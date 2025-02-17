Фридрих Мерц: Германия без альтернативы - 17.02.2025 Украина.ру
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Фридрих Мерц: Германия без альтернативы
Фридрих Мерц: Германия без альтернативы - 17.02.2025 Украина.ру
Фридрих Мерц: Германия без альтернативы
Согласно большинству прогнозов, которые, впрочем, не всегда сбываются в германской политике, наибольшие шансы занять пост канцлера по итогам грядущих выборов имеет Фридрих Мерц, кандидат от ХДС/ХСС (традиционный избирательный блок консервативных партий Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии).
2025-02-17T12:32
2025-02-17T12:56
эксклюзив
германия
сша
украина
олаф шольц
меркель
анналена бербок
европарламент
хдс
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Христианский демократ Мерц подчас производит впечатление двойника канцлера Шольца. Хотя это опытный политик, заседавший в Европарламенте еще в 1989-1994 годах. Он быстро делал партийную карьеру, и уже в середине девяностых стал заместителем тогдашнего лидера ХДС/ХСС Вольфганга Шойбле.В 2000 году – четверть века назад – Фридрих Мерц возглавил эту фракцию в бундестаге, после того, как Шойбле ушел в отставку в результате скандала с незаконными финансовыми пожертвованиями на счета консерваторов.Но через два года, после того, как ХДС проиграл выборы команде Герхарда Шредера, Мерцу пришлось сложить свои полномочия.Вместо него фракцию возглавила Ангела Меркель, и это далеко не самым лучшим образом сказалось на их будущих отношениях, потому что между лидерами христианских демократов развернулась нешуточная борьба за власть.Фридрих Мерц всячески пытался вставлять Меркель палки в колеса, критикуя ее бюджетную политику и реформу здравоохранения – очень важную для того, чтобы переманить на свою сторону избирателей социал-демократов.В свою очередь Меркель заблокировала предложения налоговой реформы, которые выдвигал Мерц. Именно она вышла победителем в результате подковерной битвы за пост лидера партии, задвинув менее удачливого и харизматичного соратника. В 2007 году, признав свое поражение, Мерц принял решение уйти из политики.Ушел, он, впрочем, довольно недалеко.Опираясь на связи в бундестаге и контакты в правительстве, Фридрих Мерц работал корпоративным адвокатом в различных международных корпорациях. Он даже занимал пост председателя наблюдательного совета германского подразделения инвестиционной компании BlackRock, штаб-квартира которой, как известно, располагается в США.Но мечта о политическом реванше, судя по всему, не оставляла Мерца все эти годы, которые он провел среди верхушки евроантлантической бизнес-элиты.В 2018 году, когда Меркель отказалась снова выставлять свою кандидатуру на пост председателя христианских демократов, он сразу же попытался баллотироваться на эту должность – проиграв на внутрипартийных выборах Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую никто не считал слишком сильным и перспективным для Германии кандидатом.А потом, в 2021 году, снова уступил в борьбе за лидерство, но уже Армину Лашету – протеже Меркель, которая по-прежнему не очень ладила со своим старым внутрипартийным конкурентом Фридрихом Мерцем.И только когда Лашет с треском проиграл выборы Олафу Шольцу, Анналене Бербок и Роберту Хабеку, Фридриху Мерцу наконец удалось стать председателем Христианско-демократического союза Германии.Находясь на этом посту, Мерц практически всегда придерживался жесткой политической линии в интересах евроантлантических элит. Подчас создавалось впечатление, что он соревновался с Шольцем в антироссийских высказываниях, требуя от Берлина поставить Киеву германские дальнобойные крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России.Причем, если учесть его опыт работы с корпорацией BlackRock, которую называют одним из главных бенефициаров украинского конфликта, такая позиция не вызывала ни у кого особого удивления.Единственным существенным отличием от политики правительства Шольца было то, что Мерц позволял себе высказывания с требованием частично ограничить – или, точнее, упорядочить – миграцию на территорию Германии. Хотя любое сотрудничество с "Альтернативой для Германии" всегда оставалось для него невозможным, и в этом плане сегодня не произошло никаких изменений.Рост рейтинга Фридриха Мерца не является личной заслугой политика. Его недавние успехи связаны исключительно с падением популярности социал-демократов и "зеленых". В июне на выборах в Европейский парламент христианские демократы набрали 30% голосов. Второе место досталось тогда АдГ, а далее выстроились партии из правящей коалиции с рухнувшими показателями электоральной поддержки: социал-демократы – 13,9% и "зеленые", – 11,9%.После этого Мерц по-прежнему вел себя ровно так же, как Шольц.Он бесконечно требовал усиливать поддержку Зеленского, иногда разбавляя ее общими рассуждениями о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине, потому что это отвечает запросу немецкого избирателя.При этом, несмотря на свою непопулярность, пока еще действующий канцлер Шольц сумел обойти Мерца в предвыборных теледебатах, получив 37% поддержки против 34% у христианского демократа. Хотя 29% респондентов не отдали свою поддержку ни первому, ни второму.Критикуя Мерца, Шольц делает акцент на том факте, что ХДС/ХСС еще сильнее увеличит расходы на вооружение в ущерб социальной сфере."Независимые экономические институты сравнили избирательные программы и всё посчитали. У союза ХДС/ХСС (партия Мерца) образовалась дыра в размере 100 млрд евро за год. Нам придётся тратить дополнительно минимум 30 млрд евро на бундесвер начиная с 2028-го. Так скажите же гражданам, как вы собираетесь заткнуть эту дыру в размере 130 млрд? Возьмёте деньги у пенсионеров? Раскройте, наконец, немцам правду!", – воззвал Шольц.Хотя сам он проводил на своем посту ту же политику.Наконец, Фридрих Мерц также вступил в конфликт с администрацией Дональда Трампа, причем в довольно безапелляционном тоне – ограничивая возможности для сотрудничества с американцами."США открыто вмешиваются в выборы. Не американскому правительству учить нас в нашей же стране, как нам следует защищать демократические институты… Я не позволю американскому вице-президенту указывать мне, с кем я должен разговаривать в Германии", – заявил он после мюнхенской речи вице-президента США Джея Ди Вэнса.Одним словом, если этот человек все-таки возглавит немецкое правительство, никаких особых изменений в Германии, скорее всего, не произойдет. И в этом смысле немецкие выборы выглядят безнадежно безальтернативными.Также на эту тему – материал Сергея Котвицкого Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250103/1060013988.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, германия, сша, украина, олаф шольц, меркель, анналена бербок, европарламент, хдс
Эксклюзив, Германия, США, Украина, Олаф Шольц, Меркель, Анналена Бербок, Европарламент, ХДС

Фридрих Мерц: Германия без альтернативы

12:32 17.02.2025 (обновлено: 12:56 17.02.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Steffen Prößdorf
- РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© commons.wikimedia.org / Steffen Prößdorf
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Согласно большинству прогнозов, которые, впрочем, не всегда сбываются в германской политике, наибольшие шансы занять пост канцлера по итогам грядущих выборов имеет Фридрих Мерц, кандидат от ХДС/ХСС (традиционный избирательный блок консервативных партий Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии).
Христианский демократ Мерц подчас производит впечатление двойника канцлера Шольца. Хотя это опытный политик, заседавший в Европарламенте еще в 1989-1994 годах. Он быстро делал партийную карьеру, и уже в середине девяностых стал заместителем тогдашнего лидера ХДС/ХСС Вольфганга Шойбле.
В 2000 году – четверть века назад – Фридрих Мерц возглавил эту фракцию в бундестаге, после того, как Шойбле ушел в отставку в результате скандала с незаконными финансовыми пожертвованиями на счета консерваторов.
Но через два года, после того, как ХДС проиграл выборы команде Герхарда Шредера, Мерцу пришлось сложить свои полномочия.
Вместо него фракцию возглавила Ангела Меркель, и это далеко не самым лучшим образом сказалось на их будущих отношениях, потому что между лидерами христианских демократов развернулась нешуточная борьба за власть.
Фридрих Мерц всячески пытался вставлять Меркель палки в колеса, критикуя ее бюджетную политику и реформу здравоохранения – очень важную для того, чтобы переманить на свою сторону избирателей социал-демократов.
В свою очередь Меркель заблокировала предложения налоговой реформы, которые выдвигал Мерц. Именно она вышла победителем в результате подковерной битвы за пост лидера партии, задвинув менее удачливого и харизматичного соратника. В 2007 году, признав свое поражение, Мерц принял решение уйти из политики.
Ушел, он, впрочем, довольно недалеко.
Опираясь на связи в бундестаге и контакты в правительстве, Фридрих Мерц работал корпоративным адвокатом в различных международных корпорациях. Он даже занимал пост председателя наблюдательного совета германского подразделения инвестиционной компании BlackRock, штаб-квартира которой, как известно, располагается в США.
Но мечта о политическом реванше, судя по всему, не оставляла Мерца все эти годы, которые он провел среди верхушки евроантлантической бизнес-элиты.
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В 2018 году, когда Меркель отказалась снова выставлять свою кандидатуру на пост председателя христианских демократов, он сразу же попытался баллотироваться на эту должность – проиграв на внутрипартийных выборах Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую никто не считал слишком сильным и перспективным для Германии кандидатом.
А потом, в 2021 году, снова уступил в борьбе за лидерство, но уже Армину Лашету – протеже Меркель, которая по-прежнему не очень ладила со своим старым внутрипартийным конкурентом Фридрихом Мерцем.
И только когда Лашет с треском проиграл выборы Олафу Шольцу, Анналене Бербок и Роберту Хабеку, Фридриху Мерцу наконец удалось стать председателем Христианско-демократического союза Германии.
Находясь на этом посту, Мерц практически всегда придерживался жесткой политической линии в интересах евроантлантических элит. Подчас создавалось впечатление, что он соревновался с Шольцем в антироссийских высказываниях, требуя от Берлина поставить Киеву германские дальнобойные крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России.
Причем, если учесть его опыт работы с корпорацией BlackRock, которую называют одним из главных бенефициаров украинского конфликта, такая позиция не вызывала ни у кого особого удивления.
Единственным существенным отличием от политики правительства Шольца было то, что Мерц позволял себе высказывания с требованием частично ограничить – или, точнее, упорядочить – миграцию на территорию Германии. Хотя любое сотрудничество с "Альтернативой для Германии" всегда оставалось для него невозможным, и в этом плане сегодня не произошло никаких изменений.
Рост рейтинга Фридриха Мерца не является личной заслугой политика. Его недавние успехи связаны исключительно с падением популярности социал-демократов и "зеленых". В июне на выборах в Европейский парламент христианские демократы набрали 30% голосов. Второе место досталось тогда АдГ, а далее выстроились партии из правящей коалиции с рухнувшими показателями электоральной поддержки: социал-демократы – 13,9% и "зеленые", – 11,9%.
После этого Мерц по-прежнему вел себя ровно так же, как Шольц.
Он бесконечно требовал усиливать поддержку Зеленского, иногда разбавляя ее общими рассуждениями о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине, потому что это отвечает запросу немецкого избирателя.
При этом, несмотря на свою непопулярность, пока еще действующий канцлер Шольц сумел обойти Мерца в предвыборных теледебатах, получив 37% поддержки против 34% у христианского демократа. Хотя 29% респондентов не отдали свою поддержку ни первому, ни второму.
Критикуя Мерца, Шольц делает акцент на том факте, что ХДС/ХСС еще сильнее увеличит расходы на вооружение в ущерб социальной сфере.
"Независимые экономические институты сравнили избирательные программы и всё посчитали. У союза ХДС/ХСС (партия Мерца) образовалась дыра в размере 100 млрд евро за год. Нам придётся тратить дополнительно минимум 30 млрд евро на бундесвер начиная с 2028-го. Так скажите же гражданам, как вы собираетесь заткнуть эту дыру в размере 130 млрд? Возьмёте деньги у пенсионеров? Раскройте, наконец, немцам правду!", – воззвал Шольц.
Хотя сам он проводил на своем посту ту же политику.
Наконец, Фридрих Мерц также вступил в конфликт с администрацией Дональда Трампа, причем в довольно безапелляционном тоне – ограничивая возможности для сотрудничества с американцами.
"США открыто вмешиваются в выборы. Не американскому правительству учить нас в нашей же стране, как нам следует защищать демократические институты… Я не позволю американскому вице-президенту указывать мне, с кем я должен разговаривать в Германии", – заявил он после мюнхенской речи вице-президента США Джея Ди Вэнса.
Одним словом, если этот человек все-таки возглавит немецкое правительство, никаких особых изменений в Германии, скорее всего, не произойдет. И в этом смысле немецкие выборы выглядят безнадежно безальтернативными.
Также на эту тему – материал Сергея Котвицкого Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивГерманияСШАУкраинаОлаф ШольцМеркельАнналена БербокЕвропарламентХДС
 
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