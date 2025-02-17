https://ukraina.ru/20250217/1061132166.html
РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков
РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков - 17.02.2025 Украина.ру
РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков
Вопрос размещения миротворческого контингента на Украине обсуждается в Европе, но предметных разговоров никто не ведет. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-02-17T14:10
2025-02-17T14:10
2025-02-17T14:10
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"Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах - и французы, и британцы. Это действительно так. Но мы знаем правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких предметных разговоров на этот счет никто не вел", - сказал Песков.Накануне британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ предупреждало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.Подробнее по теме - в материале МИД Швеции высказалось об отправке миротворцев на Украину на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, великобритания, дмитрий песков, мид, служба внешней разведки
Новости, Украина, Россия, Великобритания, Дмитрий Песков, МИД, Служба внешней разведки
РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков
Вопрос размещения миротворческого контингента на Украине обсуждается в Европе, но предметных разговоров никто не ведет. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах - и французы, и британцы. Это действительно так. Но мы знаем правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких предметных разговоров на этот счет никто не вел", - сказал Песков.
Накануне британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания
при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции
тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
Пресс-бюро Службы внешней разведки
РФ предупреждало, что Запад
для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.