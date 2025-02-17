https://ukraina.ru/20250217/1061131612.html
Дипломатия с ракеткой: Россия, КНР и Северная Корея сразились в настольном теннисе
Дипломатия с ракеткой: Россия, КНР и Северная Корея сразились в настольном теннисе - 17.02.2025 Украина.ру
Дипломатия с ракеткой: Россия, КНР и Северная Корея сразились в настольном теннисе
Дипломаты России, КНР и Северной Кореи сразились в Хабаровске в настольный теннис. Об этом 17 февраля изданию Украина.ру рассказал руководитель Ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа (ДФО) Валерий Савин
2025-02-17T13:53
2025-02-17T13:53
2025-02-17T13:59
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В Хабаровске 14 февраля прошел товарищеский турнир, приуроченный ко дню дипломата. Сотрудники дипмиссий сменили официальные костюмы на спортивную форму и взяли в руки ракетки. Турнир был организован при поддержке Ассоциации настольного тенниса ДФО и спортивной школы Феникс.Савин отметил, что в мероприятии участвовал генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, заместитель генерального консула КНДР Ким Чжэ Чжон, представитель МИД РФ в Хабаровске Павел Силаев и другие."В зале были 8 кортов, на которых соревновались четыре команды, включая две российские. По итогам турнира победителями в командном первенстве стали представители КНДР, а чемпионом в личном зачете признан Цзян Сяоян", — сообщил собеседник издания.Кроме того, Савин рассказал, каким мнением о турнире поделились участники. Павел Силаев заявил, что это отличная возможность для общения и сплочения иностранцев. Цзян Сяоян, в свою очередь, подчеркнул важность мероприятия для обмена навыками настольного тенниса и развития дружбы между дипломатами. А Ким Чжэ Чжон добавил, что день дипломата — это праздник для всех, как российских, так и иностранных представителей МИД.В этом году отмечается 76 лет отношений между Россией и Китаем, и 77 лет — с КНДР. В целях подготовки к будущим соревнованиям было решено подарить теннисные столы диппредставительствам Северной Кореи и КНР, поделился Савин. Он также отметил, что в будущем запланирована встреча для обсуждения программы развития настольного тенниса в ДФО и обмена спортсменами, что поможет развитию детского спорта.Это был второй турнир под эгидой Министерства иностранных дел России с поддержкой Ассоциации настольного тенниса ДФО. В следующем году планируется сделать мероприятие более масштабным, пригласив юных спортсменов из дружественных стран.Ассоциация настольного тенниса совместно с коллегами из ДНР регулярно организует спортивные мероприятия в Донецке, Хабаровске и Владивостоке. Например, в прошлом году там прошел "Турнир "Донбасс и Дальний Восток ВМЕСТЕ!!!".Между тем в международном поле продолжает обсуждаться беседа Москвы и Вашингтона, а весь мир строит догадки по поводу того, куда же все-таки приведут эти переговоры. Подробнее о самой свежей повестке дня в публикации Для наших стран наступило время работать вместе. Киселев о перезагрузке отношений с США
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, северная корея, спорт, теннис, эксклюзив
Дипломатия с ракеткой: Россия, КНР и Северная Корея сразились в настольном теннисе
13:53 17.02.2025 (обновлено: 13:59 17.02.2025)
Дипломаты России, КНР и Северной Кореи сразились в Хабаровске в настольный теннис. Об этом 17 февраля изданию Украина.ру рассказал руководитель Ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа (ДФО) Валерий Савин
В Хабаровске 14 февраля прошел товарищеский турнир, приуроченный ко дню дипломата. Сотрудники дипмиссий сменили официальные костюмы на спортивную форму и взяли в руки ракетки. Турнир был организован при поддержке Ассоциации настольного тенниса ДФО и спортивной школы Феникс.
Савин отметил, что в мероприятии участвовал генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, заместитель генерального консула КНДР
Ким Чжэ Чжон, представитель МИД РФ в Хабаровске Павел Силаев и другие.
"В зале были 8 кортов, на которых соревновались четыре команды, включая две российские. По итогам турнира победителями в командном первенстве стали представители КНДР, а чемпионом в личном зачете признан Цзян Сяоян", — сообщил собеседник издания.
Кроме того, Савин рассказал, каким мнением о турнире поделились участники. Павел Силаев заявил, что это отличная возможность для общения и сплочения иностранцев. Цзян Сяоян, в свою очередь, подчеркнул важность мероприятия для обмена навыками настольного тенниса и развития дружбы между дипломатами. А Ким Чжэ Чжон добавил, что день дипломата — это праздник для всех, как российских, так и иностранных представителей МИД.
В этом году отмечается 76 лет отношений между Россией и Китаем, и 77 лет — с КНДР. В целях подготовки к будущим соревнованиям было решено подарить теннисные столы диппредставительствам Северной Кореи и КНР, поделился Савин. Он также отметил, что в будущем запланирована встреча для обсуждения программы развития настольного тенниса в ДФО и обмена спортсменами, что поможет развитию детского спорта.
Это был второй турнир под эгидой Министерства иностранных дел России с поддержкой Ассоциации настольного тенниса ДФО. В следующем году планируется сделать мероприятие более масштабным, пригласив юных спортсменов из дружественных стран.
Ассоциация настольного тенниса совместно с коллегами из ДНР
регулярно организует спортивные мероприятия в Донецке
, Хабаровске и Владивостоке
. Например, в прошлом году там прошел
"Турнир "Донбасс и Дальний Восток ВМЕСТЕ!!!".
Между тем в международном поле продолжает обсуждаться беседа Москвы и Вашингтона, а весь мир строит догадки по поводу того, куда же все-таки приведут эти переговоры. Подробнее о самой свежей повестке дня в публикации Для наших стран наступило время работать вместе. Киселев о перезагрузке отношений с США