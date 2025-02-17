https://ukraina.ru/20250217/1061132512.html

Олег Царев: Тимошенко готовится выбить последнюю ножку из-под стула, на котором всё ещё сидит Зеленский

Олег Царев: Тимошенко готовится выбить последнюю ножку из-под стула, на котором всё ещё сидит Зеленский - 17.02.2025 Украина.ру

Олег Царев: Тимошенко готовится выбить последнюю ножку из-под стула, на котором всё ещё сидит Зеленский

Мантра "Ничего об Украине без Украины" уже не срабатывает. Трамп даже не стал доводить до Зеленского содержание разговора с Путиным. Конечно, для Зеленского это катастрофа. Но это не значит, что для России все хорошо, считает депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв

2025-02-17T14:26

2025-02-17T14:26

2025-02-17T15:18

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газ

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Олег Анатольевич, мы сейчас видим показательное потепление отношений между США и Россией. Как скоро может закончиться этот период? Ведь еще совсем недавно никаким потеплением и не пахло. В воздухе веяло третьей мировой войной. Еще ничего не изменилось, а все уже говорят как о переговорах и завершении украинского конфликта как о свершившемся факте.- Мы сейчас можем констатировать следующее.Когда в СМИ пишут, что "Путин с Трампом начали переговоры" - это глупости. Путин и Трамп поговорили по телефону и сочли нужным сообщить об этом тогда, когда наметили контуры договоренностей.Мы знаем, что переговоры начались в конце ноября-начале декабря. Россия поставила условие, что необходимо устранить причину этого военного конфликта: наследие Майдана. Для этого Россия потребовала сменить на Украине политические элиты.Во-первых, эти элиты – наследие Майдана. Пока они будут у власти, Украине все время будет конфликтовать с Россией.Во-вторых, Зеленский нелегитимен.Пару недель назад Кит Келлог поддержал этот тезис, сказав, что на Украине надо провести выборы. То есть США согласны с тем, что Зеленский не легитимен. Если бы его считали легитимным, зачем же тогда проводить выборы?Повторюсь, если все это время шло обсуждение требований России, это означает, что практически обо всем договорились. Для Зеленского это было началом катастрофы. А телефонный разговор между Путиным и Трампом – продолжение этой катастрофы.Обратите внимание – Трамп с Путиным разговаривал полтора часа. Разговаривал очень уважительно. Это был диалог двух лидеров. Они говорили про историю и искусственный интеллект. А с Зеленским разговор был десять минут – для галочки. Что можно успеть сделать за десять минут? Поздороваться, попрощаться и сказать что-то вроде: "Мы потом с вами встретимся и доведем до вас нашу позицию".Трамп вообще неохотно разговаривает с Зеленским. И уж точно не собирается с ним откровенничать. Потому что у Трампа с Зеленским связаны одни из самых сильных переживаний в его жизни, когда использовали его разговор с Зеленским в качестве повода для объявления импичмента. И в Париже Трамп с Зеленским разговаривал не один на один, а в присутствии Макрона. И разговор тогда был примерно таким же, как и сейчас по телефону.Короче говоря, вот эта мантра "Ничего об Украине без Украины" уже не срабатывает. Трамп даже не стал доводить до Зеленского содержание разговора с Путиным. Конечно, для Зеленского это катастрофа.- Тем не менее, Зеленский через СНБО вводит пожизненные санкции против Порошенко* и ряда олигархов. Поможет ли это удержать ему власть?- Нынешняя ситуация с Зеленским отчасти напоминает ситуацию с Януковичем.Когда Янукович стал президентом, ему все время казалось, что все риски исходят от Тимошенко. Он посадил ее в тюрьму, переругавшись с мировым сообществом. Он ради того, чтобы раздробить ее электорат, запустил целых четыре проекта: Яценюк, Кличко, Ляшко** и Тягнибок. Эту схему придумал Левочкин. Он же потом финансировал и контролировал эти проекты. Даже после Майдана он продолжил этим заниматься и получать от этого политические выгоды.И что получилось? Янукович разобрался с Тимошенко, но похоронили его как раз руками политиков, которых он сам вырастил.Очевидно, что Зеленский не довоевал с Порошенко*. Он очень хотел разобраться с ним сразу же после победы на выборах, но демократы не дали. Все-таки Порошенко* удалось выстроить отношения с Байденом, Соросом и всякими лоббистами. А теперь демократов убрали, и у Зеленского появилась возможность разобраться с Порошенко.Кроме того, такая активность Зеленского связана с диалогом между Путиным и Трампом.Понятно, что выборы будут. Но надо иметь в виду, что на предыдущих выборах электорат Украины голосовало за мир (Порошенко*, потом Зеленский). Понятно, что каждый из них делал все, чтобы война не прекращалась. Но сейчас партия войны гораздо меньше, чем партия мира. И за эту небольшую партию войны сейчас конкурируют лишь два человека: Порошенко* и Зеленский.И Зеленскому, чтобы хоть как-то сохраниться в политическом пространстве, надо было убрать конкурента.Наконец, в список СНБО внесены олигархи, у которых еще остались активы на Украине. А поскольку у Зеленского мало времени, ему нужно их отобрать и еще больше обогатиться.Отмечу также, что у Украины сейчас 20 миллиардов долларов сверх бюджета. То есть у них бюджет покрывает все расходные части, еще пришло 20 миллиардов, на которые они не рассчитывали. Эта сумма – первый транш от 50 миллиардов долларов в качестве доходов от замороженных российских активов. То есть эти деньги тоже надо быстро украсть (смеется).По идее они сейчас должны собрать Верховную Раду и под эти доходы сверстать расходы. Но это настолько большая сумма, что украсть ее не так просто. Вот они и начали эту аферу – строить во время войны атомные станции и докупать болгарские блоки. Потому что есть возможность украсть на одном контракте минимум 200 миллионов долларов.И последнее. В санкциях СНБО Тимошенко нет. Юля – опытный боец. Вся ее фракция проголосовала за строительство новых атомных блоков. Она до последнего будет с Зеленским.Образно говоря, сейчас Зеленский сидит на стуле, у которого три ножки. Как только у этого стула останется одна ножка, она эту ножку подобьет. Она нанесет удар в тот момент, когда Зеленский окончательно ослабнет. А до того момента она будет сохранять с ним отношения и не попадать под удар.Повторюсь, это искусство, которое она оттачивала за годы в политике.- Насчет бюджета. ВКС РФ сейчас активно наносят удары по газовым хранилищам Украины, вынуждая Киев активизировать реверсные поставки топлива через те страны, правительство которых Зеленский оскорблял (Словакия и Фицо). Насколько у противника плохо с газом? Насколько это волнует киевский режим?- ВКС РФ уничтожают инфраструктуру, с помощью которой Украина самостоятельно добывала газ. С этим голубым топливо у Киева действительно есть проблемы. Но Зеленского это не так сильно волнует. Это неприятно, но несмертельно, потому что денег на Украине сейчас достаточно.Я уже говорил, что эти 20 миллиардов долларов уже на счетах Украины. Даже Трамп это не может остановить. Меньше Киев заработает, дороже Киев купит газ – это не имеет значения.А вот ситуация с выборами – это проблема для Зеленского.С другой стороны, в России сейчас эйфория в связи с этими переговорами, но тут тоже не все так просто.- Тем более, эти переговоры мы должны проводить с позиции силы.- Безусловно. Если мы пойдем на остановку военных действий, нет гарантии, что следующий президент Украины подпишет какие-то соглашения или подпишет их в том виде, в котором выгодно России. С другой стороны, Зеленский ранее тоже говорил, что если подписать перемирие, то украинская армия разойдется, а Россия продолжит наступать и это будет катастрофа.Поэтому нет никаких гарантий, что конфликт будет урегулирован политическим путем.Надо понимать, что ВСУ держатся. Мы полгода не можем освободить Курскую область. После того, как киевский режим назначил Драпатого командующим Покровским направлением, мы тоже там притормозили. Если раньше мы наступали со скоростью в 20-30 квадратных километров в день, то сейчас мы проходим то же самое расстояние за неделю. Поэтому нельзя говорить о том, что фронт ВСУ вот-вот рухнет.Одним словом, наших дипломатов и наших военнослужащих ждет очень тяжелая работа.* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.** Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.Также по теме - в интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

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Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, киевский режим, выборы, политика, переговоры, газ, юлия тимошенко, снбо, верховная рада, владимир путин, вкс