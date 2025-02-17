https://ukraina.ru/20250217/1061124691.html

Готовы ли? Лондон хочет ввести войска на Украину назло Трампу

Готовы ли? Лондон хочет ввести войска на Украину назло Трампу - 17.02.2025 Украина.ру

Готовы ли? Лондон хочет ввести войска на Украину назло Трампу

В случае военно-политической необходимости Великобритания будет готова ввести свои войска на Украину "для обеспечения гарантий ее безопасности", а также оказывать им финансовую поддержку. Об этом заявил в комментарии The Telegraph премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер

2025-02-17T13:17

2025-02-17T13:17

2025-02-17T14:25

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"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года.Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию этой страны при необходимости", – заявил британский политик.Стармер заверил, что он якобы очень глубоко чувствует ответственность за британских военных, жизни которых могут оказаться в опасности. А к этому можно было бы добавить перспективу очередной мировой войны, которая грозит миллионам его сограждан в случае столкновения с Россией.Тем не менее он все равно утверждает, что Зеленский важнее британцев, и подобные авантюрные действия, предпринятые без оглядки на США, якобы способны обеспечить безопасность Европы.Конечно, в таких заявлениях слышна довольно громкая нотка блефа, который поневоле разоблачают сами британцы.Бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Даннат, член палаты лордов и классический русофоб, накануне объяснил ВВС, что британская армия не сможет участвовать в потенциальной "миротворческой миссии на Украине" – во всяком случае, в полноценном режиме.По словам Данната, это обусловлено острой нехваткой личного состава в королевских войсках.Генерал считает, что для осуществления подобной миссии Великобритания должна была бы отправить на Украину 40 000 солдат – постоянный контингент из 10 тысяч военнослужащих, и еще 30 тысяч в режиме ротации. Но сейчас Лондон не сможет выставить в этих целях и десять тысяч солдат, поскольку армия не укомплектована необходимым количеством военнослужащих.Можно конкретизировать: это связано и с тем, что в последние годы британские власти предпочитали вкладывать огромные средства в украинскую армию, о чем с гордостью сказал Стармер, финансируя собственные войска по остаточному принципу. В результате этого они постепенно теряли востребованность и престиж.При этом безоглядное финансирование Киева внезапно начали критиковать даже на берегах Темзы, где прежде это было абсолютным табу.Та же самая The Telegraph провела расследование, обвинив ВСУ в "растрате дорогого оружия и техники".По словам британских экспертов, видеозаписи показывают, что украинские солдаты беспорядочно открывали огонь из пяти сразу противотанковых установок NLAW, хотя такие выстрелы стоят более 100 тысяч фунтов стерлингов каждый (приблизительно более 125,2 тысячи долларов по текущему курсу).А виноват в этом, как оказалось, давно не существующий СССР, который до сих пор якобы мешает украинцам правильно воевать."Украинские войска совмещают предоставленное Западом оружие с тактикой советского образца, что является ошибкой, приводящей к безрассудной трате значительного количества вооружений НАТО", – пишет издание.В результате значительное количество западных вооружений попадет в руки наступающей русской армии, потому что их просто бросают."У российской армии сейчас, вероятно, больше комплексов Javelin, чем у британской армии", – сообщил британской газете военный источник. Хотя еще несколько лет назад это звучало бы как сенсация.Но самое главное: The Telegraph сообщает о том, что западная военная помощь зачастую пропадает на Украине еще во время доставки. С явным намеком на то, что ее воруют для дальнейшей перепродажи.Одним словом, несмотря на традиционную воинственность британских журналистов, политиков и генералов, которые хотят воевать с Россией по любому поводу и без него, информационный фон в Соединённом Королевстве не располагает к организации массовых военных операций на Украине.Не способствуют этому и низкие рейтинги правящей Лейбористской партии (22% поддержки) в сочетании с нехваткой бюджетных средств.Но это вовсе не значит, что британские элиты не способны попытаться затянуть украинский конфликт или даже спровоцировать прямое столкновение России с Европой на территории Украины.Associated Press давно сообщала о том, что ряд европейских стран тайно работают над планом отправки войск на Украину – якобы для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, которое, в их представлении, возможно лишь на совершенно нереалистичных условиях Киева.Застрельщиками этого процесса называли Лондон и Париж. Но представители других стран ЕС – например, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский – тоже заявляли о том, что Евросоюзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину.Кир Стармер должен отправиться сегодня во Францию, где спешно собираются представители этих стран, чтобы отреагировать на новый курс Белого дома. Нельзя исключать, что они попробуют сорвать первые наметки на мирный диалог между Москвой и Вашингтоном, отправив на Украину войска европейской антитрамповской коалиции.Конечно, это окончательно подорвало бы отношения американской администрации с европейской, и особенно британской, элитой. Но терять британцам тоже особо нечего – ведь именно они годами разжигали украинский конфликт, где вскоре могут оказаться в числе проигравших.Читайте также материал Егора Леева: Переговоры в Эр-Рияде, Британия отправит солдат. Главное на Украине на утро 17 февраля

https://ukraina.ru/20250212/1061028382.html

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эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, ес, великобритания, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, войска