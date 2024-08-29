https://ukraina.ru/20240829/1057099839.html

"Все это отговорки": Подлесный объяснил, почему нужно обрушить мосты и перекрыть ВСУ подвоз снарядов

"Все это отговорки": Подлесный объяснил, почему нужно обрушить мосты и перекрыть ВСУ подвоз снарядов - 29.08.2024 Украина.ру

"Все это отговорки": Подлесный объяснил, почему нужно обрушить мосты и перекрыть ВСУ подвоз снарядов

Ни одна военно-политическая структура России не заявляла о том, что технически невозможно уничтожить мосты. Ракеты "Кинжал" способны разрушать сложные бетонные сооружения и могут обрушить любой мост. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-29T03:00

2024-08-29T03:00

2024-08-29T03:00

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"искандер"

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Ракеты "Кинжал" могут разрушать сложные бетонные сооружения. Они способны обрушить любой мост. Кроме того, к мосту идут подъездные пути с обеих сторон. Их можно уничтожить и повторить удар через две-три недели, если получится его восстановить, рассказал политолог.Это утверждали люди, которые называют себя военными экспертами. Так что это не военно-техническая проблема, а политическое решение. Если мы "не стукнем кулаком по столу", то в ближайшее время получим интернационализацию конфликта, предупредил Подлесный. Для Запада уже не будет стоять вопрос, посылать ли интернациональные бригады воевать за ВСУ. России пора вновь стать великой державой. Это повлияет и на позицию стран Глобального юга, полагает военный политолог.Мы помогаем перевозить товары в Европу, но у нас есть национальные интересы, и эти интересы требуют сделать то, о чем просят миллионы россиян, из которых несколько сотен тысяч реально воюют на ЛБС и по которым летит то, что перевозят по этим мостам, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руО секретах войны и в чем ее тайна — в статье Захара Виноградова "Один день без войны. Победа как избавление" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240828/1057093689.html

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новости, россия, днепр, краснодар, мосты, сво, логистика, всу, европа, "искандер", "кинжал"