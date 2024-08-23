"ВСУ придется форсировать Днепр": политолог оценил вероятность сухопутной операции Украины в Крыму
Знаменитый контрнаступ ВСУ был предназначен для конкретной цели – пересечь сухопутную границу в Крым. Это направление с самого начала выглядело очевидным. Поэтому военные говорят о том, что оно чрезвычайно укреплено. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла
Военные специалисты полагают, что в Курской области, к сожалению, все было сделано грамотно. ВСУ ударили в наименее укреплённом участке. Задача противника состояла в том, чтобы ослабить наступление ВС РФ, рассказал эксперт.
Также он напомнил, что знаменитый контрнаступ ВСУ был предназначен для конкретной цели – пересечь сухопутную границу в Крым. Чем это закончилось, хорошо известно. Это направление с самого начала выглядело очевидным, отметил политолог.
"Поэтому военные говорят о том, что оно чрезвычайно укреплено. То есть массированные воздушные и морские атаки по Крыму происходят постоянно, но это никак не влияет ни на повседневную жизнь, и сами атаки безуспешны. Диверсии против Крымского моста были тщательно подготовлены, сами удары не достигают своей цели", - пояснил Джаралла.
Участки сухопутной границы в Крым серьезно укреплены, поэтому ВСУ придется форсировать Днепр, для чего придется сосредотачивать войска, по которым немедленно будут наноситься удары, добавил он.
"То есть перед нами информационная волна, цель которой - отвлечь внимание. Но попытки прорваться диверсионными группами, конечно, возможны", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Джараллы о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма читайте на сайте Украина.ру
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