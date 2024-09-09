Штурмовая авиация и десантная операция : эксперт рассказал, из чего Украина формирует "ударный кулак"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУДесант ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
В прошлом году у противника не было таких возможностей по беспилотникам, которые есть сейчас. Также у ВСУ не было и штурмовой авиации, которая может завоевывать господство в воздухе, как F-16. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
По мнению экспертов, в прошлом году одной из причин провала ВСУ было то, что наступающие группировки завязли на минных полях перед основной линией обороны, которые создавались методом дистанционного минирования.
Сейчас эту проблему противник будет пытаться решить, делая упор на беспилотники, с помощью которых будут прокладывать проходы в минных полях, рассказал эксперт.
Скорее всего, беспилотники будут подлетать, сбрасывать мины, а дальше пойдут машины разграждения. В прошлом году у противника не было таких возможностей по беспилотникам, которые есть сейчас, уточнил он.
"В прошлом году у них не было и штурмовой авиации, которая может завоевывать господство в воздухе, как F-16. Сейчас еще много компонентов доезжают на Украину, чтобы сформировать ударный кулак", — подчеркнул Клинцевич.
Также нельзя исключать мощную десантную операцию ВСУ со стороны воды. Украине передали огромное количество катеров, понтонных мостов, которые могут использоваться на Херсонском направлении, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру
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