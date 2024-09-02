https://ukraina.ru/20240902/1057153646.html

Александр Казаков: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения"

Александр Казаков: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" - 02.09.2024 Украина.ру

Александр Казаков: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения"

Покровско-Кураховская операция станет переломным моментом в СВО. После нее мы выходим на оперативный простор. Покровск – серьезный город. И укреплен он неплохо. Но дело не в крепостных стен, а в том, готовы ли защитники крепости умирать на этих стенах

2024-09-02T06:45

2024-09-02T06:45

2024-09-02T06:45

интервью

россия

вооруженные силы украины

украина

донбасс

волчанск

владимир зеленский

владимир путин

сво

курская область

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И по мере того, как будет затухать курская авантюра, мы еще на каком-то участке пойдем вперед такими же темпами, как и под Покровском, считает советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр КазаковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр Юрьевич, как вы в целом оцениваете наши последние удары по украинской энергетике? Мы действительно решили устроить им блэкаут перед зимним отопительным сезоном?- Нет. Мы по-прежнему не ставим своей задачей выключить на Украине свет, а вместе с ним выключить воду и канализацию – нормальную жизнь. Мы не собираемся терроризировать мирное население городов, заставляя их с 16 этажа спускаться, чтобы сходить в туалет во дворе. Атомные электростанции мы трогать тоже не будем.Да, есть вариант, чтобы разрушить подстанции. Но на самом деле эти подстанции сами себя заглушат в автоматическом режиме, если они будут вырабатывать электроэнергию, а сбросить ее не смогут.Повторюсь, ни одну из этих задач мы перед собой не ставим.Дело в том, что мы с осени 2022 года, нанося удары по критически важной инфраструктуре, в какой-то мере тренировали украинское население, которое вело себя так же, как вели бы себя мы. Люди восприняли это как вызов и делали так, как это делали в Донецке. Донецк на какой-то момент оставили без воды, без электричества и в продуктовой блокаде, но люди не сбежали и выжили.Если вы посмотрите видео из Киева, Черкасс и Одессы, вы обратите внимание, что дома обросли большим количеством внешних атрибутов. Раньше там везде висели кондиционеры, а теперь на балконах стоят генераторы. Миллионы таких приборов были завезены на Украину для частного использования и продолжают их везти. То есть гражданское общество в целом эту проблему для себя решило.А наши удары по энергетике бьют по режиму Зеленского, по экономике, по ВПК и по транспорту. Это целенаправленная кампания, которая влияет на войну, а не на мир.- Насколько эти удары были эффективны в военном отношении? Была информация, что в результате попаданий сгорели несколько "Хаймарсов".- В случае с "Хаймарсами" раньше мы бегали на перегонки с противником. Учитывая дальнобойность и мобильность этой РСЗО, поразить ее было очень трудно. Но за последнее время мы наколошматили огромное количество таких машин по одной простой причине: военные решения киевского режима вынудили их вытащить эту технику из укрытий и подтащить близко к линии фронта, где мы видим все.Эпизод, когда мы одним пакетом накрыли несколько "Хаймарсов", был недалеко от нашей бывшей границы, когда ВСУ подтащили все эти средства во время своего курского набега. И в первый же день этой авантюры грохнули два "Бука" (противник же понимал, что без фронтового ПВО наступать невозможно). Враг исправился. Мы ему сказали: "спасибо" и грохнули эти ЗРК.Наконец, такое количество пораженного высокоточного и высокотехнологичного американского оружия на Украине говорит о том, что у нас стало больше "глаз". Без фанфар и размахивания флажками мы продолжаем наращивать свою спутниковую группировку. И мы наверняка договариваемся с кем-то из наших партнеров о том, чтобы они передавали нам информацию со своих спутников.Это нормальная работа. США и НАТО предоставляет Украине информацию со спутников, а мы формируем свои ресурсы.- Насчет курского вторжения. Когда это началось, наши официальные источники писали о заходе крупной ДРГ, затем сообщали, что мы противника выдавили за границу, а теперь там открыт новый фронт. Что именно там происходит сейчас?- Давайте сперва разберемся с тем, что же там произошло.Видели ли мы накопление сил и средств на той стороне? Конечно. Но противник смог нас обмануть. Это нормально. Война – путь обмана. Мы обманываем его, он обманывает нас. Причем Украина и Запад вкладывала ресурсы, чтобы нас обмануть. Накапливая силы и средства, враг готовился встретить наш удар под Сумами, как это было на севере Харьковской области.Было же очевидно, что для нас было выгодно удлинять фронт и создавать буферную зону. Поэтому ВСУ рыли окопы, строили блиндажи, заливали бетон. Мы все это видели. Только не поняли, что враг будет использовать это не для обороны, а для нападения.Понимаете, Слобожанщина – это не Запорожские степи. Там есть леса. ВСУ скрытно перебросили туда две ударные бригады (80-ю и 82-ю). И когда противник начал прорыв границы группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, наши военные действительно посчитали это прорывом крупной ДРГ. Это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие Курскую операцию от Белгородской.Когда кто-то говорит, что у нас там не было минных полей, это неправда. У нас там все было. На границе у нас были пограничные войска (ФСБ), а в 10-15 километров полосы обеспечения находится армия. Потому что охраняют границу пограничники, а защищают территорию военные. И за эту полосу обеспечения ВСУ до сих пор не вышли.Противник остановился не потому, что у него бензин кончился. Просто он уперся в наши обороняющиеся ряды.Потом, когда мы увидели вражескую инженерную технику, когда они расширили коридор для вторжения и когда мы увидели количество их личного состава, стало понятно, что цели и задачи этой операции будут не медийными. Я сразу не же не поверил, что они хотят захватить Курчатов вместе с АЭС. Им бы просто не дали это сделать. Украина просто-напросто обезьянничала, пытаясь отзеркалить наши действия под Волчанском.Тогда тоже многие говорили, что мы ударим на Харьков и в тыл Купянской группировке, но мы никуда не пошли. Мы зашли, создали плацдарм и оттянули на себя максимальное количество резервов ВСУ. В Волчанске уже шли городские бои, а наша техника уже строила за Волчанском оборонительные линии. Не впереди, а за спиной. Мы обозначили этот плацдарм и вытащили туда множество вражеских резервов.Теперь Украина признается, что хотела сделать то же самое. Зайти в Курскую область, маневренными группами обозначить территорию вторжения, окопаться, создать плацдарм и вытащить наши резервы с Донбасса и Запорожья на себя. Это чистое обезьянничанье.Только обезьяна отличается от человека тем, что она не способна прогнозировать и логически мыслить.- Так и что сейчас под Курском?- ВСУ там получили то, что должны были получить. Мы зафиксировали их кавалерийские прорывы. Приведу бытовой пример.Вы живете в частном доме. У вас может быть дорогой забор с кованными решетками и гербами. А по ту сторону забора бегает взбесившаяся собака. Если у вас красивый забор, она с разбегу проскочит эти прутья и окажется на вашей территории. Ваша задача – сделать забор сплошным. Поверх этого красивого забора вы должны поставить доски. И то бешеная собака будет бегать вокруг забора и тыкать в него мордой, чтобы понять, какая из досок не так прочно стоит.Вот и сейчас ВСУ как стая бешеных собак носятся малыми группами на легкой технике по Курской области, а мы пытаемся там выстроить сплошной забор.С точки зрения ресурсов перед нами там стоит более затратная задача. Но мы это сделали. На некоторых участках противостояние переходит в позиционный характер.- Указ Путина о финансировании теробороны в приграничных регионах укладывается в эту же плоскость?- Да, да. Конечно, делать это надо было еще год назад. Но лучше поздно, чем некогда.С этими украинскими побегайчиками в курских лесах у нас работают не мотострелки и не танкисты, а спецназ. Ребята, которые еще летом 2014 года работали точно так же. Тогда ведь в Донбассе тоже был хаос. Никто не знал, кто у тебя впереди и сзади. Поэтому сейчас под Курск тоже поехала "пятнашка" и "осетины". Поехали те, у кого есть навыки работать точечно и мобильно, не привязываясь к тыловым ресурсам.- Мы отрезали ВСУ по границе? Или резервы к ним все равно поступают?- Слово "отрезать" слишком многозначно.Огневое поражение врагу нанесено. Мы пытаемся локализовать этот участок прорыва на территории Сумской области. Мы там взрываем мосты. И сейчас возможны два сценария развития событий.Первый – мы ВСУ локализуем и уничтожаем всех, кто не сдастся в плен.Второй – мы их выдавливаем, потому что они остаются без ресурсов. Танки без солярки не ходят, автомат без патронов не стреляет.Как бы там ни было, киевский режим сам сделал все, чтобы Сумы стали российским городом.- А какова сейчас обстановка на основном направлении – под Покровском?- Если посмотреть на число заголовков западных СМИ, то слово "Покровск" там встречается гораздо чаще, чем слово "Курск". То, что там происходит – это новый этап СВО. Мы Новогродовку фактически взяли за три дня – такого еще не было.Нельзя сказать, что у ВСУ там обрушилась оборона. Противник не отступает. Он отходит, ведя арьергардные бои. Новогродовку мы взяли, а в Гродовке они зацепились. Там уже которую неделю в центре города бои идут. На оперативный простор мы еще не вышли.Мы имеем дело с серьезной линией обороны, которая спорадически, но укреплялась в 2014 года. Если вы посмотрите на географическую карту Донбасса, вы увидите, что линия Гродовка-Новогродовка-Селидово-Украинск-Горняк-Курахово – это цепь высоких терриконов с плоскими вершинами. Это идеальные площадки для создания обороны.Конкретно под Селидово есть террикон шахты "Россия", а в Украинске есть террикон шахты "Украина" - это господствующая высота, но мы ее взяли. Я боялся, что мы упремся к эти терриконы, и враг нас остановит. Не остановил. Новогродовка наша, Гродовка – вопрос дней, в Селидово мы зашли. На Кураховском участке тоже есть успехи (мы под Угледаром взяли Константиновку).Даже если ВСУ удастся замедлить наше движение, остановить его уже не получится.Я в этом убедился после того, как мы взяли Прогресс. Когда я смотрел видео, как наши ребята водружают российский флаг, я не на флаг обратил внимание, а на пейзаж вокруг – я увидел целые крыши. И Новогродовку мы почти целой взяли. Это говорит о том, что у ВСУ снизилось сопротивление.Этим летом мы смогли достичь главного результата – мы сломали в головах у всушников веру в победу. Еще неделю назад мы шли с противником темп в темп, когда была гонка, кто быстрее: мы в донецких степях или они в курских лесах. Мы их под Курском заблокировали, а в Донбассе они сделать ничего не могут. А если солдат в окопе не верит в победу, он не будет умирать ради улучшенной версии поражения.Резюмирую. Покровско-Кураховская операция станет переломным моментом в СВО. После нее мы выходим на оперативный простор. Покровск – серьезный город. И укреплен он неплохо. Но дело не в крепостных стен, а в том, готовы ли защитники крепости умирать на этих стенах. И по мере того, как будет затухать курская авантюра, мы еще на каком-то участке пойдем вперед такими же темпами, как и под Покровском.

https://ukraina.ru/20240803/1056625779.html

https://ukraina.ru/20240829/1057101975.html

https://ukraina.ru/20240830/1057121451.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, вооруженные силы украины, украина, донбасс, волчанск, владимир зеленский, владимир путин, сво, курская область, покровск/красноармейск, терриконы, селидово