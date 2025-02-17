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Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд по поручению Путина - Песков

Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд по поручению Путина - Песков - 17.02.2025 Украина.ру

Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд по поручению Путина - Песков

Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник по поручению главы государства Владимира Путина вылетают в Эр-Рияд. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-02-17T12:53

2025-02-17T12:53

2025-02-17T12:54

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"Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - сказал Песков.Он добавил, что также могут обсуждать и возможные переговоры по урегулированию на Украине.По итогам Лавров и Ушаков доложат главе России о результатах переговоров в Саудовской Аравии."Разумеется, полный доклад будет уже в Москве, но, если потребуются какие-то срочные доклады, то все эти коммуникационные возможности для этого имеются", - заверил Песков.На прошлой неделе Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.Подробнее - в материале Переговоры в Эр-Рияде, Британия отправит солдат. Главное на Украине на утро 17 февраля на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, украина, эр-рияд (провинция), сергей лавров