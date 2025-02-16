https://ukraina.ru/20250216/1061118290.html

Дмитрий Бавырин: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец

Дмитрий Бавырин: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец - 16.02.2025 Украина.ру

Дмитрий Бавырин: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец

Пока в вопросе украинского кризиса и российско-американских отношениях ничего не поменялось. Впереди очень тяжелый путь очень тяжелого диалога с очень тяжелым партнером, считает политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин

2025-02-16T20:39

2025-02-16T20:39

2025-02-16T20:46

интервью

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

саудовская аравия

переговоры

сво

общество

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что в Саудовской Аравии на следующей неделе пройдет встреча делегаций России и США, чтобы подготовить площадку для переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В частности, Москву на этой встрече якобы будут представлять главный советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин, а ключевую роль неофициального канала связи с командой переговорщиков Трампа может сыграть генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. - Дмитрий, к чему российская делегация в состве дипломата, разведчика и финансиста будет пытаться склонить своих американских оппонентов? - Информации о таком составе нашей делеграции можно верить, потому что он логичен с точки зрения сложившейся ситуации. Ушаков - один из самых опытных дипломатов нашей страны. Он в профессии полвека. В прошлом он был послом России в США. Он один из круга людей, которые вырабатывают решения по ключевому треку - наше противостояние с Западом. С Нарышкиным все понятно. Взаимодействие СВР и ЦРУ было единственным каналом коммуникации между Россией и США, который работал последние три года. С работой Кирилла Дмитриева и его фонда я, к сожалению, не знаком. Но могу предположить, что он будет заниматься вопросом санкций и требованиями США пойти на компромисс по нефти, чтобы мы отказались от части прибыли. Эта российская делегация будет склонять своих американских оппонентов к тому же, к чему Москва все это время пыталась склонить Вашингтон: к преемлимой для нас развязке нынешней военно-политической ситуации. В связи с этим я хочу подчеркнуть: за иключением разморозки контактов между Россией и Америкой пока ничего не произошло. Был телефонный разговор президентов, был разговор глав МИД, сейчас будут встречаться команды. Но ни одно противоречие между нами не устранено. Произошло другое. Дональд Трамп унизил Украину и лично Зеленского. Причем все эти жесты Трампа были рассчитаны и намерены. Он хотел унизить Зеленского, он хотел его проучить после всего, что было между ними. Примерно то же самое было сделано с Европой. Европе тоже больно дали по носу, поэтому там сейчас шухер и паника. Трамп это тоже сделал намерено, потому что у него личный зуб на руководство Евросоюза и по вопросу ценностей, и по торговых тарифов. А самое главное, все эти люди не скрывали, что не хотел бы победы Трампа на выборах президента США. И он это помнит. Еще раз. Ультиматумы, очень жесткие требования по украинским редкоземам, хамство, поручение Вэнсу устроить европейцам прожарку - это то, что Трампу нравится. Он испытывает от этого человеческое удовольствие и рассчитывает поиметь с этого какие-то политические ништяки. Тут все логично. В разморозившихся контактах между Россией и США тоже нет никакой сенсации. Трамп изначально говорил, что будет восстанавливать диалог. Но, повторюсь, в диалоге между Москвой и Вашингтоном пока не произошло ничего кроме того, что этот диалог восстановился. Другое дело, что Трампу в разговоре с Россией придется не угрожать и устраивать перформанцы, а слушать и идти на уступки. Мы не Украина и ЕС. А Трамп этого не любит: не любит слушать и идти на уступки. Да, он не настроен на жесткую конфронтацию, как Байден, но он по-прежнему импульсивен и непредсказуем. Все прогнозы по переговорам сейчас должны быть очень осторожными. Трамп пока только унижает своих врагов. С нами он ни о чем не договорился. Мы ждем. - Выходит, пока не приходится рассчитывать, что США и Европа сольют Украину. Но поскольку Трамп наезжает на Украину и Европу, то нам это выгодно в любом случае?- Нам это выгодно в любом случае. Но пока многие наши коллеги путают два трека. Договориться с Россией и унизить Украину с Европой - это совершенно разные вещи. Для нас это неразрывно связано, поскольку мы конфликтуем и с Украиной, и с Европой, но для Трампа - это разные действия. Он эмоционально метелит своих врагов. Нам это приятно, потому что к Украине и Евросоюзу у нас тоже накопилось много претензий. К тому же, какой-то тренд на перемены мы видим. Но в том, что касается противоречий между Россией и США, то ничего не устранено. Поэтому в оптимистичных прогнозах надо быть осторожными. - Когда станет понятно, к чему пришли эти переговоры? - До тех пор, пока не будут развязаны некие гордиевы узлы, обе стороны будут осторожны в комментариях и будут выдавать информацию по-минимуму. Даже старт переговоров был в этом плане характерен. Я имею в виду поездку Стива Уиткоффа в Москву. Да, он спецпосланник Трампа, но он не политик, не дипломат и не чиновник. До недавнего времени он был миллиардером-застройщиком и партнером Трампа по гольфу. Фактически это личный друг Трампа. Он ему может доверять миссии, которые не доверил бы никому. То есть сейчас все тонко и конфиденциально. Поэтому говорить о том, когда будут известны какие-то результаты, не приходится. С другой стороны, Трамп закусил удела. Поэтому события будут развиваться достаточно быстро. - Что лично вы будут считать преемлимой для нас развязкой нынешней военно-политической ситуации? - Желательно было бы дождаться или создать такой момент, когда власть на Украине падет под тяжестью накопившихся проблем. Тогда будет уже совершенно другой разговор о субъектности и возможностях киевского режима, а также о ситуации на фронте. Но, как мы понимаем, этот идеальный сценарий не находится в рамках переговорного трека между Россией и США. То есть вряд ли мы договоримся с Трампом о том, чтобы на Украине вспыхнул Майдан (смеется). А так у нас есть официально заявленные требования по нашему конфликту. Они включают не только новые регионы и демилитаризацию Украины. У нас есть проблема расширения НАТО и гонки вооружений. Этот стратегический диалог с США мы пытались начать с Байденом в конце 2021 года. Мы выдвинули к Штатам несколько предложений, на что они ответили: "Это - нет, это - нет, вот это - тоже нет", а потом началась СВО. То есть не только Украина будет частью этого диалога. Москва пытается договориться с Вашингтоном по широкому кругу вопросов, касающихся безопасности и геополитических противоречий. Мы все верим в том, что это получится, но тут надо обговорить одну вещь. И в России, и в Америке говорят о компромиссе, а компромисс подразумевает, что обе стороны отказываются от части требований. Даже если баланс между сторонами составляет баланс 10 на 90, компромисс все равно подразумевает, что обе стороны сделают шаги назад. То есть у нас есть список требований по Украине. Некоторые из них обязательные. Но само слово торг подразумевает, что мы можем от чего-то отказаться. Чтобы не слишком кого-то пугать, давайте я развею одну интригу. Изначально было понятно, что территория, которую нам могут уступить - это та, которую занимает армия России. То есть даже Трамп не сможет предложить России забрать Донбасс, Запорожскую или Харьковскую область в административных границах. Следовательно, без боя в рамках политического диалога мы территории освободить не сможем. - Выходит, мы ведем переговоры, понимая, что воевать все равно придется? - Пока мы договорились договариваться. До чего договоримся - посмотрим. Но пока все говорит о том, что время работает против Украины. Если киевский режим будет как-то усложнять эти переговоры, Трамп может пойти на шантаж Зеленского (например, резко прекратит военную помощь), и тогда на фронте у нас появится еще больше возможностей. То есть тактика может быть разной. Тут уже кому как повезет. - Сейчас российское общество разделилось на две категории. Одни разгоняют зраду по поводу договорняка ("если переговоры идут, то обязательно будет заморозка конфликта по линии фронта"), другие разгоняют перемогу от одного только телефонного разговора Путина и Трампа ("Это было очень круто. Что конкретно нам это даст мы не знаем, но поговорили же"). Нужно ли нашей пропаганде устранять эти две крайности? - Я категорически не согласен с вашим подходом. Нам нельзя сейчас делить российское общество на какие-то категории, потому что пока еще рано радоваться и рано огорчатся. Наше общество сейчас едино в том, что нам нельзя поднимать лапки кверху, потому что иначе нас добьют. Просто людям свойственно выражать какую-то эмоциональную позицию, которая не связана с тем, как они представляют место России в мире. Возьмем в качестве примера семьи мобилизованных. Конечно, они поддерживают российскую армию и желают ей победы. Но мысль о том, что их отцы и мужья вернутся домой в результате неких политических договоренностей, тоже не может не быть для них радостной. Поэтому, повторюсь, ни в коем случае не надо осуждать людей и за ликование, и за опасения. Надо сохранять единство. Пока в целом ничего не поменялось. Впереди очень тяжелый путь очень тяжелого диалога с очень тяжелым партнером. Это я про Трампа, а не про Украину (смеется).Также по теме - в интервью Петра Акопова: Россия в Саудовской Аравии сделает всё, чтобы Трамп повесил на Европу содержание Украины

https://ukraina.ru/20240927/1057726453.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, саудовская аравия, переговоры, сво, общество, дипломатия