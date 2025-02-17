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Трамп рассказал, как Путин хочет разрешить конфликт на Украине

Трамп рассказал, как Путин хочет разрешить конфликт на Украине - 17.02.2025 Украина.ру

Трамп рассказал, как Путин хочет разрешить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что видит со стороны президента России Владимира Путина желание разрешить конфликт на Украине "быстро"

2025-02-17T08:58

2025-02-17T08:58

2025-02-17T08:58

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"Я думаю, он хочет остановить бои. Я вижу это", - сказал Трамп.Он назвал Россию сильной, указав, что страна "победила Гитлера, победила Наполеона".Трамп подчеркнул, что аналогичное желание по завершению конфликта есть и у Владимира Зеленского. По его словам, он будет вовлечен в переговоры об украинском урегулировании.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что администрация президента США планирует добиться прекращения огня на Украине к Пасхе (20 апреля).Подробнее о планах Трампа - в материале Ростислав Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, сша, россия, владимир путин, адольф гитлер