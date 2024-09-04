https://ukraina.ru/20240904/1057242944.html

Андрей Клинцевич: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США

Андрей Клинцевич: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США - 04.09.2024 Украина.ру

Андрей Клинцевич: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США

Зеленский в рамках предвыборной кампании в США готовит удар в направлении Крыма. Сейчас идет усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях, поэтому когда там начнутся активные боевые действия , мировое внимание будет переключено туда. А группировка ВСУ в Курской области будет или выдавлена, или уничтожена.

2024-09-04T19:30

2024-09-04T19:30

2024-09-04T19:30

интервью

крым

сша

курская область

владимир зеленский

сергей лавров

вооруженные силы украины

украина.ру

генштаб

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.Агентство "Рейтер" сообщило, что США близки к тому, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможные поставки дальнобойных ракет Киев, заявил, что не надо шутить с "нашими красными линиями, американцы знают, где они проходят".- Андрей Францевич, какие сценарии возможны, если эти красные линии будут пересечены?- Адекватные меры воздействия на американцев уже продуманы. Конечно же это понижение уровня применения тактического ядерного оружия. То есть это внесение изменений в наши нормативно-правовые акты.Второе, я не исключаю передачи подобных вооружений группировкам или силам, которые могут нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке. Это может сыграть очень серьезную роль.Например, передача сверхзвуковых ракет "Оникс" колесного базирования для береговых комплексов "Бастион". Они могут нанести серьезный удар американским ВМС в Баб-эль-Мандебском проливе. Те же хуситы могут наносить эти удары. Сирийцы могут наносить удары по американским базам в Сирии.- То есть ответом будет использование прокси-группировок на Ближнем Востоке?- Это будет наш прямой удар по американцам. Они же тоже действуют через прокси, не напрямую.- Как вы сейчас оцениваете оперативную обстановку на плацдарме, который удалось создать прорвавшейся группировке ВСУ в Курской области?- Операция в Курской области - это отвлечение внимания. Зеленский об этом и говорил. Речь идет не о Донецком фронте, не об отвлечении нашего внимания от движения на Покровском направлении, а о том, чтобы мы вообще задействовали там резервы. Причем эти резервы необязательно могут быть сняты с фронта - они могут быть взяты из глубины.Потому что Зеленский в рамках предвыборной кампании в США готовит удар в направлении Крыма. Сейчас идет усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях, поэтому, когда начнутся активные боевые действия там, мировое внимание будет переключено туда, а группировка ВСУ в Курской области будет плавно выходить. Пока противник ее там удерживает, наращивает усилия, заставляет бросать туда резервы. Они же у нас не безразмерные, и какие-то силы там задействованы.Поэтому в середине сентября начнутся серьезные боевые действия, на фоне которых Курская операция уйдет на второй план. И подразделения противника мы оттуда выдавим или полностью уничтожим.- Командование ВСУ учло ошибки прошлогоднего так называемого контрнаступа на южном направлении?- Во-первых, мы видим, что они действуют по-другому в информационном пространстве. Не как в прошлом году, подключая Голливуд, делая ролики о том, что скоро наступление к Крыму. Тогда они все объявляли публично. Перед Курской операцией они даже паниковали, что у них все плохо, резервов нет, и так далее.Сейчас мы также видим вал негативных заявлений в западных СМИ о том, что у Украины нет сил, со дня на день падет Покровск. Тем не менее, силы у противника есть, в том числе очень много тяжелой техники. Танки "Леопард-1" были переданы в количестве около 200 штук и на фронте пока не появлялись. Это как раз и есть те резервы, которые будут брошены в наступление.Уверен, что наш Генштаб все это видит и понимает. Мы не дергаемся и не действуем в том коридоре ожиданий, который нам создает противник. Они же хотят, чтобы мы действовали, исходя из их логики, мы на это не поддаемся. Мы усиливаем наши наступательные действия на других участках. Мы тоже готовим свои сюрпризы, у нас тоже много резервов.Будет идти поединок на шпагах. Первым будет пытаться уколоть противник. Мы отразим эту атаку и на встречном ударе нанесем смертельное ранение.- В прошлом году одной из причин провала ВСУ было то, что наступающие группировки завязли на минных полях перед основной линией обороны, которые создавались методом дистанционного минирования. Как эту проблему противник может пытаться решить сейчас?- Сейчас они будут делать упор на беспилотники, с помощью которых будут прокладывать проходы в минных полях. Скорее всего, они будут подлетать, сбрасывать мины, а дальше пойдут машины разграждения. В прошлом году у них не было таких возможностей по БПЛА, которые есть сейчас.В прошлом году у них не было и штурмовой авиации, которая может завоевывать господство в воздухе, как F-16. Сейчас еще много компонентов доезжают на Украину, чтобы сформировать ударный кулак.При этом я не исключаю мощную десантную операцию со стороны воды. Им передали огромное количество катеров, понтонных мостов, которые могут использоваться на Херсонском направлении. Они определяют места, где нет минных полей и пойдут там, где у нас слабина и может порваться.- То есть F-16 станет самолетом поля боя, а не средством ПВО, как заявляет украинская сторона?- Сценариев использования F-16 будет два. Основной - это массированный залп крылатыми ракетами и беспилотниками по Крымскому мосту. В рамках избирательной кампании американским гражданам можно продать только красивые яркие кадры. И этот яркий кадр – хотя бы одна ракета, долетевшая до Крымского моста. Не важно, что через неделю все починят, этот кадр им нужен.Второе, это завоевание господства в воздухе, работа ударными средствами по нашим тылам. Кроме того, это воздушное прикрытие наступления со стороны воды. То есть F-16 будут прикрывать флотилию мелких лодочек, которые будут двигаться к Крыму.- Сейчас наша армия успешно продвигается в Донбассе. Противник ради успешного наступления на юге перебрасывает оттуда силы и готов даже пожертвовать Покровском?- Не думаю, что они пожертвуют Покровском. Они пожертвовали селами, которые были на подходе к Покровску. Нам навяжут городские бои на окраинах Покровска и нам придется тяжело. Если ВСУ планируют где-то жестко зацепиться, это так и происходит. Как в Часов Яре, в Волчанске. Мы дойдем до окраин Мирнограда и Покровска, и там начнутся городские бои.- Возможен ли удар по растянутым коммуникациям нашей группировки, наступающей на Покровск?- Возможен, но мы уже усилились. К тому же, это не даст мощного медийного эффекта. Им нужны захваты городов, им нужен Крым. И британцы, и американцы их постоянно к этому подталкивают. Это то, что можно будет продать западному избирателю. И в качестве своей победы получить новые пакеты вооружения и помощи на 2025 год.Анализ ситуации в зоне СВО Алексей Леонков: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв

https://ukraina.ru/20240903/1057220623.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, крым, сша, курская область, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, украина.ру, генштаб