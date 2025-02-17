Русские победили Украину и НАТО - National Interest
Несмотря на продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически окончен. Таким мнением поделился автор статьи американского журнала The National Interest
"Дело в том, что конфликт на Украине закончился", - говорится в материале.
Автор уточнил, что президент США Дональд Трамп хоть и не заявлял об этом прямо, однако общими усилиями американские власти сделали так, что боевые действия на Украине больше не могут продолжаться.
Русские победили Украину, а значит победили и НАТО, подчеркивается в публикации.
"Учитывая, что Украина вообще не смогла бы сражаться с Россией без военной помощи, предоставленной ей членами НАТО, в частности США, кажется несколько абсурдным думать, что Украина получит место за столом переговоров", - сказано в публикации.
На прошлой неделе Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон- главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
В понедельник Песков информировал, что глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков по поручению главы государства вылетают в Эр-Рияд. Ожидается, что во вторник они "проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений". Также они могут обсуждать и возможные переговоры по урегулированию на Украине.
Подробнее - в материале Переговоры в Эр-Рияде, Британия отправит солдат. Главное на Украине на утро 17 февраляна сайте Украина.ру.