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Владимир Овчинский: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией

Владимир Овчинский: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией - 21.08.2024 Украина.ру

Владимир Овчинский: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией

Не надо думать, что ВСУ прорвали границу исключительно из-за наших ошибок. Это была качественно подготовленная операция США и НАТО. Нам надо самим развивать новые технологии и противостоять технологиям врага

2024-08-21T22:09

2024-08-21T22:09

2024-08-21T22:09

интервью

россия

азербайджан

сша

владимир путин

дональд трамп

нато

вооруженные силы украины

эрдоган

армия

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И надо быть готовым к тому, что война затянется надолго, считает экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел РФ Владимир ОвчинскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир Семенович, как вы оцениваете визит Владимира Путина в Азербайджан, учитывая ситуацию с Арменией? Возможно ли, что именно Россия станет гарантом примирения Баку и Еревана?- Россия уже является гарантом более-менее мирной ситуации в этом регионе. Это стало возможным именно потому, что Путин выстроил отношения и с президентом Азербайджана, и с руководством Армении.Вы же знаете, что радикальные круги в США и НАТО заинтересованы в том, чтобы в Закавказье возник еще один конфликт. Чтобы он разгорелся как можно быстрее и чтобы он был как можно кровопролитнее. Пока эту ситуацию удается сдерживать, поскольку Путин выстроил доверительные отношения с Алиевым. Несмотря на то, что Пашинян постоянно расшатывает ситуацию.Поэтому визит Путина должен быть еще одним инструментом стабилизации обстановки в Закавказье.- Вы упомянули Пашиняна. Можно ли говорить, что он окончательно перешел на сторону Запада?- Я очень давно слежу за карабахским конфликтом.Еще в 1990 году, когда начались первые столкновения между Арменией и Азербайджаном (они еще были в составе СССР), я был в группировке МВД в Степанакерте. Я руководил там группой разведки, у меня были первичные материалы. И я могу уверенно сказать, что инициатором этого конфликта была именно армянская сторона.Нагорный Карабах был в составе Азербайджана. В свое время его населяли езиды. Езиды - это курды, которые преследовались турками, когда были кровопролитные бои и известная резня. Езиды пришли к армянам. Армяне согласились взять их под свою защиту при условии, что они примут христианство.Позднее армянская община в США надавила на Горбачева, чтобы Карабах отдали Армении. Михаил Сергеевич на это ответил, что должны быть демократические процессы. И тогда появилось общество "Крунк", а в Ереване прошли первые в СССР массовые "демократические" демонстрации. А потом была сумгаитская резня.Но надо отметить, что до нее были погромы азербайджанцев в Степанакерте (их выселяли из города) и на территории самой Армении. А в сумагистской резне главную роль сыграл шесть раз судимый рецидивист Григорян. Он вместе со своей группировкой нанятых бандитов убивал армянские семьи. Все это фотографировалось, вбрасывалось в СМИ и создавалось впечатление, что азербайджанцы устроили геноцид армян в Сумгаите.Так что этот конфликт начался по инициативе радикальных структур внутри Армении. Несколько поколений этих радикальных структур сменились, но их идеи до сих пор живы.Путин об этом прекрасно знает. Поэтому он пытается сдерживать этот конфликт, используя свои добрые отношения с Алиевым.Скептики говорят: "Как Путин может ехать в Азербайджан, когда в Курской области разворачиваются такие острые события?". Так вот Закавказье – не менее острый регион. Ситуация там может выйти из-под контроля в любой момент. И тогда нам придется действовать вообще на несколько фронтов. Учитывая, что Россию пытаются поджечь с разных сторон.- Касательно экономического аспекта этой поездки. Видите ли вы Азербайджан в БРИКС?- У России с Азербайджаном уже сложились нормальные торговые отношения. Там же и море, и газ, и нефть. Все это работает благодаря тем же отношениям между Путиным и Алиевым. Да, в Азербайджане сильно турецкое влияние. Турция – страна НАТО и государство с серьезными амбициями. Но благодаря личным контактам Путина и Эрдогана, Москва эффективно выстраивает дугу отношений и с Азербайджаном, и с Турцией.Если у нас будут хорошие отношения с Азербайджаном, у нас будут хорошие отношения с Турцией. Полностью вставать на сторону Армении нам нет смысла. Не столько из-за Пашиняна, сколько из-за причин карабахского конфликта.Но вернемся к торгово-экономическим отношениям. Это важно, учитывая войну на Украине и на Ближнем Востоке. В ближневосточной войне Турция напрямую участвует. Эрдоган до своего президентства возглавлял движение "Серые волки". Эта группировка – разновидность "Братьев-мусульман". А "Хамас" - это тоже "Братья-мусульмане". То есть у Эрдогана напряженные отношения с Израилем, а у России нормальные отношения и с Израилем, и с Турцией.Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война, которая рискует перерасти в ядерную.Так что визит Путина в Азербайджан – многофакторный.- На ваш взгляд, Путин допускает, что Эрдоган может стать посредником в урегулировании украинского конфликта?- Турция всегда была площадкой для диалога по Украине – и для обмена пленными, и для мирных переговоров. Но Путин прямо сказал, что вторжение ВСУ в Курскую область пока вообще исключают возможность мирных переговоров.- К каким последствиям может привести это вторжение?- Я внимательно слежу за тем, что США и НАТО делают со своими высокими технологиями в военном деле. Так вот нападение на Курскую область было организовано закрытыми структурами США и НАТО.НАТО это не скрывает. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Кристофер Каволи прямо сказал, что прорыв под Курском – успешная операция, в которой они помогали Украине. Американцы говорят, что они якобы об этом не знали. Хотя заместитель пресс-секретаря главы Пентагона прямо заявила, что военная разведка США все знала. Но если знала военная разведка, знал и министр обороны, и президент. Что за цирк вы тут устраиваете?Идем дальше. Британское издание The Times прямо написало, что украинский спецназ, который первым прорывался в Курскую область, проходил подготовку в Великобританию.Более того, в издание The National Interest вышла концептуальная статья о том, как НАТО должен преобразоваться для борьбы с Россией на территории Европы. Причем написали ее два республиканца из окружения Трампа. Они прямо говорят: "НАТО должен принять меры, чтобы закрепить успешный прорыв ВСУ под Курском и дальше давить на Россию".Пока НАТО не может воевать с Россией. Несмотря на то, что численность населения натовских стран больше России, у нее не так много боеготовых подразделений. Поэтому советники Трампа призывают увеличивать численность этих подразделений и расширить производство боеприпасов, чтобы Альянс через три года смог воевать с Россией.- О чем это говорит в контексте возможного президентства Трампа?- Не надо считать Трампа панацеей от украинской войны. Он же прямо сказал, что если Путин откажется от его мирного плана, то даст Зеленскому столько оружия, сколько не давал Байден.Более того, при Трампе возможна большая война на Ближнем Востоке. Он не любит Турцию, он ненавидит "Хамас", он ни разу не осудил бомбардировки мирного населения Палестины, которые осуществляет Израиль.Так что с приходом Трампа к власти возможна и большая война на Ближнем Востоке, и усиление войны на Украине.Надо понимать реальность. А не слушать болтовню, которую он говорит на митингах.- Вернемся к вторжению ВСУ в Курскую область. Получается, что НАТО напрямую протестировал свои технологии на России?- С точки зрения НАТО – это очень серьезная операция. Давайте разберемся, что в ней было главное.Первое. Вся приграничная территория России и Украины просматривается с американских спутников. США за последнее время выстроили систему, когда вся информация с аэростата, ближнего космоса, среднего космоса и дальних спутников через искусственный интеллект сводится в одну систему. Причем за основу берутся фото и видео, которые делают метеоспутники, включенные в военную систему США.Почему именно метеоспутники?Поскольку за последнее время в США много людей пострадали от стихийных бедствий, американцы поставили в разных штатах самые современные системы разрешения, которые снимают все до метра. И эту систему они взяли за основу своих военных спутников. Так что американцы видят не только украино-российскую границу, но и всю территорию Европы.Американцы знали, где стоят наши силы, а где – можно осуществить прорыв. И эту информацию они передали Украине. Ну как Украине? Самим себе. Когда говорят, что мы взяли в плен наемников, надо понимать, что это – люди из спецназа стран НАТО, которые руководили украинскими силами.Идем дальше. На наши позиции, преодолев систему ПВО, полетел рой больших и малых беспилотников. Это стало возможно благодаря программе Replicator. Replicator– это способность системы самовоспроизводится. Запускается рой дронов. Первые дроны сбиваются, вторые их заменяют.Все эти технологии противник применил под Курском. Поэтому ВСУ смогли так далеко продвинутся.Повторюсь, на нас наступала не Украина. Украинцы в этой схеме – пушечное мясо. А вся система наступления – американская.События в Курской области – это открытие нового фронта. ВСУ там будут применять то же самое. Не надо думать, что враг прорвал границу исключительно из-за наших ошибок. Это была качественно подготовленная операция США и НАТО. Нам надо самим развивать новые технологии и противостоять технологиям врага. И надо быть готовым к тому, что война затянется надолго.- Если на Курскую область фактически напал НАТО, перерастет ли украинский конфликт в войну в Европе?- Последняя огромная резолюция НАТО – это план войны с Россией, Китаем и их союзниками.НАТО говорят, что это противостояние рассчитано на 10-15 лет, когда на Москву и Пекин постоянно будет оказываться давление. Напряжение снижаться не будет. Временное успокоение возможно, но потом НАТО разработает новую систему и ударит в другом месте.Повторюсь, России надо самой развивать новые боевые технологии и не ждать, что все само собой успокоится.О других политических последствиях нападения ВСУ на Курскую область - в интервью Андрея Суздальцева: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми

https://ukraina.ru/20240820/1056956110.html

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https://ukraina.ru/20240820/1056950997.html

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Александр Порунов

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