https://ukraina.ru/20250217/1061134214.html

Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине

Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине - 17.02.2025 Украина.ру

Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине

Ситуация вокруг Украины станет основной темой переговоров, которые проведут в Варшаве спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и польский президент Анджей Дуда. Об этом 17 февраля заявил начальник управления международной политики канцелярии польского президента Войцех Коларский.

2025-02-17T15:02

2025-02-17T15:02

2025-02-17T15:02

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"Завтра в Президентском дворце состоится встреча Анджея Дуды и Кейта Келлогга", - сообщил Коларски.По информации польского "Радио RMF24", основной темой переговоров Келлога и Дуды станет ситуация вокруг Украины после Мюнхенской конференции по безопасности."Россия не может добиться успеха. Россияне не могут быть убеждены, что стоило атаковать без причины независимое государство", — заявил Коларски.Он также сообщил, что Келлгог интересуется мнением Дуды о мирных переговорах и именно Вашингтон выступил с инициативой обсуждения этого вопроса.Коларски признал, что заявления о том, что Евросоюзу не будет места за столом переговоров России и США, вызвали сильные эмоции. При этом он заметил, что "это следует рассматривать как предварительное условие для начала дипломатических переговоров", а сильные эмоции связаны с тем, что лидеры ЕС были сильно завязаны на ушедшую администрацию Белого дома во главе с Джо Байденом. С администрацией Трампа лидеры Европы "практически не общаются", заметил польский чиновник. Он также отметил, что вопрос отправки польских военнослужащих на Украину не обсуждается."Наша позиция постоянна и неизменна. Наша цель — донести эту позицию до тех, кто будет вести переговоры с Россией. Россия не может выиграть эту войну. Как это будет представлено? Это второстепенно. Будем ли мы сидеть за столом или рядом со столом — это уже второстепенно. Важно, чтобы наша позиция и позиция нашего региона были учтены", - заявил начальник управления международной политики канцелярии президента Польши.По словам Коларского, "у нас нет альтернативы, мы должны последовательно проводить нашу трансатлантическую политику, которую мы проводим уже много лет". Он также сообщил, что США заинтересованы в усилении своего присутствия в Польше, и теперь есть шанс реализовать проект "Форт Трамп".Актуальное интервью на эту тему: Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия

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