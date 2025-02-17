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Владимир Щербицкий: лучший руководитель советской Украины

Владимир Щербицкий: лучший руководитель советской Украины - 17.02.2025 Украина.ру

Владимир Щербицкий: лучший руководитель советской Украины

Владимир Васильевич Щербицкий, родившийся в Верхнеднепровске Екатеринославской губернии 17 февраля 1918 года, для Украины был примерно тем же, чем был его земляк, дорогой Леонид Ильич Брежнев, для всего Союза ССР. Но если Леонида Ильича сменил влиятельный и амбициозный Андропов, то на Украине Щербицкого сменил Ивашко...

2025-02-17T08:00

2025-02-17T08:00

2025-02-17T08:00

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Говорили тогда, вероятно, и сегодня никто не будет отрицать, что последний генсек КПСС боялся Щербицкого как конкурента. Слишком уж силен был, слишком много влияния имел Владимир Васильевич и в родном Днепропетровске, и в Киеве, и даже в Москве.Яркая карьера капитана-танкистаВладимир Щербицкий был ярким представителем днепропетровского клана партийной элиты Советского Союза. Ему покровительствовал Брежнев. Но делал это не по территориальному признаку, а потому что (это признавали и недруги Щербицкого) лучшего управленца и организатора в УССР было не сыскать.Владимир Щербицкий пришел в партийные органы из армии, которой отдал шесть лет жизни. Во время войны он служил в Закавказье, вместе со своим танковым батальоном участвовал в советско-британской оккупации Ирана.На партийную работу пошёл почти сразу после демобилизации. В 1952-м он становится первым секретарем Днепродзержинского горкома КПУ, а с декабря 1955 года возглавил Днепропетровский обком партии. Еще через два года он переезжает в Киев — на работу в ЦК КП Украины.Почти все шестидесятые Владимир Щербицкий командует экономикой республики, став председателем Совета министров УССР. А в 1972 году Леонид Брежнев и его ближайшее окружение сделали все, чтобы именно Щербицкий сменил на посту первого секретаря республиканской партийной организации Петра Шелеста, которого не без основания подозревали в потворстве националистическим настроениям определённых кругов интеллигенции.Удар по национализмуУже после снятия Шелеста (май 1972) июньский пленум республиканской парторганизации огласил перечень прегрешений предшественника Щербицкого. Честно говоря, это список полной реабилитации нацизма украинского розлива, с которым пришли во власть и Виктор Ющенко, и Пётр Порошенко. Судите сами — вот краткий конспект речи Щербицкого на пленуме: "при Шелесте и его попустительстве увидели свет целый ряд порочных книг, фильмов, спектаклей. Наблюдается стремление провести ревизию прошлого, восхваление древности и авторитета гетманов, приспособляя всё это к интересам национализма. Налицо попытки реабилитировать Мазепу, а Богдана Хмельницкогопредставить предателем, пересмотреть роль Петлюры, Центральной Рады. Ведётся работа по реабилитации Скрипника, противопоставляя его Артёму".Пленум с тревогой отмечал насильственное насаждение украинского языка там, где это вообще немыслимо, — при Шелесте в Киеве выходили издания Пушкина, переведенные на мову. Исключительно на украинский переводились теле- и радиотрансляции футбольных матчей.Пленум отмечал, что в целом положение с русским языком ухудшается даже в русскоязычных областях Юга и Востока УССР. И смех, и грех — все объявления на пляжах Севастополя, в школах которого вообще не велось преподавание украинского языка, делались на мове.Неудивительно, что с таким набором идеологических предпочтений коммунист Пётр Шелест, как тогда шутили на киевских кухнях, "прошелестел" мимо власти.Националистам помог ГорбачёвВ отличие от заигрывавшего с националистами Шелеста, Щербицкий, напротив, и это было хорошо известно, стоял, как он сам говорил "на позициях Богдана Хмельницкого".По словам людей, хорошо знавших этого партийца, он был совершенно непреклонен и искренен в своих убеждениях.Вскоре место Владимира Васильевича было занято юрким и беспринципным Леонидом Кравчуком, и украинскому национализму, сваре с Россией был дан "зелёный свет".Однако объективности ради стоит заметить, что изначально помог националистам главный перестройщик Михаил Горбачёв.Как это было, описал в своих воспоминаниях последний предсовмина СССР Николай Рыжков, с большой симпатией, кстати, относившийся к Щербицкому. Он вспоминал, что к "руховцам" в общем-то никто поначалу всерьёз не относился ни в Киеве, ни даже на Галичине. Да и с публичностью у них было туго — при Щербицком им было не забаловать.И вот — сразу после участия в работе пленума ЦК Компартии Украины, по итогам которого 28 сентября 1989-го и был снят со своей должности Щербицкий, Горбачев встретился прямо на улице с лидерами "Народного Руха Украины", которые обратились к нему с жалобами на отказ в регистрации. Выслушав басни о том, как они его любят и чтут, Горбачев "порекомендовал" не чинить препятствий в регистрации своих новоявленных сторонников.Как замечает Рыжков, стоявший рядом Владимир Щербицкий только тяжко вздохнул. Он уже ничего сделать не мог.До и после ЩербицкогоСемнадцать лет нахождения у власти в Киеве Владимира Щербицкого несомненно были счастливейшим временем в новейшей истории Украины.Статистика отмечает, что за эти годы почти в четыре раза вырос экономический потенциал УССР. Объёмы промышленного производства увеличились почти в пять раз. Практически в два раза увеличилась за это время продукция сельского хозяйства, к концу 1980-х годов производился 51 миллион тонн зерна в год — больше тонны на человека. Численность населения Украинской ССР увеличилась с 43,1 млн в 1961 году до 52 млн в 1990 году, или почти на 9 миллионов человек.Как же все эти успехи быстро растаяли в канун распада СССР!По данным Николая Рыжкова, только за второе полугодие 1991 года национальный доход УССР упал на 9,3 процента, производительность труда — на 8,5 процента. Падение промышленного производства составило 11 процентов.Рыжков писал: "Такой спад производства, был обусловлен ухудшением ресурсного обеспечения народного хозяйства в условиях разрушения хозяйственных связей, массовых остановок предприятий из-за отсутствия сырья и материалов, срывов кооперационных поставок, забастовок.Особенно тяжёлое положение сложилось в угольной промышленности. Из 249 шахт весной 1991 года бастовали 58. Шахтёры недодали почти 12 млн т. угля. По его добыче республика скатилась до уровня 1958 года. Только в первом полугодии из отрасли ушли 13 тыс. рабочих, недокомплект превысил 78 тыс. человек. За полгода не было сдано 217 км подготовительных выработок, очистная линия забоев уменьшилась на 16 км. К этому добавились недопоставки лесоматериалов, труб, металлопроката, канатов.Спад производства в угольной промышленности дестабилизировал работу других важнейших для Украины отраслей народного хозяйства — черной металлургии и электроэнергетики. Потребительскому рынку недопоставили только продовольственных товаров на 5 млрд рублей, большой объем предметов длительного пользования и массового спроса. Цены выросли в 1,5-2 раза, усилились инфляция, теневая экономика".Владимир Васильевич Щербицкий всего этого уже не увидел.После ухода в отставку он прожил всего пять месяцев. 16 февраля 1990 года за день до своего 72-летия он умер. По официальной версии, от скоротечной пневмонии. Но народная молва разносила по Украине страшное слово "самоубийство". Хотя, конечно, на фоне масштабного самоубийства всей советской действительности, такой уход из жизни большого государственного деятеля едва ли может показаться чем-то необычным или неестественным.

https://ukraina.ru/20250214/1043522068.html

https://ukraina.ru/20221110/1040690681.html

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https://ukraina.ru/20191013/1025289575.html

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