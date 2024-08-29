https://ukraina.ru/20240829/1057099839.html
"Все это отговорки": Подлесный объяснил, почему нужно обрушить мосты и перекрыть ВСУ подвоз снарядов
"Все это отговорки": Подлесный объяснил, почему нужно обрушить мосты и перекрыть ВСУ подвоз снарядов - 29.08.2024 Украина.ру
"Все это отговорки": Подлесный объяснил, почему нужно обрушить мосты и перекрыть ВСУ подвоз снарядов
Ни одна военно-политическая структура России не заявляла о том, что технически невозможно уничтожить мосты. Ракеты "Кинжал" способны разрушать сложные бетонные сооружения и могут обрушить любой мост. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-08-29T03:00
2024-08-29T03:00
2024-08-29T03:00
новости
россия
днепр
краснодар
мосты
сво
логистика
всу
европа
"искандер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101010/99/1010109926_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d3ce30615d186d3a8698b0c7a0363ade.jpg
Ракеты "Кинжал" могут разрушать сложные бетонные сооружения. Они способны обрушить любой мост. Кроме того, к мосту идут подъездные пути с обеих сторон. Их можно уничтожить и повторить удар через две-три недели, если получится его восстановить, рассказал политолог.Это утверждали люди, которые называют себя военными экспертами. Так что это не военно-техническая проблема, а политическое решение. Если мы "не стукнем кулаком по столу", то в ближайшее время получим интернационализацию конфликта, предупредил Подлесный. Для Запада уже не будет стоять вопрос, посылать ли интернациональные бригады воевать за ВСУ. России пора вновь стать великой державой. Это повлияет и на позицию стран Глобального юга, полагает военный политолог.Мы помогаем перевозить товары в Европу, но у нас есть национальные интересы, и эти интересы требуют сделать то, о чем просят миллионы россиян, из которых несколько сотен тысяч реально воюют на ЛБС и по которым летит то, что перевозят по этим мостам, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руО секретах войны и в чем ее тайна — в статье Захара Виноградова "Один день без войны. Победа как избавление" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240828/1057093689.html
россия
днепр
краснодар
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101010/99/1010109926_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_04b90dbde5e2a518504034e57759ad58.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днепр, краснодар, мосты, сво, логистика, всу, европа, "искандер", "кинжал"
Новости, Россия, Днепр, Краснодар, мосты, СВО, логистика, ВСУ, Европа, "Искандер", "Кинжал"
"Все это отговорки": Подлесный объяснил, почему нужно обрушить мосты и перекрыть ВСУ подвоз снарядов
Ни одна военно-политическая структура России не заявляла о том, что технически невозможно уничтожить мосты. Ракеты "Кинжал" способны разрушать сложные бетонные сооружения и могут обрушить любой мост. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Ракеты "Кинжал" могут разрушать сложные бетонные сооружения. Они способны обрушить любой мост. Кроме того, к мосту идут подъездные пути с обеих сторон. Их можно уничтожить и повторить удар через две-три недели, если получится его восстановить, рассказал политолог.
"Одно это сорвет подвоз боеприпасов для ВСУ на 3-4 месяца. Разве у нас закончились "Искандеры"? Так что все это отговорки. Ни одна военно-политическая структура России не заявляла о том, что технически невозможно уничтожить мосты", - указал эксперт.
Это утверждали люди, которые называют себя военными экспертами. Так что это не военно-техническая проблема, а политическое решение. Если мы "не стукнем кулаком по столу", то в ближайшее время получим интернационализацию конфликта, предупредил Подлесный.
Для Запада уже не будет стоять вопрос, посылать ли интернациональные бригады воевать за ВСУ. России пора вновь стать великой державой. Это повлияет и на позицию стран Глобального юга, полагает военный политолог.
Мы помогаем перевозить товары в Европу, но у нас есть национальные интересы, и эти интересы требуют сделать то, о чем просят миллионы россиян, из которых несколько сотен тысяч реально воюют на ЛБС и по которым летит то, что перевозят по этим мостам, резюмировал собеседник издания.
О секретах войны и в чем ее тайна — в статье Захара Виноградова "Один день без войны. Победа как избавление" на сайте Украина.ру