ВВП Украины демонстрирует рост, но замедленный – Минэкономики - 17.02.2025 Украина.ру
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ВВП Украины демонстрирует рост, но замедленный – Минэкономики
ВВП Украины демонстрирует рост, но замедленный – Минэкономики - 17.02.2025 Украина.ру
ВВП Украины демонстрирует рост, но замедленный – Минэкономики
В январе украинская экономика выросла на 1,5%. Об этом 17 февраля сообщило Минэкономики Украины.
2025-02-17T15:30
2025-02-17T15:30
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экономика
украина
донецкая область
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егор соболев
опк
днр
уголь
шахты
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Драйверами январского роста остаются строительная отрасль, перерабатывающая промышленность, а также внутренняя торговля, сообщил первый замминистра экономики Украины Алексей Соболев. По его словам, позитивно на экономическом росте сказались госрасходы в оборонно-промышленном комплексе."Замедление темпов роста экономики в январе произошло из-за уменьшения активности экспортеров. Но высокое бюджетное финансирование компенсировало временное падение объемов экспорта товаров. Ключевыми факторами роста стали восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонта дорог на аварийных участках, строительство жилья. Также высокими оставались закупки отечественной продукции сектора ОПК, а это в свою очередь стимулировало увеличение производства в машиностроении", - рассказал Соболев.Январский экономический рост притормозили показатели сельского хозяйства – там наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости её производства. Также зафиксированы падения в добывающей отрасли и транспорте.Причинами негативных явлений в министерстве назвали остановку работы шахт в подконтрольных Киеву районах Донецкой области, находящихся в зоне СВО. Также наблюдались сбои в снабжении электроэнергией из-за массированных ракетных атак.Минэкономики Украины напомнило, что в декабре 2024 года рост ВВП составил 1,7%. Бюджет 2025 года сформирован из прогнозируемого роста ВВП по итогам года на 2,7%.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Шок в Киеве. Пять сценариев развития прошлого и один будущего, полный крах и деконструкция мифа "Украина"
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новости, экономика, украина, донецкая область, киев, егор соболев, опк, днр, уголь, шахты, сво, ввп
Новости, экономика, Украина, Донецкая область, Киев, Егор Соболев, ОПК, ДНР, уголь, шахты, СВО, ВВП

ВВП Украины демонстрирует рост, но замедленный – Минэкономики

15:30 17.02.2025
 
Экономика Украины, коллаж
Экономика Украины, коллаж
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В январе украинская экономика выросла на 1,5%. Об этом 17 февраля сообщило Минэкономики Украины.
Драйверами январского роста остаются строительная отрасль, перерабатывающая промышленность, а также внутренняя торговля, сообщил первый замминистра экономики Украины Алексей Соболев. По его словам, позитивно на экономическом росте сказались госрасходы в оборонно-промышленном комплексе.
"Замедление темпов роста экономики в январе произошло из-за уменьшения активности экспортеров. Но высокое бюджетное финансирование компенсировало временное падение объемов экспорта товаров. Ключевыми факторами роста стали восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонта дорог на аварийных участках, строительство жилья. Также высокими оставались закупки отечественной продукции сектора ОПК, а это в свою очередь стимулировало увеличение производства в машиностроении", - рассказал Соболев.
Январский экономический рост притормозили показатели сельского хозяйства – там наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости её производства. Также зафиксированы падения в добывающей отрасли и транспорте.
Причинами негативных явлений в министерстве назвали остановку работы шахт в подконтрольных Киеву районах Донецкой области, находящихся в зоне СВО. Также наблюдались сбои в снабжении электроэнергией из-за массированных ракетных атак.
Минэкономики Украины напомнило, что в декабре 2024 года рост ВВП составил 1,7%. Бюджет 2025 года сформирован из прогнозируемого роста ВВП по итогам года на 2,7%.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Шок в Киеве. Пять сценариев развития прошлого и один будущего, полный крах и деконструкция мифа "Украина"
 
НовостиэкономикаУкраинаДонецкая областьКиевЕгор СоболевОПКДНРугольшахтыСВОВВП
 
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