https://ukraina.ru/20250217/1061120764.html

Что уступит и потеряет Украина. Украинские и российские эксперты о будущем Незалежной и ее потерях

Что уступит и потеряет Украина. Украинские и российские эксперты о будущем Незалежной и ее потерях - 17.02.2025 Украина.ру

Что уступит и потеряет Украина. Украинские и российские эксперты о будущем Незалежной и ее потерях

На Украине гадают, какие последствия могут повлечь за собой переговоры между большими игроками и чем это может закончиться для Киева, да и для всего мира.

2025-02-17T06:15

2025-02-17T06:15

2025-02-17T06:15

россия

украина

киев

дональд трамп

татьяна монтян

андрей золотарев

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Президенты России и США поговорили, но следует подождать результатов, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. Она отметила, что на Донбассе люди, которые пережили Минские соглашения, "давно не верят в эту болтовню"."Американцы начали болтать, особенно Трамп. Следовательно, это был чистый пиар для своего избирателя: вот, я пообещал мир — вот я переговариваю", - сказала Монтян. По её словам, реально важные вопросы либо ещё не обсуждались, либо об этом нам не говорят."Реально важный вопрос — а где будет пролегать пресловутая граница, вот этот наш аналог 38-й параллели, где будет новая линия боевого соприкосновения? На каком основании она будет проведена, кто её будет демаркировать, кто будет контролировать, чтобы никто её не нарушал и вообще — как это будет выглядеть технически? А об этом, естественно, тишина. И я даже гипотетически не представляю, что с этим делать", - сказала Монтян в интервью БелТА.Она пояснила, что, например, Донецк и вся агломерация не способны существовать без Славянска — "не будет воды". В общем, граница по линии боевого соприкосновения, как она есть сейчас - "не устроит вообще никого".Монтян также отметила, что не нужно воспринимать слишком уж всерьез благожелательный тон Трампа по отношению к России, посоветовав почитать "его книжечки времён, когда он занимался инфоцыганством и рассказывал, как вести бизнес". Тогда многое будет понятно в его стиле - "высказать уважение контрагенту, кем бы ты контрагента не считал".Трамп мягко стелет, но как будет спать? Cамые большие поставки вооружений и иной помощи Киеву были как раз при Трампе, в его первую каденцию, напомнила она. И продолжила — войну замутила Америка, но никакого деятельного раскаяния не наблюдается, наоборот, США хотят получить компенсации — хотя платить должны именно они.Трампу и Америке верить не стоит, после телефонного разговора лидеров США и России на фронте фактически ничего не изменилось, "у нас грохочет как в аду", Селидово и Горловка под огнём, интенсивность боевых действий не снижается, сказала Монтян. По её словам, пока видно, что "Трамп сносит Зеленского", но это ничего не изменит — вместо Зеленского будет Залужный или Порошенко, или кто-нибудь ещё.Что-то изменить может только полная победа России в этой войне, но пока ВСУ продолжают оказывать серьёзное сопротивление, держат позиции и даже контратакуют, фронт хотя и продвигается на Запад, но крайне медленно, описала ситуацию Монтян.В России тоже выражают сомнения в быстром и благополучном исходе. Так, главный редактор телеканала "День" Андрей Фефелов задаёт вопрос — а какие, собственно, требования у России, какие наши идеи относительно того, что нам делать с этой территорией, населенной русскими людьми, что там ни говори?Украина, по его словам, к великой скорби, сыграла роль страны-наёмника — и это что-то новое. Теперь велика вероятность, что она станет серой зоной. Более того, серой зоной может стать и вся Европа.Глобалисты ставили перед собой цель разрушить Россию, но теперь их время прошло — "проект сдох" по объективным причинам. Но не совсем понятно, как пойдёт процесс деглобализации, не исключено, что мир скатится в хаос. Глобализированный мир рушится, впереди период трансформации, который будет для всех стран очень непростым, считает Фефелов.При этом идею многополярности мира публицист назвал прекрасной, но утопичной. По его словам, если государства-ядра — США, Китай, Россия — если они сформируют вокруг себя зоны влияния, создадут свои макрорегионы, то между ними возникнут достаточно жесткие границы, закрытые, возможно, и для торговли, и для информации — тогда возникнут три "информационных мешка", в каждом будет своя наука, своя история и т.д. (что уже и наблюдается). И тут очень ценен может быть советский опыт самодостаточности.Тут только отметим, что очень сложно будет его теперь использовать по целому ряду причин. Хотя бы потому, что в советском периоде истории Россия и Украина были вместе, а не воевали друг с другом.Могут быть и другие варианты переустройства мира, но нужно понять, что мы находимся в опасном периоде, в котором самое главное — сохранить своё государство. А российское общество должно быть готово к испытанием и к развитию, иначе не выжить, подчеркнул Фефелов.Это все потом, а чего ожидать сейчас? Комментируя итоги Мюнхенской конференции, украинский политолог Андрей Ермолаев подчеркнул, что на европейских партнёров Киеву не следует особенно рассчитывать.По его словам, "Украина сейчас оказалась крайне ослаблена именно с точки зрения вот этих больших сговоров (относительно выхода из состояния войны — Ред.) и с точки зрения своего голоса"."Я уверяю вас, что и европейские лидеры, несмотря на свои сладкие слова, которые мы (представители киевского режима — Ред.) слышали в Мюнхене, будут играть на свой интерес, понимая, что вот этот поворот в большой политике и уход США из Европы и попытка как бы Европу загнать во вторую лигу — может обернуться тем, что и европейцы будут укрепляться за наш счёт", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв ранее заявлял, что в поиске путей завершения конфликта на Украине дело близится к "промежуточной развязке", по его мнению, скоро стороны вскроют карты и покажут, у кого что на руках.Но сама "сделка" пока буксует, Путин не раз давал понять, что Россию не устраивает вариант замораживания по линии фронта, более того, известны условия РФ: сначала отвод ВСУ из Запорожский и Херсонской областей, отмена санкций, а тогда и поговорим — словом, это предельные требования, сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов, добавив, что бизнесмен Трамп прекрасно понимает, что при торге всегда сначала выставляются максимальные условия.Трамп, конечно, может усилить санкции против РФ, но как — топить российские танкеры в Балтийском море? Поставлять Киеву больше ракет — но есть ли они?"Пока мы видим стремление команды Трампа минимизировать издержки на поддержку Украины, переложить максимально их на европейцев. И не исключено, что это будет мир за счёт Украины", - сказал Золотарёв в эфире канала Politeka.А пока на Украине готовятся к выборам (и это тоже пожелание трампистов) — уже проводятся соцопросы и т.д. Хотя украинская социология сейчас является, по сути, формой политической пропаганды, "реальной социологии у нас нет", подчеркнул политтехнолог.Он пояснил, почему для команды Трампа вопрос выборов на Украине важен — по той причине, что при отсутствии легитимной власти в Киеве "для многих американцев это выглядит как межэтнический, межконфессиональный конфликт двух автократий — и кому помогать, кто тут хороший парень, кто плохой?". Для них важно, чтобы на Украине была избранная власть.Итак, подготовка к выборам уже началась, констатировал Золотарёв, добавив, что "для страны это может иметь фатальные последствия".* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США"

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

россия, украина, киев, дональд трамп, татьяна монтян, андрей золотарев, вооруженные силы украины, эксклюзив