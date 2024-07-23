https://ukraina.ru/20240723/1056414738.html

Хроника энергетической войны: деструктивный Киев, конфликтный Берлин и неясные перспективы Лондона

Хроника энергетической войны: деструктивный Киев, конфликтный Берлин и неясные перспективы Лондона - 23.07.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: деструктивный Киев, конфликтный Берлин и неясные перспективы Лондона

Украина перекрыла транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, откуда получает почти 60% импорта электроэнергии. В ответ Будапешт обвинил Киев в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС, и пригрозил судом.

2024-07-23T04:38

2024-07-23T04:38

2024-07-23T04:39

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"Странная энергетическая война" Киева с Будапештом и БратиславойНи Венгрия, ни Словакия не столкнутся с дефицитом топлива после того, как Украина запретила транзит нефти "Лукойла" в Восточную Европу по нефтепроводу "Дружба", но цены на АЗС в этих странах могут резко вырасти. Об этом 22 июля сообщило американское агентство Bloomberg.Венгрия и Словакия планируют поднять вопрос рисков этого решения для своих экономик на встрече министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе. В прошлом месяце Киев ужесточил санкции против российской компании "Лукойл", запретив ей использовать Украину как транзитную страну для своей нефти, напомнило агентство.Хотя и Венгрия, и Словакия вряд ли столкнутся с дефицитом топлива, потому что существуют альтернативные маршруты поставок нефти, в том числе через Хорватию, но и без того высокие цены на бензоколонках могут вырасти ещё больше, считает Тамаш Плетцер, аналитик по вопросам энергетики Erste Group в Будапеште.Решение Украины может поставить под угрозу поступления в бюджет Венгрии от специального налога на российскую нефть, который был увеличен ранее в этом месяце, чтобы закрыть фискальные дыры. "Это создаст проблему для правительства, поскольку специальный налог на MOL является серьёзным доходом. Кроме того, было бы невозможно снизить цены на топливные продукты ниже среднерегионального уровня", – сказал Плетцер в комментарии Bloomberg.Словакия также пострадала от действий Украины, поскольку венгерская компания MOL контролирует главный нефтеперерабатывающий завод страны – Slovnaft. Венгрия и Словакия получают от российского "Лукойла" в общей сложности 4,5 миллиона тонн нефти в год, сообщил 21 июля глава венгерской дипломатии Петер Сийярто. Он также пригрозил Киеву судебным разбирательством из-за решения о прекращении транзита российской нефти. Глава МИД Венгрии заявил, что Украина нарушила Соглашение об ассоциации с ЕС."По этому маршруту транспортировки нефти снабжается не только Венгрия, но и Словакия. Поскольку вопрос энергоснабжения – это не политический, а инфраструктурный вопрос, и поскольку проблема снабжения Венгрии нефтью физически не может быть решена без поставок нефти из России, просто потому, что нет другого альтернативного транспортного маршрута, другого трубопровода из других стран в Венгрию, который мог бы поставлять нам достаточное количество нефти. Поэтому Венгрия, Словакия и Чехия были освобождены от санкций ЕС в отношении транспортировки нефти. Таким образом, очевидно, что решение Украины в корне угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии", – цитирует Сийярто издание Magyar nemzet.По его словам, "это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского Союза, и одним своим решением она ставит под фундаментальный риск поставки нефти двум странам-членам ЕС". При этом глава венгерской дипломатии заявил, что пострадавшая страна-член ЕС может немедленно начать процедуру консультаций, а если с Украиной не удастся договориться, существует возможность создания арбитражного суда и проведения разбирательства в течение 40 дней. "Если и в этом случае решение не будет найдено, Европейский Союз имеет право отказаться от выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации", – отметил Сийярто.Он также подчеркнул, что блокада транзита российской нефти Киевом выглядит "странно" на фоне продолжающихся поставок электроэнергии из Венгрии на Украину. Это достаточно прозрачная угроза, ведь в июне 2024 года наибольший объем электричества Украина импортировала именно из Венгрии – 357,1 тыс МВт·ч, или 42% от всего импорта. Ещё 148,5 тыс МВт·ч поступило из Словакии (17% от общего объёма импортированной Киевом электроэнергии).При этом 21 июля премьер Словакии Роберт Фицо в разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалём сообщил, что Киев также может потерять 10% импортируемого дизельного топлива."Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений, а решение украинского президента означает, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, входящий в венгерскую группу MOL, получит на 40% меньше нефти, чем ему нужно для переработки. Это будет иметь влияние не только на словацкий рынок, но и может привести к прекращению поставок нефтепродуктов, произведенных на Slovnaft, в Украину, а они составляют почти десятую часть всего украинского потребления", – заявил словацкий премьер.Фицо также назвали украинские санкции в отношении "Лукойла" бессмысленными, поскольку они наносят вред не РФ, а преимущественно "некоторым странам-членам ЕС".22 июля 2024 года Украина импортировала из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы 24 982 МВт-ч электроэнергии, сказано в сообщении Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ни о каких перебоях с поставками из Венгрии и Словакии не упоминалось.Конфликт Чехии и Германии из-за поставок газа стал публичнымЧехия обвинила Германию в намеренном накоплении в своих подземных хранилищах природного газа, предназначенного для поставок в Чехию, за счет сокращения пропускной способности экспортного магистрального газопровода European Gas Pipeline Link (EUGAL). Об этом 19 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелы.В письме чешского министра сказано, что немецкая компания Gascade Gastransport GmbH планирует сократить выходную мощность точки подключения на границе двух стран с нынешних 69 ГВт·ч до 14,5 ГВт·ч с 1 октября 2024 года."Эта ситуация создает стимул для некоторых государств-членов максимизировать импорт природного газа с Востока (т. е. из России – прим.) В экстремальных случаях такой низкой мощности едва хватило бы для чешского газового рынка, но ни в коем случае она не могла бы существенно способствовать поставкам в другие страны", – отметил Йозеф Сикела. Он направил копии письма вице-канцлеру, министру по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберту Хабеку, и еврокомиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон.Gascade Gastransport GmbH управляет сетью магистральных трубопроводов в Германии протяженностью более 3 700 км. В их число входит и нитка, соединяющая газотранспортные системы ФРГ и Чехии. Экспорт газа в Чехию осуществляется через газоизмерительную станцию Дойчнойдорф (Deutschneudorf, Саксония) на германо-чешской границе.В свою очередь, в немецкой компании объяснили планируемые изменения "общим снижением объемов газа из-за исключения российского импорта". В Gascade Gastransport GmbH заявили, что Чехия всё ещё может зарезервировать часть неиспользуемых мощностей газопровода в краткосрочной перспективе.Там также напомнили, что "существуют различные варианты резервирования газовых мощностей, в частности на немецких терминалах сжиженного природного газа (СПГ)". Последний пассаж звучит издевательски, поскольку СПГ ощутимо дороже трубопроводного газа.Чехия и раньше обвиняла Германию в дискриминации своих потребителей, когда ФРГ повысила сбор за хранение газа с 1,86 евро до 2,50 евро за МВт·ч на пике энергетического кризиса в Европе в 2022 году. Страны Центральной Европы тогда заявили, что этот платёж наносит ущерб их усилиям по отказу от российского газа.Германия отменила сбор только в январе 2024 года.Великобритания создаст энергокомпанию с государственным участиемВеликобритания будет владеть активами в области чистой энергии, для этого правительство страны создаст специальную компанию. Об этом 17 июля сообщило агентство Bloomberg.Компания под названием Great British Energy получит 8,3 миллиарда фунтов стерлингов денег налогоплательщиков для владения активами и управления ими в сотрудничестве с частным сектором. Эта идея является центральной частью энергетической стратегии лейбористов, и в ближайшее время будут внесены необходимые изменения в законодательство.Новые британские власти считают, что государство должно играть большую роль в достижении климатических целей страны, и помочь снизить счета за электроэнергию, которые всё ещё исторически высоки, несмотря на снижение с пиковых значений.Крупнейшие энергетические компании Великобритании – BP Plc, Centrica Plc и National Grid Plc – когда-то были предприятиями, поддерживаемыми государством. Но ситуация изменилась в период премьерства Маргарет Тэтчер, сфокусированной на приватизации государственных активов. При этом многие из крупнейших игроков в Европе, возглавляющих переход к экологически чистой энергии, являются госкомпаниями или частично принадлежат государству, – такие как датская Orsted A/S, норвежская Equinor ASA и шведская Vattenfall SE.Однако возвращение правительства Великобритании в энергетический сектор не означает стремления к повторной национализации крупной инфраструктуры, а направлено на инвестирование в него совместно с частным бизнесом, подчеркнуло агентство.Пока не ясно, куда именно GB Energy вложит полученные от правительства деньги. Согласно проекту изменений в законодательство, министр энергетики должен будет установить для компании стратегические приоритеты. В конечном итоге она призвана инвестировать в "производство, распределение, хранение и поставку экологически чистой энергии, а также в сокращение выбросов парниковых газов от энергии, производимой из ископаемого топлива, или в повышение энергоэффективности".Одним из вариантов может стать поддержка таких технологий, как улавливание углерода и водорода, необходимых для обезуглероживания наиболее ресурсоёмких секторов экономики. Лейбористы также хотят увеличить мощности солнечной и ветряной энергетики в стране, поскольку они всё ещё надеются достичь нулевых выбросов углекислого газа в энергетике к 2030 году. Но для этого им необходимо исправить режим планирования, который вызывает длительные задержки в реализации энергетических проектов, отметил Bloomberg.Более подробно о последствиях решения украинской власти перекрыть поставки российской нефти в Европу - в интервью Игоря Юшкова: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240702/1056018184.html

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венгрия, украина, словакия, петер сийярто, роберт фицо, денис шмыгаль, ес, bloomberg, укрэнерго, эксклюзив