https://ukraina.ru/20240909/1057280236.html

Штурмовая авиация и десантная операция : эксперт рассказал, из чего Украина формирует "ударный кулак"

Штурмовая авиация и десантная операция : эксперт рассказал, из чего Украина формирует "ударный кулак" - 09.09.2024 Украина.ру

Штурмовая авиация и десантная операция : эксперт рассказал, из чего Украина формирует "ударный кулак"

В прошлом году у противника не было таких возможностей по беспилотникам, которые есть сейчас. Также у ВСУ не было и штурмовой авиации, которая может завоевывать господство в воздухе, как F-16. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-09T05:00

2024-09-09T05:00

2024-09-09T05:00

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украина

херсонское направление

крым

клинцевич

f-16

бпла

мины

беспилотники

десант

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По мнению экспертов, в прошлом году одной из причин провала ВСУ было то, что наступающие группировки завязли на минных полях перед основной линией обороны, которые создавались методом дистанционного минирования.Сейчас эту проблему противник будет пытаться решить, делая упор на беспилотники, с помощью которых будут прокладывать проходы в минных полях, рассказал эксперт.Скорее всего, беспилотники будут подлетать, сбрасывать мины, а дальше пойдут машины разграждения. В прошлом году у противника не было таких возможностей по беспилотникам, которые есть сейчас, уточнил он.Также нельзя исключать мощную десантную операцию ВСУ со стороны воды. Украине передали огромное количество катеров, понтонных мостов, которые могут использоваться на Херсонском направлении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.руО других последствиях курской авантюры для киевского режима - в интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240906/1057263356.html

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новости, украина, херсонское направление, крым, клинцевич, f-16, бпла, мины, беспилотники, десант, всу, наступление