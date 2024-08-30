https://ukraina.ru/20240830/1057154682.html

Курский капкан Украины

Курский капкан Украины - 30.08.2024 Украина.ру

Курский капкан Украины

Курская авантюра Украины выглядит настолько бессмысленной с военной точки зрения, что в народе стали распространяться слухи, что мы, мол, специально заманили ВСУ в Курскую область, чтобы их там уничтожить.

2024-08-30T21:52

2024-08-30T21:52

2024-08-30T21:53

россия

украина

киев

вооруженные силы украины

вкс

мнения

ростислав ищенко

похищение

спецоперация

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И эти люди, ещё смеются над украинцами и возмущаются их бесчувственностью. При этом они считают вполне нормальным предположить, что российская власть взяла и ни с того, ни с сего (Украина уже явно потерпела военное поражение, её только оставалось добить) пожертвовала благополучием сотен тысяч и жизнями десятков, если не сотен собственных граждан, чтобы заманить ВСУ в ловушку. Эти люди ещё и хвастаются придуманной ими схемой, считая такой размен выигрышным.На деле Россия никого никуда не заманивала. ВСУ заманили себя сами. Об этом свидетельствует всё, что мы знаем о ходе боёв.Начнём с того, что пункт пропуска "Суджа" на самой границе (не путать с населённым пунктом Суджа - райцентром, чуть подалее) с нашей стороны обороняли 70 человек. Любой, кто пересекал границу на автомобиле знает, что стандартно на пункте пропуска нет никого, кроме пограничников, осуществляющих паспортный контроль, и таможенников. 70 человек – это мотострелковая рота, без взвода или воздушно-десантная рота в полном составе. То есть пункт пропуска охранялся более чем хорошо, не дивизию же в нём размещать в трёх домиках.Мы знаем, что противник в первый же день ввёл в бой тысячу-полторы человек. Это количество легко скрытно разместить у границы, думаю у нас границу прикрывали сопоставимые силы. Выход из района ожидания и концентрация ударной группировки в таких условиях займёт от двух до четырёх часов.В ночное время можно и не заметить движение нескольких групп к границе. Да если и заметили, то пока доложили наверх, пока доклад прошёл, пока приняли решение, пока отдали приказ силам прикрытия границы на выход из казарм и выдвижение к возможному району прорыва, враг имел достаточно времени для того, чтобы, при подаваляющем численном и техническом преимуществе, смять оборонявшую пункт пропуска роту.И это если место концентрации украинских сил для удара удалось сразу точно определить. Если нет, то куда выдвигать войска? Тогда надо ждать, пока определится район прорыва.Несмотря на достигнутый эффект тактической неожиданности, прорыв по сути не удался. Ударная группа вскрыв границу забуксовала уже в ближайших посёлках, а в той же Судже застряла на неделю. Украинцы разделились на мобильные группы и бросились кошмарить мирное население в тылу, создавая видимость глубокого прорыва, основные же их силы так и остались в приграничной полосе.Теперь Киев столкнулся с оборотной стороной скрытного сосредоточения. Главные силы группировки (до 20 тысяч человек) находились довольно далеко от границы (резервы выдвигались не только от Сум, но даже из Чернигова). В результате наращивание группировки шло медленно (4-6 тысяч на четвёртый день, 8-12 через неделю). Выдвигавшиеся резервы попадали под удары российской авиации и РСЗО и несли потери задолго до подхода к району боёв.Это тоже не способствовало наращиванию группировки до её теоретических максимальных значений. К тому времени, как все резервы ВСУ вышли в район боёв, группировка потеряла в боях до четверти первоначального состава. Для восполнения потерь, командование ВСУ вынуждено было разбавить первоначальный элитный состав группировки второсортными частями, состоящими из только что мобилизованных в возрасте 45-60 лет. В районе боевых действий фиксировалось даже появление частей ТРО (не непосредственно в первой линии, в полосе обеспечения на украинской территории у границы, но всё же).В целом, ВСУ так и не смогли перейти к полноценному прорыву и до конца вынуждены были имитировать глубокое проникновение малыми группами, в то время как основные силы пытались закрепиться в приграничной полосе, глубиной до 15 км и шириной до 40 км. Не удалось ВСУ также прорваться к дороге Глухов-Рыльск-Курск и к выходу на брянскую (ведущую через Калугу к Москве) и орловскую (через Тулу к Москве) трассы.Открытие логистического коридора Глухов-Рыльск позволило бы ВСУ резко улучшить снабжение и ускорить развёртывание ударной группировки, выведя заодно часть резервов из-под превентивных ударов ВКС РФ.Фактический срыв развёртывания ударной группировки и операции по относительно глубокому (километров на 50-100 в самых дальних точках) прорыву, свидетельство того, что в приграничных сёлах также стояли готовые к бою гарнизоны (иначе бы ВСУ не пришлось их объезжать). Понятно, что гарнизоны были не во всех сёлах и были они небольшими, но для выполнения задачи сдерживания противника до выдвижения резервов ВС РФ из глубины территории их хватило.Дальше рутина – часть резервных сил (части спецопераций, включая спецназ "Ахамат" и легкую пехоту Донбасса) выдвинулась в район боёв, для поддержки частей прикрытия границы. Главные же силы сформировали сплошной фронт за пределами линии соприкосновения и после этого, закрыв все щели, в которые могли просачиваться украинские ДРГ, начали давить противника.Давить неспешно, ибо ВСУ оказались в крайне плохой для себя тактической ситуации. Вся группировка висела на одной дороге, сбившись в кучу на небольшом плацдарме. Вся логистика ВСУ (от подхода резервов, до эвакуации раненных) оказалась под ударами ВКС РФ, РСЗО и артиллерии. Украина несла ничем не оправданные потери, не имея реальной возможности ни развить наступление, ни нанести ВС РФ сколько-нибудь серьёзный урон.В то же время большая часть населения которой грозила опасность была уже эвакуирована, а кого эвакуировать не смогли или кто не захотел, тем помочь чем-то уже всё равно не могли. Такой ситуацией грешно было не воспользоваться и ВС РФ ею воспользовались, принявшись в высоком темпе дистанционно (ещё на украинской территории) уничтожать подходящие к району боёв украинские резервы.Обратите внимание, что если бы это была подготовленная ВС РФ ловушка, то ВСУ уже к исходу первой недели, а скорее на третий-четвёртый день, осознали бы провал своей операции и прекратили бы её, чтобы не нести лишние потери. Зачем бросать резервы в огненный мешок по дороге смерти, если можно по той же дороге вывести из мешка остатки уже введённых в бой подразделений, тем более, что и на четвёртый, и на седьмой день боёв, это можно было сделать хоть и под огнём, но не опасаясь того, что ВС РФ на плечах отступающих ворвутся на украинскую территорию и, опрокинув жиденькие заслоны, устроят, в придачу к покровскому, сумской прорыв.Между тем, чем дольше Украина пытается удерживать за собой инициативу на курском выступе, чем больше сжигает там своих резервов, тем ближе и неотвратимее для неё катастрофический исход авантюры.И тем не менее, это не ловушка, это – капкан, который украинцы сами на себя поставили, причём вполне осознавая, чем авантюра может для них закончиться. Россия же просто приняла все должные меры по прикрытию границы, что-то существенно улучшить в этом плане было невозможно. Нельзя держать стотысячную группировку развёрнутой и в окопах невесть сколько, только потому, что ВСУ могут где-то ударить пятью или даже десятью тысячами.Кстати, Украина прикрывает свою границу так же. Поэтому на харьковском направлении в первые три-четыре дня наши войска бодро продвигались, имея численное и техническое преимущество над силами прикрытия границы, но как только развернулись выдвинувшиеся из глубины резервы ВСУ бои приняли позиционный характер. Стороны бодаются без особого продвижения, пока чьи-то ресурсы не истощатся.Так вот, ВСУ планировали авантюру с относительно глубоким прорывом. Судя по рисунку операции вторжения, планировалось (программа максимум):Первое. Вскрыть трассу Глухов-Рыльск и сделать её главной артерией наступления на курском направлении. Пределом продвижения ВСУ видели там выход на ближайшие подступы к Курской АЭС. Понимая, что станцию им никто не отдаст, они намеревались выйдя на дальность огня из стрелкового оружия, продемонстрировать, что способны создавать угрозу стратегическим объектам в глубине российской территории.Второе направление. Пользуясь контролем перекрёстка трасс на Брянск-Калугу-Москву и Орёл-Тулу-Москву, который находится в 7-8 километрах от границы и в 20-30 километрах от Глухова создать эвентуальную угрозу продвижения по этим трассам, для убедительности запустив ДРГ на Севск-Суземку и взяв под контроль второстепенную дорогу Хомутовка-Рыльск.Третье направление – выход во фланг и тыл нашей харьковской группировке, создание эвентуальной угрозы Белгороду и принуждение харьковской группировки к отступлению для прикрытия Белгорода.Вряд ли командование ВСУ рассчитывало, что у них получится достичь максимальных целей на всех направлениях (для этого у ВСУ просто не хватало сил). Скорее всего планировалось быстро определить перспективное направление прорыва, бросить туда ударные силы, а на остальных ограничиться демонстрацией, при помощи малых подвижных групп и ДРГ, с тем чтобы максимально долго вынуждать ВС РФ держать крупные силы на всех направлениях.Собственно под успех такой операции и разворачивалась Киевом информационная кампания. Сейчас она продолжается только на Украине, где, отрезанному от нормальной информации населению легко рассказывать про "великие победы". На Западе трубадуры "украинских побед" замолчали почти сразу (местные военные вполне профессионально оценили быструю реакцию ВС РФ на угрозу и её эффективную нейтрализацию). Чуть больше чем на неделю хватило российских паникёров. Затем практически все полезные идиоты (с украинской точки зрения) перекрасились в непоколебимых патриотов и начали спрашивать: "А кто это сделал?"Но дело в том, что когда стало ясно, что операция провалилась, ВСУ уже не могли её прекратить.Как я отметил выше, они сознательно шли на авантюру, поскольку понимали, что на поле боя они потерпели поражение и фронт до конца года рухнет в любом случае – резервов не хватит заткнуть все дыры. Задача авантюры заключалась в том, чтобы собрать все боеспособные резервы в одну кучу, нанести удар в месте, где у России не должно быть прочной обороны и развёрнутых войск, добиться осязаемого результата, взбаламутить российское общественное мнение, показать Западу, что Украину рано списывать и она ещё повоюет, если ей помогать.В общем, это был фол последней надежды – попытка выиграть приемлемый мир, несмотря на военное поражение, не дать России в поной мере воспользоваться плодами победы, сохранить в неприкосновенности киевский режим, максимально сократив необходимые для этого территориальные уступки. Ну а если вдруг получится серьёзно подорвать внутреннюю стабильность в России, то даже попытаться поиграть на победу, стимулировав "русский патриотический майдан".Подчеркну, что всё это авантюра, но у Киева не было нормального позитивного решения. Вне авантюры ему светила только военно-политическая катастрофа, причём очень скорая.Так как ради курской авантюры, Киев собрал все более-менее боеспособные части, выскреб из запасников остатки переданной Западом техники и пожертвовал стратегическим покровским направлением, ему ничего не оставалось, как пытаться довести эту авантюру до хоть какого-то результата. Грубо говоря, Киеву надо быть достичь такой ситуации, в которой он выигрывал бы на курском направлении быстрее, чем проигрывает на покровском. Иначе немедленная катастрофа.Уже сейчас идёт обрушение всего южного участка украинского фронта, постепенно, пока медленно, но в ускоряющемся темпе сдаёт Украина позиции на центральном участке. Признание Киевом поражения на курском направлении и попытка прекратить операцию приведёт к обрушению и северного участка фронта, с быстрым выходом ВС РФ к Сумам, Харькову, Чернигову и созданию угрозы дальним подступам к Полтаве и Киеву.Поэтому командование ВСУ выискивало, выискивает и будет выискивать любые резервы, любые (уже не обязательно боеспособные) части и бросать их на Курское направление. Не думаю, что они надеются истощить российскую группировку и "на выдохе" достичь чаемого прорыва. Их цель затянуть агонию, дождаться распутицы и попытаться получить передышку хотя бы до морозов, чтобы попытаться за это время пересобрать фронт на новых позициях.Но если они не будут пытаться наступать, отдадут инициативу и на этом участке, то обрушение фронта под давлением ВС РФ произойдёт почти моментально. ВСУ уже не могут нормально обороняться. Они могут или имитировать активность или бежать.Ради продления агонии армии и режима киевские политики готовы закопать на маленьком курском пятачке, который так и не стал полноценным плацдармом, и 20, и 30 тысяч своих сограждан, большинство из которых даже трудно назвать солдатами, так как гибнут они быстрее чем успевают солдатами стать.Собственно весь ход боевых действий со стороны Украины, вся её политика, начиная с 2014 года (а эвентуально и раньше) – оплата жизнями граждан архи-авантюрных, абсолютно нереализуемых политических решений.Таков режим, правящий этим народом, таков народ, свободно его избравший и продолжающий с ним мириться. Как говорили ещё античные философы и юристы: "Suum cuiqe" - "Каждому своё".

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240829/1057127471.html

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