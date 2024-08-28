https://ukraina.ru/20240828/1057081015.html

Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России

Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России - 28.08.2024 Украина.ру

Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России

Когда мы возьмем Покровск, это очень сильно ударит по группировке ВСУ, которая пытается удержаться на нашей территории. Им придется перебрасывать туда боеприпасы и подкрепления либо через Сумскую область, которая сейчас утюжится нашими ФАБами как никогда ранее. Либо им придется строить b открывать новые логистические пути.

2024-08-28T05:35

2024-08-28T05:35

2024-08-28T05:35

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курская область

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александр сырский

вооруженные силы украины

нато

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.- Геннадий Иванович, по информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики. Поступают сообщения и об успехах наших войск в Новогродовке под Покровском. Что обеспечивает быстрое продвижение наших войск под Покровском?- Все относительно. Мы воюем на Донецком направлении более двух лет. И за это время мы так и не вышли на границы ДНР. То есть чуда никакого нет. Есть длительная борьба и накопление положительных результатов, которые складывались в течение всего двухлетнего срока.Продвижение получилось таким быстрым, потому что не удался план Зеленского и Сырского. Они надеялись, что с этого направления наши войска будут переброшены на Курское направление и это позволит стабилизировать Донецкий фронт. Этого не случилось, и это стратегический просчет украинского руководства.Надо отметить героизм пограничников, срочников, воинов группы "Аид" спецназа "Ахмата", которые были выдвинуты на новое направление. Это и стало отправной точкой для успеха наших войск на Покровском направлении. И хотя мы сняли некоторые части с Донецкого направления, это было не критично.- Покровск, бывший Красноармейск, это центр крупной агломерации, население которой ранее составляло почти 400 тысяч человек. Сможет ли противник остановить наше наступление, опираясь на плотную городскую застройку?- Это еще и важнейший логистический хаб для ВСУ. Когда мы возьмем Покровск, это очень сильно ударит по группировке ВСУ, которая пытается удержаться на нашей территории. Им придется перебрасывать туда боеприпасы и подкрепления либо через Сумскую область, которая сейчас утюжится нашими ФАБами как никогда ранее. Либо им придется строить новые мосты через Днепр, открывать новые логистические пути для переброски дополнительных сил на новый фронт.- Сегодня группы ВСУ попытались прорвать границу у пропускных пунктов Нехотеевка и Шебекино. Это стремление повторить сценарий наступления в Курской области?- Сырский продолжает пытаться создать новые направления, чтобы замедлить наше наступление на Покровск. Это логично, потому что что ранее существовала некая договоренность между крупными державами о том, что есть понятие "зона СВО" и есть понятие "не зона СВО". Не зона СВО – это так называемая наша старая территория. К сожалению, нас опять обманули, и наши старые территории, такие как Оренбургская область, Краснодарский край, Ростовская область, Белгородская и вплоть до Московской, таковыми быть для врага перестали.И Сырский в соответствии с тактикой тысячи порезов будет пытаться совершать прорывы в Курской, Белгородской, Брянской областях. И мы будем вынуждены эти порезы купировать. Но чем? Практика показала, что стратегического резерва в 150-200 тысяч человек у нас не оказалось.Остается два варианта. Или мы снимаем части с какого-то участка фронта, например, с Херсонского, и перебрасываем на новое направление, либо мы обращаемся к закону об обороне, к статье 18 части 1, и объявляем войну. Тогда в дело вступают срочники, которые сейчас находятся в привилегированном положении. То есть у нас есть армия, но она не воюет, потому что воюют контрактники и некоторые категории военнослужащих. Остальная армия не воюет от Дальнего Востока до нынешней ЛБС. И они хотят нас вынудить сделать именно так.Почему? Потому что для Украины выгодно прямое столкновение России со странами НАТО. Если они смогут заставить нас масштабировать боевые действия и ввести в действие все положения закона об обороне, то тогда будет неизбежно прямое столкновение с НАТО. И мы будем воевать по полной программе с блоком, который технически и численно превосходит наши вооруженные силы в несколько раз. Это политическая задача, которую на практике пытаются реализовать Зеленский и Сырский.- Некоторые эксперты предполагают, что удары в Курской и Белгородской области носят отвлекающий характер перед масштабной операцией ВСУ на юге, целью которой будет попытка прорыва к Крыму.- Есть такое понятие туман войны. Если приступить к теоретическим рассуждениям, то Зеленский ранее заявлял, что у него есть 15 бригад, но только три из них обеспечены вооружением. Если напрячь Запад, чтобы он дал оружие, то еще 12 бригад образуют мощный ударный кулак. Тысяч 70 он смог бы тогда бросить на южное направление. Но разве можем мы верить тому, что говорит Зеленский и вбрасывает ЦИПСО?Чтобы рассуждать о южном направлении, нужно знать данные нашей разведки, а не того, что говорит Зеленский. Сколько же все-таки подготовленных бригад есть для того, чтобы бросить их на Токмак, чтобы отрезать сухопутный коридор на Крым. Но таких данных в публичном доступе нет. Если бы такие резервы у Зеленского были, то он прежде всего бросил бы их закрывать дыры на Донецком направлении. Потому что военной логики нет в том, чтобы ударить на южном направлении, но при этом наши войска выйдут к Днепропетровску, разрезав всю группировку ВСУ пополам.А если бы еще нашему Генштабу разрешили выполнять план, который был подписан нашим президентом до февраля 2022 года, то ситуация во многом бы изменилась. Уверен, что в том плане четко прописано уничтожение главных коммуникаций противника. Не мог существовать план СВО, в котором не были бы прописаны такие простые истины. Это, конечно же, мосты через Днепр и на всей территории, которую контролирует Киев.Что делает ВСУ сейчас в отдельных районах Курской области? Уничтожает наши коммуникации, мосты для того, чтобы не дать возможности проводить ротации, подвозить боеприпасы. Что делаем мы, начиная с февраля 2022 года? Мы такие мосты не разрушаем.Понимаю, что есть интересы больших держав, которые говорят, что международные торговые пути пролегают там-то и там-то. Но на первом месте должны быть интересы российского государства. И интересы российского государства давно вопиют к тому, чтобы уничтожить коммуникации, остановить всё железнодорожное сообщение на Украине.Давайте добьем все подстанции и остановим весь транспорт на электрической тяге, который уже два с половиной года идет к ЛБС по железной дороге. Никто не будет сносить ядерными зарядами Киев и другие города, да это и не нужно. Давайте уничтожим мосты, Бескидский железнодорожный тоннель, через который идет переброска вооружения.Напомню, что железнодорожная колея в Европе уже, чем на Украине. И огромный поток грузов, который идет с запада, попадая на украинскую территорию, переводится с одной колеи на другую. Уничтожить хотя бы 10 пунктов переброски колесных пар, и все эти грузы останутся в Жешуве, а не попадут в зону боевых действий.Здесь много вопросов, которые выходят далеко за пределы обсуждения темы обстановки под Покровском. Удивительно, что, не имея численного превосходства, наши ребята захватывают пункты обороны противника, которые строились по 10 лет. И это героизм наших воинов и талант командиров, которые выросли на этой войне.- Вопрос разрушения мостов крайне болезнен для российского общества и стоит с самого начала специальной военной операции. Возможно ли даже современными средствами поражения уничтожить такое устойчивое сооружение как мостовая конструкция? ВСУ, кстати, взрывают мосты в Курской области, но наша армия наводит понтонные переправы и, видимо, обеспечивает военную логистику таким образом.- Одно дело навести понтонную переправу через реку шириной 30 метров, другое через Днепр, долина которого 8-10 километров. Хотя понтонные мосты наводятся очень быстро, пропускная способность таких сооружений критически мала по сравнению со стационарным мостом. И его легко уничтожат РСЗО или ФАБы.Через Днепр есть 33 моста. Два моста находятся в стадии реконструкции. Есть комбинированные мосты, где проходит железная дорога и дорога для колесного транспорта. Есть мосты чисто железнодорожные. То есть не надо уничтожать все 30 там оставшихся мостов, к примеру. Достаточно будет уничтожить 10. Есть ли такая возможность? Да, есть.Ракеты "Кинжал" могут разрушать сложные бетонные сооружения. Они могут обрушить любой мост. Кроме того, к мосту идут подъездные пути с обеих сторон. Их можно уничтожить и повторить удар через две-три недели, если железнодорожники сумеют восстановить. Одно это сорвет подвоз боеприпасов для ВСУ на 3-4 месяца. Разве у нас закончились "Искандеры"?Так что все это отговорки. Ни одна военно-политическая структура России не заявляла о том, что технически невозможно уничтожить мосты. Это говорили люди, которые называют себя военными экспертами. Так что это не военно-техническая проблема, а политическое решение.Если мы не стукнем кулаком по столу, то в ближайшее время получим интернационализацию конфликта. Для Запада уже не будет стоять вопрос, посылать ли интернациональные бригады воевать за ВСУ. России пора вновь стать великой державой. Это повлияет и на позицию стран Глобального юга.Мы помогаем перевозить товары в Европу, но у нас есть национальные интересы, и эти интересы требуют, чтобы мы сделали то, о чем просят миллионы россиян, из которых несколько сотен тысяч реально воюют на линии боевого соприкосновения и по которым летит то, что перевозят через Днепр по этим мостам. А наши ВКС выполнят эту задачу быстро. О способности киевского режима продолжать войну Сопротивление Украины после Покровска: Возможности

https://ukraina.ru/20240827/1057048655.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, днепр, россия, курская область, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, нато, украина.ру