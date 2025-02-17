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Выступления лидеров ЕС в Мюнхене были особенно агрессивными в отношении России - Лавров

Выступления лидеров ЕС в Мюнхене были особенно агрессивными в отношении России - Лавров - 17.02.2025 Украина.ру

Выступления лидеров ЕС в Мюнхене были особенно агрессивными в отношении России - Лавров

Лидеры Евросоюза продемонстрировали редкостную агрессию в выступлениях на Мюнхенской конференции по безопасности, прежде всего в отношении России. Об этом 17 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2025-02-17T13:24

2025-02-17T13:24

2025-02-17T13:24

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В ходе на переговорах с главой МИД Сербии Марко Джуричем глава российской дипломатии отметил активность деструктивных мил в мировой политике. По его мнению, на ситуацию в мире и Европе всё более пытаются влиять силы, которых не устраивает развитие глобальных процессов."Те силы, которых такой ход истории не устраивает и которые хотели бы эту историю переписать, и стать гегемоном на международной арене, - уточнил Лавров. - Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными, прежде всего, в отношении моей страны"."Но звучали и другие голоса - голоса более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка", - добавил Лавров.Ранее, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля ряд лидеров ЕС и Украины выступили за продолжение конфликта с Россией. На этом настаивали, в частности, лидеры постсоветских прибалтийских республик и представители Еврокомиссии. При этом делегация США во главе с вице-президентом указала на проблемы демократии в Европе и заявила о приверженности мирному урегулированию украинской проблемы.После этого лидеры ЕС решили провести экстренный саммит в Париже, а делегации России и США приступили к подготовке мирных переговоров по Украине в столице Саудовской Аравии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Все устремились в Эр-Рияд, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 февраля

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