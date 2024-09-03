"Мы пригнали подразделения с тыла": Попов рассказал, как ВС РФ отразили вторжение в Курскую область
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
После захода ВСУ в Курскую область российское командование ввело в строй оперативные резервы, которые стояли в 100–150 километров от границы, а также пригнали подразделения с тыла. То есть Россия нигде линию фронта не ослабила, а только усилила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
У Сырского сейчас голова болит за всю украинскую армию. Ему нужно хоть как-то удержать линию фронта и выйти из курской авантюры, пока он не потерял всех, кого туда загнал, сообщил военный летчик.
Сырский сам сказал, что задачей нападения на Курскую область ставило своей целью вызвать огонь на себя и ослабить другие российские участки фронта. Хотя само нападение было спланировано грамотно, Украине явно помогал Запад, отметил генерал-майор.
"Но [после захода ВСУ в Курскую область] мы ввели в строй оперативные резервы, которые стояли в 100–150 километров от границы, а также пригнали подразделения с тыла (Сибирь, Урал, Поволжье)", — подчеркнул Попов.
То есть Россия нигде линию фронта не ослабила, а только усилила. Это оказалось для Украины слишком накладным. Даже начальник ГУР Кирилл Буданов* признал, что его силы разведки там погибают зря, подчеркнул он.
"Хотя во время курской авантюры они [бойцы ГУР] тоже активизировались на Херсонском направлении, пытаясь устроить диверсионные акции на лодках и катерах. Но все атаки мы отбили. Это означает, что резервы наши оттуда никуда не ушли", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему курская авантюра Киева выглядит бессмысленной с военной точки зрения - в материале Ростислава Ищенко: Курский капкан Украины на сайте Украина.ру
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 14:31Курский крах "ястреба" Зеленского. Атака на Россию сделала Украину агрессором Крайние сводки с фронтов курской авантюры, которую предприняли ВСУ, звучали для россиян, как музыка грядущей победы. Например, по состоянию на конец прошедшей субботы за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 солдат