Украина за неделю. Мир через силу

Условия мирного договора по Украине — главная тема прошедшей недели. Передаст ли Зеленский Трампу украинские недра? Заместит ли Европа американскую военную помощь и будет ли участвовать в переговорах? Какие гарантии безопасности может получить Украина и получит ли хоть какие-то. Чем пожертвует Россия ради выгодной сделки и в чем выгода?

Гарантий не будетНа фоне Рамштайна, Мюнхена и официального начала мирных переговоров, нововведения в украинском мобилизационном законодательстве, конечно, уходят на второй план. Однако связь между состоянием ВСУ и переговорным процессом прямая, поэтому внимание на это нужно обратить.Как мы неоднократно объясняли, Киев не будет принудительно мобилизовать молодежь 18-24 лет из-за бессмысленности мероприятия (ее просто мало) и из-за социально-политических последствий в преддверие возможных выборов. Но от назойливых американцев, требующих полного вовлечения Украины в войну, если она хочет какой-то помощи, решили отбиться паллиативом — молодежи предложили спецконтракт на миллион гривен за год с разными доплатами, правом выбора воинской части и воинской специальности, бесплатным поступлением в вуз без экзаменов, бесплатной медициной и стоматологией, нулевой ипотекой и правом на выезд за границу после 1 года службы. Последнее выглядит как издевательство (повоюйте год и валите), но дело не в этом, а в том, что выбор воинской части ограничен шестью пехотными бригадами, специальности — стрелками, гранатометчиками и разведчиками, а миллион будут давать по частям и в случае невыполнения условий контракта, часть денег придется вернуть государству. Короче говоря, никого таким предложением заманить на службу не получится. Особенно, когда официально начались мирные переговоры и война может закончиться в любой момент. Переговоры в принципе не мотивируют людей воевать.Попытка мобилизации ограниченно годных провалилась. Как и предполагалось, до 5 февраля никто не прошел повторно ВВК (где ограниченно годных должны были признать годными и отправить в строй) и сроки сместили. Раз сместили, значит тем более никто не придет. Все ждут как минимум перемирия, а там и мобилизация закончится.Последним серьезным вариантом значительно пополнить ВСУ у Киева остается персонал критических предприятий. 28 февраля часть их них лишат статуса критичности и работников можно будет забирать. И может вполне оказаться, что статус будут снимать с большого количества предприятий. Как заявил депутат Херсонского облсовета Хлань, на многих заводах со статусом критичности работникам фиктивно подняли зарплаты, чтобы они смогли получить бронь (это одно из требований "критичности"), а на самом деле денег столько не платят, и заявленная средняя зарплата по стране в размере более 20 тысяч гривен не соответствует действительности.Реальность заключается не только в том, что у Украины почти закончился мобилизационный ресурс, но и в том, что даже уже имеющуюся армию она не может содержать за свои средства. Это вопрос стал одним из ключевых на обсуждениях прошедшей недели.Источники агентства Reuters считают, что одна из целей Вашингтона — переложить военную помощь Украине на плечи Европы, чтобы та закупала американское оружие. Келлог такой план не подтвердил, но и отрицать не стал, заявив, что "США всегда любят продавать оружие, произведенное в Америке, потому что оно укрепляет нашу экономику", а также "есть много вариантов" договоренностей по этому вопросу. Но даже если да, то речь скорее всего идет не о прямых поставках со складов Пентагона (оттуда все выбрал Байден), а о долгосрочных коммерческих контрактах, т.е. о бизнесе на долгие годы.Байден поставлял оружие Украине бесплатно. По словам Келлога, объем американской военной помощи составил 174 млрд долларов. Институт Киля дает немного меньшие цифры, но порядок тот же. Интересно, что, если верить институту, США уже поставило военной помощи на 64 млрд (остальное запланировано), Германия — на 12 млрд, Великобритания — на 10, Дания — на 7,5, Нидерланды — на 5,85, Швеция — на 4,7, Польша — на 3,64 и Франция — на 3,5. Запланировано у совокупной Европы больше, чем у США, но объемы реально поставленного (особенно по странам отдельно) несопоставимы. Также эти цифры показывают разницу между риторикой Макрона и его действиями. Если участие в переговорах зависит от участия в помощи Украине, то Франция — за бортом. Британия, на самом деле, тоже так сяк — ее последний пакет военной помощи составил всего 186 млн долларов. Самые маленькие пакеты Байдена были больше.Также отсюда очевидно, что Европа сама не потянет финансирование нынешней украинской армии. Может быть, при увеличении оборонного бюджета до 5% (на чем настаивает Трамп) и да, но пока до этого далеко и не факт, что вообще произойдет. Другое дело, если американцы убедят Европу закупать оружие для послевоенной Украины с сильно уменьшенной армией. Это могло бы быть частью сделки — Украина уменьшает армию (такую большую, как сейчас, не на что содержать), а Европа закупает для нее американское оружие в качестве некой гарантии безопасности. Уолтц так и сказал — гарантии безопасности по Украине будут возложены на Европу.Либо мир и что-то, либо война и ничегоЗеленский заявил, что для обеспечения мира на Украине нужно 100 тысяч миротворцев, тогда как, по его словам, европейцы озвучивали цифру в 5-7 тысяч как реалистичную. Ни о каких 100 тысячах речи, конечно, быть не может даже при наилучших для Киева раскладах. В ЕС просто столько нет, а США, как сказал Хегсет, свои войска на Украину не отправят. Мало того, разминается вопрос о выводе американских войск из Европы, чтобы направить все ресурсы на сдерживание Китая в Тихоокеанском регионе. Зеленский пугает, что Путин тогда нападет на Европу, но все серьезные люди прекрасно понимают, что нет. Тем более, Хегсет подтвердил, что США не собираются выходить из НАТО, просто меняются приоритеты. Это сказано не было, но очевидно, что Россию реальной угрозой трамписты не считают, все их усилия направлены на Китай, а значит они готовы "поделиться" с РФ европейскими рынками ради того, чтобы союз Москвы и Пекина перестал крепнуть. А чтобы не случилось никакой незапланированной провокации, Хегсет заявил, что в случае отправки европейских миротворцев на Украину, они должны находиться там не под эгидой НАТО и без распространения на них пятой статьи организации. С размещением контингентов Альянса на Украине Россия никогда не согласится. Но кому из европейских стран такое нужно? Единой армии ЕС, как того хочет Зеленский, не будет. Об этом заявил глава МИД Польши Сикорский. А кто по отдельности отправит миротворцев в потенциально опасный регион, да еще без "зонтика" НАТО, представить сложно. Германия не отправит, Польша тоже, а про Францию все уже было сказано выше.The New York Times тоже не понимает, каким образом Европа введет миротворцев. "Без вступления Украины в НАТО, что представляется маловероятным в течение многих лет, идея размещения большого количества европейских войск из стран НАТО кажется многим чиновникам и аналитикам безрассудной. Без четкого американского участия в такой операции - с американским воздушным прикрытием, средствами ПВО и разведкой, как человеческой, так и технической — европейские войска будут подвергаться серьезному риску со стороны России", — пишет NYT. Опять же, вопрос в численности контингента. Большому неоткуда взяться, а маленький будет выглядеть и как блеф, и как провокация.Зеленский, впрочем, последнее время стал совсем непоследовательным. То он требует вступления в НАТО, то миротворцев, то говорит, что гарантией безопасности Украины будет содержание американцами большой украинской армии. Его в этом поддержал Шольц, сказав, что гарантией безопасности для Украины должна стать ее собственная "сильная армия", обеспеченная Европой и США, но, прежде всего, США как "базисом НАТО". Совсем дураком Шольца считать не следует — он так и не передал Украине ракеты "Таурус" и заблокировал новые пакеты помощи, на которых настаивала Бербок. Здесь, вероятно, он просто хочет обезопасить Германию от отправки своих миротворцев — давайте лучше безопасность Украины будет обеспечивать армия Украины. Но, поскольку она, как он тоже сказал, не может содержаться на крошечный украинский бюджет (Зеленский считает достаточной армию в 1,5 млн человек), денег должны дать преимущественно американцы. А они не дадут. Трамп не хочет тратить деньги на европейскую безопасность, считая, что Россия ей не угрожает, поэтому набор требований Зеленского сегодня неосуществим.На словесные игры американских переговорщиков о том, что "США не исключают членство Украины в НАТО" или отправка на Украину американских войск "маловероятна" обращать внимания не стоит. Вэнс лично опроверг сообщения СМИ, в которых указывалось, что США рассматривают возможность размещения своих миротворцев. Правда The Times пишет, что Америка может обеспечить ПВО для прикрытия европейских миротворцев. Но, во-первых, это британская The Times, которая недавно советовала Зеленскому отправлять всех переговорщиков вслед за русским кораблем и воевать дальше, а, во-вторых, Die Welt со ссылкой на чиновников утверждает, что Европа может выделить максимум 25 тысяч солдат. На самом деле еще меньше, потому что не все согласятся участвовать.Тем не менее, какая-то военная помощь (возможно, действительно ПВО) Украине от США предполагается и она, по словам Хегсета, может быть увязана с участием в мирных переговорах. "Помощь в области безопасности – мы продолжаем предоставлять то, что было выделено. Думаю, будет справедливо сказать, что такие вещи, как будущее финансирование – в меньшем или большем объёме – также могут стать частью переговоров", – сказал Хегсет. То есть, либо Украина, не мороча голову, садится за стол переговоров и постепенно получает то, что выделил Байден, либо продолжает воевать и не получает ничего.Сделка по недрам будет подписанаТрамп будет стремиться "возместить" затраты на военную помощь Украине, заявил Майк Уолтц. И это произойдет за счет "партнерства с украинцами с точки зрения их редкоземельных элементов, природных ресурсов, нефти и газа, а также покупки наших". Сам Трамп, вообще не стесняясь, сказал, что украинские редкоземельные металлы должны быть переданы США вне зависимости от того, подпишет Киев мирный договор или продолжит воевать.Подпись Зеленского на "ресурсном" договоре — не гарантия безопасности Украины со стороны США, а гарантия какого-то участия США в послевоенном восстановлении Украины. Зеленский, похоже, этого не понял, поскольку очень удивился, не найдя в привезенном Вэнсом в Мюнхен проекте договора "ничего о гарантиях". Там ничего о них и не предполагается. Это просто возврат вложенных Америкой средств, часть из которых, возможно, пойдет на восстановление Украины.Зеленский начал торг, отказавшись что-либо подписывать в Мюнхене. 50% полезных ископаемых — это все же потенциально большие деньги. С новым проектом договора в Киев приехал министр финансов США Скотт Бессант, сообщив, что Трамп планирует интеграцию экономики Украины с США с упором на добыче полезных ископаемых, энергетике и государственных предприятиях, которые нужно приватизировать. То есть никто "отдавать" Украину России не собирается, ее делят — что успеют занять ВС РФ, остается за Россией, что не успеет — отходит США.С Бессантом тоже ничего не подписали, а Washington Post сообщил, что "Киев был ошеломлен масштабом требований США по полезным ископаемым", которые напоминают дележ африканских колоний в 18 веке. На самом деле, вариантов не подписать у украинских властей почти нет. Но они боятся, что договор может оказаться односторонним — ресурсы будут переданы, а мир не заключен. Трамп ведь так и говорил — полезные ископаемые Украины он намерен получить независимо от того, будет ли мирный договор с Россией. А если мир заключен не будет, то никаких реальных инвестиций из США не придет, и никто ископаемые разрабатывать не будет. "Украинские чиновники разрабатывают контрпредложение, которое предоставит Вашингтону больший доступ к природным ресурсам, но усилит гарантии безопасности со стороны США для Украины", — сообщили Washington Post источники.Итак, Украина никоим образом не отказывается от передачи ископаемых Америке, просто хочет гарантий того, что это не просто так, а в комплексе с "большой сделкой" с РФ. Нардеп Гончаренко говорит, что будет "очень жесткий" договор. Просто же тянуть время, в надежде, что Россия рухнет или что-то вроде того, Зеленскому уже не резон. Если сорвет переговоры он, то Трамп может не запустить мартовские санкции против нефтяного флота. И вообще, при всех очевидных проблемах в российской экономике, в 2025 году она точно не рухнет. Другой вопрос, нужна ли будет мобилизация для решения военных вопросов уровня штурма крупных городов типа Запорожья, но это сейчас Зеленского должно волновать меньше всего. В общем, если Киев не подписывает сделку сегодня, то он будет подписывать то же самое через несколько месяцев, но потеряв еще больше территорий и людей. Не понятно и какова цель Украины в продолжении войны, если всеми уже озвучено, что вернуть потерянные территории она на может. Поэтому, скорее, всего, предложение Трампа Зеленский примет, просто нужно немного поторговаться. Возможно, Киев надеется, что Европа задействует все свои мощности и заместит американские поставки, но пока для этого нет никаких оснований. Заявления представителей Эстонии не в счет.Что получит и что потеряет РоссияЕсли на Украину в плане переговоров США давят угрозой прекратить байденовские поставки, то на Россию — угрозой дополнительных санкций после февраля (тоже байденовских — против теневого нефтяного флота). "Любые новые, дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпринимает ли Российская Федерация реальные, верные усилия по прекращению войны против Украины, которая обеспечивает Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенной, независимой страны", — заявил госсекретарь США Рубио.Поэтому большие решения, скорее всего, будут приниматься в самое ближайшее время.Россия была недовольна Келлогом, как переговорщиком, поэтому Трамп разделил российское и украинское направление между своими помощниками: РФ будет заниматься Уиткофф, который решил вопрос по Израилю и Палестине, Келлог — Украиной и Европой.Теперь вопрос — что может получить Россия?Хегсет на встрече членов НАТО заявил, что уступки от РФ для начала переговоров не нужны, а границы Украины не будут восстановлены на момент 2014 года. "И это не уступка Путину — это принятие реализма", — сказал он. Келлог считает, что потеря Украиной территории будет зафиксирована в некоем соглашении, но без признания российского суверенитета над этой территорией. "Когда Советский Союз покорил страны Балтии, мы никогда не говорили, что они владеют этими странами. Мы говорили, что они просто находились под господством", — пояснил Келлог свою мысль. Если речь идет о таком же международным статусе новых регионов в составе РФ, каким был статус Прибалтики в составе СССР, Россия получит больше, чем можно было рассчитывать. Есть даже осторожные предположения, что Киеву попробуют навязать уступки еще не занятых ВС РФ территорий и что-то по русскому языку. Это раз.Два — Трамп хочет видеть Россию снова в G7, потому что "доверяет Путину" и верит, что тот хочет мира. Возможно, Россия и сама не захочет возвращаться в этот формат, но форматы расширенных G могут быть вполне интересны. Здесь же и вопрос санкций.Три — выборы на Украине. Это сегодня самый загадочный пункт, потому что непонятно, кого допустят к участию. Если всех (с амнистией для "сепаратистов" и "коллаборантов"), то Россия может получить "умеренное" правительство Украины, которое отменит русофобские законы и начнет мягкое, для начала экономическое, сближение в формате кучмовской "амбивалентности". Рубио сказал, что на переговорах будут обсуждаться "языковые и культурные вопросы". В итоге через время может получиться то, что получилось с Грузией. Если нет, то Украина остается целиком Западу и остается предельно русофобской. Зеленский борется за второй вариант, тогда он сможет остаться у власти. Впрочем, есть варианты, когда он может и остаться у власти, и свернуть русофобию, но они непростые."Все наши люди против выборов во время войны. Если мы приостановим военное положение – потеряем армию. А без военных голосовать – нечестно", — говорит он. Потом заявляет, что военное положение, "наверное", будет отменено после завершения горячей фазы войны. А может и не будет. Теперь Зеленский уверяет европейскую публику, что "украинцы полностью против выборов и не хотят о них говорить", а те, кому не нравится отсутствие выборов, "могут выбрать другое гражданство". Заявление омерзительное и чисто в стиле латиноамериканского диктатора в военном кителе и с большими усами. Так оно многими и было воспринято. Зеленский теряет связь с новой реальностью и становится неудобной фигурой.CNN считает, что для заключения мира больше подошел бы экс-главком, а ныне посол Украины в Британии Залужный. "Первоначальное прекращение огня может обеспечить… шанс для Зеленского отступить и предоставить возможность новому лицу, без неудобной истории нынешнего лидера Украины с первым сроком Трампа, договориться о более широкой сделке. Залужный мог бы обеспечить лояльность вооруженных сил Украины для не совсем идеального соглашения с Москвой", – говорится в статье.Кличко же (не смотри, что боксер) разумно считает, что война может закончиться через месяц-два "болезненным компромиссом", а затем начнется выборный процесс в виде "борьбы на уничтожение". Похоже, он уже начался. Нардеп Федына сообщила, что спущен приказ просчитать стоимость печати бюллетеней. Офис Зеленского устраивает "наезд" на всех потенциальных конкурентов: на Залужного через его друга — экс-регионала Кивалова; на Порошенко и других олигархов через санкции, на Кличко через коррупционные дела в отношении его окружения.Если предвыборный процесс запущен, это еще одно доказательство того, что договор по полезным ископаемым Зеленский подпишет, а затем попробует переизбраться, хоть его фигура для Трампа нежелательна. И здесь снова же вопрос, кого в итоге допустят к выборам. Если Зеленскому дадут резвиться, как он хочет, его могут и переизбрать. А Путин, как известно, говорил, что фигура Зеленского не является препятствием для подписания мирного договора — главное, подтверждение легитимности на выборах. Если это получится, то Трамп вряд ли дальше будет вмешиваться — избрали и избрали. А Зеленскому тогда быть президентом дольше, чем Трампу.Что Россия должна уступить? Похоже, одно единственное, но очень существенное. Среди вероятных уступок, которые должен сделать Путин, Келлог перечисляет: торг по территориям, отказ от любого будущего вторжения на Украину и "альянсы с Ираном, КНДР, Китаем".Вэнс заявил то же самое: "Путину невыгодно быть “младшим братом” в союзе с Китаем". Сделка, по его словам, "шокирует многих".Итак, трампистам нужно, чтобы Россия не формировала альянс с Ираном, КНДР и Китаем. Эти стратегические планы сейчас становятся тактической конъюнктурой. Никто, конечно, не предполагает, что страны будут бить горшки и скатываться в конфронтацию, но дальнейшее сближение должно быть остановлено. За это России можно многое вернуть, в т.ч. часть европейского газового рынка. Конфигурация просматривается и в отношении Белоруссии. Как известно, Лукашенко за год амнистировал несколько десятков участников беспорядков 2020 года. New York Times сообщает, что это часть "грандиозной сделки" по ослаблению санкций. Лукашенко продолжит освобождать "политических", а США ослабят санкции против белорусских банков и экспорта калия. Одна из целей разрядки, по словам источника NYT, американского дипломата Кристофера Смита, который недавно забрал из Белоруссии троих заключенных, "дать г-ну Лукашенко некоторую передышку за пределами орбиты влияния России".Так и России хотят дать "передышку за пределами орбиты влияния" Китая. В КНР на политические изменения уже отреагировали. Глава МИД Китая Ван И заявил, что в переговорах должна участвовать Европа, а Запад для Китая — торговый партнер, а никак не объект конфронтации. К чему приведет ослабление БРИКС — отдельная тема.Гарантий для Украины, похоже, не будет. Сделка по ископаемым — это, как мы уже разобрались, не гарантии. Единственное, о чем может идти речь, так это об устной договоренности с Путиным о том, что не будет второй войны. Если Россия получает все вышеперечисленное, ее действительно не будет. В то же время сенатор Грэм сказал, что, если Россия еще раз нападет на Украину, ту сразу возьмут в НАТО. Ничего не гарантировано, просто устные предложения. Зеленский либо соглашается и, возможно, даже остается в президентском кресле еще на 5 лет, либо остается с ВС РФ один на один. Еще Эстония, конечно, поможет.Теперь ждем, что произойдет на встрече Трампа и Путина в Саудовской Аравии, где то ли будет представительство Украины, то ли не будет. Киев говорит, что не получал приглашения, но у инсайдеров Bloomberg и Politico другие данные.О предварительной позиции сторон накануне начала переговоров, в материале — "Украина за неделю. 