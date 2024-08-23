https://ukraina.ru/20240823/1057003259.html

"ВСУ придется форсировать Днепр": политолог оценил вероятность сухопутной операции Украины в Крыму

"ВСУ придется форсировать Днепр": политолог оценил вероятность сухопутной операции Украины в Крыму - 23.08.2024 Украина.ру

"ВСУ придется форсировать Днепр": политолог оценил вероятность сухопутной операции Украины в Крыму

Знаменитый контрнаступ ВСУ был предназначен для конкретной цели – пересечь сухопутную границу в Крым. Это направление с самого начала выглядело очевидным. Поэтому военные говорят о том, что оно чрезвычайно укреплено. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла

2024-08-23T05:45

2024-08-23T05:45

2024-08-23T05:45

новости

крым

курская область

россия

владимир джаралла

нато

наступление

всу

днепр (река)

граница

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Военные специалисты полагают, что в Курской области, к сожалению, все было сделано грамотно. ВСУ ударили в наименее укреплённом участке. Задача противника состояла в том, чтобы ослабить наступление ВС РФ, рассказал эксперт.Также он напомнил, что знаменитый контрнаступ ВСУ был предназначен для конкретной цели – пересечь сухопутную границу в Крым. Чем это закончилось, хорошо известно. Это направление с самого начала выглядело очевидным, отметил политолог.Участки сухопутной границы в Крым серьезно укреплены, поэтому ВСУ придется форсировать Днепр, для чего придется сосредотачивать войска, по которым немедленно будут наноситься удары, добавил он."То есть перед нами информационная волна, цель которой - отвлечь внимание. Но попытки прорваться диверсионными группами, конечно, возможны", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.руО том, почему наступление ВСУ на Курскую область была качественно подготовленной операцией США и НАТО - в интервью Владимира Овчинского: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240822/1056997874.html

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новости, крым, курская область, россия, владимир джаралла, нато, наступление, всу, днепр (река), граница, атака, диверсия