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Фридрих Мерц: Германия без альтернативы

Фридрих Мерц: Германия без альтернативы - 17.02.2025 Украина.ру

Фридрих Мерц: Германия без альтернативы

Согласно большинству прогнозов, которые, впрочем, не всегда сбываются в германской политике, наибольшие шансы занять пост канцлера по итогам грядущих выборов имеет Фридрих Мерц, кандидат от ХДС/ХСС (традиционный избирательный блок консервативных партий Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии).

2025-02-17T12:32

2025-02-17T12:32

2025-02-17T12:56

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Христианский демократ Мерц подчас производит впечатление двойника канцлера Шольца. Хотя это опытный политик, заседавший в Европарламенте еще в 1989-1994 годах. Он быстро делал партийную карьеру, и уже в середине девяностых стал заместителем тогдашнего лидера ХДС/ХСС Вольфганга Шойбле.В 2000 году – четверть века назад – Фридрих Мерц возглавил эту фракцию в бундестаге, после того, как Шойбле ушел в отставку в результате скандала с незаконными финансовыми пожертвованиями на счета консерваторов.Но через два года, после того, как ХДС проиграл выборы команде Герхарда Шредера, Мерцу пришлось сложить свои полномочия.Вместо него фракцию возглавила Ангела Меркель, и это далеко не самым лучшим образом сказалось на их будущих отношениях, потому что между лидерами христианских демократов развернулась нешуточная борьба за власть.Фридрих Мерц всячески пытался вставлять Меркель палки в колеса, критикуя ее бюджетную политику и реформу здравоохранения – очень важную для того, чтобы переманить на свою сторону избирателей социал-демократов.В свою очередь Меркель заблокировала предложения налоговой реформы, которые выдвигал Мерц. Именно она вышла победителем в результате подковерной битвы за пост лидера партии, задвинув менее удачливого и харизматичного соратника. В 2007 году, признав свое поражение, Мерц принял решение уйти из политики.Ушел, он, впрочем, довольно недалеко.Опираясь на связи в бундестаге и контакты в правительстве, Фридрих Мерц работал корпоративным адвокатом в различных международных корпорациях. Он даже занимал пост председателя наблюдательного совета германского подразделения инвестиционной компании BlackRock, штаб-квартира которой, как известно, располагается в США.Но мечта о политическом реванше, судя по всему, не оставляла Мерца все эти годы, которые он провел среди верхушки евроантлантической бизнес-элиты.В 2018 году, когда Меркель отказалась снова выставлять свою кандидатуру на пост председателя христианских демократов, он сразу же попытался баллотироваться на эту должность – проиграв на внутрипартийных выборах Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую никто не считал слишком сильным и перспективным для Германии кандидатом.А потом, в 2021 году, снова уступил в борьбе за лидерство, но уже Армину Лашету – протеже Меркель, которая по-прежнему не очень ладила со своим старым внутрипартийным конкурентом Фридрихом Мерцем.И только когда Лашет с треском проиграл выборы Олафу Шольцу, Анналене Бербок и Роберту Хабеку, Фридриху Мерцу наконец удалось стать председателем Христианско-демократического союза Германии.Находясь на этом посту, Мерц практически всегда придерживался жесткой политической линии в интересах евроантлантических элит. Подчас создавалось впечатление, что он соревновался с Шольцем в антироссийских высказываниях, требуя от Берлина поставить Киеву германские дальнобойные крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России.Причем, если учесть его опыт работы с корпорацией BlackRock, которую называют одним из главных бенефициаров украинского конфликта, такая позиция не вызывала ни у кого особого удивления.Единственным существенным отличием от политики правительства Шольца было то, что Мерц позволял себе высказывания с требованием частично ограничить – или, точнее, упорядочить – миграцию на территорию Германии. Хотя любое сотрудничество с "Альтернативой для Германии" всегда оставалось для него невозможным, и в этом плане сегодня не произошло никаких изменений.Рост рейтинга Фридриха Мерца не является личной заслугой политика. Его недавние успехи связаны исключительно с падением популярности социал-демократов и "зеленых". В июне на выборах в Европейский парламент христианские демократы набрали 30% голосов. Второе место досталось тогда АдГ, а далее выстроились партии из правящей коалиции с рухнувшими показателями электоральной поддержки: социал-демократы – 13,9% и "зеленые", – 11,9%.После этого Мерц по-прежнему вел себя ровно так же, как Шольц.Он бесконечно требовал усиливать поддержку Зеленского, иногда разбавляя ее общими рассуждениями о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине, потому что это отвечает запросу немецкого избирателя.При этом, несмотря на свою непопулярность, пока еще действующий канцлер Шольц сумел обойти Мерца в предвыборных теледебатах, получив 37% поддержки против 34% у христианского демократа. Хотя 29% респондентов не отдали свою поддержку ни первому, ни второму.Критикуя Мерца, Шольц делает акцент на том факте, что ХДС/ХСС еще сильнее увеличит расходы на вооружение в ущерб социальной сфере."Независимые экономические институты сравнили избирательные программы и всё посчитали. У союза ХДС/ХСС (партия Мерца) образовалась дыра в размере 100 млрд евро за год. Нам придётся тратить дополнительно минимум 30 млрд евро на бундесвер начиная с 2028-го. Так скажите же гражданам, как вы собираетесь заткнуть эту дыру в размере 130 млрд? Возьмёте деньги у пенсионеров? Раскройте, наконец, немцам правду!", – воззвал Шольц.Хотя сам он проводил на своем посту ту же политику.Наконец, Фридрих Мерц также вступил в конфликт с администрацией Дональда Трампа, причем в довольно безапелляционном тоне – ограничивая возможности для сотрудничества с американцами."США открыто вмешиваются в выборы. Не американскому правительству учить нас в нашей же стране, как нам следует защищать демократические институты… Я не позволю американскому вице-президенту указывать мне, с кем я должен разговаривать в Германии", – заявил он после мюнхенской речи вице-президента США Джея Ди Вэнса.Одним словом, если этот человек все-таки возглавит немецкое правительство, никаких особых изменений в Германии, скорее всего, не произойдет. И в этом смысле немецкие выборы выглядят безнадежно безальтернативными.Также на эту тему – материал Сергея Котвицкого Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250103/1060013988.html

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эксклюзив, германия, сша, украина, олаф шольц, меркель, анналена бербок, европарламент, хдс