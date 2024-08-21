https://ukraina.ru/20240821/1056955393.html

Владимир Джаралла: ВСУ получили белого слона для ударов по Крыму, пока на место Зеленского идет кастинг

Владимир Джаралла: ВСУ получили белого слона для ударов по Крыму, пока на место Зеленского идет кастинг - 21.08.2024 Украина.ру

Владимир Джаралла: ВСУ получили белого слона для ударов по Крыму, пока на место Зеленского идет кастинг

Что касается F-16, то все военные специалисты с любопытством ожидают, что произойдет. Пока все эти самолеты не могут вылететь на боевые задания аэродромов Восточной Европы, потому что это будет означать прямое участие Румынии и Польши в конфликте. Оказалось, что у Украины появился настоящий белый слон – пользы от него никакой, а забот хватает.

2024-08-21T06:00

2024-08-21T06:00

2024-08-21T06:00

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украина

крым

россия

владимир зеленский

владимир джаралла

арсен аваков

вооруженные силы украины

the wall street journal

f-16

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Джаралла.- Владимир Кадымович, приказ о подрыве "Северных потоков" отдавал лично Зеленский, сообщает The Wall Street Journal. А как вы считаете, почему именно сейчас появилась эта публикация?- Перед нами отработка вариантов по смене Зеленского. И все, что сейчас происходит, это информационная поддержка этого варианта. Это попытка утопить Залужного как возможного преемника, расчистить дорогу для Авакова, а как рассказала Служба внешней разведки, именно с этим кандидатом сейчас работают.У американцев после первых госпереворотов существует своеобразная система кастингов. Они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит. Сейчас, по мнению американских экспертов, нужна сильная рука для Украины. А это либо Залужный, либо Аваков.Поэтому идет борьба между различными группами, которые стоят за ними. Зеленский хочет уцелеть и в этих условиях пытается организовать какую-то провокацию. То, что эти публикации появились, свидетельствует о том, что этот информационный вариант отрабатывается и события начинают ускоряться.- Каково политическое положение Зеленского на данном этапе?- Зеленский находится в состоянии растерянности и плохо владеет ситуацией. До этого он чутко улавливал внешние настроения. В этом Зеленскому помогает его прошлое, он чувствует аудиторию. Он понимает, что со всех сторон окружен либо равнодушием, либо враждебностью. А самое главное – вокруг него все меньше людей, которые зависят от него и готовы ему подчиняться. Он понимает, что теряет поддержку не только среди страны, но и на Западе. Поэтому ситуация для него становится все более тяжелой. Он попадает в тяжелейшую ситуацию для любого политика – когда ты никому не нужен.Сама история с "Северными потоками" выглядит. С самого начала было понятно, что это осуществили американцы. Другое дело, что этот удар по союзнику, Германии, выходил за все мыслимые рамки.Однако в их пользу сыграло то, что немецкое руководство абсолютно бесхарактерное и не знало, как выйти из этой ситуации. Для этого была создана операция прикрытия в виде неожиданно появившихся украинских специалистов. В результате Европа потеряла то, на чем было основано ее могущество, энергию со стороны России, то, что обеспечивало ее взлет в последние десятилетия.Европа находится в тяжелейшей ситуации. Это и проблема лидерства. Лидеров, способных на решительные поступки невозможно найти. Вместо этого лидеры работают на пропаганду, на внешний блеск.В этих условиях для европейцев чрезвычайно важным является фактор конфликта на Украине. Он дает им чувство единства против некой угрозы, которой они называют Россию. И назовем вещи своими именами, это для них исторический реванш. Для них очень важно добить Россию или причинять ущерб.Таким образом замена Зеленского, появление новых фигур, ничего не изменят в этой ситуации, в уровне поддержки Украины. Все может изменить лишь одно – победа русского оружия.- Насколько велика вероятность сухопутной операции ВСУ в Крыму? Утверждают, что южным направлением пренебрегли и ударили в Курской области.- Военные специалисты говорят, что все было сделано, к сожалению, грамотно. Они ударили в наименее укреплённом направлении. С этой точки зрения смысл их действий логичен. А задача состояла в том, чтобы ослабить российское наступление на других направлениях.Что касается Крыма, то напомню, что знаменитый контрнаступ был предназначен для этой цели – пересечь сухопутную границу. Чем он закончился, мы с вами знаем. Это направление с самого начала выглядело очевидным. Поэтому военные говорят о том, что оно чрезвычайно укреплено. То есть массированные воздушные и морские атаки по Крыму происходят постоянно, но это никак не влияет ни на повседневную жизнь, и сами атаки безуспешны. Диверсии против Крымского моста были тщательно подготовлены, сами удары не достигают своей цели.Военные напоминают, что участки сухопутной границы сильно укреплены. Украинской стороне придется преодолевать Днепр для этого придется сосредотачивать войска, а по ним немедленно будут наноситься удары. То есть перед нами информационная волна, цель которой отвлечь внимание, но попытки прорваться диверсионными группами, конечно, возможны.Что касается F-16, то все военные специалисты с любопытством ожидают, что произойдет. Пока все эти самолеты находятся за пределами Украины. Они не могут вылететь на боевые задания с этих аэродромов, потому что это будет означать прямое участие Румынии и Польши в конфликте. А нахождение на территории Украины будет определяться временем до их выявления и уничтожения. Оказалось, что у Украины появился настоящий белый слон – пользы от него никакой, а забот хватает.Но то, что они будут применены, сомнений нет, потому что этого потребуют те, кто передал эти самолеты.- В Киеве заявили о создании зоны безопасности в Курской области для защиты приграничья Сумской области. Есть ли в этом смысл с военной точки зрения?- Перед нами своеобразное передразнивание российской стороны и использование тех же самых аргументов, чтобы подкрепить свои действия. Это может иметь только один результат. Здесь можно процитировать императрицу Екатерину Великую: Вы сами виноваты в том, что мы вынуждены обеспечивать свою границу, продвигая ее как можно дальше на Запад. Для Сумской области это будет лучшим решением. Сумы и Харьков — это русские города, которые возникла как засечная линия, чтобы обеспечить с юга безопасность империи.Подробнее о ситуации в Донбассе Сергей Полетаев: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда

https://ukraina.ru/20240819/1056939638.html

https://ukraina.ru/20240820/1056939369.html

https://ukraina.ru/20240819/1056942671.html

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Александр Порунов

интервью, украина, крым, россия, владимир зеленский, владимир джаралла, арсен аваков, вооруженные силы украины, the wall street journal, f-16, северный поток