https://ukraina.ru/20240910/1057349916.html
"Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине
"Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине - 10.09.2024 Украина.ру
"Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине
Прекрасно, когда три зрелых лидера настроены договориться о мире и наладить международную обстановку, заявила в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру по итогам ВЭФ-2024 участница форума из Малайзии Чиали Лим.
2024-09-10T17:02
2024-09-10T17:02
2024-09-10T17:02
эксклюзив
китай
россия
малайзия
владимир путин
си цзиньпин
ес
асеан
сво
украина
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К ее позитивному отзыву о мероприятии и о сотрудничестве стран АСЕАН с Россией присоединились бизнесмен Питер Конг из Китая и предприниматель Кириос Чен из Сингапура, которые также приехали на ВЭФ и приняли участие в пленарной с сессии с Владимиром Путиным.В частности, директор Cement Composites Co. Ltd. Питер Конг из Китая, который занимается производством и продажей конструкционных материалов в Таиланде, отметил, что форум прошел успешно, потому что он собрал людей не только из России и Китая, но с разных точек мира — они приехали для налаживания бизнеса.Основателю некоммерческой организации Kyrios Creationism Кириос Чен из Сингапура понравилась нацеленность на мир со стороны лидеров России, Китая и Малайзии. "Здесь, на форуме, очень комфортно находиться", — отметила она.С ней согласилась директор UHB Products Sdn Bhd Чиали Лим из Малайзии. Ей понравилось то, что президент ее страны приехал на ВЭФ-2024 и встретился с главой России и представителем Китая. Чиали Лим отметила еще один момент. "Я обычный, неправительственный человек. Я вижу через посылы в медиа, что Китай пытается создать сильные отношения с Россией. Вместе страны пытаются сделать мир мирным. И в качестве инструмента для этого используют экономику", — объяснила она.Однако товарооборот Китая с Евросоюзом в 2023 году составил 782,9 миллиардов долларов; с США в первом полугодии прошлого года — 327 миллиардов долларов; с Россией за 2023 год — 240,11 миллиардов долларов. США и ЕС — основные торговые партнеры для Пекина.Возникает вопрос, как же тогда Китай может выстраивать отношения с Россией, которая, мягко говоря, не ладит с США и Европой? Кто Китай для России: партнер, союзник или друг?Питер Конг считает, что страны, скорее всего, друзья. Что касается торговых связей между Китаем и Европой и влиянием этого фактора на взаимодействие с Россией, здесь важнее всего другое — сохранить мир на Земле, отметил Питер Конг. Кроме того, если начинается война или какой-то конфликт, то экономические связи рвутся, добавил Конг.Тем не менее, не все люди в Юго-Восточной Азии понимают, кто виноват в конфликте на Украине, они не знают о Стамбульских и Минских соглашениях и других нюансах. В Сингапуре, например, относятся настороженно к России из-за того, что она ведет спецоперацию на Украине (СВО).Кириос Чен, отвечая на вопрос о том, знают ли сингапурцы, почему Россия была вынуждена начать СВО и кто истинный виновник войны, заявила, что найти ответ сложно — у каждого гражданина Сингапура свой взгляд на эту ситуацию.Здесь важно, уточнила Кириос Чен, чтобы медиа сообщали правду, а люди читали новости, понимая, что происходит. Сингапурская пресса, американские СМИ, русские, китайские и украинские медиа — все пишут свое. Чиали Лим, в свою очередь, рассказала, что малазийцы тоже не особенно фокусируются на Украине. Во-первых, Украина и Россия далеко от Малайзии, а сами граждане Малайзии — деловые люди и больше интересуются внутренними делами страны, бизнесом и торговлей.Во-вторых, Малайзия в целом объективно смотрит на ситуацию, понимая, что это конфликт не только России и Украины - всегда есть третья сторона, добавила Чиали Лим.Малайзийские газеты, уточнила Чиали, в основном освещают бедствия, которые связаны с украино-российским кризисом: пострадавшие дети, отсутствие чистой воды из-за поврежденной инфраструктуры, и так далее. Их волнует не сам конфликт, а его последствия, которые влияют на людей.На мировых политических площадках, в том числе на ВЭФ, эксперты много говорили и продолжают обсуждать нежелание США отказаться от диктаторской позиции мирового гегемона. Однако Кириос Чен считает, что многие заблуждаются, когда пытаются концентрироваться на отдельной стране и ее поведении. С помощью бизнеса развивалась бы экономика, соответственно, налаживалась бы жизнь граждан, и все были бы довольны, объяснила гражданка Сингапура.Резюмируя сказанное, собеседники Украина.ру из Сингапура и Малайзии уточнили, что их страны придерживаются в украино-российском конфликте нейтралитета, который объявила АСЕАН. Кроме того, Сингапур и Малайзия - достаточно маленькие государства, не имеют сильного влияния на ситуацию. Их больше интересует экономический вопрос, ведь они во многом зависят от своих старших партнёров."Мы не можем производить достаточно еды, воды, у нас нет природных ресурсов. Мы зависим от всех", — заявили Лим и Чен.Восточный экономический форум (ВЭФ) на тему "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности" прошел с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Организатор Форума — Фонд Росконгресс.Форум собрал свыше 700 руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, представителей госструктур, известных экономистов и экспертов. Он включал в себя около 120 круглых столов и сессий. По словам советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова, на площадке подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллионов рублей.Что думают о России, США и Украине в Японии - в интервью Анны Черкасовой с еще одним участником Восточного экономического форума, председателем японской организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимурой Япония чуть лучше стала понимать СВО, а ВЭФ-2024 дал надежду.
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эксклюзив, китай, россия, малайзия, владимир путин, си цзиньпин, ес, асеан, сво, украина, сша, конфликт, мир, вэф
"Сделать мир мирным". Участники ВЭФ-2024 из Малайзии, Сингапура и Китая о России и Украине
Прекрасно, когда три зрелых лидера настроены договориться о мире и наладить международную обстановку, заявила в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру по итогам ВЭФ-2024 участница форума из Малайзии Чиали Лим.
К ее позитивному отзыву о мероприятии и о сотрудничестве стран АСЕАН с Россией присоединились бизнесмен Питер Конг
из Китая и предприниматель Кириос Чен
из Сингапура, которые также приехали на ВЭФ и приняли участие в пленарной с сессии с Владимиром Путиным.
В частности, директор Cement Composites Co. Ltd. Питер Конг из Китая, который занимается производством и продажей конструкционных материалов в Таиланде
, отметил, что форум прошел успешно, потому что он собрал людей не только из России и Китая, но с разных точек мира — они приехали для налаживания бизнеса.
Основателю некоммерческой организации Kyrios Creationism Кириос Чен из Сингапура понравилась нацеленность на мир со стороны лидеров России, Китая и Малайзии. "Здесь, на форуме, очень комфортно находиться", — отметила она.
С ней согласилась директор UHB Products Sdn Bhd Чиали Лим из Малайзии. Ей понравилось то, что президент ее страны приехал на ВЭФ-2024 и встретился с главой России и представителем Китая.
"Это хороший выбор — пойти на контакт с Россией и Китаем, президентом Владимиром Путиным и заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Мне радостно видеть, как трое зрелых лидеров настроены договориться о мире, стараются наладить международную обстановку. Шикарно, молодцы!"
Чиали Лим отметила еще один момент. "Я обычный, неправительственный человек. Я вижу через посылы в медиа, что Китай пытается создать сильные отношения с Россией. Вместе страны пытаются сделать мир мирным. И в качестве инструмента для этого используют экономику", — объяснила она.
Однако товарооборот Китая с Евросоюзом
в 2023 году составил 782,9 миллиардов долларов; с США
в первом полугодии прошлого года — 327 миллиардов долларов; с Россией за 2023 год — 240,11 миллиардов долларов. США и ЕС — основные торговые партнеры для Пекина
.
Возникает вопрос, как же тогда Китай может выстраивать отношения с Россией, которая, мягко говоря, не ладит с США и Европой? Кто Китай для России: партнер, союзник или друг?
Питер Конг считает, что страны, скорее всего, друзья.
"Я вижу, как общаются Владимир Путин и Си Цзиньпин. Они вместе работают, вместе обедают — и так во многом. Поэтому, мне кажется, что здесь разговор идет скорее про дружбу".
Что касается торговых связей между Китаем и Европой и влиянием этого фактора на взаимодействие с Россией, здесь важнее всего другое — сохранить мир на Земле, отметил Питер Конг.
"Думаю, Китаю не нужно выбрать между европейцами и русскими. Китай придерживается мнения, что важно не чью-либо сторону принимать в конфликте, а использовать экономику, чтобы разрешить конфликт", — объяснил он.
Кроме того, если начинается война или какой-то конфликт, то экономические связи рвутся, добавил Конг.
Тем не менее, не все люди в Юго-Восточной Азии понимают, кто виноват в конфликте на Украине, они не знают о Стамбульских и Минских соглашениях и других нюансах. В Сингапуре, например, относятся настороженно к России из-за того, что она ведет спецоперацию на Украине (СВО).
Кириос Чен, отвечая на вопрос о том, знают ли сингапурцы, почему Россия была вынуждена начать СВО и кто истинный виновник войны, заявила, что найти ответ сложно — у каждого гражданина Сингапура свой взгляд на эту ситуацию.
"Мы не можем причесать всех под одну гребенку и говорить в общем об этой ситуации. Некоторые думают, что Украина права в конфликте, другие занимают сторону России", — отметила она.
Здесь важно, уточнила Кириос Чен, чтобы медиа сообщали правду, а люди читали новости, понимая, что происходит. Сингапурская пресса, американские СМИ, русские, китайские и украинские медиа — все пишут свое.
"Люди читают разные источники с разными позициями. В Сингапуре СМИ мало говорят об Украине, стараясь избегать чувствительной темы и не желая втягиваться в чужой конфликт. Есть лишь сухие факты о погибших и потерях с обеих сторон", — добавила она.
Чиали Лим, в свою очередь, рассказала, что малазийцы тоже не особенно фокусируются на Украине. Во-первых, Украина и Россия далеко от Малайзии, а сами граждане Малайзии — деловые люди и больше интересуются внутренними делами страны, бизнесом и торговлей.
Во-вторых, Малайзия в целом объективно смотрит на ситуацию, понимая, что это конфликт не только России и Украины - всегда есть третья сторона, добавила Чиали Лим.
Малайзийские газеты, уточнила Чиали, в основном освещают бедствия, которые связаны с украино-российским кризисом: пострадавшие дети, отсутствие чистой воды из-за поврежденной инфраструктуры, и так далее. Их волнует не сам конфликт, а его последствия, которые влияют на людей.
На мировых политических площадках, в том числе на ВЭФ, эксперты много говорили и продолжают обсуждать нежелание США отказаться от диктаторской позиции мирового гегемона. Однако Кириос Чен считает, что многие заблуждаются, когда пытаются концентрироваться на отдельной стране и ее поведении.
"Если бы каждое государство фокусировалось больше на экономике и оставалось нейтральным к конфликту на Украине, то он бы давно закончился", — уверена она.
С помощью бизнеса развивалась бы экономика, соответственно, налаживалась бы жизнь граждан, и все были бы довольны, объяснила гражданка Сингапура.
Резюмируя сказанное, собеседники Украина.ру из Сингапура и Малайзии уточнили, что их страны придерживаются в украино-российском конфликте нейтралитета, который объявила АСЕАН. Кроме того, Сингапур и Малайзия - достаточно маленькие государства, не имеют сильного влияния на ситуацию. Их больше интересует экономический вопрос, ведь они во многом зависят от своих старших партнёров.
"Мы не можем производить достаточно еды, воды, у нас нет природных ресурсов. Мы зависим от всех", — заявили Лим и Чен.
Восточный экономический форум (ВЭФ) на тему "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности" прошел с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Организатор Форума — Фонд Росконгресс.
Форум собрал свыше 700 руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, представителей госструктур, известных экономистов и экспертов. Он включал в себя около 120 круглых столов и сессий.
По словам советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова, на площадке подписано более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллионов рублей.
Что думают о России, США и Украине в Японии - в интервью Анны Черкасовой с еще одним участником Восточного экономического форума, председателем японской организации "Иссуй-Кай" Мицухиро Кимурой Япония чуть лучше стала понимать СВО, а ВЭФ-2024 дал надежду.