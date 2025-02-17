МИД Венгрии: саммит ЕС в Париже собирает фрустрированных провоенных антитрампистов
Противники мира на Украине и президента США Дональда Трампа собираются в столице Франции на неформальный саммит ЕС. Об этом 17 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
О совещании лидеров ЕС в Париже было объявлено во время Мюнхенской конференции по безопасности, где делегация США во главе с вице-президентом подвергла резкой критике состояние демократии в Евросоюзе. Представители новой администрации Белого дома также потребовали от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону и отвергли их участие в мирных переговорах по Украине.
Президент Франции предложил шокированным коллегам обсудить проблемы на экстренном слёте в столице своей страны. С критикой этого собрания выстумиг глава дипломатии Венгрии на пресс-конференции с казахским коллегой Муратом Нуртлеу, сообщает РИА Новости.
"Сегодня в Париже собираются те, кто последние три года постоянно носил и подливал масло в огонь. Те провоенные страны, которые следовали ошибочной стратегии в последние три года, те страны, которые своей политикой постоянно вызывали и вызывают опасность эскалации войны... Сегодня в Париже собираются провоенные, фрустрированные европейские лидеры-антитрамписты, которые хотят помешать заключению соглашения о мире на Украине", - сказал Сийярто.
Венгрия, в отличие от этих стран, поддерживает действия президента США и возможные переговоры Москвы и Вашингтона по Украине, подчеркнул Сийярто. Он отметил, что венгерские власти "с радостью и облегчением" восприняли вести о беседе российского президента Владимира Путина с Дональдом Трампом, а также о разговоре глав МИД России и США - Сергея Лаврова и Марко Рубио.