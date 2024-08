https://ukraina.ru/20240813/1056842341.html

Хроника энергетической войны: российский СПГ завоевывает Европу, иранская нефть − Азию

Хроника энергетической войны: российский СПГ завоевывает Европу, иранская нефть − Азию - 13.08.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: российский СПГ завоевывает Европу, иранская нефть − Азию

В июле 2024 года РФ была близка к тому, чтобы обогнать США в качестве крупнейшего поставщика СПГ в Европу, несмотря на усилия европейских политиков по блокированию поставок этого вида топлива из России

2024-08-13T14:20

2024-08-13T14:20

2024-08-13T14:20

хроника энергетической войны

эксклюзив

россия

сша

европа

дональд трамп

reuters

bloomberg

опек

спг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c3f7e51c03c56679debacc86fbbc68d7.jpg

Китай завершил строительство крупнейшей в мире ГАЭСПоследний из 12 гидроагрегатов крупнейшей в мире гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) Fengning (Феннин) в китайской провинции Хэбэй введён в коммерческую эксплуатацию в воскресенье, 11 августа, сообщило государственное издание China Energy News.Всего ГАЭС Феннин оснащена 12 реверсивными радиально-осевыми насосно-турбинными агрегатами мощностью 300 МВт каждый. При этом два блока этой ГАЭС оснащены технологией переменной скорости – первой в своём роде в Китае, – которая позволяет станции быстрее адаптироваться к нагрузкам электросети.Станция функционирует как пиковая электростанция для безопасной и стабильной работы энергосистемы Пекин-Тяньцзинь-Северный Хэбэй, одновременно балансируя переменную работу крупных ветровых и солнечных электростанций в северном Хэбэе и регионе Внутренняя Монголия.Электростанция стоимостью 19 миллиарда юаней (3,5 миллиарда долларов) мощностью 3,6 ГВт стала флагманским проектом, разработанным для обеспечения надёжного энергоснабжения зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Фэннин превзошла по мощности ГАЭС в округе Бат в США, и стала крупнейшей в мире гидроаккумулирующей электростанцией.ГАЭС Феннин расположена в гористом районе в 180 километроах севернее Пекина. Идея строительства гидроаккумулирующей электростанции в этом месте возникла в 1996 году, в 2001-м было составлено предварительное ТЭО, а в 2009 году – окончательный вариант проекта. Строительные работы были начаты в 2013 году. Станция строилась в две очереди, каждая мощностью по 1800 МВт. Первый гидроагрегат был запущен в 2019 году.Как сообщило Национальное энергетическое управление (NEA) Китая, страна стремится расширить мощность своих гидроаккумулирующих электростанций до 120 гигаватт к 2030 году. По данным NEA, к июню 2024 года в стране было 55 гигаватт установленной мощности ГАЭС.Хранение энергии будет играть ключевую роль в "зелёном переходе" Китая, помогая использовать прерывистую ветровую и солнечную генерацию круглосуточно, написало 12 августа американское агентство Bloomberg. Государственные компании State Grid и China Southern Power Grid являются доминирующими инвесторами в этом секторе, отметило агентство.Россия почти догнала США по поставкам СПГ в ЕвропуВ июле 2024 года страны Европы импортировали 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) из США, и 1,3 миллиона тонн – из РФ, сообщило 9 августа агентство Bloomberg. Правда, результат связан не столько с увеличением импорта из России, сколько с сокращением поставок из Северной Америки.В июле 2024 года Россия была близка к тому, чтобы обогнать Соединенные Штаты в качестве крупнейшего поставщика СПГ в Европу, несмотря на усилия политиков региона заблокировать поставки этого вида топлива, отметило агентство. Согласно предварительным данным, разрыв между поставками СПГ из этих двух стран в Европу сократился в июле до самого низкого уровня с конца 2021 года.Всё дело в том, что энергетические компании США оперативно выбирают для поставок регион, готовый платить больше всего. Американский СПГ, как правило, не имеет ограничений по назначению, а цены на СПГ в Азии в конце июля 2024 года повысились из-за жары. Египет также на фоне аномальных температур и снижения добычи в стране установил премиум-цены на импорт СПГ, чтобы привлечь в регион поставщиков этого энергоносителя.Кроме того, перебои в работе производителей СПГ из-за тропических штормов усугубили дефицит в Европе. Так, один из крупнейших экспортных СПГ-заводов США Freeport LNG приостановил загрузку более чем на два недели из-за урагана Берилл.США планировали отправлять в Европу по меньшей мере 6,3 миллиона тонн СПГ в год, но при условии, что цены будут отражать "долгосрочные рыночные основы, стабильность спроса и предложения". В июне 2022 года США впервые в истории стали самым крупным поставщиком топлива в Европу.Разрыв в поставках СПГ между экспортерами из США и РФ в европейский регион сократился с 3,7 миллиона тонн в месяц до 200 тысяч тонн в месяц с января по июль 2024 года. Россия стабильно экспортирует в Европу от 850 тысяч до 1,6 миллиона тонн СПГ в месяц с начала СВО на Украине, отметило агентство Bloomberg.Иран продолжает расширять географию отгрузок своей нефтиИран отправил небольшие партии нефти в новые пункты назначения, такие, как Бангладеш и Оман. Об этом 9 августа сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на различные источники.Так, отгрузку иранской нефти в Бангладеш обнаружила американская правозащитная группа United Against Nuclear Iran (UANI). Она сообщила, что танкер Golden Eagle под флагом Либерии проходил недалеко от порта Читтагонг в Бангладеш, а до этого судно будто бы получило нефть с другого танкера, который был загружен на иранском острове Харг.UANI заявила, что у неё есть доказательства, основанные на данных о движении танкеров, связанных с Ираном. Согласно информации группы, Golden Eagle перегружал часть нефти на небольшие танкеры в ходе операций по перегрузке с судна на судно в районе Читтагонга в апреле 2024 года, а отгрузка в Бангладеш была отдельно подтверждена другим источником отслеживания экспорта нефти.Неназванный чиновник государственной нефтяной корпорации Бангладеш, которая управляет главным нефтеперерабатывающим заводом страны, заявил агентству, что она не покупала нефть из Ирана. При этом United Against Nuclear Iran признала, что трудно установить, кто именно был покупателем.Кроме этого, по данным UANI, в июне 2024 года некий танкер доставил предположительно иранскую нефть в оманский порт Сохар после перегрузки партии с судна на судно, которое, в свою очередь, забрало нефть с иранского острова Харг в начале 2024 года. Источник, отслеживающий движение судов, также подтвердил прибытие этого груза в Сохар.Иран также начал отправлять танкеры в порт Далянь на северо-востоке Китая, добавив еще одно новое направление для своей нефти, отметили в Reuters. Отслеживающие танкеры сервисы и дилеры отмечают, что трейдеры перемаркировывают иранскую нефть, предназначенную для Китая, в нефть других стран, например, Малайзии, Омана или ОАЭ.Reuters прокомментировал упомянутые поставки следующим образом: По данным ОПЕК, добыча нефти в Иране в 2024 году превысила 3,2 миллиона баррелей в сутки, что является максимальным показателем с 2018-го. В июле 2024 года глава Миннефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что страна продавала нефть в 17 стран, в том числе в Европу, но подробности касательно географии поставок не приводились.Согласно данным швейцарской компании Petro-Logistics, отслеживающей танкерные поставки, экспорт иранской нефти в 2024 году достиг новых максимумов, при этом март-май стал самым сильным трёхмесячным периодом с середины 2018-го. С тех пор объемы, похоже, находятся на плато. В частности, аналитическая компания Kpler сообщает, что экспорт иранской нефти в настоящее время стабилизировался на уровне около 1,5 миллиона баррелей в сутки.Западные компании продолжают страховать танкеры с российской нефтьюЗападные страховые компании тайно продолжают предоставлять покрытие для нефтеналивных танкеров, перевозящих российскую нефть, несмотря на опасения по поводу нарушения правил "ценового потолка". Об этом 8 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой данные трейдеров и грузоотправителей.Данные, полученные агентством, показывают, что как минимум пять страховщиков, в том числе American Club, West of England и Gard из Норвегии застраховали десять танкеров, которые перевозили российскую нефть в Азию в 2024 году. В частности, American Club и West of England предоставили страховое покрытие для двух судов (Gioiosa и Orion I), совершивших рейсы в начале 2024 года. Оба судна загружались нефтью сорта Urals у "Роснефти" на Балтике и направлялись в Китай.Отмечается, что речь шла о поставках нефти по цене в среднем за 69,4 доллара за баррель, что существенно больше установленного Западом "потолка цен" на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Сами страховщики заявляют, что они полагаются на заявления участников сделки о том, что цена была ниже "потолка".По конкретным танкерам страховые компании комментариев давать не стали, лишь American Club подтвердила наличие судна в своих списках, но якобы без ценовых нарушений. При этом объём текущих обязательств западных страховщиков по покрытию конкретных сделок с российской нефтью не сообщается с 2022 года."Потолок цен" на поставляемые морем российские нефть и нефтепродукты введён Коалицией по ограничению цен (G7, ЕС и еще ряд присоединившихся стран). Он реализован за счёт запрета на предоставление технической помощи, брокерских или финансовых услуг, включая страхование, связанных с морской перевозкой в третьи страны российских нефти и нефтепродуктов, если они приобретены по цене выше потолочной. Россия этот механизм считает нерыночным, для российских компаний действует прямой запрет на работу с партнерами в рамках данного механизма.В апреле 2024 года Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (The International Group of P&I Clubs), которая объединяет 12 страховых ассоциаций, обеспечивая покрытие 87% тоннажа, перевозимого океанскими судами, заявила, что "потолок цен" на российскую нефть не работает. Одной из причин этого названо наличие у России так называемого "теневого флота", который отвечает за транспортировку нефти без использования услуг западных компаний.Читайте также: Хроника энергетической войны: деструктивный Киев, конфликтный Берлин и неясные перспективы Лондона

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240807/1056730023.html

https://ukraina.ru/20240730/1056556989.html

https://ukraina.ru/20240726/1056505322.html

россия

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, россия, сша, европа, дональд трамп, reuters, bloomberg, опек, спг, топливо