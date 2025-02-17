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Армия России освободила Фиголевку и Свердликово

Армия России освободила Фиголевку и Свердликово - 17.02.2025 Украина.ру

Армия России освободила Фиголевку и Свердликово

Российскими солдатами освобождены населённые пункты Фиголевка и Свердликово. Об этом 17 февраля сообщило Минобороны РФ.

2025-02-17T14:11

2025-02-17T14:11

2025-02-17T14:11

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"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области", - сказано в официальном сообщении.При этом войсками российской группировки нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, а также Новолюбовка Луганской Народной Республики, Колодези и Ямполовка Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Уничтожены два склада боеприпасов", - констировали в Минобороны России.Там также отметили очередной успех "Севрной" группировки российских войск."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово", - сообщило Минобороны России.Больше новостей представлено в обзоре Все устремились в Эр-Рияд, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 февраля

https://ukraina.ru/20250216/1061116478.html

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новости, россия, харьковская область, сша, всу, потери всу, сво, кто, новые регионы, минобороны рф, сводка