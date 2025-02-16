https://ukraina.ru/20250216/1061117426.html

"Путин - самый влиятельный в НАТО", "трусливые кролики ЕС", Украина как колония и другие цитаты недели

"Путин - самый влиятельный в НАТО", "трусливые кролики ЕС", Украина как колония и другие цитаты недели - 16.02.2025 Украина.ру

"Путин - самый влиятельный в НАТО", "трусливые кролики ЕС", Украина как колония и другие цитаты недели

Прошедшая неделя была богатой на события: переговоры президентов США и России, конференция по безопасности в Мюнхене, множество выступлений западных политиков по поводу Украины и вокруг нее.

2025-02-16T20:45

2025-02-16T20:45

2025-02-16T20:45

украина

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

нато

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Что обсуждают на Украине и в мире больше всего?Шокирующее выступление министра обороны США.Визит "фининспектора" из Америки в Киев.Вопрос выборов - его отрицает Зеленский, но поднимают уже и журналисты, и оппоненты Зеленского в Киеве."Кролики" в Европарламенте - так называет политиков Виктор Орбан.И как назвал Каю Каллас китайский журналист?А начнем с того, что просто имело эффект разорвавшейся бомбы для Украины: выступление министра обороны США.Три "НЕВЕРОЯТНО"Три "НЕВЕРОЯТНО" министра обороны США Пита Хегсета.При этом Хегсет сказал, что говорит это всё для прессы, "которой это трудно понять". Но это позиция, которой США придерживались с начала работы новой контактной группы по Украине.И всё это уже было сказано неоднократно.Подтверждает эту точку зрения и президент Трамп. Который даже как-то "сочувствует", можно сказать, России.Трамп:"Самый влиятельный в НАТО - Путин"Но Зеленский продолжает повторять:"Хотим в НАТО". "Я не сниму членство в НАТО с повестки дня".Как всегда, конечно, "виновата" Россия:Но Зеленский нашел выход!"Надо создать ещё одно НАТО, ещё один альянс, здесь, на Украине."Ну что сказать. У Зеленского нет выхода, он должен продолжать говорить:"НАТО и ЕС".Ведь это - главный миф Украины. Государствообразуюшая конструкция.Если убрать эти два "украинские божества", то что останется от Украины?Несложная идеология "Украина понад усе!" работает только если над Украиной простирают свои длани ЕС и НАТО.И самое главное - не прекращается золотой дождь. Иначе страны моментально не станет.И тогда кричать "Украина понад усе!" будут разве что миллионы украинских заробитчан, но за пределами Украины. Потому что работы в стране не будет совсем. Да и будет ли существовать эта страна?Кричать будут, конечно, только в редкие минуты отдыха, когда смогут оторваться от сбора клубники и мытья унитазов."Они думали, что Запал будет поддерживать вечно"Речь Хегсета вызвала на Украине шок.Правильно он сказал: "почему-то плохо доходит". И до журналистов, и до украинских политологов."С бумажки! По бумажке Хегсет зачитал!" - возмущался украинский политолог Руслан Бортник.Хотя что в этом крамольного, непонятно. Да, зачитал, заранее подготовился. В тупые головы попытался четко вдолбить эти три пункта:Нет границ 2014. Нет НАТО для Украины. Нет войск США на Украине.Шок на Украине такой, как будто это не было очевидно ещё задолго до президентства Зеленского, просто исходя из геополитической реальности.А между прочим, Джей Ди Вэнс присутствовал на прошлогодней конференции в Мюнхене. Выступал с теми же тезисами, что и сейчас, той же направленности, по крайней мере.Его никто не слушал до такой степени, что разочарованный Вэнс ушел с заседания и вместо этого встретился со своим другом, немецким писателем.Тот опубликовал сейчас это прошлогоднее фото: Вэнс в немецком пабе, ест с удовольствием сосиску и пьет пиво.Но доходит действительно плохо. Год назад говорили. Полгода назад, когда Вэнс стал "вице", можно было начать понимать.В чём же дело? Отвечает Виктор Орбан, премьер Венгрии. По поводу Украины и почему там сейчас все "в шоках":Ну вот, это и произошло!"Некоторые голоса из США"И второй опаснейший вопрос, вопрос выборов неотвратимо приближается к Зеленскому.Суперцитата от Зеленского:И конечно, "украинцы полностью против выборов, и не хотят о них говорить"."Некоторые голоса" - это видимо, Трамп?Ведь именно Трамп недавно заявил, что выборы на Украине придётся провести. А Зеленскому придётся делать то, что он должен делать, тем более что, по словам Трампа, "его рейтинги не так уж высоки".Но тут оказалось, что не только "некоторые голоса" из США. Но и например, мэр Киева Кличко сказал, что хорошо бы провести выборы.Вопрос к Зеленскому на пресс конференции:- Ваш мэр Киева критиковал вас за отсутствие выборов и сам Путин называл вас незаконным...- Интересно, что Кличко обо мне сказал? (Вопрос про президента России Зеленский проигнорировал, так как ответа у него нет, ведь по всем законам Украины Зеленский нелегитимен.)- Некоторые оппоненты и члены гражданского общества тоже об этом говорят, - продолжал настаивать корреспондент.- Нет, я просто удивлён. Кличко - замечательный спортсмен. Но я не знал, что он прекрасный оратор.Вот и вся беседа. "Криворожский стиль" стендап-комика. "Небрежно" ушёл от вопроса, которого он на самом деле боится, как черт ладана.Вопрос выборов - ключевой для США и смертельно опасный для Зеленского.Отдайте энергетику и предприятияСреди множества громких скандалов не таким заметным выглядел визит главы Минфина США в Киев.А ведь это означает начало аудита Украины. Чего страшно боятся все элиты.И это начало раздела украинской экономики - того, что от нее осталось после 35 лет "независимости".Президент США сообщил, что предупредил украинское руководство:"Невозможно просить и получать деньги на прежних условиях и ничего не делать".А глава минфина США Бессент четко и ясно сказал, чего хочет "американский народ" (это, конечно же, эвфемизм, за которым скрывается государственно-олигархическая мафия):Корреспондент (США) не без удовольствия просит уточнить: о чем идёт именно речь?То есть как именно мы, американский народ, будем участвовать? Какие кусочки Украины будут нашими, хотелось бы знать.Значит, ширма "редкоземельных" почти упала. И в сухом остатке: энергетика, газ, нефть и госпредприятия.Попытался успокоить украинское общество бывший глава МИД Украины Кулеба:Запасы, о которых идет речь, находятся якобы уже не на территории Украины и в зоне боевых действий. Поэтому "через десятки лет" можно будет их начать разрабатывать.Но вам же уже сказали: энергетика и госпредприятия?"Вашингтон пост":"Один высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что был ошеломлён масштабами того, что потребовала администрация Трампа.Он сравнил это с разделами европейцев африканских колоний в 18 веке. И сказал, что... право на разработку ресурсов Украины будет подписано на десятилетия"."Главный дипломат без мозгов"И конечно, нельзя не привести цитату китайского журналиста Чэнь Вэйхуа:Чему удивляться? Вряд ли после окончания вуза Кая Каллас прочитала хоть одну какую-то книгу. Она же занималась политикой! Из помощника театрального режиссёра - сразу в депутаты. Из депутатов - в премьеры страны (!) Дальше - сразу министр в ЕС.Когда ей было учиться? Подумайте сами, когда ей было читать, при такой стремительной карьере?А ведь это лучшая "подруга" руководителей Украины. Кая Каллас - всегда за Зеленского. Один уровень образования и осмысления происходящего."Кролики" ЕвропарламентаПо поводу конференции и переговоров США-Россия и заключения мирного договора высказал предупреждение глава МИД Венгрии Сийярто:"Не нужно быть наивными. Европейские сторонники войны сделают всё возможное, чтобы мирное соглашение не состоялось."Про лидеров ЕС - Виктор Орбан:По поводу России:"Россия вновь будет интегрирована в систему мировой экономики и европейской безопасности.""Я нахожу антироссийские настроения ужасными"Ну а депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха отправляется в Москву. Нет сил у него, наверное, больше слушать Каю Каллас:И далее парламентарий продолжил: "США изменили свою позицию. Это реальность. Европу больше не уважают...В начале марта я отправлюсь в российский парламент, чтобы попытаться принять участие в мирных переговорах. "Нет сомнений в том, что визит Любоша Блахи в парламент России пройдёт более чем успешно.Это известный уже политик, хотя ему только 45 лет. Помощник Роберта Фицо по внешней политике. Академик, политолог, философ постмарксистской направленности.Новые политики Европы - есть надежда, появляются и ещё появятся. Вместо "кроликов" и "старшеклассниц".О том, как и чем завершилась Мюнхенская конференция - в статье Алексея Туманова "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, ес, европарламент, эксклюзив