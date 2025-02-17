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МИД Венгрии: саммит ЕС в Париже собирает фрустрированных провоенных антитрампистов

МИД Венгрии: саммит ЕС в Париже собирает фрустрированных провоенных антитрампистов - 17.02.2025 Украина.ру

МИД Венгрии: саммит ЕС в Париже собирает фрустрированных провоенных антитрампистов

Противники мира на Украине и президента США Дональда Трампа собираются в столице Франции на неформальный саммит ЕС. Об этом 17 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

2025-02-17T12:48

2025-02-17T12:48

2025-02-17T12:48

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О совещании лидеров ЕС в Париже было объявлено во время Мюнхенской конференции по безопасности, где делегация США во главе с вице-президентом подвергла резкой критике состояние демократии в Евросоюзе. Представители новой администрации Белого дома также потребовали от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону и отвергли их участие в мирных переговорах по Украине.Президент Франции предложил шокированным коллегам обсудить проблемы на экстренном слёте в столице своей страны. С критикой этого собрания выстумиг глава дипломатии Венгрии на пресс-конференции с казахским коллегой Муратом Нуртлеу, сообщает РИА Новости.Венгрия, в отличие от этих стран, поддерживает действия президента США и возможные переговоры Москвы и Вашингтона по Украине, подчеркнул Сийярто. Он отметил, что венгерские власти "с радостью и облегчением" восприняли вести о беседе российского президента Владимира Путина с Дональдом Трампом, а также о разговоре глав МИД России и США - Сергея Лаврова и Марко Рубио.Тем временем: Для наших стран наступило время работать вместе. Киселев о перезагрузке отношений с США

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новости, сша, париж, венгрия, петер сийярто, дональд трамп, владимир путин, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, международная политика, сво, ес, переговоры