РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков - 17.02.2025 Украина.ру
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РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков
РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков - 17.02.2025 Украина.ру
РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков
Вопрос размещения миротворческого контингента на Украине обсуждается в Европе, но предметных разговоров никто не ведет. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-02-17T14:10
2025-02-17T14:10
новости
украина
россия
великобритания
дмитрий песков
мид
служба внешней разведки
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"Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах - и французы, и британцы. Это действительно так. Но мы знаем правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких предметных разговоров на этот счет никто не вел", - сказал Песков.Накануне британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ предупреждало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.Подробнее по теме - в материале МИД Швеции высказалось об отправке миротворцев на Украину на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, великобритания, дмитрий песков, мид, служба внешней разведки
Новости, Украина, Россия, Великобритания, Дмитрий Песков, МИД, Служба внешней разведки

РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков

14:10 17.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Вопрос размещения миротворческого контингента на Украине обсуждается в Европе, но предметных разговоров никто не ведет. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах - и французы, и британцы. Это действительно так. Но мы знаем правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких предметных разговоров на этот счет никто не вел", - сказал Песков.
Накануне британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ предупреждало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Подробнее по теме - в материале МИД Швеции высказалось об отправке миротворцев на Украину на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияВеликобританияДмитрий ПесковМИДСлужба внешней разведки
 
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