https://ukraina.ru/20250217/1061133176.html

Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США

Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США - 17.02.2025 Украина.ру

Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии впервые за время проведения СВО высокопоставленные представители России и США проведут переговоры, которые должны положить начало урегулированию на Украине

2025-02-17T14:55

2025-02-17T14:55

2025-02-17T14:55

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

переговоры

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Решение начать переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном было принято на прошлой неделе в ходе беседы лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Сам факт диалога оценивается Кремлем и Белым домом позитивно. Другой вопрос, что этот процесс имеет под собой множество подводных камней и неизвестно, приведет ли такой диалог к каким-то ощутимым сдвигам и конкретным решениям.Кто не хочет мираПервый такой подводный камень обнаруживается практически сразу же. А кто за этим самым столом переговоров в конечном итоге будет сидеть? Исходя из последних заявлений, первая встреча в Эр-Рияде пройдет в двустороннем формате между делегациями России и Соединенных Штатов. Украинцев то ли будут подключать уже на следующем раунде, то ли просто проинформируют их об итогах встречи.Пока выстраиваемая с подачи США конфигурация выглядит так: сначала американцы намечают контуры будущей сделки поочередно с Москвой и Киевом (с Кремлем переговоры будет вести команда во главе с госсекретарем Марком Рубио, шефом ЦРУ Джоном Рэтклиффом и т.д., а с Банковой – спецпредставитель по Украине Кит Келлог). Затем стороны должны на некоей уже выработанной платформе приступить к дальнейшему обсуждению уже все вместе.Такой порядок не устраивает украинские власти, так как это все сильно смахивает на нарушение любимого принципа киевского режима – ничего об Украине без Украины. Аналогичным образом против выступает и Европа, которая вообще пока остается за бортом этого урегулирования."За столом переговоров будут только представители России и США. Но консультации американцы с Зеленским проведут. Формула ничего об Украине без Украины будет работать чисто формально", - прокомментировал изданию Украина.ру политический аналитик, главный редактор общественно-политического издания "Ракурс" Игорь Михайлов.Европейский фактор во всей этой истории кажется недооцененным. Дело в том, что европейская верхушка заинтересована в боевых действиях на Украине, все три последних года ведущие политики ЕС клялись защищать Украину не жалея живота и кошелька своего (то есть - государственного). Практически любая конфигурация мира (за исключением капитуляции РФ) для Европы будет означать фиаско и проблемы с тем, как объяснить населению многомиллиардные траты на киевский режим.Получается, что есть Россия, которая хочет мира и готова к компромиссам на основе своих требований, есть США, которые, пусть и с нюансами, также заинтересованы в мире и есть объединенный европейско-украинский фронт за войну любой ценой.Риск срыва переговоровЧто делать, если сесть за стол переговоров настоятельно просят, а делать этого очень не хочется? Возможны два варианта. Первый – в переговоры вступить, всячески их затягивать и завести в тупик. Второй – устроить провокацию в качестве предлога для срыва переговоров. Оба варианта также комбинируются и могут претворятся в жизнь одновременно.Таким образом, например, Украиной были сорваны переговоры в Стамбуле весной 2022 года, когда из-за провокации, устроенной Киевом в Буче, в котрой обвинили Россию, Киев из переговоров вышел. Знакомый почерк был также виден прямо накануне Мюнхенской конференции по безопасности, когда неизвестно откуда-то возникший якобы российский дрон зачем-то рухнул на Чернобыльскую АЭС.Смысл понятен. Очередная мощная по своему воздействию на западного обывателя картинка "чудовищного преступления" России. Не вышло. То, что было возможно провернуть три года назад, теперь уже не приносит желаемого эффекта.Но это не значит, что таких попыток больше не будет. Чем дальше будет загоняться в угол Владимир Зеленский и его группировка, тем кровавее и масштабнее могут оказаться новые провокации этого режима."Миротворцы" без мираЕще более зыбкой выглядит попытка добиться режима прекращения огня между РФ и Украиной. По информации западных СМИ, в США хотят, чтобы это произошло на Пасху, которая у католиков и православных в этом году приходится на 20 апреля.Любое прекращение огня очень легко сорвать. ВСУ этим регулярно занимались в Донбассе с 2014 года, обвиняя в этом противоположную сторону.То есть нивелировать переговорный процесс и сделать его бесполезным вариантов много, было бы желание, а его у Киева и Брюсселя хоть отбавляй. Иными словами, Зеленскому не остается ничего, кроме переориентации с США на Европу, надеясь продолжить войну на европейские деньги и европейским оружием.Такая ставка таит в себе множество рисков, так как ресурсы ЕС не безграничны и во многом уже израсходованы за прошедшие годы. То же самое и с оружием, в европейских арсеналах и так уже скребут по сусекам.В этой связи представляют интерес последние заявления европейцев о возможности отправки неких "миротворцев" в зону конфликта. Возможно, что прямое вмешательство и втягивание иностранных армий в противостояние с Россией станет последней возможностью продлить жизнь режима в Киеве.Подробнее о тех, кто будет вести переговоры с Россией со стороны США - в материале издания Украина.ру Переговорщики Трампа: ястреб, милитарист, разведчик-любитель и темная лошадка.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, переговоры