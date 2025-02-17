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ВВП Украины демонстрирует рост, но замедленный – Минэкономики

ВВП Украины демонстрирует рост, но замедленный – Минэкономики - 17.02.2025 Украина.ру

ВВП Украины демонстрирует рост, но замедленный – Минэкономики

В январе украинская экономика выросла на 1,5%. Об этом 17 февраля сообщило Минэкономики Украины.

2025-02-17T15:30

2025-02-17T15:30

2025-02-17T15:30

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Драйверами январского роста остаются строительная отрасль, перерабатывающая промышленность, а также внутренняя торговля, сообщил первый замминистра экономики Украины Алексей Соболев. По его словам, позитивно на экономическом росте сказались госрасходы в оборонно-промышленном комплексе."Замедление темпов роста экономики в январе произошло из-за уменьшения активности экспортеров. Но высокое бюджетное финансирование компенсировало временное падение объемов экспорта товаров. Ключевыми факторами роста стали восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонта дорог на аварийных участках, строительство жилья. Также высокими оставались закупки отечественной продукции сектора ОПК, а это в свою очередь стимулировало увеличение производства в машиностроении", - рассказал Соболев.Январский экономический рост притормозили показатели сельского хозяйства – там наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости её производства. Также зафиксированы падения в добывающей отрасли и транспорте.Причинами негативных явлений в министерстве назвали остановку работы шахт в подконтрольных Киеву районах Донецкой области, находящихся в зоне СВО. Также наблюдались сбои в снабжении электроэнергией из-за массированных ракетных атак.Минэкономики Украины напомнило, что в декабре 2024 года рост ВВП составил 1,7%. Бюджет 2025 года сформирован из прогнозируемого роста ВВП по итогам года на 2,7%.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Шок в Киеве. Пять сценариев развития прошлого и один будущего, полный крах и деконструкция мифа "Украина"

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новости, экономика, украина, донецкая область, киев, егор соболев, опк, днр, уголь, шахты, сво, ввп