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Не Севастополь и не Крым: где России ждать масштабного налёта F-16 и в чём ошиблась Украина – Мощанский
Не Севастополь и не Крым: где России ждать масштабного налёта F-16 и в чём ошиблась Украина – Мощанский - 26.08.2024 Украина.ру
Не Севастополь и не Крым: где России ждать масштабного налёта F-16 и в чём ошиблась Украина – Мощанский
Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области и в Донбассе, а также... Украина.ру, 26.08.2024
2024-08-26T13:02
2024-08-26T13:02
2024-08-26T13:02
видео
россия
украина
курская область
илья мощанский
вооруженные силы украины
служба внешней разведки
f-16
сво
кто
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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области и в Донбассе, а также о технических возможностях ВСУ и о задачах ВС России на ближайший месяц. 00:25 - О ситуации в Курской области и о моделировании вторжения; 03:54 - о подготовке операции в Сумской области и планах ВСУ; 11:35 - о производстве российской военной техники; 12:10 - на что рассчитывала Украина в феврале 2022 года? 14:11 - о технических возможностях противника; 20:19 - сколько ВСУ нужно авиации для массированного налёта на российский флот?22:35 - Как осуществить обход Красноармейска? 27:20 - О задачах ВС России на ближайший месяц.
россия
украина
курская область
сумская область
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Не Севастополь и не Крым: где России ждать масштабного налёта F-16 и в чём ошиблась Украина – Мощанский
Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области и в Донбассе, а также о технических возможностях ВСУ и о задачах ВС России на ближайший месяц.
00:25 - О ситуации в Курской области и о моделировании вторжения;
03:54 - о подготовке операции в Сумской области и планах ВСУ;
11:35 - о производстве российской военной техники;
12:10 - на что рассчитывала Украина в феврале 2022 года?
14:11 - о технических возможностях противника;
20:19 - сколько ВСУ нужно авиации для массированного налёта на российский флот?
22:35 - Как осуществить обход Красноармейска?
27:20 - О задачах ВС России на ближайший месяц.