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Ничего. Прорвемся

Ничего. Прорвемся - 17.02.2025 Украина.ру

Ничего. Прорвемся

Чудны дела твои, история. Сегодня одним из самых цитируемых политических авторитетов в мире, является Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шенхаузен.

2025-02-17T06:45

2025-02-17T06:45

2025-02-17T06:45

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Тот самый Бисмарк, который многие годы назад, чуть ли не века, слыл иконой консерватизма. У западных либералов бытовал нарицательный термин "Финке Бисмарка". Пожалуй, не менее популярный, чем у нас "финка НКВД".Только последним обозначали острое оружие по ликвидации врагов. А первый - фиксировал, пожалуй, первое в истории острое столкновение идеологов либерализма и традиционализма. Но это отдельная история. Поговорим об этом чуть позже.Пока же, вспомним, другое. Пару лет напористый прусский аристократ послужил послом в России. Полтора века назад.Бывший боец прусского спецназа ( тогда это называлось "отряда егерей"), резкий, прямолинейный, необузданный и неукротимый, с депутатским прозвищем "бешеный", попал под влияние обаятельнейшего русского вице-канцлера и министра, светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова.Был полностью покорен его энциклопедической эрудицией, планетарным масштабом интересов, вдумчивой рассудительностью и виртуозностью интриг. Именно в период их общения, министр изрек знаменитую формулу: "Россия не сердится. Россия сосредотачивается".Бисмарк, став первым ("железным") канцлером объединенной Германии, полностью применил эту модель для строительства своей страны.Так вот. Бисмарк мечтал беседовать с Горчаковым не на немецком, который тот знал в совершенстве, а на русском. Чтобы не упустить малейших нюансов дипломатического искусства. "Бешеный" уважал гениального земляка - Иоганна Вольфганга Гете, который учил, что не только дьявол в деталях. Поэтому и выучил за четыре месяца круглосуточного труда "великий и могучий".Овладев русским, знаменитый пруссак пришел к выводу, что секрет непобедимости этого народа заключается в слове "ничего". Такой вот филологический, вывод о метафизической стойкости великой державы.Будущий канцлер хорошо учил древнеримские пословицы. С детства знал "Ex nihilo nihil fit” (Из ничего и выйдет ничего). По этой парадигме жила вся западная ойкумена. Поэтому его столь и ошеломило совсем другое, экзистенциальное русское "ничего".В западной мировоззренческой картине - это понятие про физическую суть. Синоним абсолютной пустоты.В русской версии - это аксеологический полнокровный смысл. А именно, фиксация достаточно полного набора ценностей для выживания. Для "нормальной", естественной жизни.Некогда часто цитировался роман, спорный по содержанию, но со звонким названием "Чапаев и Пустота". Второе слово названия - это, отнюдь, не про пространство. А про фамилию приснопамятного ординарца комдива - Петьки.В этом оглавлении и суть нашего "ничего". Кем бы был бравый Чапай без преданного и верного Пустоты? Без теплого ночлега, сытного обеда, бравой холености и личной безопасности?Русское "ничего" - это не буддийское "небытие" и, даже, не отечественная жеманно-песенная аллегория про пустоту "зажатую в кулаке". Это понятие с богатейшим содержанием. Как космос богат не вакуумом, а непостижимым эфиром.В него входят все необходимые, по стандартам полноценной и здоровой жизни, ништяки. Естественные и ,потому, не замечаемые.Плюс актуальный уровень гармонии с существующим законом, принятыми понятиями.Плюс баланс личных компромиссов и самоуважения…Да, много чего еще…Когда один русский человек спрашивает у другого русского человека: "Ну, как ваше ничего?" - это вопрос именно об этой базе. А дальше уже начинаются изыски "надстройки" - карьера или стартапы, научные открытия или бытовые дрязги, приязнь покровителей и ненависть врагов…На этом "ничего" стоит конструкция всей страны. Союз рухнул, по большому счету, тогда, когда наше "ничего" проиграло их "американской мечте".Хотя и было то в той мечте, по сути, до смешного мало. Ну, картонный домик с флагом на лужайке. Ну, жестяное лакированное авто. Ну, чувак в джинсах и с пивасом на тесной терраске…Только вот и в нашем отечествей "ничего" тогда было до слез меньше…Сегодня все не так. Уверен, что когда президент Трамп звонил президенту Путину, он почтительно приветствовал его в русском духе: "Владимир, как ваше ничего?"Сегодня в естественную, а потому и не замечаемую базу бытия державы входят и прибыль уже приличных дорог, и убыль всевластных дураков; армия, по оценке оппонентов, сильнейшая в мире и столица, по их же признанию, лучшая на планете; продовольственная самодостаточность и энергетическая избыточность; возрождающаяся система образования и сохранившаяся система социального патронажа…Всё это как бы наше "ничего". То есть, то, что загружено в общественное подсознание. А сознание уже живет на другом уровне. На уровне ожидаемых технологий и высоких целей. Надстроенных над "ничего" как базой. "Взятую за основу".Это первичные нужды функционируют по круговой орбите, а восходящие потребности, расширяются по спирали…"Аксиология по русски" включает в себя и ИИ, и Космос, и Атом (военный и мирный), и Крипту. Ныне! То есть, когда наше "ничего" фактически сравнялось с ихней "мечтой".А вот совсем недавно, всё было по другому. Мы уже и подзабыли про "волшебные девяностые". Тогда была совершенно обратная картина.Действительно, с трудом уже вспоминаю логику своих знакомых - первых пост-советских "бизнесменов". Но врезался в память забавный момент. В те времена "почти былинные", все переговоры между партнерами, при отсутствии бизнес-центров, велись в "коммерческих ресторанах".Только для наших деловаров, попасть в баснословно дорогой - "валютный ресторан" за чужой счет и был искомый результат. А для их, как правило, западных партнеров, таковым выступала выгодная сделка.Чаще всего, заканчивалось так. Наши были абсолютно довольны: "А ничего, так посидели!". Партнеры в ауте: " Целый вечер - коту под хвост. Ни о чем конкретно не договорились"…Много раз уже отмечал, что мир перевернулся. Теперь их конечная мечта - закончить жизнь в сытости и комфорте. Мечта дома престарелых! А наше "ничего" - только привычная планка, от которой можно оттолкнуться для дерзкого прыжка в будущее.То есть, они сражаются - в том числе на Украине, Ближнем Востоке и далее везде - за прошлое. Мы, хоть и там же, сражаемся за будущее…Ничего, прорвемся и туда.Ведь, даже, железный канцлер в нас так истово верил.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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мнения, россия, германия, украина, дональд трамп, владимир путин, нквд