"ВСУ придется форсировать Днепр": политолог оценил вероятность сухопутной операции Украины в Крыму - 23.08.2024 Украина.ру
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"ВСУ придется форсировать Днепр": политолог оценил вероятность сухопутной операции Украины в Крыму
"ВСУ придется форсировать Днепр": политолог оценил вероятность сухопутной операции Украины в Крыму - 23.08.2024 Украина.ру
"ВСУ придется форсировать Днепр": политолог оценил вероятность сухопутной операции Украины в Крыму
Знаменитый контрнаступ ВСУ был предназначен для конкретной цели – пересечь сухопутную границу в Крым. Это направление с самого начала выглядело очевидным. Поэтому военные говорят о том, что оно чрезвычайно укреплено. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
2024-08-23T05:45
2024-08-23T05:45
новости
крым
курская область
россия
владимир джаралла
нато
наступление
всу
днепр (река)
граница
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Военные специалисты полагают, что в Курской области, к сожалению, все было сделано грамотно. ВСУ ударили в наименее укреплённом участке. Задача противника состояла в том, чтобы ослабить наступление ВС РФ, рассказал эксперт.Также он напомнил, что знаменитый контрнаступ ВСУ был предназначен для конкретной цели – пересечь сухопутную границу в Крым. Чем это закончилось, хорошо известно. Это направление с самого начала выглядело очевидным, отметил политолог.Участки сухопутной границы в Крым серьезно укреплены, поэтому ВСУ придется форсировать Днепр, для чего придется сосредотачивать войска, по которым немедленно будут наноситься удары, добавил он."То есть перед нами информационная волна, цель которой - отвлечь внимание. Но попытки прорваться диверсионными группами, конечно, возможны", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.руО том, почему наступление ВСУ на Курскую область была качественно подготовленной операцией США и НАТО - в интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией на сайте Украина.ру
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курская область
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новости, крым, курская область, россия, владимир джаралла, нато, наступление, всу, днепр (река), граница, атака, диверсия
Новости, Крым, Курская область, Россия, Владимир Джаралла, НАТО, наступление, ВСУ, Днепр (река), граница, атака, диверсия

"ВСУ придется форсировать Днепр": политолог оценил вероятность сухопутной операции Украины в Крыму

05:45 23.08.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота
Учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Знаменитый контрнаступ ВСУ был предназначен для конкретной цели – пересечь сухопутную границу в Крым. Это направление с самого начала выглядело очевидным. Поэтому военные говорят о том, что оно чрезвычайно укреплено. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
Военные специалисты полагают, что в Курской области, к сожалению, все было сделано грамотно. ВСУ ударили в наименее укреплённом участке. Задача противника состояла в том, чтобы ослабить наступление ВС РФ, рассказал эксперт.
Также он напомнил, что знаменитый контрнаступ ВСУ был предназначен для конкретной цели – пересечь сухопутную границу в Крым. Чем это закончилось, хорошо известно. Это направление с самого начала выглядело очевидным, отметил политолог.
"Поэтому военные говорят о том, что оно чрезвычайно укреплено. То есть массированные воздушные и морские атаки по Крыму происходят постоянно, но это никак не влияет ни на повседневную жизнь, и сами атаки безуспешны. Диверсии против Крымского моста были тщательно подготовлены, сами удары не достигают своей цели", - пояснил Джаралла.
Участки сухопутной границы в Крым серьезно укреплены, поэтому ВСУ придется форсировать Днепр, для чего придется сосредотачивать войска, по которым немедленно будут наноситься удары, добавил он.
"То есть перед нами информационная волна, цель которой - отвлечь внимание. Но попытки прорваться диверсионными группами, конечно, возможны", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.ру
О том, почему наступление ВСУ на Курскую область была качественно подготовленной операцией США и НАТО - в интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией на сайте Украина.ру
Вчера, 15:21
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НовостиКрымКурская областьРоссияВладимир ДжараллаНАТОнаступлениеВСУДнепр (река)границаатакадиверсия
 
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