https://ukraina.ru/20250217/1061128850.html

Для наших стран наступило время работать вместе. Киселев о перезагрузке отношений с США

Для наших стран наступило время работать вместе. Киселев о перезагрузке отношений с США - 17.02.2025 Украина.ру

Для наших стран наступило время работать вместе. Киселев о перезагрузке отношений с США

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стал телефонный разговор Путина и Трампа, а также большие политические изменения в мире по результатам Мюнхенской конференции.

2025-02-17T12:40

2025-02-17T12:40

2025-02-17T12:40

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сша

европа

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, почему в результате заявленной позиции лидеров России и США о готовности к переговорам, взаимным жестам доброй воли, по итогам большой подготовительной работы команд глав государств, президент Трамп позвонил президенту Путину."Именно Вашингтон первым звонит в Кремль, а не наоборот, — отметил телеведущий, — поскольку не мы рвали отношения. Разорваны они были оттуда".Трамп по этому поводу дал много комментариев. В отличие от него, Путин не спешит оценивать их первый после переизбрания американского лидера персональный контакт. Тем не менее, Киселев считает, что ключ к пониманию произошедшего есть."Это базовая в международных делах позиция России, которую президент нашей страны высказал ровно 18 лет назад в Мюнхене – 10 февраля 2007 года", — сказал он.Речь тогда шла о вредности "однополярного мира" — одного центра власти, одного центра силы, одного центра принятия решений, одного хозяина и одного суверена. Это разрушительно не только для не обладающей властью периферии системы, но и для самого суверена, потому что разъедает его изнутри.Телеведущий пояснил, что разрушение США проявилось давно, но при Байдене стало очевидным — внутренний раскол общества перерос в череду внешнеполитических провалов. Отсюда, как считает Киселев, взялся трамповский лозунг "Сделаем Америку снова великой!"А Путин, по его мнению, и сейчас бы мог повторить тот самый мюнхенский тезис, который сегодня звучит еще более убедительно.Звонок Трампа Путину происходит именно в таких условиях. И, что важно, в вежливом и уважительном тоне лидеры соглашаются начать содержательные переговоры.Дмитрий Песков сообщил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. По словам Пескова, президент России поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что "наступило время, чтобы наши страны работали вместе".Дмитрий Киселев обратил внимание на интонации Трампа, много говорившего о сильных сторонах двух наций, о выгоде от совместной работы и о здравом смысле, в который верят оба президента. Под здравым смыслом имеется в виду запрет мужчин в женском спорте, признание того, что пола всего лишь два, опора на традиционные ценности и скепсис в отношении западной "зеленой повестки". И, конечно, многополярный мир, о котором Путин говорил еще в 2007 году, а в команде Трампа по этому поводу прозрели только сейчас."Он кончился в конце холодной войны, — сказал о многополярном мире нынешний госсекретарь Рубио в интервью Мегин Келли. — Когда мы стали единственной сверхдержавой в мире, то приняли на себя ответственность вроде как стать глобальным правительством, пытаясь решать все проблемы. Это было аномалией. Это было продуктом конца холодной войны, но постепенно мы подходили к моменту, когда появлялся многополярный мир, во многом великие державы в разных частях мира. Мы сталкиваемся с этим сейчас в случае с Китаем и в некоторой мере – с Россией, и еще есть государства-изгои типа Ирана и Северной Кореи, с которыми тоже приходится иметь дело".Правда Киселев уточняет, что "в некоторой мере России" — это персональная шкала Рубио, а Трамп начал налаживать отношения в первую очередь именно с Россией как приоритет.Далее, телеведущий подошёл к мирным переговорам и вновь обратился к мюнхенской речи Путина как к некой базовой позиции."Убежден, — говорил тогда президент России, — мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности. И здесь надо отталкиваться от поиска разумного баланса между интересами всех субъектов международного общения. Тем более сейчас, когда международный ландшафт столь ощутимо и столь быстро меняется за счет динамичного развития целого ряда государств и регионов".То есть дело не только в том, чтобы прекратили стрелять на линии фронта, но и в том, чтобы установить долгосрочный мир. А сделать это можно, только устранив первопричину конфликта — Украина не должна войти в НАТО."НАТО – это не универсальная организация, в отличие от Организации Объединенных Наций, — говорил Путин. — Это прежде всего военно-политический блок – военно-политический! И, конечно, обеспечение собственной безопасности – это прерогатива любого суверенного государства. Мы с этим и не спорим. Пожалуйста, мы против этого не возражаем. Но почему обязательно нужно выдвигать военную инфраструктуру к нашим границам при расширении? Вот на это нам может кто-нибудь ответить?"Киселев считает, что Трамп начал это понимать.Принципиальная позиция России по украинскому конфликту — долгосрочный мир на основе уважения интересов всех народов большого восточноевропейского региона. Не краткое перемирие, не передышка для перегруппировки сил и перевооружения, крепкий мир на основе уважения интересов всех народов в регионе."Похоже, идею именно долгосрочного мира, а не перемирия, уже разделяет и Вашингтон", — сказал телеведущий.Он вспомнил слова вице-президента США Вэнса, который тоже сказал, что Штаты хотят достичь длительного, устойчивого мира, а не такого, при котором в Восточной Европе вновь вспыхнет конфликт через пару лет.При этом Киселев осознает, что все сказанное выше — реконструкция, которая кому-то может показаться довольно шаткой. Однако, по его мнению, есть железные константы, одна из которых заключается в том, что Россия — страна с более чем тысячелетней историей, почти всегда она проводила независимую политику и не собирается изменять этой традиции.А вот для европейских союзников США происходящее становится "политическим землетрясением".Об этом заявил Вэнс на Мюнхенской конференции."Угроза, которая меня больше всего беспокоит по отношению к Европе, – это не Россия, не Китай, не любой другой внешний фактор, — сказал он. — Меня беспокоит угроза изнутри. Отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей: ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки"."Такими словами, — отметил телеведущий, — боевые порядки европейцев были опрокинуты. О стройности нет и речи. Так, какой-то жалобный писк..."Действительно, глава дипломатии ЕС Каллас считает, что за ее спиной заключено какое-то соглашение, а фон дер Ляйен говорит, что Европа будет за столом переговоров, но это не точно. В то же время лидер Венгрии Орбан объяснил евробюрократам, что они не могут требовать места за столом переговоров, его надо заслужить — с помощью силы, хорошего руководства и умной дипломатии. Сейчас же позиция Брюсселя по Украине – поддерживать убийства столько, сколько потребуется, а это морально и политически неприемлемо.Подробности о заседании, изменившем мир, — в материале "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем"

https://ukraina.ru/20250217/1061124967.html

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Сергей Зуев

россия, сша, европа, дональд трамп, киселев, владимир путин, нато, ес, эксклюзив