Для наших стран наступило время работать вместе. Киселев о перезагрузке отношений с США
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодписание соглашения о сотрудничестве между медиагруппой "Россия сегодня" и Институтом стран Азии и Африки МГУ
Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стал телефонный разговор Путина и Трампа, а также большие политические изменения в мире по результатам Мюнхенской конференции.
Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, почему в результате заявленной позиции лидеров России и США о готовности к переговорам, взаимным жестам доброй воли, по итогам большой подготовительной работы команд глав государств, президент Трамп позвонил президенту Путину.
"Именно Вашингтон первым звонит в Кремль, а не наоборот, — отметил телеведущий, — поскольку не мы рвали отношения. Разорваны они были оттуда".
Трамп по этому поводу дал много комментариев. В отличие от него, Путин не спешит оценивать их первый после переизбрания американского лидера персональный контакт. Тем не менее, Киселев считает, что ключ к пониманию произошедшего есть.
"Это базовая в международных делах позиция России, которую президент нашей страны высказал ровно 18 лет назад в Мюнхене – 10 февраля 2007 года", — сказал он.
Речь тогда шла о вредности "однополярного мира" — одного центра власти, одного центра силы, одного центра принятия решений, одного хозяина и одного суверена. Это разрушительно не только для не обладающей властью периферии системы, но и для самого суверена, потому что разъедает его изнутри.
Телеведущий пояснил, что разрушение США проявилось давно, но при Байдене стало очевидным — внутренний раскол общества перерос в череду внешнеполитических провалов. Отсюда, как считает Киселев, взялся трамповский лозунг "Сделаем Америку снова великой!"
А Путин, по его мнению, и сейчас бы мог повторить тот самый мюнхенский тезис, который сегодня звучит еще более убедительно.
"Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Судите сами: войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало".
Звонок Трампа Путину происходит именно в таких условиях. И, что важно, в вежливом и уважительном тоне лидеры соглашаются начать содержательные переговоры.
Дмитрий Песков сообщил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. По словам Пескова, президент России поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что "наступило время, чтобы наши страны работали вместе".
Дмитрий Киселев обратил внимание на интонации Трампа, много говорившего о сильных сторонах двух наций, о выгоде от совместной работы и о здравом смысле, в который верят оба президента. Под здравым смыслом имеется в виду запрет мужчин в женском спорте, признание того, что пола всего лишь два, опора на традиционные ценности и скепсис в отношении западной "зеленой повестки". И, конечно, многополярный мир, о котором Путин говорил еще в 2007 году, а в команде Трампа по этому поводу прозрели только сейчас.
"Он кончился в конце холодной войны, — сказал о многополярном мире нынешний госсекретарь Рубио в интервью Мегин Келли. — Когда мы стали единственной сверхдержавой в мире, то приняли на себя ответственность вроде как стать глобальным правительством, пытаясь решать все проблемы. Это было аномалией. Это было продуктом конца холодной войны, но постепенно мы подходили к моменту, когда появлялся многополярный мир, во многом великие державы в разных частях мира. Мы сталкиваемся с этим сейчас в случае с Китаем и в некоторой мере – с Россией, и еще есть государства-изгои типа Ирана и Северной Кореи, с которыми тоже приходится иметь дело".
Правда Киселев уточняет, что "в некоторой мере России" — это персональная шкала Рубио, а Трамп начал налаживать отношения в первую очередь именно с Россией как приоритет.
Далее, телеведущий подошёл к мирным переговорам и вновь обратился к мюнхенской речи Путина как к некой базовой позиции.
"Убежден, — говорил тогда президент России, — мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности. И здесь надо отталкиваться от поиска разумного баланса между интересами всех субъектов международного общения. Тем более сейчас, когда международный ландшафт столь ощутимо и столь быстро меняется за счет динамичного развития целого ряда государств и регионов".
То есть дело не только в том, чтобы прекратили стрелять на линии фронта, но и в том, чтобы установить долгосрочный мир. А сделать это можно, только устранив первопричину конфликта — Украина не должна войти в НАТО.
"НАТО – это не универсальная организация, в отличие от Организации Объединенных Наций, — говорил Путин. — Это прежде всего военно-политический блок – военно-политический! И, конечно, обеспечение собственной безопасности – это прерогатива любого суверенного государства. Мы с этим и не спорим. Пожалуйста, мы против этого не возражаем. Но почему обязательно нужно выдвигать военную инфраструктуру к нашим границам при расширении? Вот на это нам может кто-нибудь ответить?"
Киселев считает, что Трамп начал это понимать.
Принципиальная позиция России по украинскому конфликту — долгосрочный мир на основе уважения интересов всех народов большого восточноевропейского региона. Не краткое перемирие, не передышка для перегруппировки сил и перевооружения, крепкий мир на основе уважения интересов всех народов в регионе.
"Похоже, идею именно долгосрочного мира, а не перемирия, уже разделяет и Вашингтон", — сказал телеведущий.
Он вспомнил слова вице-президента США Вэнса, который тоже сказал, что Штаты хотят достичь длительного, устойчивого мира, а не такого, при котором в Восточной Европе вновь вспыхнет конфликт через пару лет.
При этом Киселев осознает, что все сказанное выше — реконструкция, которая кому-то может показаться довольно шаткой. Однако, по его мнению, есть железные константы, одна из которых заключается в том, что Россия — страна с более чем тысячелетней историей, почти всегда она проводила независимую политику и не собирается изменять этой традиции.
А вот для европейских союзников США происходящее становится "политическим землетрясением".
"Они ожидали, что отношения станут хуже, но не настолько же! — восклицает Киселев. — Белый дом поразил их в самое сердце, объявив систему нынешних европейских ценностей ложной и даже вредной".
Об этом заявил Вэнс на Мюнхенской конференции.
"Угроза, которая меня больше всего беспокоит по отношению к Европе, – это не Россия, не Китай, не любой другой внешний фактор, — сказал он. — Меня беспокоит угроза изнутри. Отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей: ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки".
"Такими словами, — отметил телеведущий, — боевые порядки европейцев были опрокинуты. О стройности нет и речи. Так, какой-то жалобный писк..."
Действительно, глава дипломатии ЕС Каллас считает, что за ее спиной заключено какое-то соглашение, а фон дер Ляйен говорит, что Европа будет за столом переговоров, но это не точно. В то же время лидер Венгрии Орбан объяснил евробюрократам, что они не могут требовать места за столом переговоров, его надо заслужить — с помощью силы, хорошего руководства и умной дипломатии.
Сейчас же позиция Брюсселя по Украине – поддерживать убийства столько, сколько потребуется, а это морально и политически неприемлемо.
Подробности о заседании, изменившем мир, — в материале "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем"