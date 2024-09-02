Александр Казаков: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения"
© Александр КазаковАлександр Казаков интервью
© Александр Казаков
Покровско-Кураховская операция станет переломным моментом в СВО. После нее мы выходим на оперативный простор. Покровск – серьезный город. И укреплен он неплохо. Но дело не в крепостных стен, а в том, готовы ли защитники крепости умирать на этих стенах
И по мере того, как будет затухать курская авантюра, мы еще на каком-то участке пойдем вперед такими же темпами, как и под Покровском, считает советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Александр Юрьевич, как вы в целом оцениваете наши последние удары по украинской энергетике? Мы действительно решили устроить им блэкаут перед зимним отопительным сезоном?
- Нет. Мы по-прежнему не ставим своей задачей выключить на Украине свет, а вместе с ним выключить воду и канализацию – нормальную жизнь. Мы не собираемся терроризировать мирное население городов, заставляя их с 16 этажа спускаться, чтобы сходить в туалет во дворе. Атомные электростанции мы трогать тоже не будем.
Да, есть вариант, чтобы разрушить подстанции. Но на самом деле эти подстанции сами себя заглушат в автоматическом режиме, если они будут вырабатывать электроэнергию, а сбросить ее не смогут.
3 августа, 08:18Александр Казаков: Под Авдеевкой Россия давит паровым катком, заставляя ВСУ сидеть на шпагатеХарактер боевых действий с нашей стороны говорит о том, что наша разведка знает, что у противника нет сил ни нанести фланговый удар, ни перебросить резервы, потому что мы их вытащили в Харьковскую область.
Повторюсь, ни одну из этих задач мы перед собой не ставим.
Дело в том, что мы с осени 2022 года, нанося удары по критически важной инфраструктуре, в какой-то мере тренировали украинское население, которое вело себя так же, как вели бы себя мы. Люди восприняли это как вызов и делали так, как это делали в Донецке. Донецк на какой-то момент оставили без воды, без электричества и в продуктовой блокаде, но люди не сбежали и выжили.
Если вы посмотрите видео из Киева, Черкасс и Одессы, вы обратите внимание, что дома обросли большим количеством внешних атрибутов. Раньше там везде висели кондиционеры, а теперь на балконах стоят генераторы. Миллионы таких приборов были завезены на Украину для частного использования и продолжают их везти. То есть гражданское общество в целом эту проблему для себя решило.
А наши удары по энергетике бьют по режиму Зеленского, по экономике, по ВПК и по транспорту. Это целенаправленная кампания, которая влияет на войну, а не на мир.
- Насколько эти удары были эффективны в военном отношении? Была информация, что в результате попаданий сгорели несколько "Хаймарсов".
- В случае с "Хаймарсами" раньше мы бегали на перегонки с противником. Учитывая дальнобойность и мобильность этой РСЗО, поразить ее было очень трудно. Но за последнее время мы наколошматили огромное количество таких машин по одной простой причине: военные решения киевского режима вынудили их вытащить эту технику из укрытий и подтащить близко к линии фронта, где мы видим все.
Эпизод, когда мы одним пакетом накрыли несколько "Хаймарсов", был недалеко от нашей бывшей границы, когда ВСУ подтащили все эти средства во время своего курского набега. И в первый же день этой авантюры грохнули два "Бука" (противник же понимал, что без фронтового ПВО наступать невозможно). Враг исправился. Мы ему сказали: "спасибо" и грохнули эти ЗРК.
Наконец, такое количество пораженного высокоточного и высокотехнологичного американского оружия на Украине говорит о том, что у нас стало больше "глаз". Без фанфар и размахивания флажками мы продолжаем наращивать свою спутниковую группировку. И мы наверняка договариваемся с кем-то из наших партнеров о том, чтобы они передавали нам информацию со своих спутников.
- Насчет курского вторжения. Когда это началось, наши официальные источники писали о заходе крупной ДРГ, затем сообщали, что мы противника выдавили за границу, а теперь там открыт новый фронт. Что именно там происходит сейчас?
- Давайте сперва разберемся с тем, что же там произошло.
Видели ли мы накопление сил и средств на той стороне? Конечно. Но противник смог нас обмануть. Это нормально. Война – путь обмана. Мы обманываем его, он обманывает нас. Причем Украина и Запад вкладывала ресурсы, чтобы нас обмануть. Накапливая силы и средства, враг готовился встретить наш удар под Сумами, как это было на севере Харьковской области.
Было же очевидно, что для нас было выгодно удлинять фронт и создавать буферную зону. Поэтому ВСУ рыли окопы, строили блиндажи, заливали бетон. Мы все это видели. Только не поняли, что враг будет использовать это не для обороны, а для нападения.
Понимаете, Слобожанщина – это не Запорожские степи. Там есть леса. ВСУ скрытно перебросили туда две ударные бригады (80-ю и 82-ю). И когда противник начал прорыв границы группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, наши военные действительно посчитали это прорывом крупной ДРГ. Это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие Курскую операцию от Белгородской.
Когда кто-то говорит, что у нас там не было минных полей, это неправда. У нас там все было. На границе у нас были пограничные войска (ФСБ), а в 10-15 километров полосы обеспечения находится армия. Потому что охраняют границу пограничники, а защищают территорию военные. И за эту полосу обеспечения ВСУ до сих пор не вышли.
Противник остановился не потому, что у него бензин кончился. Просто он уперся в наши обороняющиеся ряды.
Потом, когда мы увидели вражескую инженерную технику, когда они расширили коридор для вторжения и когда мы увидели количество их личного состава, стало понятно, что цели и задачи этой операции будут не медийными. Я сразу не же не поверил, что они хотят захватить Курчатов вместе с АЭС. Им бы просто не дали это сделать. Украина просто-напросто обезьянничала, пытаясь отзеркалить наши действия под Волчанском.
Тогда тоже многие говорили, что мы ударим на Харьков и в тыл Купянской группировке, но мы никуда не пошли. Мы зашли, создали плацдарм и оттянули на себя максимальное количество резервов ВСУ. В Волчанске уже шли городские бои, а наша техника уже строила за Волчанском оборонительные линии. Не впереди, а за спиной. Мы обозначили этот плацдарм и вытащили туда множество вражеских резервов.
29 августа, 06:20Александр Перенджиев: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под КурскомПозиция ВС РФ в Волчанске – вспомогательная, сейчас важны два направления. Это Донбасс и Курская область. Волчанск я бы назвал миной замедленного действия. Это маленький плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил.
Теперь Украина признается, что хотела сделать то же самое. Зайти в Курскую область, маневренными группами обозначить территорию вторжения, окопаться, создать плацдарм и вытащить наши резервы с Донбасса и Запорожья на себя. Это чистое обезьянничанье.
Только обезьяна отличается от человека тем, что она не способна прогнозировать и логически мыслить.
- Так и что сейчас под Курском?
- ВСУ там получили то, что должны были получить. Мы зафиксировали их кавалерийские прорывы. Приведу бытовой пример.
Вы живете в частном доме. У вас может быть дорогой забор с кованными решетками и гербами. А по ту сторону забора бегает взбесившаяся собака. Если у вас красивый забор, она с разбегу проскочит эти прутья и окажется на вашей территории. Ваша задача – сделать забор сплошным. Поверх этого красивого забора вы должны поставить доски. И то бешеная собака будет бегать вокруг забора и тыкать в него мордой, чтобы понять, какая из досок не так прочно стоит.
Вот и сейчас ВСУ как стая бешеных собак носятся малыми группами на легкой технике по Курской области, а мы пытаемся там выстроить сплошной забор.
С точки зрения ресурсов перед нами там стоит более затратная задача. Но мы это сделали. На некоторых участках противостояние переходит в позиционный характер.
- Указ Путина о финансировании теробороны в приграничных регионах укладывается в эту же плоскость?
- Да, да. Конечно, делать это надо было еще год назад. Но лучше поздно, чем некогда.
С этими украинскими побегайчиками в курских лесах у нас работают не мотострелки и не танкисты, а спецназ. Ребята, которые еще летом 2014 года работали точно так же. Тогда ведь в Донбассе тоже был хаос. Никто не знал, кто у тебя впереди и сзади. Поэтому сейчас под Курск тоже поехала "пятнашка" и "осетины". Поехали те, у кого есть навыки работать точечно и мобильно, не привязываясь к тыловым ресурсам.
- Мы отрезали ВСУ по границе? Или резервы к ним все равно поступают?
- Слово "отрезать" слишком многозначно.
Огневое поражение врагу нанесено. Мы пытаемся локализовать этот участок прорыва на территории Сумской области. Мы там взрываем мосты. И сейчас возможны два сценария развития событий.
Первый – мы ВСУ локализуем и уничтожаем всех, кто не сдастся в плен.
Второй – мы их выдавливаем, потому что они остаются без ресурсов. Танки без солярки не ходят, автомат без патронов не стреляет.
Как бы там ни было, киевский режим сам сделал все, чтобы Сумы стали российским городом.
- А какова сейчас обстановка на основном направлении – под Покровском?
- Если посмотреть на число заголовков западных СМИ, то слово "Покровск" там встречается гораздо чаще, чем слово "Курск". То, что там происходит – это новый этап СВО. Мы Новогродовку фактически взяли за три дня – такого еще не было.
Нельзя сказать, что у ВСУ там обрушилась оборона. Противник не отступает. Он отходит, ведя арьергардные бои. Новогродовку мы взяли, а в Гродовке они зацепились. Там уже которую неделю в центре города бои идут. На оперативный простор мы еще не вышли.
Мы имеем дело с серьезной линией обороны, которая спорадически, но укреплялась в 2014 года. Если вы посмотрите на географическую карту Донбасса, вы увидите, что линия Гродовка-Новогродовка-Селидово-Украинск-Горняк-Курахово – это цепь высоких терриконов с плоскими вершинами. Это идеальные площадки для создания обороны.
Конкретно под Селидово есть террикон шахты "Россия", а в Украинске есть террикон шахты "Украина" - это господствующая высота, но мы ее взяли. Я боялся, что мы упремся к эти терриконы, и враг нас остановит. Не остановил. Новогродовка наша, Гродовка – вопрос дней, в Селидово мы зашли. На Кураховском участке тоже есть успехи (мы под Угледаром взяли Константиновку).
Даже если ВСУ удастся замедлить наше движение, остановить его уже не получится.
Я в этом убедился после того, как мы взяли Прогресс. Когда я смотрел видео, как наши ребята водружают российский флаг, я не на флаг обратил внимание, а на пейзаж вокруг – я увидел целые крыши. И Новогродовку мы почти целой взяли. Это говорит о том, что у ВСУ снизилось сопротивление.
Этим летом мы смогли достичь главного результата – мы сломали в головах у всушников веру в победу. Еще неделю назад мы шли с противником темп в темп, когда была гонка, кто быстрее: мы в донецких степях или они в курских лесах. Мы их под Курском заблокировали, а в Донбассе они сделать ничего не могут. А если солдат в окопе не верит в победу, он не будет умирать ради улучшенной версии поражения.
30 августа, 07:00Алексей Леонков: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов Ход боевых действий в ДНР, ЛНР и Купянске показывает, что с резервами у ВСУ проблемы. Да, они еще огрызаются, но характер боевых действий уже не такой, когда у них была возможность быстро восполнять резервы. Тенденция становится катастрофической, поэтому такие вопли идут с той стороны.
Резюмирую. Покровско-Кураховская операция станет переломным моментом в СВО. После нее мы выходим на оперативный простор. Покровск – серьезный город. И укреплен он неплохо. Но дело не в крепостных стен, а в том, готовы ли защитники крепости умирать на этих стенах. И по мере того, как будет затухать курская авантюра, мы еще на каком-то участке пойдем вперед такими же темпами, как и под Покровском.