Зеленский готовит удар на Крым: эксперт рассказал про усиление на Запорожском и Херсонском направлениях
Сейчас идет усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях. Когда там начнутся активные боевые действия, мировое внимание будет переключено туда, а ВСУ будут плавно выходить из Курской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Операция в Курской области - это отвлечение внимания. Владимир Зеленский об этом и говорил. Речь идет не о Донецком фронте, не об отвлечении внимания от движения армии РФ на Покровском направлении, отметил эксперт.
Речь шла про то, чтобы армия РФ вообще задействовала там резервы. Причем эти войска необязательно могут быть сняты с фронта - они могут быть взяты из глубины. Потому что Зеленский в рамках предвыборной кампании в США готовит удар в направлении Крыма, сообщил Клинцевич.
"Сейчас идет усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях, поэтому, когда начнутся активные боевые действия там, мировое внимание будет переключено туда, а группировка ВСУ в Курской области будет плавно выходить", — подчеркнул он.
Пока противник ее там удерживает, наращивает усилия, заставляет бросать туда резервы. Они же у армии не безразмерные, и какие-то силы там задействованы, отметил специалист.
Поэтому в середине сентября начнутся серьезные боевые действия, на фоне которых Курская операция уйдет на второй план. И вражеские подразделения ВС РФ оттуда выдавят или полностью уничтожат, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру
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