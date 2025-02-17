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Русские победили Украину и НАТО - National Interest

Русские победили Украину и НАТО - National Interest - 17.02.2025 Украина.ру

Русские победили Украину и НАТО - National Interest

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически окончен. Таким мнением поделился автор статьи американского журнала The National Interest

2025-02-17T13:02

2025-02-17T13:02

2025-02-17T13:02

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"Дело в том, что конфликт на Украине закончился", - говорится в материале.Автор уточнил, что президент США Дональд Трамп хоть и не заявлял об этом прямо, однако общими усилиями американские власти сделали так, что боевые действия на Украине больше не могут продолжаться.Русские победили Украину, а значит победили и НАТО, подчеркивается в публикации.На прошлой неделе Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон- главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.В понедельник Песков информировал, что глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков по поручению главы государства вылетают в Эр-Рияд. Ожидается, что во вторник они "проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений". Также они могут обсуждать и возможные переговоры по урегулированию на Украине.Подробнее - в материале Переговоры в Эр-Рияде, Британия отправит солдат. Главное на Украине на утро 17 февраляна сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, нато