https://ukraina.ru/20240910/1057349916.html

"Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине

"Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине - 10.09.2024 Украина.ру

"Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине

Прекрасно, когда три зрелых лидера настроены договориться о мире и наладить международную обстановку, заявила в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру по итогам ВЭФ-2024 участница форума из Малайзии Чиали Лим.

2024-09-10T17:02

2024-09-10T17:02

2024-09-10T17:02

эксклюзив

китай

россия

малайзия

владимир путин

си цзиньпин

ес

асеан

сво

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0a/1057349667_0:0:2670:1502_1920x0_80_0_0_0546a4482b84da4eb570cbbf47203df4.jpg

К ее позитивному отзыву о мероприятии и о сотрудничестве стран АСЕАН с Россией присоединились бизнесмен Питер Конг из Китая и предприниматель Кириос Чен из Сингапура, которые также приехали на ВЭФ и приняли участие в пленарной с сессии с Владимиром Путиным.В частности, директор Cement Composites Co. Ltd. Питер Конг из Китая, который занимается производством и продажей конструкционных материалов в Таиланде, отметил, что форум прошел успешно, потому что он собрал людей не только из России и Китая, но с разных точек мира — они приехали для налаживания бизнеса.Основателю некоммерческой организации Kyrios Creationism Кириос Чен из Сингапура понравилась нацеленность на мир со стороны лидеров России, Китая и Малайзии. "Здесь, на форуме, очень комфортно находиться", — отметила она.С ней согласилась директор UHB Products Sdn Bhd Чиали Лим из Малайзии. Ей понравилось то, что президент ее страны приехал на ВЭФ-2024 и встретился с главой России и представителем Китая. Чиали Лим отметила еще один момент. "Я обычный, неправительственный человек. Я вижу через посылы в медиа, что Китай пытается создать сильные отношения с Россией. Вместе страны пытаются сделать мир мирным. И в качестве инструмента для этого используют экономику", — объяснила она.Однако товарооборот Китая с Евросоюзом в 2023 году составил 782,9 миллиардов долларов; с США в первом полугодии прошлого года — 327 миллиардов долларов; с Россией за 2023 год — 240,11 миллиардов долларов. США и ЕС — основные торговые партнеры для Пекина.Возникает вопрос, как же тогда Китай может выстраивать отношения с Россией, которая, мягко говоря, не ладит с США и Европой? Кто Китай для России: партнер, союзник или друг?Питер Конг считает, что страны, скорее всего, друзья. Что касается торговых связей между Китаем и Европой и влиянием этого фактора на взаимодействие с Россией, здесь важнее всего другое — сохранить мир на Земле, отметил Питер Конг. Кроме того, если начинается война или какой-то конфликт, то экономические связи рвутся, добавил Конг.Тем не менее, не все люди в Юго-Восточной Азии понимают, кто виноват в конфликте на Украине, они не знают о Стамбульских и Минских соглашениях и других нюансах. В Сингапуре, например, относятся настороженно к России из-за того, что она ведет спецоперацию на Украине (СВО).Кириос Чен, отвечая на вопрос о том, знают ли сингапурцы, почему Россия была вынуждена начать СВО и кто истинный виновник войны, заявила, что найти ответ сложно — у каждого гражданина Сингапура свой взгляд на эту ситуацию.Здесь важно, уточнила Кириос Чен, чтобы медиа сообщали правду, а люди читали новости, понимая, что происходит. Сингапурская пресса, американские СМИ, русские, китайские и украинские медиа — все пишут свое. Чиали Лим, в свою очередь, рассказала, что малазийцы тоже не особенно фокусируются на Украине. Во-первых, Украина и Россия далеко от Малайзии, а сами граждане Малайзии — деловые люди и больше интересуются внутренними делами страны, бизнесом и торговлей.Во-вторых, Малайзия в целом объективно смотрит на ситуацию, понимая, что это конфликт не только России и Украины - всегда есть третья сторона, добавила Чиали Лим.Малайзийские газеты, уточнила Чиали, в основном освещают бедствия, которые связаны с украино-российским кризисом: пострадавшие дети, отсутствие чистой воды из-за поврежденной инфраструктуры, и так далее. Их волнует не сам конфликт, а его последствия, которые влияют на людей.На мировых политических площадках, в том числе на ВЭФ, эксперты много говорили и продолжают обсуждать нежелание США отказаться от диктаторской позиции мирового гегемона. Однако Кириос Чен считает, что многие заблуждаются, когда пытаются концентрироваться на отдельной стране и ее поведении. С помощью бизнеса развивалась бы экономика, соответственно, налаживалась бы жизнь граждан, и все были бы довольны, объяснила гражданка Сингапура.Резюмируя сказанное, собеседники Украина.ру из Сингапура и Малайзии уточнили, что их страны придерживаются в украино-российском конфликте нейтралитета, который объявила АСЕАН. Кроме того, Сингапур и Малайзия - достаточно маленькие государства, не имеют сильного влияния на ситуацию. Их больше интересует экономический вопрос, ведь они во многом зависят от своих старших партнёров."Мы не можем производить достаточно еды, воды, у нас нет природных ресурсов. Мы зависим от всех", — заявили Лим и Чен.Восточный экономический форум (ВЭФ) на тему "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности" прошел с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Организатор Форума — Фонд Росконгресс.Форум собрал свыше 700 руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, представителей госструктур, известных экономистов и экспертов. Он включал в себя около 120 круглых столов и сессий. По словам советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова, на площадке подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллионов рублей.Что думают о России, США и Украине в Японии - в интервью Анны Черкасовой с еще одним участником Восточного экономического форума, председателем японской организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимурой Япония чуть лучше стала понимать СВО, а ВЭФ-2024 дал надежду.

https://ukraina.ru/20240909/1057333697.html

https://ukraina.ru/20240909/1057330282.html

https://ukraina.ru/20240904/1057243750.html

https://ukraina.ru/20240906/1057274828.html

китай

россия

малайзия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, китай, россия, малайзия, владимир путин, си цзиньпин, ес, асеан, сво, украина, сша, конфликт, мир, вэф