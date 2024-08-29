"Все это отговорки": Подлесный объяснил, почему нужно обрушить мосты и перекрыть ВСУ подвоз снарядов - 29.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240829/1057099839.html
"Все это отговорки": Подлесный объяснил, почему нужно обрушить мосты и перекрыть ВСУ подвоз снарядов
"Все это отговорки": Подлесный объяснил, почему нужно обрушить мосты и перекрыть ВСУ подвоз снарядов - 29.08.2024 Украина.ру
"Все это отговорки": Подлесный объяснил, почему нужно обрушить мосты и перекрыть ВСУ подвоз снарядов
Ни одна военно-политическая структура России не заявляла о том, что технически невозможно уничтожить мосты. Ракеты "Кинжал" способны разрушать сложные бетонные сооружения и могут обрушить любой мост. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-08-29T03:00
2024-08-29T03:00
новости
россия
днепр
краснодар
мосты
сво
логистика
всу
европа
"искандер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101010/99/1010109926_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d3ce30615d186d3a8698b0c7a0363ade.jpg
Ракеты "Кинжал" могут разрушать сложные бетонные сооружения. Они способны обрушить любой мост. Кроме того, к мосту идут подъездные пути с обеих сторон. Их можно уничтожить и повторить удар через две-три недели, если получится его восстановить, рассказал политолог.Это утверждали люди, которые называют себя военными экспертами. Так что это не военно-техническая проблема, а политическое решение. Если мы "не стукнем кулаком по столу", то в ближайшее время получим интернационализацию конфликта, предупредил Подлесный. Для Запада уже не будет стоять вопрос, посылать ли интернациональные бригады воевать за ВСУ. России пора вновь стать великой державой. Это повлияет и на позицию стран Глобального юга, полагает военный политолог.Мы помогаем перевозить товары в Европу, но у нас есть национальные интересы, и эти интересы требуют сделать то, о чем просят миллионы россиян, из которых несколько сотен тысяч реально воюют на ЛБС и по которым летит то, что перевозят по этим мостам, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руО секретах войны и в чем ее тайна — в статье Захара Виноградова "Один день без войны. Победа как избавление" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240828/1057093689.html
россия
днепр
краснодар
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101010/99/1010109926_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_04b90dbde5e2a518504034e57759ad58.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днепр, краснодар, мосты, сво, логистика, всу, европа, "искандер", "кинжал"
Новости, Россия, Днепр, Краснодар, мосты, СВО, логистика, ВСУ, Европа, "Искандер", "Кинжал"

"Все это отговорки": Подлесный объяснил, почему нужно обрушить мосты и перекрыть ВСУ подвоз снарядов

03:00 29.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
Ни одна военно-политическая структура России не заявляла о том, что технически невозможно уничтожить мосты. Ракеты "Кинжал" способны разрушать сложные бетонные сооружения и могут обрушить любой мост. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Ракеты "Кинжал" могут разрушать сложные бетонные сооружения. Они способны обрушить любой мост. Кроме того, к мосту идут подъездные пути с обеих сторон. Их можно уничтожить и повторить удар через две-три недели, если получится его восстановить, рассказал политолог.
"Одно это сорвет подвоз боеприпасов для ВСУ на 3-4 месяца. Разве у нас закончились "Искандеры"? Так что все это отговорки. Ни одна военно-политическая структура России не заявляла о том, что технически невозможно уничтожить мосты", - указал эксперт.
Это утверждали люди, которые называют себя военными экспертами. Так что это не военно-техническая проблема, а политическое решение. Если мы "не стукнем кулаком по столу", то в ближайшее время получим интернационализацию конфликта, предупредил Подлесный.
Для Запада уже не будет стоять вопрос, посылать ли интернациональные бригады воевать за ВСУ. России пора вновь стать великой державой. Это повлияет и на позицию стран Глобального юга, полагает военный политолог.
Мы помогаем перевозить товары в Европу, но у нас есть национальные интересы, и эти интересы требуют сделать то, о чем просят миллионы россиян, из которых несколько сотен тысяч реально воюют на ЛБС и по которым летит то, что перевозят по этим мостам, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.ру
О секретах войны и в чем ее тайна — в статье Захара Виноградова "Один день без войны. Победа как избавление" на сайте Украина.ру
Выбьют ли из Дурова ключи ТГ и что будет дальше – разработчик сайта президента России Геллер
Вчера, 14:07
Выбьют ли из Дурова ключи ТГ и что будет дальше – разработчик сайта президента России Геллер
 
НовостиРоссияДнепрКраснодармостыСВОлогистикаВСУЕвропа"Искандер""Кинжал"
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:15Моя хата с краю: Суздальцев рассказал, почему украинцы хотят побеждать, но чтобы за них воевало НАТО
04:00Грабят магазины, обстреливают дома: эксперт рассказал о "бандитском" налете ВСУ на Курскую область
03:51Эксперт: российские военные раскроют рецепт "Хлеба" Зеленского
03:31Эксперт: "Хлеб" Зеленского пекут не на Украине
03:20"Давайте уничтожим мосты": Подлесный рассказал, как можно сорвать подвоз боеприпасов на Украину
03:10Что такое "Хлеб" Зеленского, и с чем его едят - эксперт
03:00"Все это отговорки": Подлесный объяснил, почему нужно обрушить мосты и перекрыть ВСУ подвоз снарядов
19:34Подполковник Перенджиев: Маленький плацдарм в Волчанске сыграет свою роль в СВО, но его час не наступил
19:24На Покровск! В Селидово начались бои, части ВСУ отходят к границе ДНР и Днепропетровской области
19:05Зеленский и план перемоги. Адова дорога благих пожеланий
18:32Международную премию мира вручат в день рождения Льва Толстого
18:14"Освобождение" Дурова, бои в Селидово, несокрушимая мощь РФ в Красноармейске. Итоги 28 августа
17:43Город Курчатов закрыли из-за активности ВСУ
17:34Дурова освободили из-под стражи, но для допроса
16:19Триста целей за два контракта: оператор БПЛА "Биркин" об экономике войны и реальной силе беспилотников
16:19На тот свет всей семьей: боевик "Правого сектора"* "Иранка" ликвидирована вслед за мужем
15:47Британский премьер странно ответил на вопрос о том, почему Storm Shadow не летят в Россию
15:43Сын за отца. Почему американские элиты убили второго Кеннеди и подставили его брата
15:18Ордер на арест Дурова выписали несколько месяцев назад - Politico
14:52Зеленский теряет лицо: о чем говорит президентская пресс-конференция
Лента новостейМолния