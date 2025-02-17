https://ukraina.ru/20250217/1061130237.html

Все устремились в Эр-Рияд, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 февраля

Все устремились в Эр-Рияд, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 февраля - 17.02.2025 Украина.ру

Все устремились в Эр-Рияд, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 февраля

Американская и российская делегация вылетели в Эр-Рияд для переговоров по Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-17T13:05

2025-02-17T13:05

2025-02-17T14:22

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что в Эр-Рияд по поручению президента России Владимира Путина вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков."Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", — отметил Песков.Кроме того, Лавров и Ушаков обсудят переговоры по Украине."Она (встреча) будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", — рассказал Песков.Также французское информационное агентство AFP сообщило, что в Саудовскую Аравию вылетел госсекретарь США Марко Рубио.Рубио вылетел в Саудовскую Аравию после визита в Израиль."Глава американской дипломатии должен встретиться с саудовскими лидерами, а затем отправиться в Объединённые Арабские Эмираты в рамках своего первого тура по Ближнему Востоку",— сообщило агентство.Примечательно, что сейчас в ОАЭ с официальным визитом находится и Владимир Зеленский.Ранее издание "КоммерсантЪ" сообщило о том, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.По информации издания, с американской стороны ожидалось участие не только Рубио, но и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.Обстрелы и налётыУтром 17 февраля Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов: 38 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 24 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 15 БПЛА – над территорией республики Крым, 7 БПЛА – над акваторией Черного моря, по 2 БПЛА – над территориями Курской и Ростовской областей и по одному БПЛА над территориями Брянской и Белгородской области. Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 22 удара по этому региону России.Все удары были нанесены на Горловском направлении. Всего был выпущен 71 различный боеприпас.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц, в т. ч. подростка 2010 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 2 автомобиля и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили 2 снаряда калибром 155 мм по Никитовскому району Горловки. Кроме того, в ДНР была объявлена авиационная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 46 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 46 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 4; Князе-Григоровка — 11; Великая Лепетиха — 4; Веселое — 2; Запорожье — 2; Алёшки — 3; Днепряны — 4; Новая Каховка — 6; Кардашинка — 3; Малая Лепетиха — 4; Обрывка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 23 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Малая Лепетиха, Малая Кардашинка и Князе-Григоровка.Кроме того, как сообщили в администрации Горностаевского муниципального округа, за прошедшие сутки ВСУ зафиксировали 15 прилётов."Происшествия Горностаевского муниципального округа. За прошедшие сутки зафиксировано 15 прилётов по участкам местности: н. п. Каиры - 5 прилётов, н. п. Горностаевка - 4 прилёта, н. п. Заводовка - 6 прилётов", — отмечалось в сообщении.Утром 17 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое и Малиновка, сёлам Веселая Лопань, Красный Хутор, Репное, Черемошное, Ясные Зори и хутору Церковный выпущено 7 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 9 беспилотников, 7 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены два частных домовладения и здание сельхозпредприятия", — отмечалось в сводке.В Борисовском районе, в селе Байцуры, в результате атаки беспилотника повреждено здание недействующего предприятия."В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Двулучное, Долгое, Колыхалино, Шведуновка, Шелаево, а также хутор Нижние Мельницы подверглись атакам 20 беспилотников, 5 из которых сбиты. За день в округе повреждены 4 частных домовладения, 3 квартиры в МКД, 3 надворные постройки, 13 автомобилей. Также огнём уничтожены 3 автомобиля. На участке автодороги Двулучное — Уразово в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю погибла мирная жительница. Женщина, которая находилась за рулём, получила ушибы. Ей оказана помощь в Валуйской ЦРБ, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. Ещё один мирный житель пострадал в селе Двулучное в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль: мужчине с осколочным ранением плеча бригада СМП оказала необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась", — писал губернатор.В Волоконовском районе село Коновалово подверглось атаке беспилотника. Обошлось без последствий.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Козинка, Луговка, Мокрая Орловка, Почаево, Рождественка и Сподарюшино выпущено 17 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 12 беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений."В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 29 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников. Повреждены 5 частных домовладений, 3 автомобиля, здание на территории сельхозпредприятия, водонапорная башня и линия электропередачи. На въезде в село Графовка в результате удара дрона по автомобилю погибли три мирных жителя. В селе Репяховка от удара FPV-дрона по территории сельхозпредприятия получил ранения сотрудник: мужчина с осколочными ранениями ног госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", — сообщил Гладков.Кроме того, в Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка, хутора Балки и Марьино подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 9 боеприпасов, и атакам 29 беспилотников, 26 из которых сбиты. Были повреждены два частных домовладения, надворная постройка, социальный объект и инфраструктурный объект связи.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Мир через силу".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, дмитрий песков, марко рубио, сергей лавров, вооруженные силы украины