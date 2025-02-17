Выступления лидеров ЕС в Мюнхене были особенно агрессивными в отношении России - Лавров - 17.02.2025 Украина.ру
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Выступления лидеров ЕС в Мюнхене были особенно агрессивными в отношении России - Лавров
Выступления лидеров ЕС в Мюнхене были особенно агрессивными в отношении России - Лавров - 17.02.2025 Украина.ру
Выступления лидеров ЕС в Мюнхене были особенно агрессивными в отношении России - Лавров
Лидеры Евросоюза продемонстрировали редкостную агрессию в выступлениях на Мюнхенской конференции по безопасности, прежде всего в отношении России. Об этом 17 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-02-17T13:24
2025-02-17T13:24
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В ходе на переговорах с главой МИД Сербии Марко Джуричем глава российской дипломатии отметил активность деструктивных мил в мировой политике. По его мнению, на ситуацию в мире и Европе всё более пытаются влиять силы, которых не устраивает развитие глобальных процессов."Те силы, которых такой ход истории не устраивает и которые хотели бы эту историю переписать, и стать гегемоном на международной арене, - уточнил Лавров. - Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными, прежде всего, в отношении моей страны"."Но звучали и другие голоса - голоса более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка", - добавил Лавров.Ранее, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля ряд лидеров ЕС и Украины выступили за продолжение конфликта с Россией. На этом настаивали, в частности, лидеры постсоветских прибалтийских республик и представители Еврокомиссии. При этом делегация США во главе с вице-президентом указала на проблемы демократии в Европе и заявила о приверженности мирному урегулированию украинской проблемы.После этого лидеры ЕС решили провести экстренный саммит в Париже, а делегации России и США приступили к подготовке мирных переговоров по Украине в столице Саудовской Аравии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Все устремились в Эр-Рияд, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 февраля
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новости, россия, украина, европа, сергей лавров, ес, мид, еврокомиссия, переговоры, русофобия, международные отношения, международная политика, мюнхенская конференция по безопасности, саудовская аравия, франция, многополярный мир
Новости, Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, ЕС, МИД, Еврокомиссия, переговоры, Русофобия, международные отношения, Международная политика, Мюнхенская конференция по безопасности, Саудовская Аравия, Франция, многополярный мир

Выступления лидеров ЕС в Мюнхене были особенно агрессивными в отношении России - Лавров

13:24 17.02.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Лидеры Евросоюза продемонстрировали редкостную агрессию в выступлениях на Мюнхенской конференции по безопасности, прежде всего в отношении России. Об этом 17 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе на переговорах с главой МИД Сербии Марко Джуричем глава российской дипломатии отметил активность деструктивных мил в мировой политике. По его мнению, на ситуацию в мире и Европе всё более пытаются влиять силы, которых не устраивает развитие глобальных процессов.
"Те силы, которых такой ход истории не устраивает и которые хотели бы эту историю переписать, и стать гегемоном на международной арене, - уточнил Лавров. - Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными, прежде всего, в отношении моей страны".
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
13:02
Русские победили Украину и НАТО - National InterestНесмотря на продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически окончен. Таким мнением поделился автор статьи американского журнала The National Interest
"Но звучали и другие голоса - голоса более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка", - добавил Лавров.
Ранее, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля ряд лидеров ЕС и Украины выступили за продолжение конфликта с Россией. На этом настаивали, в частности, лидеры постсоветских прибалтийских республик и представители Еврокомиссии. При этом делегация США во главе с вице-президентом указала на проблемы демократии в Европе и заявила о приверженности мирному урегулированию украинской проблемы.
После этого лидеры ЕС решили провести экстренный саммит в Париже, а делегации России и США приступили к подготовке мирных переговоров по Украине в столице Саудовской Аравии.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Все устремились в Эр-Рияд, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 февраля
 
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