Что уступит и потеряет Украина. Украинские и российские эксперты о будущем Незалежной и ее потерях - 17.02.2025 Украина.ру
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Что уступит и потеряет Украина. Украинские и российские эксперты о будущем Незалежной и ее потерях
Что уступит и потеряет Украина. Украинские и российские эксперты о будущем Незалежной и ее потерях - 17.02.2025 Украина.ру
Что уступит и потеряет Украина. Украинские и российские эксперты о будущем Незалежной и ее потерях
На Украине гадают, какие последствия могут повлечь за собой переговоры между большими игроками и чем это может закончиться для Киева, да и для всего мира.
2025-02-17T06:15
2025-02-17T06:15
россия
украина
киев
дональд трамп
татьяна монтян
андрей золотарев
вооруженные силы украины
эксклюзив
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Президенты России и США поговорили, но следует подождать результатов, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. Она отметила, что на Донбассе люди, которые пережили Минские соглашения, "давно не верят в эту болтовню"."Американцы начали болтать, особенно Трамп. Следовательно, это был чистый пиар для своего избирателя: вот, я пообещал мир — вот я переговариваю", - сказала Монтян. По её словам, реально важные вопросы либо ещё не обсуждались, либо об этом нам не говорят."Реально важный вопрос — а где будет пролегать пресловутая граница, вот этот наш аналог 38-й параллели, где будет новая линия боевого соприкосновения? На каком основании она будет проведена, кто её будет демаркировать, кто будет контролировать, чтобы никто её не нарушал и вообще — как это будет выглядеть технически? А об этом, естественно, тишина. И я даже гипотетически не представляю, что с этим делать", - сказала Монтян в интервью БелТА.Она пояснила, что, например, Донецк и вся агломерация не способны существовать без Славянска — "не будет воды". В общем, граница по линии боевого соприкосновения, как она есть сейчас - "не устроит вообще никого".Монтян также отметила, что не нужно воспринимать слишком уж всерьез благожелательный тон Трампа по отношению к России, посоветовав почитать "его книжечки времён, когда он занимался инфоцыганством и рассказывал, как вести бизнес". Тогда многое будет понятно в его стиле - "высказать уважение контрагенту, кем бы ты контрагента не считал".Трамп мягко стелет, но как будет спать? Cамые большие поставки вооружений и иной помощи Киеву были как раз при Трампе, в его первую каденцию, напомнила она. И продолжила — войну замутила Америка, но никакого деятельного раскаяния не наблюдается, наоборот, США хотят получить компенсации — хотя платить должны именно они.Трампу и Америке верить не стоит, после телефонного разговора лидеров США и России на фронте фактически ничего не изменилось, "у нас грохочет как в аду", Селидово и Горловка под огнём, интенсивность боевых действий не снижается, сказала Монтян. По её словам, пока видно, что "Трамп сносит Зеленского", но это ничего не изменит — вместо Зеленского будет Залужный или Порошенко, или кто-нибудь ещё.Что-то изменить может только полная победа России в этой войне, но пока ВСУ продолжают оказывать серьёзное сопротивление, держат позиции и даже контратакуют, фронт хотя и продвигается на Запад, но крайне медленно, описала ситуацию Монтян.В России тоже выражают сомнения в быстром и благополучном исходе. Так, главный редактор телеканала "День" Андрей Фефелов задаёт вопрос — а какие, собственно, требования у России, какие наши идеи относительно того, что нам делать с этой территорией, населенной русскими людьми, что там ни говори?Украина, по его словам, к великой скорби, сыграла роль страны-наёмника — и это что-то новое. Теперь велика вероятность, что она станет серой зоной. Более того, серой зоной может стать и вся Европа.Глобалисты ставили перед собой цель разрушить Россию, но теперь их время прошло — "проект сдох" по объективным причинам. Но не совсем понятно, как пойдёт процесс деглобализации, не исключено, что мир скатится в хаос. Глобализированный мир рушится, впереди период трансформации, который будет для всех стран очень непростым, считает Фефелов.При этом идею многополярности мира публицист назвал прекрасной, но утопичной. По его словам, если государства-ядра — США, Китай, Россия — если они сформируют вокруг себя зоны влияния, создадут свои макрорегионы, то между ними возникнут достаточно жесткие границы, закрытые, возможно, и для торговли, и для информации — тогда возникнут три "информационных мешка", в каждом будет своя наука, своя история и т.д. (что уже и наблюдается). И тут очень ценен может быть советский опыт самодостаточности.Тут только отметим, что очень сложно будет его теперь использовать по целому ряду причин. Хотя бы потому, что в советском периоде истории Россия и Украина были вместе, а не воевали друг с другом.Могут быть и другие варианты переустройства мира, но нужно понять, что мы находимся в опасном периоде, в котором самое главное — сохранить своё государство. А российское общество должно быть готово к испытанием и к развитию, иначе не выжить, подчеркнул Фефелов.Это все потом, а чего ожидать сейчас? Комментируя итоги Мюнхенской конференции, украинский политолог Андрей Ермолаев подчеркнул, что на европейских партнёров Киеву не следует особенно рассчитывать.По его словам, "Украина сейчас оказалась крайне ослаблена именно с точки зрения вот этих больших сговоров (относительно выхода из состояния войны — Ред.) и с точки зрения своего голоса"."Я уверяю вас, что и европейские лидеры, несмотря на свои сладкие слова, которые мы (представители киевского режима — Ред.) слышали в Мюнхене, будут играть на свой интерес, понимая, что вот этот поворот в большой политике и уход США из Европы и попытка как бы Европу загнать во вторую лигу — может обернуться тем, что и европейцы будут укрепляться за наш счёт", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв ранее заявлял, что в поиске путей завершения конфликта на Украине дело близится к "промежуточной развязке", по его мнению, скоро стороны вскроют карты и покажут, у кого что на руках.Но сама "сделка" пока буксует, Путин не раз давал понять, что Россию не устраивает вариант замораживания по линии фронта, более того, известны условия РФ: сначала отвод ВСУ из Запорожский и Херсонской областей, отмена санкций, а тогда и поговорим — словом, это предельные требования, сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов, добавив, что бизнесмен Трамп прекрасно понимает, что при торге всегда сначала выставляются максимальные условия.Трамп, конечно, может усилить санкции против РФ, но как — топить российские танкеры в Балтийском море? Поставлять Киеву больше ракет — но есть ли они?"Пока мы видим стремление команды Трампа минимизировать издержки на поддержку Украины, переложить максимально их на европейцев. И не исключено, что это будет мир за счёт Украины", - сказал Золотарёв в эфире канала Politeka.А пока на Украине готовятся к выборам (и это тоже пожелание трампистов) — уже проводятся соцопросы и т.д. Хотя украинская социология сейчас является, по сути, формой политической пропаганды, "реальной социологии у нас нет", подчеркнул политтехнолог.Он пояснил, почему для команды Трампа вопрос выборов на Украине важен — по той причине, что при отсутствии легитимной власти в Киеве "для многих американцев это выглядит как межэтнический, межконфессиональный конфликт двух автократий — и кому помогать, кто тут хороший парень, кто плохой?". Для них важно, чтобы на Украине была избранная власть.Итак, подготовка к выборам уже началась, констатировал Золотарёв, добавив, что "для страны это может иметь фатальные последствия".* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, киев, дональд трамп, татьяна монтян, андрей золотарев, вооруженные силы украины, эксклюзив
Россия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Татьяна Монтян, Андрей Золотарев, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

Что уступит и потеряет Украина. Украинские и российские эксперты о будущем Незалежной и ее потерях

06:15 17.02.2025
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине гадают, какие последствия могут повлечь за собой переговоры между большими игроками и чем это может закончиться для Киева, да и для всего мира.
Президенты России и США поговорили, но следует подождать результатов, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. Она отметила, что на Донбассе люди, которые пережили Минские соглашения, "давно не верят в эту болтовню".
"Американцы начали болтать, особенно Трамп. Следовательно, это был чистый пиар для своего избирателя: вот, я пообещал мир — вот я переговариваю", - сказала Монтян. По её словам, реально важные вопросы либо ещё не обсуждались, либо об этом нам не говорят.
"Реально важный вопрос — а где будет пролегать пресловутая граница, вот этот наш аналог 38-й параллели, где будет новая линия боевого соприкосновения? На каком основании она будет проведена, кто её будет демаркировать, кто будет контролировать, чтобы никто её не нарушал и вообще — как это будет выглядеть технически? А об этом, естественно, тишина. И я даже гипотетически не представляю, что с этим делать", - сказала Монтян в интервью БелТА.
Она пояснила, что, например, Донецк и вся агломерация не способны существовать без Славянска — "не будет воды". В общем, граница по линии боевого соприкосновения, как она есть сейчас - "не устроит вообще никого".
Монтян также отметила, что не нужно воспринимать слишком уж всерьез благожелательный тон Трампа по отношению к России, посоветовав почитать "его книжечки времён, когда он занимался инфоцыганством и рассказывал, как вести бизнес". Тогда многое будет понятно в его стиле - "высказать уважение контрагенту, кем бы ты контрагента не считал".
Трамп мягко стелет, но как будет спать? Cамые большие поставки вооружений и иной помощи Киеву были как раз при Трампе, в его первую каденцию, напомнила она. И продолжила — войну замутила Америка, но никакого деятельного раскаяния не наблюдается, наоборот, США хотят получить компенсации — хотя платить должны именно они.
Трампу и Америке верить не стоит, после телефонного разговора лидеров США и России на фронте фактически ничего не изменилось, "у нас грохочет как в аду", Селидово и Горловка под огнём, интенсивность боевых действий не снижается, сказала Монтян. По её словам, пока видно, что "Трамп сносит Зеленского", но это ничего не изменит — вместо Зеленского будет Залужный или Порошенко, или кто-нибудь ещё.
Что-то изменить может только полная победа России в этой войне, но пока ВСУ продолжают оказывать серьёзное сопротивление, держат позиции и даже контратакуют, фронт хотя и продвигается на Запад, но крайне медленно, описала ситуацию Монтян.
В России тоже выражают сомнения в быстром и благополучном исходе. Так, главный редактор телеканала "День" Андрей Фефелов задаёт вопрос — а какие, собственно, требования у России, какие наши идеи относительно того, что нам делать с этой территорией, населенной русскими людьми, что там ни говори?
Украина, по его словам, к великой скорби, сыграла роль страны-наёмника — и это что-то новое. Теперь велика вероятность, что она станет серой зоной. Более того, серой зоной может стать и вся Европа.
Глобалисты ставили перед собой цель разрушить Россию, но теперь их время прошло — "проект сдох" по объективным причинам. Но не совсем понятно, как пойдёт процесс деглобализации, не исключено, что мир скатится в хаос. Глобализированный мир рушится, впереди период трансформации, который будет для всех стран очень непростым, считает Фефелов.
При этом идею многополярности мира публицист назвал прекрасной, но утопичной. По его словам, если государства-ядра — США, Китай, Россия — если они сформируют вокруг себя зоны влияния, создадут свои макрорегионы, то между ними возникнут достаточно жесткие границы, закрытые, возможно, и для торговли, и для информации — тогда возникнут три "информационных мешка", в каждом будет своя наука, своя история и т.д. (что уже и наблюдается). И тут очень ценен может быть советский опыт самодостаточности.
Тут только отметим, что очень сложно будет его теперь использовать по целому ряду причин. Хотя бы потому, что в советском периоде истории Россия и Украина были вместе, а не воевали друг с другом.
Могут быть и другие варианты переустройства мира, но нужно понять, что мы находимся в опасном периоде, в котором самое главное — сохранить своё государство. А российское общество должно быть готово к испытанием и к развитию, иначе не выжить, подчеркнул Фефелов.
Это все потом, а чего ожидать сейчас? Комментируя итоги Мюнхенской конференции, украинский политолог Андрей Ермолаев подчеркнул, что на европейских партнёров Киеву не следует особенно рассчитывать.
По его словам, "Украина сейчас оказалась крайне ослаблена именно с точки зрения вот этих больших сговоров (относительно выхода из состояния войны — Ред.) и с точки зрения своего голоса".
"Я уверяю вас, что и европейские лидеры, несмотря на свои сладкие слова, которые мы (представители киевского режима — Ред.) слышали в Мюнхене, будут играть на свой интерес, понимая, что вот этот поворот в большой политике и уход США из Европы и попытка как бы Европу загнать во вторую лигу — может обернуться тем, что и европейцы будут укрепляться за наш счёт", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв ранее заявлял, что в поиске путей завершения конфликта на Украине дело близится к "промежуточной развязке", по его мнению, скоро стороны вскроют карты и покажут, у кого что на руках.
Но сама "сделка" пока буксует, Путин не раз давал понять, что Россию не устраивает вариант замораживания по линии фронта, более того, известны условия РФ: сначала отвод ВСУ из Запорожский и Херсонской областей, отмена санкций, а тогда и поговорим — словом, это предельные требования, сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов, добавив, что бизнесмен Трамп прекрасно понимает, что при торге всегда сначала выставляются максимальные условия.
Трамп, конечно, может усилить санкции против РФ, но как — топить российские танкеры в Балтийском море? Поставлять Киеву больше ракет — но есть ли они?
"Пока мы видим стремление команды Трампа минимизировать издержки на поддержку Украины, переложить максимально их на европейцев. И не исключено, что это будет мир за счёт Украины", - сказал Золотарёв в эфире канала Politeka.
А пока на Украине готовятся к выборам (и это тоже пожелание трампистов) — уже проводятся соцопросы и т.д. Хотя украинская социология сейчас является, по сути, формой политической пропаганды, "реальной социологии у нас нет", подчеркнул политтехнолог.
Он пояснил, почему для команды Трампа вопрос выборов на Украине важен — по той причине, что при отсутствии легитимной власти в Киеве "для многих американцев это выглядит как межэтнический, межконфессиональный конфликт двух автократий — и кому помогать, кто тут хороший парень, кто плохой?". Для них важно, чтобы на Украине была избранная власть.
Итак, подготовка к выборам уже началась, констатировал Золотарёв, добавив, что "для страны это может иметь фатальные последствия".
* Признан иноагентом в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Мюнхенский бунт против трампизма. Евродемократы пошли войной на президента США"
 
РоссияУкраинаКиевДональд ТрампТатьяна МонтянАндрей ЗолотаревВооруженные силы УкраиныЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
06:15Что уступит и потеряет Украина. Украинские и российские эксперты о будущем Незалежной и ее потерях
06:00Украина за неделю. Мир через силу
05:30Капитуляции будет недостаточно: политолог о том, почему для победы в СВО нужно ликвидировать Украину
05:24Уполномоченный по правам человека в Херсонской области: Формальный подход здесь не работает
05:00"Мы опять держим ВСУ в клещах": военкор раскрыл, как ВС РФ зачищают "карман" и движутся к Днепропетровску
04:30"Я буду самым послушным". Подлесный о том, как "змеи" украинского режима пытаются понравиться Трампу
04:00"Мы можем не справиться": журналист объяснил, почему сейчас Россия не проводит мобилизацию
03:30План победы: Подлесный рассказал, почему России необходимо добиться полной капитуляции Украины
20:45"Путин - самый влиятельный в НАТО", "трусливые кролики ЕС", Украина как колония и другие цитаты недели
20:39Дмитрий Бавырин: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец
19:51Мачей Вишнёвский: В новом, многополярном мире прежних Соединенных Штатов уже не будет
19:32Саудовский узел. Почему переговоры США и России могут стартовать именно в Эр-Рияде
18:57Правительственная делегация Украины в Саудовской Аравии готовит визит Зеленского
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18:22Петр Акопов: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины
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