЭФ-2024 Приезд Анвара Ибрагима на ВЭФ-2024 на встречу с Владимиром Путиным — серьезный признак сближения России и Малайзии, заявил изданию Украина.ру модератор и спикер сессий на форуме, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов
Малайзийские газеты, уточнила Чиали, в основном освещают бедствия, которые связаны с украино-российским кризисом: пострадавшие дети, отсутствие чистой воды из-за поврежденной инфраструктуры, и так далее. Их волнует не сам конфликт, а его последствия, которые влияют на людей.
На мировых политических площадках, в том числе на ВЭФ, эксперты много говорили и продолжают обсуждать нежелание США отказаться от диктаторской позиции мирового гегемона. Однако Кириос Чен считает, что многие заблуждаются, когда пытаются концентрироваться на отдельной стране и ее поведении.
"Если бы каждое государство фокусировалось больше на экономике и оставалось нейтральным к конфликту на Украине, то он бы давно закончился", — уверена она.
С помощью бизнеса развивалась бы экономика, соответственно, налаживалась бы жизнь граждан, и все были бы довольны, объяснила гражданка Сингапура.
Резюмируя сказанное, собеседники Украина.ру из Сингапура и Малайзии уточнили, что их страны придерживаются в украино-российском конфликте нейтралитета, который объявила АСЕАН. Кроме того, Сингапур и Малайзия - достаточно маленькие государства, не имеют сильного влияния на ситуацию. Их больше интересует экономический вопрос, ведь они во многом зависят от своих старших партнёров.
"Мы не можем производить достаточно еды, воды, у нас нет природных ресурсов. Мы зависим от всех", — заявили Лим и Чен.
Мария Захарова на ВЭФ-2024
6 сентября, 05:40
Япония может стать второй Украиной, а Франции нужно в БРИКС — эксперты ВЭФ-2024 о многополярном миреНа ВЭФ-2024 в рамках блока "Новые контуры международного сотрудничества" 4 сентября прошла дискуссия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире" под модерацией политолога Александра Дугина и при участии Марии Захаровой.
Восточный экономический форум (ВЭФ) на тему "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности" прошел с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Организатор Форума — Фонд Росконгресс.
Форум собрал свыше 700 руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, представителей госструктур, известных экономистов и экспертов. Он включал в себя около 120 круглых столов и сессий.
По словам советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова, на площадке подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллионов рублей.
Что думают о России, США и Украине в Японии - в интервью Анны Черкасовой с еще одним участником Восточного экономического форума, председателем японской организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимурой Япония чуть лучше стала понимать СВО, а ВЭФ-2024 дал надежду.
 
ЭксклюзивКитайРоссияМалайзияВладимир ПутинСи ЦзиньпинЕСАСЕАНСВОУкраинаСШАконфликтмирВЭФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13За два месяца до отставки: Байден обсудит с Лондоном, давать ли Киеву команду "фас"
17:06Украина становится точкой сборки террористического интернационала
17:02"Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине
16:53Военкор Тимофей Ермаков: ВСУ выскочили из котла у Красногоровки, но Россия устроит его в другом месте
16:49Энергетика, Курск и вечные мирные переговоры
16:42Отражение агрессии с воды: в России стартовали учения "Океан-2024"
16:17Хочу жить в России! Когда президент сказал о "лагерях для русских", у меня щелкнуло: уезжаем из Чехии
16:01Российский военный рассказал, как солдаты ВСУ атаковали друг друга в Курской области
15:58"Хотела воевать, а не обслуживать": медик ВСУ пожаловалась на домогательства
15:33Шмыгаль заявил об уничтожении всех обслуживавших Харьков ТЭЦ
14:13Смирнов рассказал о компенсациях для утративших имущество жителей Курской области
14:12"Русские разнесут Нью-Йорк, а мы – всю Россию": Тильман о том, почему Запад не боится ядерной войны
14:06"ЦИПСОшные технологии": советник губернатора Курской области рассказал о происках "якобы Z-каналов"
14:05Заставил извиняться за позор на весь город. Уголовник избил ветерана ВСУ в Смеле
13:30Быть на правильной стороне. Почему харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Россию
13:28Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области
13:24В России начался суд над наемницей из "Грузинского легиона"
13:20Мэр Ивано-Франковска объявил кампанию против "обилия русскоговорящих жителей"
13:11Киев переходит к терактам. Главное на Украине на 13:00 10 сентября
13:04Радикально сменил риторику от отчаяния. Как Шольц попал в ловушку и теперь призывает к "миру"
Лента новостейМолния