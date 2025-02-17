МИД Венгрии: саммит ЕС в Париже собирает фрустрированных провоенных антитрампистов - 17.02.2025 Украина.ру
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МИД Венгрии: саммит ЕС в Париже собирает фрустрированных провоенных антитрампистов
МИД Венгрии: саммит ЕС в Париже собирает фрустрированных провоенных антитрампистов - 17.02.2025 Украина.ру
МИД Венгрии: саммит ЕС в Париже собирает фрустрированных провоенных антитрампистов
Противники мира на Украине и президента США Дональда Трампа собираются в столице Франции на неформальный саммит ЕС. Об этом 17 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2025-02-17T12:48
2025-02-17T12:48
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О совещании лидеров ЕС в Париже было объявлено во время Мюнхенской конференции по безопасности, где делегация США во главе с вице-президентом подвергла резкой критике состояние демократии в Евросоюзе. Представители новой администрации Белого дома также потребовали от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону и отвергли их участие в мирных переговорах по Украине.Президент Франции предложил шокированным коллегам обсудить проблемы на экстренном слёте в столице своей страны. С критикой этого собрания выстумиг глава дипломатии Венгрии на пресс-конференции с казахским коллегой Муратом Нуртлеу, сообщает РИА Новости.Венгрия, в отличие от этих стран, поддерживает действия президента США и возможные переговоры Москвы и Вашингтона по Украине, подчеркнул Сийярто. Он отметил, что венгерские власти "с радостью и облегчением" восприняли вести о беседе российского президента Владимира Путина с Дональдом Трампом, а также о разговоре глав МИД России и США - Сергея Лаврова и Марко Рубио.Тем временем: Для наших стран наступило время работать вместе. Киселев о перезагрузке отношений с США
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новости, сша, париж, венгрия, петер сийярто, дональд трамп, владимир путин, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, международная политика, сво, ес, переговоры
Новости, США, Париж, Венгрия, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Владимир Путин, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, Международная политика, СВО, ЕС, переговоры

МИД Венгрии: саммит ЕС в Париже собирает фрустрированных провоенных антитрампистов

12:48 17.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Противники мира на Украине и президента США Дональда Трампа собираются в столице Франции на неформальный саммит ЕС. Об этом 17 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
О совещании лидеров ЕС в Париже было объявлено во время Мюнхенской конференции по безопасности, где делегация США во главе с вице-президентом подвергла резкой критике состояние демократии в Евросоюзе. Представители новой администрации Белого дома также потребовали от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону и отвергли их участие в мирных переговорах по Украине.
Президент Франции предложил шокированным коллегам обсудить проблемы на экстренном слёте в столице своей страны. С критикой этого собрания выстумиг глава дипломатии Венгрии на пресс-конференции с казахским коллегой Муратом Нуртлеу, сообщает РИА Новости.
"Сегодня в Париже собираются те, кто последние три года постоянно носил и подливал масло в огонь. Те провоенные страны, которые следовали ошибочной стратегии в последние три года, те страны, которые своей политикой постоянно вызывали и вызывают опасность эскалации войны... Сегодня в Париже собираются провоенные, фрустрированные европейские лидеры-антитрамписты, которые хотят помешать заключению соглашения о мире на Украине", - сказал Сийярто.
Венгрия, в отличие от этих стран, поддерживает действия президента США и возможные переговоры Москвы и Вашингтона по Украине, подчеркнул Сийярто. Он отметил, что венгерские власти "с радостью и облегчением" восприняли вести о беседе российского президента Владимира Путина с Дональдом Трампом, а также о разговоре глав МИД России и США - Сергея Лаврова и Марко Рубио.
Тем временем: Для наших стран наступило время работать вместе. Киселев о перезагрузке отношений с США
 
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