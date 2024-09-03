https://ukraina.ru/20240903/1057192174.html

"Мы пригнали подразделения с тыла": Попов рассказал, как ВС РФ отразили вторжение в Курскую область

"Мы пригнали подразделения с тыла": Попов рассказал, как ВС РФ отразили вторжение в Курскую область - 03.09.2024 Украина.ру

"Мы пригнали подразделения с тыла": Попов рассказал, как ВС РФ отразили вторжение в Курскую область

После захода ВСУ в Курскую область российское командование ввело в строй оперативные резервы, которые стояли в 100–150 километров от границы, а также пригнали подразделения с тыла. То есть Россия нигде линию фронта не ослабила, а только усилила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов

2024-09-03T04:30

2024-09-03T04:30

2024-09-03T04:30

новости

украина

курская область

россия

кирилл буданов

сво

наступление

резервы

граница

сибирь

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У Сырского сейчас голова болит за всю украинскую армию. Ему нужно хоть как-то удержать линию фронта и выйти из курской авантюры, пока он не потерял всех, кого туда загнал, сообщил военный летчик.Сырский сам сказал, что задачей нападения на Курскую область ставило своей целью вызвать огонь на себя и ослабить другие российские участки фронта. Хотя само нападение было спланировано грамотно, Украине явно помогал Запад, отметил генерал-майор.То есть Россия нигде линию фронта не ослабила, а только усилила. Это оказалось для Украины слишком накладным. Даже начальник ГУР Кирилл Буданов* признал, что его силы разведки там погибают зря, подчеркнул он."Хотя во время курской авантюры они [бойцы ГУР] тоже активизировались на Херсонском направлении, пытаясь устроить диверсионные акции на лодках и катерах. Но все атаки мы отбили. Это означает, что резервы наши оттуда никуда не ушли", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руПодробнее о том, почему курская авантюра Киева выглядит бессмысленной с военной точки зрения - в материале Ростислава Ищенко: Курский капкан Украины на сайте Украина.ру*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240902/1057187172.html

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новости, украина, курская область, россия, кирилл буданов, сво, наступление, резервы, граница, сибирь, херсонское направление, курск