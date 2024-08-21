Один день без войны. Победа как избавление - 21.08.2024 Украина.ру
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Один день без войны. Победа как избавление
Один день без войны. Победа как избавление - 21.08.2024 Украина.ру
Один день без войны. Победа как избавление
Светло-голубое, уставшее от зноя небо и свисающие сквозь прутья над нами черные, но запыленные гроздья винограда. Типичный дворик бывшей украинской, а ныне русской земли возле одноэтажной хаты. Солдаты расслабленно сидят – кто на табурете, кто на пустом ящике от снарядов, лениво перебрасываясь ничего не значащими фразами.
2024-08-21T13:15
2024-08-21T13:15
ростов
москва
киев
эксклюзив
захар виноградов
спецоперация
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О чем говорят солдаты, когда в жаркой ленивости затишья, в десяти километрах от ЛБС (линии боевого столкновения) они сидят вот так, без оружия в липкой тишине вроде бы мирной жизни?Ну, конечно, о бабах.- Вот почему бабы считают, что слово "баба" оскорбительно? Вот мы, мужики, что оскорбительного в этом. А "бабы" для них – оскорбительно? – задается риторическим вопросом прапорщик.Прапорщик – мощный, атлетического сложения мужик (иначе и не скажешь). Он сидит на табуретке. Из одежды на нем только защитного цвета трусы и шлепанцы. Впрочем, нет. Тело его украшено какими-то нездешнего вида красивыми татухами. Я знаю, что его главная обязанность – доставка продуктов, воды, сигарет и боекомплекта (БК) на ЛБС. По гражданской классификации он – снабженец. В мирное время простая и, возможно, прибыльная задача. На войне, где круглыми сутками в небе кружат беспилотники – рискованная, почти смертельная операция. Без воды, еды и БК на передовой не прожить и дня. Ах, да, еще и без сигарет. А вот доставить их - каждый раз на грани жизни и смерти.Солдаты на философско-лингвистическое замечание прапора реагируют слабо. То есть они вроде и согласны с ним и что ему ответить не знают. Он ведь один из них, но более опытный, дважды женат и в каждом браке у него по дочке.Еще мы говорим о еде. Это тоже тема. Особенно актуальная, потому что в казане, пристроенном над костром, варится плов. Он пахнет нездешней вкусностью. Но еще пока не готов.Я присматриваюсь к черным мелким ягодам винограда, свисающим прямо над нами. Срываю ягодку, протираю ее пальцами и разжевываю. Вкусно.- А мы его не едим, - говорит мне солдат, которого про себя я назвал "цыганом". Ничего цыганистого в нем почти нет. Просто черные волосы, черные глаза, густая черная борода обрамляет бледное лицо затворника блиндажа. Он – единственный из нас (кроме меня, но я – не в счет, я тут пришлый) в полной полевой форме. Остальные в неуставных футболках, шортах или при этом форменных брюках. У Цыгана щербатый рот – зубы тесно сбились в кучу.- Почему не едите, вкусно же? – спрашиваю я его так же неспешно и лениво, как принято тут под нещадно палящими лучами степного солнца (за все лето – ни одного дождя).- Да не едим просто. И вообще.Наверное, это "вообще" в любой другой обстановке могло показаться обидным. Но это не так. "Цыган" прибыл накануне ночью с ЛБС сюда, в тыловое расположение роты. Там он пробыл месяц. Теперь у него есть целых два дня – сходить в баньку (на ЛБС ее заменяют влажные салфетки, запах которых на третий-пятый день уже пробуждает рвотный рефлекс). Поест горячей пищи, того же плова, потому что там, где в небе царят "птички", как называют беспилотники на войне, приготовить горячее невозможно - сразу обнаружишь себя. Поспит в чистой белой постели и через два дня снова отправится туда, где десятки БПЛА охотятся не за кем-то вообще, а именно за тобой. Потому что ты – всегда их главная цель.Поэтому его "и вообще" относится не ко мне, а скорее ко всей обстановке. Ну, не до винограда ему вообще-то."Цыган", как я понимаю, здесь самый молодой. Ему 22 или 23 года. Но на фронте он с первых дней. Потерял всех, с кем пришел 24 февраля 2022 года. А еще он женат – чуть больше года и дочке восемь месяцев.С женой познакомился… по переписке. Девушка написала письмо солдатам. Он откликнулся. Переписывались, потом получил ранение и после него положенный отпуск. И вот в отпуске поехал не домой, а к девушке, познакомился с родителями и тут же поженились. А уже потом, после того, как он вернулся на фронт, спустя положенный срок жена родила дочку. И он теперь не просто рядовой боец, а еще и отец семейства.А вообще (это его слово) я заметил, что на фронте много таких, кто мог, например, встречаться с девушкой до войны пару-тройку лет, а после, уже во время войны, побывав в отпуске – успели и жениться и детьми обзавестись. А если дважды в отпуске, то и двоих.Сначала я думал: как-то это легкомысленно. Но спустя несколько дней, беседуя с очередным молодым отцом, вдруг понял: нифига не легкомысленно. Может быть они и не могут рассказать об этом теми словами, которые я пишу здесь, что это - инстинкт, сильный инстинкт продолжения рода – "меня не будет, а дети мои, я в них – будут жить". И это, пожалуй, самый сильный закон войны.Я зову солдат в дом. Мне надо взять интервью. Они лениво отнекиваются. И я вдруг понимаю, что здесь, под голубым уставшим от жары небом я узнаю о них больше, чем в любом самом задушевном разговоре наедине.- А ты вот у нее возьми интервью, - смеется "Кальянщик". Это тоже не позывной, это так я про себя его обозначил. Когда я зашел в этот дворик с выбеленной чистой хатой, он сторожко стал прятать от меня кальян, который стоит тут же во дворике. Но, поняв, что я – свой, а кальян ногой не спрячешь, продолжал все так же мирно и лениво попыхивать сладким вкусным арбузным дымком. Так и слились в моем понимании этого момента – запах плова на костре и арбузный дымок кальяна…Персонаж, у которого мне предложили под смех нашей неожиданно сложившейся команды взять интервью и впрямь был необычным. Неприветливо зевая во дворик царственно вошла серо-голубая красивая кошка.- Она у нас брендовая, - подмигнул мне прапорщик, вызвав очередной прилив веселья и добрых улыбок. На мой недоуменный вопросительный взгляд, пояснил, - Она к нам как будто с картинки пришла – Whiskas.Кошка, и правда, как будто с картинки спустилась в этот ленивый солдатский двор. И видно, чувствует себя здесь уверенно, ну, или брендово что ли…Мы еще долго сидели, перебрасываясь ничего не значащими фразами, посмеиваясь, курили, кто сигареты, кто кальян. Ближе к вечеру, после того как казан опустел, где-то очень далеко проснулся дятел, а на горизонте стали вспыхивать далекие и частые здесь летние зарницы. Но это только так казалось мне. На самом деле это был не дятел, а пулемет, а зарницы вспыхивали потому что работал вражеский "Град".И в этой липкой жаре я вдруг остро и больно вспомнил другой только зимний вечер в такой же хате на краю войны. Мы жили несколько дней в одной комнате с комбатом разведчиков с позывным Гора. Он спал на кровати, предоставив мне роскошный диван. Возвращаясь с очередного задания, он по привычке бросал на диван пистолет с глушителем, который лежал всю ночь у меня в ногах (ну, кто я, чтобы он менял свои привычки), обливаясь потом – вдруг стрельнет, если не на предохранителе? А утром я обнаружил, что уткнулся, ворочаясь беспокойной ночью, лицом в пулемет, застенчиво притуленный за диван. Такой же, как сейчас стучит, словно дятел на краю этой Ойкумены.Просыпаясь каждое зимнее утро, я еще сквозь сон слышал, как нежно и радостно, но очень тихо, чтобы не беспокоить меня, Гора общается по телефону с женой и дочкой. Однажды я даже разговаривал с его женой, успокаивая ее, что здесь все спокойно, почти как у нее дома. Кажется, она мне не очень верила, но хотела верить, что это именно так.Гора, с высоким лбом философа, очень любил смотреть по вечерам советские художественные фильмы про Отечественную войну. Вообще, их здесь многие смотрят и вовсе не с пропагандистских каких-то целей, а потому, что, как вы, наверное, сами понимаете, они видят себя в этих фильмах, только с поправкой на сегодня. Особенно часто – "В бой идут одни старики". Есть в этом простом и понятном каждому из нас фильме какая-то загадка, какая-то главная правда о той и этой войне.Однажды я стал свидетелем, как Гора, умный интеллигентный мужчина, кого-то, не выбирая выражений и слов, отчитывал по закрытому войсковому телефону. Потом он долго тяжело вздыхал, наверное, потому, что был резок и еще потому, что я стал свидетелем его, возможно, вполне обоснованной резкости. И поэтому, а может и по какой-то другой причине, он вдруг спросил: "Ты суши любишь?"Я растерялся: "Ну, да". И через несколько минут наш стол был заставлен судками с вкусными свежими суши. Я так и не смог узнать у Горы, откуда здесь за сотню километров от ближайшего города (да и там их тогда днем с огнем не сыщешь), в недалекой от передовой простой одноэтажной хате появилось это японское чудо. "Это наш, разведчиков, секрет".А у нынешних моих собеседников – казан и кальян. Тоже секрет?Тогда же Гора рассказал историю, как он с бойцами своего батальона в течение трех недель вытаскивал тело погибшего товарища с позывным "Цыган". Три недели раз за разом они ходили в атаку под пулеметным огнем засевшего в недоступной им глубине врага. Несколько человек стали "трехсотыми", то есть получили ранение. И все-таки вытащили его. И отправили тело Цыгана на родину – в Ростов. И потом мама их погибшего товарища присылала им посылки с домашними припасами и надписью: "Разведчикам от Цыгана". Хотя он не был, конечно, никаким цыганом. Просто дали ему такой позывной.Так получилось, что я не записал с Горой интервью, закрутились, переезжали, говорили о многом, а интервью не взял. В этот раз, уже летом, я решил, что надо с ним встретиться. Но не вышло. Майор Гора подорвался на мине, потерял ногу и теперь в Москве лежит в "Бурденко"…"Главное, что живой", - говорят на фронте. Да, это главное. Мы, конечно, встретимся, и я, конечно, еще возьму у него интервью. Ведь главное, что он жив.Эта зимняя история как-то странно вошла в наши летние теперь посиделки с другими солдатами совсем другого подразделения. Кальян, цыган, плов, суши… Что-то в этом неповторимом повторении есть.Я все-таки завлек в комнату, где было прохладнее, чем во дворе, одного из моих нынешних собеседников. И на мой вопрос, что для него война, он не задумываясь ответил коротко и емко: "Ад".Потом поправился "Ну, что-то между адом и раем. Здесь у меня нет товарищей, мы здесь все братья. А война – это ад".А на следующий мой вопрос, что для него победа, он тоже быстро ответил: "Победа – это то, чего мы обязательно добьемся. Любой ценой. Где она будет – в Киеве или во Львове или еще где, не важно. Мы победим, иначе все, что с нами произошло, не имеет смысла. И никаких временных перемирий, только победа. Окончательная. Мы ведь так устали".Когда я собирался сюда, на фронт, коллега и товарищ Паша Волков сунул мне в рюкзак роман Альбера Камю "Чума". Я, конечно, читал его в студенческие очень мирные годы. И вот, пока добирался сюда, перечитал по-новой. И совсем иначе увидел то, что когда-то казалось красивой игрой ума. Попытки доктора Риэ спасти город от чумы в середине ХХ века при всей философской замысловатости сюжета не идут все же ни в какое сравнение с сегодняшними солдатскими буднями. Украинская чума, которую они хотят остановить, выжечь, уничтожить – не книжный сюжет, в котором много "дыр", а реальная смертельная повседневность. Убить могут каждого, кто лишь прикоснется к этой тайне войны. Каждого, кто лишь сделает шаг за "красную линию", за которой в небе кружат беспилотники, где работают снайперы, ревут Грады или несутся Хаймерсы. Это не книжка, это их реальность. Везешь ли ты хлеб и сигареты братишкам в окопы, отслеживаешь по своим беспилотникам передвижения противника или пыхаешь кальяном, вытаскиваешь с поля боя тело погибшего товарища - это может быть везде. Смерть скорее правило, а вот жизнь – скорее уже исключение из этого правила.Они устали не от войны, не от тяжелой работы и беспредельных физических и нравственных нагрузок (ты убиваешь – тебя убивают), а именно от этого ежесекундного ожидания смерти. И они понимают больше того, что понимаем мы в своих беспечных городах и весях. Они понимают, что избавлением от этого бесконечного и ежесекундного ожидания смерти может быть только одно – Победа.Ну, вот так вот. С большой заглавной буквы.Фото с места событий автора
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Захар Виноградов
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ростов, москва, киев, эксклюзив, захар виноградов, спецоперация
Ростов, Москва, Киев, Эксклюзив, Захар Виноградов, Спецоперация

Один день без войны. Победа как избавление

13:15 21.08.2024
 
Рассвет на линии боестолкновений
Рассвет на линии боестолкновений
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Захар Виноградов авторы
Захар Виноградов
шеф-редактор издания Украина.ру
Все материалы
Светло-голубое, уставшее от зноя небо и свисающие сквозь прутья над нами черные, но запыленные гроздья винограда. Типичный дворик бывшей украинской, а ныне русской земли возле одноэтажной хаты. Солдаты расслабленно сидят – кто на табурете, кто на пустом ящике от снарядов, лениво перебрасываясь ничего не значащими фразами.
О чем говорят солдаты, когда в жаркой ленивости затишья, в десяти километрах от ЛБС (линии боевого столкновения) они сидят вот так, без оружия в липкой тишине вроде бы мирной жизни?
Ну, конечно, о бабах.
- Вот почему бабы считают, что слово "баба" оскорбительно? Вот мы, мужики, что оскорбительного в этом. А "бабы" для них – оскорбительно? – задается риторическим вопросом прапорщик.
Прапорщик – мощный, атлетического сложения мужик (иначе и не скажешь). Он сидит на табуретке. Из одежды на нем только защитного цвета трусы и шлепанцы. Впрочем, нет. Тело его украшено какими-то нездешнего вида красивыми татухами. Я знаю, что его главная обязанность – доставка продуктов, воды, сигарет и боекомплекта (БК) на ЛБС. По гражданской классификации он – снабженец. В мирное время простая и, возможно, прибыльная задача. На войне, где круглыми сутками в небе кружат беспилотники – рискованная, почти смертельная операция. Без воды, еды и БК на передовой не прожить и дня. Ах, да, еще и без сигарет. А вот доставить их - каждый раз на грани жизни и смерти.
Солдаты на философско-лингвистическое замечание прапора реагируют слабо. То есть они вроде и согласны с ним и что ему ответить не знают. Он ведь один из них, но более опытный, дважды женат и в каждом браке у него по дочке.
Еще мы говорим о еде. Это тоже тема. Особенно актуальная, потому что в казане, пристроенном над костром, варится плов. Он пахнет нездешней вкусностью. Но еще пока не готов.
Двор в Первомайске
Двор в Первомайске
Двор в Первомайске
Я присматриваюсь к черным мелким ягодам винограда, свисающим прямо над нами. Срываю ягодку, протираю ее пальцами и разжевываю. Вкусно.
- А мы его не едим, - говорит мне солдат, которого про себя я назвал "цыганом". Ничего цыганистого в нем почти нет. Просто черные волосы, черные глаза, густая черная борода обрамляет бледное лицо затворника блиндажа. Он – единственный из нас (кроме меня, но я – не в счет, я тут пришлый) в полной полевой форме. Остальные в неуставных футболках, шортах или при этом форменных брюках. У Цыгана щербатый рот – зубы тесно сбились в кучу.
- Почему не едите, вкусно же? – спрашиваю я его так же неспешно и лениво, как принято тут под нещадно палящими лучами степного солнца (за все лето – ни одного дождя).
- Да не едим просто. И вообще.
Наверное, это "вообще" в любой другой обстановке могло показаться обидным. Но это не так. "Цыган" прибыл накануне ночью с ЛБС сюда, в тыловое расположение роты. Там он пробыл месяц. Теперь у него есть целых два дня – сходить в баньку (на ЛБС ее заменяют влажные салфетки, запах которых на третий-пятый день уже пробуждает рвотный рефлекс). Поест горячей пищи, того же плова, потому что там, где в небе царят "птички", как называют беспилотники на войне, приготовить горячее невозможно - сразу обнаружишь себя. Поспит в чистой белой постели и через два дня снова отправится туда, где десятки БПЛА охотятся не за кем-то вообще, а именно за тобой. Потому что ты – всегда их главная цель.
Поэтому его "и вообще" относится не ко мне, а скорее ко всей обстановке. Ну, не до винограда ему вообще-то.
"Цыган", как я понимаю, здесь самый молодой. Ему 22 или 23 года. Но на фронте он с первых дней. Потерял всех, с кем пришел 24 февраля 2022 года. А еще он женат – чуть больше года и дочке восемь месяцев.
С женой познакомился… по переписке. Девушка написала письмо солдатам. Он откликнулся. Переписывались, потом получил ранение и после него положенный отпуск. И вот в отпуске поехал не домой, а к девушке, познакомился с родителями и тут же поженились. А уже потом, после того, как он вернулся на фронт, спустя положенный срок жена родила дочку. И он теперь не просто рядовой боец, а еще и отец семейства.
А вообще (это его слово) я заметил, что на фронте много таких, кто мог, например, встречаться с девушкой до войны пару-тройку лет, а после, уже во время войны, побывав в отпуске – успели и жениться и детьми обзавестись. А если дважды в отпуске, то и двоих.
Сначала я думал: как-то это легкомысленно. Но спустя несколько дней, беседуя с очередным молодым отцом, вдруг понял: нифига не легкомысленно. Может быть они и не могут рассказать об этом теми словами, которые я пишу здесь, что это - инстинкт, сильный инстинкт продолжения рода – "меня не будет, а дети мои, я в них – будут жить". И это, пожалуй, самый сильный закон войны.
Я зову солдат в дом. Мне надо взять интервью. Они лениво отнекиваются. И я вдруг понимаю, что здесь, под голубым уставшим от жары небом я узнаю о них больше, чем в любом самом задушевном разговоре наедине.
- А ты вот у нее возьми интервью, - смеется "Кальянщик". Это тоже не позывной, это так я про себя его обозначил. Когда я зашел в этот дворик с выбеленной чистой хатой, он сторожко стал прятать от меня кальян, который стоит тут же во дворике. Но, поняв, что я – свой, а кальян ногой не спрячешь, продолжал все так же мирно и лениво попыхивать сладким вкусным арбузным дымком. Так и слились в моем понимании этого момента – запах плова на костре и арбузный дымок кальяна…
Кальян
Кальян
Кальян
Персонаж, у которого мне предложили под смех нашей неожиданно сложившейся команды взять интервью и впрямь был необычным. Неприветливо зевая во дворик царственно вошла серо-голубая красивая кошка.
- Она у нас брендовая, - подмигнул мне прапорщик, вызвав очередной прилив веселья и добрых улыбок. На мой недоуменный вопросительный взгляд, пояснил, - Она к нам как будто с картинки пришла – Whiskas.
Кошка, и правда, как будто с картинки спустилась в этот ленивый солдатский двор. И видно, чувствует себя здесь уверенно, ну, или брендово что ли…
Брендовая кошка
Брендовая кошка
Брендовая кошка
Мы еще долго сидели, перебрасываясь ничего не значащими фразами, посмеиваясь, курили, кто сигареты, кто кальян. Ближе к вечеру, после того как казан опустел, где-то очень далеко проснулся дятел, а на горизонте стали вспыхивать далекие и частые здесь летние зарницы. Но это только так казалось мне. На самом деле это был не дятел, а пулемет, а зарницы вспыхивали потому что работал вражеский "Град".
И в этой липкой жаре я вдруг остро и больно вспомнил другой только зимний вечер в такой же хате на краю войны. Мы жили несколько дней в одной комнате с комбатом разведчиков с позывным Гора. Он спал на кровати, предоставив мне роскошный диван. Возвращаясь с очередного задания, он по привычке бросал на диван пистолет с глушителем, который лежал всю ночь у меня в ногах (ну, кто я, чтобы он менял свои привычки), обливаясь потом – вдруг стрельнет, если не на предохранителе? А утром я обнаружил, что уткнулся, ворочаясь беспокойной ночью, лицом в пулемет, застенчиво притуленный за диван. Такой же, как сейчас стучит, словно дятел на краю этой Ойкумены.
Просыпаясь каждое зимнее утро, я еще сквозь сон слышал, как нежно и радостно, но очень тихо, чтобы не беспокоить меня, Гора общается по телефону с женой и дочкой. Однажды я даже разговаривал с его женой, успокаивая ее, что здесь все спокойно, почти как у нее дома. Кажется, она мне не очень верила, но хотела верить, что это именно так.
Гора, с высоким лбом философа, очень любил смотреть по вечерам советские художественные фильмы про Отечественную войну. Вообще, их здесь многие смотрят и вовсе не с пропагандистских каких-то целей, а потому, что, как вы, наверное, сами понимаете, они видят себя в этих фильмах, только с поправкой на сегодня. Особенно часто – "В бой идут одни старики". Есть в этом простом и понятном каждому из нас фильме какая-то загадка, какая-то главная правда о той и этой войне.
Однажды я стал свидетелем, как Гора, умный интеллигентный мужчина, кого-то, не выбирая выражений и слов, отчитывал по закрытому войсковому телефону. Потом он долго тяжело вздыхал, наверное, потому, что был резок и еще потому, что я стал свидетелем его, возможно, вполне обоснованной резкости. И поэтому, а может и по какой-то другой причине, он вдруг спросил: "Ты суши любишь?"
Я растерялся: "Ну, да". И через несколько минут наш стол был заставлен судками с вкусными свежими суши. Я так и не смог узнать у Горы, откуда здесь за сотню километров от ближайшего города (да и там их тогда днем с огнем не сыщешь), в недалекой от передовой простой одноэтажной хате появилось это японское чудо. "Это наш, разведчиков, секрет".
А у нынешних моих собеседников – казан и кальян. Тоже секрет?
Казан
Казан
Казан
Тогда же Гора рассказал историю, как он с бойцами своего батальона в течение трех недель вытаскивал тело погибшего товарища с позывным "Цыган". Три недели раз за разом они ходили в атаку под пулеметным огнем засевшего в недоступной им глубине врага. Несколько человек стали "трехсотыми", то есть получили ранение. И все-таки вытащили его. И отправили тело Цыгана на родину – в Ростов. И потом мама их погибшего товарища присылала им посылки с домашними припасами и надписью: "Разведчикам от Цыгана". Хотя он не был, конечно, никаким цыганом. Просто дали ему такой позывной.
Так получилось, что я не записал с Горой интервью, закрутились, переезжали, говорили о многом, а интервью не взял. В этот раз, уже летом, я решил, что надо с ним встретиться. Но не вышло. Майор Гора подорвался на мине, потерял ногу и теперь в Москве лежит в "Бурденко"…
"Главное, что живой", - говорят на фронте. Да, это главное. Мы, конечно, встретимся, и я, конечно, еще возьму у него интервью. Ведь главное, что он жив.
Эта зимняя история как-то странно вошла в наши летние теперь посиделки с другими солдатами совсем другого подразделения. Кальян, цыган, плов, суши… Что-то в этом неповторимом повторении есть.
Я все-таки завлек в комнату, где было прохладнее, чем во дворе, одного из моих нынешних собеседников. И на мой вопрос, что для него война, он не задумываясь ответил коротко и емко: "Ад".
Потом поправился "Ну, что-то между адом и раем. Здесь у меня нет товарищей, мы здесь все братья. А война – это ад".
А на следующий мой вопрос, что для него победа, он тоже быстро ответил: "Победа – это то, чего мы обязательно добьемся. Любой ценой. Где она будет – в Киеве или во Львове или еще где, не важно. Мы победим, иначе все, что с нами произошло, не имеет смысла. И никаких временных перемирий, только победа. Окончательная. Мы ведь так устали".
Захар Виноградов в зоне СВО
22 августа 2021, 13:52
Захар Виноградов, кто онШеф-редактор издания Украина.ру, украинский и российский журналист
Когда я собирался сюда, на фронт, коллега и товарищ Паша Волков сунул мне в рюкзак роман Альбера Камю "Чума". Я, конечно, читал его в студенческие очень мирные годы. И вот, пока добирался сюда, перечитал по-новой. И совсем иначе увидел то, что когда-то казалось красивой игрой ума. Попытки доктора Риэ спасти город от чумы в середине ХХ века при всей философской замысловатости сюжета не идут все же ни в какое сравнение с сегодняшними солдатскими буднями. Украинская чума, которую они хотят остановить, выжечь, уничтожить – не книжный сюжет, в котором много "дыр", а реальная смертельная повседневность. Убить могут каждого, кто лишь прикоснется к этой тайне войны. Каждого, кто лишь сделает шаг за "красную линию", за которой в небе кружат беспилотники, где работают снайперы, ревут Грады или несутся Хаймерсы. Это не книжка, это их реальность. Везешь ли ты хлеб и сигареты братишкам в окопы, отслеживаешь по своим беспилотникам передвижения противника или пыхаешь кальяном, вытаскиваешь с поля боя тело погибшего товарища - это может быть везде. Смерть скорее правило, а вот жизнь – скорее уже исключение из этого правила.
Они устали не от войны, не от тяжелой работы и беспредельных физических и нравственных нагрузок (ты убиваешь – тебя убивают), а именно от этого ежесекундного ожидания смерти. И они понимают больше того, что понимаем мы в своих беспечных городах и весях. Они понимают, что избавлением от этого бесконечного и ежесекундного ожидания смерти может быть только одно – Победа.
Ну, вот так вот. С большой заглавной буквы.
Фото с места событий автора
 
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