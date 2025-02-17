Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд по поручению Путина - Песков
12:53 17.02.2025 (обновлено: 12:54 17.02.2025)
Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник по поручению главы государства Владимира Путина вылетают в Эр-Рияд. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - сказал Песков.
Он добавил, что также могут обсуждать и возможные переговоры по урегулированию на Украине.
"Она (встреча) будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", - уточнил официальный представитель Кремля.
По итогам Лавров и Ушаков доложат главе России о результатах переговоров в Саудовской Аравии.
"Разумеется, полный доклад будет уже в Москве, но, если потребуются какие-то срочные доклады, то все эти коммуникационные возможности для этого имеются", - заверил Песков.
На прошлой неделе Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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