https://ukraina.ru/20250217/1061132316.html
Армия России освободила Фиголевку и Свердликово
Армия России освободила Фиголевку и Свердликово - 17.02.2025 Украина.ру
Армия России освободила Фиголевку и Свердликово
Российскими солдатами освобождены населённые пункты Фиголевка и Свердликово. Об этом 17 февраля сообщило Минобороны РФ.
2025-02-17T14:11
2025-02-17T14:11
2025-02-17T14:11
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"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области", - сказано в официальном сообщении.При этом войсками российской группировки нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, а также Новолюбовка Луганской Народной Республики, Колодези и Ямполовка Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов", - констировали в Минобороны России.Там также отметили очередной успех "Севрной" группировки российских войск."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово", - сообщило Минобороны России.Больше новостей представлено в обзоре Все устремились в Эр-Рияд, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 февраля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, харьковская область, сша, всу, потери всу, сво, кто, новые регионы, минобороны рф, сводка
Новости, Россия, Харьковская область, США, ВСУ, потери ВСУ, СВО, КТО, Новые регионы, Минобороны РФ, сводка
Армия России освободила Фиголевку и Свердликово
Российскими солдатами освобождены населённые пункты Фиголевка и Свердликово. Об этом 17 февраля сообщило Минобороны РФ.