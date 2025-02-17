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"Мы хотим их послушать". Лавров рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде
"Мы хотим их послушать". Лавров рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде - 17.02.2025 Украина.ру
"Мы хотим их послушать". Лавров рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде
Москва всегда демонстрировала склонность к диалогу и в столице Саудовской Аравии также намерена выслушать предложения партнёров. Об этом 17 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2025-02-17T13:58
2025-02-17T13:58
2025-02-17T14:12
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Накануне в столицу Саудовской Аравии направились делегации России и США. В Эр-Рияде идёт подготовка к переговорам официальных представителей Москвы и Вашингтона. В повестке значится урегулирование вооружённого конфликта на территории Украины."Вы знаете мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы, прежде всего, хотим их послушать", - сказал глава МИД РФ.Лавров также отметил, что представителям Евросоюза нет места за столом переговоров в Эр-Рияде. Представители ЕС уже использовали своё время для вооружения киевского режима, заметил глава российской дипломатии.При этом Лавров сообщил, что Москве пока непонятно, кто будет уполномочен президентом США Дональдом Трампом "выступать на украинском направлении от имени администрации в Вашингтоне"."Они тоже говорят о компромиссах, это все больше похоже на научный диспут", - добавил Лавров.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Все устремились в Эр-Рияд, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 февраля
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новости, сша, москва, россия, сергей лавров, дональд трамп, ес, переговоры, сво, саудовская аравия, дипломатия, международные отношения, международная политика
Новости, США, Москва, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ЕС, переговоры, СВО, Саудовская Аравия, дипломатия, международные отношения, Международная политика
"Мы хотим их послушать". Лавров рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде
13:58 17.02.2025 (обновлено: 14:12 17.02.2025)
Москва всегда демонстрировала склонность к диалогу и в столице Саудовской Аравии также намерена выслушать предложения партнёров. Об этом 17 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Накануне в столицу Саудовской Аравии направились делегации России и США. В Эр-Рияде идёт подготовка к переговорам официальных представителей Москвы и Вашингтона. В повестке значится урегулирование вооружённого конфликта на территории Украины.
"Вы знаете мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы, прежде всего, хотим их послушать", - сказал глава МИД РФ.
Лавров также отметил, что представителям Евросоюза
нет места за столом переговоров в Эр-Рияде. Представители ЕС уже использовали своё время для вооружения киевского режима, заметил глава российской дипломатии.
"Соединённые Штаты могут помочь в урегулировании, - сказал Лавров. - А мы не скрываем, что такое содействие вполне может быть - тем более, что Соединённые Штаты играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала".
При этом Лавров сообщил, что Москве пока непонятно, кто будет уполномочен президентом США Дональдом Трампом
"выступать на украинском направлении от имени администрации в Вашингтоне".
"Они тоже говорят о компромиссах, это все больше похоже на научный диспут", - добавил Лавров.