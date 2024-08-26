https://ukraina.ru/20240826/1057049873.html

Не Севастополь и не Крым: где России ждать масштабного налёта F-16 и в чём ошиблась Украина – Мощанский

Не Севастополь и не Крым: где России ждать масштабного налёта F-16 и в чём ошиблась Украина – Мощанский - 26.08.2024 Украина.ру

Не Севастополь и не Крым: где России ждать масштабного налёта F-16 и в чём ошиблась Украина – Мощанский

Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области и в Донбассе, а также... Украина.ру, 26.08.2024

2024-08-26T13:02

2024-08-26T13:02

2024-08-26T13:02

видео

россия

украина

курская область

илья мощанский

вооруженные силы украины

служба внешней разведки

f-16

сво

кто

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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о ситуации в Курской области и в Донбассе, а также о технических возможностях ВСУ и о задачах ВС России на ближайший месяц. 00:25 - О ситуации в Курской области и о моделировании вторжения; 03:54 - о подготовке операции в Сумской области и планах ВСУ; 11:35 - о производстве российской военной техники; 12:10 - на что рассчитывала Украина в феврале 2022 года? 14:11 - о технических возможностях противника; 20:19 - сколько ВСУ нужно авиации для массированного налёта на российский флот?22:35 - Как осуществить обход Красноармейска? 27:20 - О задачах ВС России на ближайший месяц.

россия

украина

курская область

сумская область

днр

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