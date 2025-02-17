https://ukraina.ru/20250217/1061128144.html

Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия

Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия - 17.02.2025 Украина.ру

Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия

Может ли Европа оказаться вне переговоров о мире на Украине зависит от решений России и США, а также от того, согласится ли Евросоюз, что большего на Украине добиться не удастся без сильных потерь. В таком случае ЕС будет выстраивать свою политику в русле договоренностей между РФ и США.

2025-02-17T12:20

2025-02-17T12:20

2025-02-17T12:20

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Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для участия в переговорах о прекращении конфликта на Украине, сообщило 17 февраля агентство Reuters. Днем ранее Уиткофф заявил, что он и Уолц тоже прибудут в Эр-Рияд.Российская делегация вылетит в Саудовскую Аравию 17 февраля, а основные мероприятия в рамках переговоров пройдут 18 февраля, сообщают российские ресурсы.— Олег Петрович, что вы ожидаете от этой встречи? Может ли там быть подписано какое-то соглашение?— Пока речь идет о встрече двух сторон России и США на уровне высокопоставленных представителей в Саудовской Аравии для переговоров и подготовке необходимой базы для предстоящей встречи на высшем уровне.Дату встречи президентов назвать сложно, так как еще предстоит кропотливая работа по согласованию условий прекращения кризиса на Украине. Возможно, что грядущая встреча представителей будет не единственной и не завершающей до саммита.— Как бы вы охарактеризовали выступление Вэнса, представителя США, на Мюнхенской конференции?— Выступление вице-президента Вэнса на Мюнхенской конференции прозвучало как гром среди ясного неба. Впервые за многие годы со столь высокой трибуны такой высокопоставленный представитель США с иной позиции поставил вопросы о безопасности: в чем заключается безопасность? И кто представляет угрозу коллективному Западу?Вэнс призвал мировое сообщество подумать и дать ответ на эти вопросы, обратив внимание на новую парадигму международных отношений, когда модель западной либеральной демократии, сложившаяся после окончания холодной войны, явно изжила себя.Второе — это его ответ, которого вероятно никто не ожидал, когда он выделил как угрозу не Россию и Китай, а отошедшую от традиционных ценностей и более того принявшую экстремистскую форму либеральную демократию в самих странах Запада. Тем самым он еще раз указал на то, о чем говорили ранее некоторые демократы (как, например, госсекретарь Блинкен в начале правления президента Байдена), заявив, что американская демократия хрупка.Вэнс же обратил внимание на это как на приоритет в деятельности новой администрации. Однако, я предполагаю, что смена приоритетов может произойти в зависимости от того, насколько разрешение украинского кризиса будет совпадать с видением президента Трампа. Тогда Россия может снова выйти на передний план в спектре угроз, а Китай останется глобальной угрозой на длительную перспективу.— Зеленский заявил в Мюнхене, что готов встретиться с Путиным только после того, как будет разработан совместный (США – Украина – Европа) план требований к России. А Келлог отметил, что Европы не будет за столом переговоров. Ранее и Орбан сказал, что ЕС не заслужил права участвовать в переговорах по миру в Украине, потому что поддерживает убийства и войну. Означает ли это, что ЕС может оказаться вне обсуждения этого вопроса? Будет ли ЕС менять свою политику в связи с этим?— Может ли ЕС оказаться вне переговоров о мире на Украине зависит от того, к каким условиям Россия и США придут в ходе обсуждения, а также будет ли ЕС понимать это и согласится с тем, что большего добиться не удастся без больших потерь для Украины. В таком случае при выборе меньшего зла ЕС постарается выстраивать свою политику в русле договорённостей между Россией и США. Каллас останется на месте, так как ее роль в такой игре не столь значительна, а потенциал русофобии еще далеко не исчерпан в ЕС.— Келлог заявил, что ему нужно полгода, 180 дней, чтобы привести украинский кризис к миру. То есть Келлог обещает, что война закончится 15 августа? Это реально? На что он надеется, делая такие заявления?— Скорее всего Келлог имел в виду, что украинский кризис удастся разрешить в пределах 180 дней. В это время возможно прекращение активных боевых действий, прекращение огня. Однако, вряд ли спадет напряженность в отношениях между Украиной и Россией и последней с ЕС и НАТО при условии сохранении у власти на Украине антироссийского руководства.Вероятно, делая такое заявление, Келлог хочет подчеркнуть решимость руководства США разрешить кризис и вывести его из горячей фазы.— Санкции против России теперь должны приниматься по итогам оценки того, насколько Россия участвует в мирных переговорах с Украиной. Такое решение подписали главы МИД "Большой Семерки" на конференции в Мюнхене. Что это значит?— В этом заявлении есть определенный нюанс. В нем говорится, что решение о дополнительных санкциях против России "Семерка" будет принимать оценивая, предпримет ли Россия "реальные добросовестные усилия для окончательного прекращения военных действий". В такой формулировке открывается простор для интерпретации определения "реальные и добросовестные".Таким образом, "Семерка" хочет взять на себя роль того, кто будет оценивать и принимать решение, наказывать Россию или поощрять и в будущем. Несомненно, что российская сторона будет принимать участие в переговорах, исходя из своих национальных интересов, а не интересов "Семерки", поэтому вероятность введения дополнительных санкций не исключается.Кроме этого, европейские союзники хотят продемонстрировать США, что они не устраняются от переговорного процесса, а желают оставаться активным игроком. Этим и объясняется скорость принятия такого решения.— Сергей Лавров и Марко Рубио договорились снять ограничения на работу дипломатов. Посольства будут открыты. Можно будет встречаться с депутатами и конгрессменами. Какой следующий шаг можно ожидать на дипломатическом уровне?— Для того, чтобы нормализовать работу дипломатической службы, необходимо изменить саму атмосферу в которой работают наши загранучреждения. То есть США должны отказаться от политического и психологического прессинга, провокаций со стороны спецслужб и обеспечить безопасность наших дипломатов.Кроме этого было бы продуктивно, отказаться от ранее принятых незаконных решений. В частности, начиная с 2016 года руководство США арестовало и закрыло доступ к российским дипломатическим зданиям и помещениям в США. Всего это 6 объектов недвижимости.Также наши отношения выиграют, если вновь откроются российские консульства в Сиэтле и Сан-Франциско.Российские дипломаты не должны быть изолированы и могли бы встречаться с представителями американского гражданского общества в рамках публичной дипломатии. Важно отказаться от контрпродуктивной практики массовой высылки наших дипломатов из США.О том, почему Трамп мечется и чего хочет добиться от России, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Андрей Сидоров: Для Трампа главное сейчас — остановить скольжение Украины в пропасть

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Анна Черкасова

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