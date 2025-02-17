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"Будут выцыганивать заморозку конфликта": Лавров предложил не приглашать Европу за стол переговоров
"Будут выцыганивать заморозку конфликта": Лавров предложил не приглашать Европу за стол переговоров - 17.02.2025 Украина.ру
"Будут выцыганивать заморозку конфликта": Лавров предложил не приглашать Европу за стол переговоров
Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем заявил, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине
2025-02-17T14:49
2025-02-17T14:49
2025-02-17T14:49
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"Философия-то у европейцев никуда не делась. Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут "выцыганивать" какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?", - сказал Лавров.Он обратил внимание на слова президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции по безопасности, который заявил о необходимости проведения переговоров для перевооружения Украины.Подробнее о неприемлемых для Москвы предложениях Запада - в материале Отказ от СВО, ввод миротворцев и "заморозка": эксперт назвал три неприемлемых предложения Запада для РФ на сайте Украина.ру.
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новости, европа, россия, сергей лавров, украина, мид
Новости, Европа, Россия, Сергей Лавров, Украина, МИД
"Будут выцыганивать заморозку конфликта": Лавров предложил не приглашать Европу за стол переговоров
Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем заявил, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине