Армия России освободила Фиголевку и Свердликово - 17.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250217/1061132316.html
Армия России освободила Фиголевку и Свердликово
Армия России освободила Фиголевку и Свердликово - 17.02.2025 Украина.ру
Армия России освободила Фиголевку и Свердликово
Российскими солдатами освобождены населённые пункты Фиголевка и Свердликово. Об этом 17 февраля сообщило Минобороны РФ.
2025-02-17T14:11
2025-02-17T14:11
новости
россия
харьковская область
сша
всу
потери всу
сво
кто
новые регионы
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061055284_0:617:1201:1292_1920x0_80_0_0_1e6755a778e9e0d4c3e8634a1ab5c0b0.png
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области", - сказано в официальном сообщении.При этом войсками российской группировки нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, а также Новолюбовка Луганской Народной Республики, Колодези и Ямполовка Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов", - констировали в Минобороны России.Там также отметили очередной успех "Севрной" группировки российских войск."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово", - сообщило Минобороны России.Больше новостей представлено в обзоре Все устремились в Эр-Рияд, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 февраля
https://ukraina.ru/20250216/1061116478.html
россия
харьковская область
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061055284_0:504:1201:1404_1920x0_80_0_0_fab6e5dcfc9acfd8c3ec67b7a08880f6.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьковская область, сша, всу, потери всу, сво, кто, новые регионы, минобороны рф, сводка
Новости, Россия, Харьковская область, США, ВСУ, потери ВСУ, СВО, КТО, Новые регионы, Минобороны РФ, сводка

Армия России освободила Фиголевку и Свердликово

14:11 17.02.2025
 
© Украина.руКарта СВО
Карта СВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российскими солдатами освобождены населённые пункты Фиголевка и Свердликово. Об этом 17 февраля сообщило Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области", - сказано в официальном сообщении.
При этом войсками российской группировки нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, а также Новолюбовка Луганской Народной Республики, Колодези и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
"Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов", - констировали в Минобороны России.
Военная техника западного производства, захваченная российскими десантниками на Украине
Вчера, 18:39
Лондон обеспокоен: "У российской армии, вероятно, сейчас больше Javelin, чем у британской армии"Армия России сейчас вооружена противотанковыми управляемыми ракетами Javelin лучше, чем британская армия. Об этом изданию telegraph.co.uk рассказал источник в британских вооружённых силах.
Там также отметили очередной успех "Севрной" группировки российских войск.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово", - сообщило Минобороны России.
Больше новостей представлено в обзоре Все устремились в Эр-Рияд, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 февраля
 
НовостиРоссияХарьковская областьСШАВСУпотери ВСУСВОКТОНовые регионыМинобороны РФсводка
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:26Олег Царев: Тимошенко готовится выбить последнюю ножку из-под стула, на котором всё ещё сидит Зеленский
14:11Армия России освободила Фиголевку и Свердликово
14:10РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков
13:58"Мы хотим их послушать". Лавров рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде
13:53Дипломатия с ракеткой: Россия, КНР и Северная Корея сразились в настольном теннисе
13:24Выступления лидеров ЕС в Мюнхене были особенно агрессивными в отношении России - Лавров
13:17Готовы ли? Лондон хочет ввести войска на Украину назло Трампу
13:05Все устремились в Эр-Рияд, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 февраля
13:02Русские победили Украину и НАТО - National Interest
12:53Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд по поручению Путина - Песков
12:48МИД Венгрии: саммит ЕС в Париже собирает фрустрированных провоенных антитрампистов
12:40Для наших стран наступило время работать вместе. Киселев о перезагрузке отношений с США
12:32Фридрих Мерц: Германия без альтернативы
12:20Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия
12:18МИД Швеции высказалось об отправке миротворцев на Украину
12:14Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist
12:02Будут ли тонуть танкеры России после СВО и как пройдут переговоры в режиме жёсткого торга - Агеев
11:48Более $60 млрд: Чемезов рассказал о портфеле заказов "Рособоронэкспорта"
11:41ВС РФ удерживают инициативу по всей линии фронта в ДНР - Пушилин
11:34"Утренник в психдиспансере": Захарова рассказала, кому надо выдавать молоко за Мюнхенскую конференцию
Лента новостейМолния