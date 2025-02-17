Русские победили Украину и НАТО - National Interest - 17.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250217/1061130041.html
Русские победили Украину и НАТО - National Interest
Русские победили Украину и НАТО - National Interest - 17.02.2025 Украина.ру
Русские победили Украину и НАТО - National Interest
Несмотря на продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически окончен. Таким мнением поделился автор статьи американского журнала The National Interest
2025-02-17T13:02
2025-02-17T13:02
новости
украина
дональд трамп
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
"Дело в том, что конфликт на Украине закончился", - говорится в материале.Автор уточнил, что президент США Дональд Трамп хоть и не заявлял об этом прямо, однако общими усилиями американские власти сделали так, что боевые действия на Украине больше не могут продолжаться.Русские победили Украину, а значит победили и НАТО, подчеркивается в публикации.На прошлой неделе Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон- главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.В понедельник Песков информировал, что глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков по поручению главы государства вылетают в Эр-Рияд. Ожидается, что во вторник они "проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений". Также они могут обсуждать и возможные переговоры по урегулированию на Украине.Подробнее - в материале Переговоры в Эр-Рияде, Британия отправит солдат. Главное на Украине на утро 17 февраляна сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дональд трамп, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, нато
Новости, Украина, Дональд Трамп, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО

Русские победили Украину и НАТО - National Interest

13:02 17.02.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Несмотря на продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине фактически окончен. Таким мнением поделился автор статьи американского журнала The National Interest
"Дело в том, что конфликт на Украине закончился", - говорится в материале.
Автор уточнил, что президент США Дональд Трамп хоть и не заявлял об этом прямо, однако общими усилиями американские власти сделали так, что боевые действия на Украине больше не могут продолжаться.
Русские победили Украину, а значит победили и НАТО, подчеркивается в публикации.
"Учитывая, что Украина вообще не смогла бы сражаться с Россией без военной помощи, предоставленной ей членами НАТО, в частности США, кажется несколько абсурдным думать, что Украина получит место за столом переговоров", - сказано в публикации.
На прошлой неделе Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон- главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
В понедельник Песков информировал, что глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков по поручению главы государства вылетают в Эр-Рияд. Ожидается, что во вторник они "проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений". Также они могут обсуждать и возможные переговоры по урегулированию на Украине.
Подробнее - в материале Переговоры в Эр-Рияде, Британия отправит солдат. Главное на Украине на утро 17 февраляна сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДональд ТрампРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:26Олег Царев: Тимошенко готовится выбить последнюю ножку из-под стула, на котором всё ещё сидит Зеленский
14:11Армия России освободила Фиголевку и Свердликово
14:10РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков
13:58"Мы хотим их послушать". Лавров рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде
13:53Дипломатия с ракеткой: Россия, КНР и Северная Корея сразились в настольном теннисе
13:24Выступления лидеров ЕС в Мюнхене были особенно агрессивными в отношении России - Лавров
13:17Готовы ли? Лондон хочет ввести войска на Украину назло Трампу
13:05Все устремились в Эр-Рияд, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 февраля
13:02Русские победили Украину и НАТО - National Interest
12:53Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд по поручению Путина - Песков
12:48МИД Венгрии: саммит ЕС в Париже собирает фрустрированных провоенных антитрампистов
12:40Для наших стран наступило время работать вместе. Киселев о перезагрузке отношений с США
12:32Фридрих Мерц: Германия без альтернативы
12:20Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия
12:18МИД Швеции высказалось об отправке миротворцев на Украину
12:14Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist
12:02Будут ли тонуть танкеры России после СВО и как пройдут переговоры в режиме жёсткого торга - Агеев
11:48Более $60 млрд: Чемезов рассказал о портфеле заказов "Рособоронэкспорта"
11:41ВС РФ удерживают инициативу по всей линии фронта в ДНР - Пушилин
11:34"Утренник в психдиспансере": Захарова рассказала, кому надо выдавать молоко за Мюнхенскую конференцию
Лента новостейМолния