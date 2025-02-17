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РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков

РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков - 17.02.2025 Украина.ру

РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков

Вопрос размещения миротворческого контингента на Украине обсуждается в Европе, но предметных разговоров никто не ведет. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-02-17T14:10

2025-02-17T14:10

2025-02-17T14:10

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"Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах - и французы, и британцы. Это действительно так. Но мы знаем правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких предметных разговоров на этот счет никто не вел", - сказал Песков.Накануне британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ предупреждало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.Подробнее по теме - в материале МИД Швеции высказалось об отправке миротворцев на Украину на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, великобритания, дмитрий песков, мид, служба внешней разведки