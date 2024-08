https://ukraina.ru/20240807/1056735144.html

Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной

Уран и беспилотники. Почему Африка рвет с Западом и Украиной

Руководство Республики Нигер вслед за лидерами Мали официально разорвало дипломатические отношения с Киевом.

Кроме того, в Ниамее – столице этого африканского государства – приняли решение обратиться в связи с украинской агрессией, в ООН – на фоне сообщений о том, что Киев поддерживает бандитские группировки, действующие в зоне Сахары."Учитывая серьезность ситуации и признанную и предполагаемую причастность Украины к агрессии против Мали, правительство Республики Нигер, полностью солидарное с правительством и народом Мали, принимает следующие меры: во-первых, немедленный разрыв дипломатических отношений между Республикой Нигер и Украиной, во-вторых, обращение в Совет Безопасности ООН с просьбой вынести решение в отношении украинской агрессии и ее спонсоров", – отмечается в заявлении, опубликованном властями Нигера.Следует отметить достаточно символичный факт – разрыв с Украиной произошел именно тогда, когда власти Соединенных Штатов Америки и Нигера наконец подтвердили завершение вывода американских военных и техники с авиабазы на территории этой стратегически важной африканской страны в городе Агадес.Это значит, что американцам все-таки пришлось уйти из Нигера.Совсем недавно Пентагон серьезно вложился в модернизацию военно-воздушной базы в Агадесе – специально для использования современных беспилотных летательных аппаратов, крайне важных в условиях современной войны.На это было потрачено свыше 110 миллионов долларов, а сама база считается одной из самых продвинутых в Африке.Расположенный на севере Нигера Агадес является логистическим центром поставки добытого на территории страны урана, который имеет для западных стран по-настоящему стратегическое значение.По этим причинам покидать Нигер американцам явно не хотелось. Процесс прощания с ними постоянно затягивался. Хотя Ниамей еще в марте разорвал военное соглашение об использовании военного объекта в Агадесе, где тогда находилось свыше тысячи американских военнослужащих. Причем это было сделано в максимально демонстративной форме.Выступая по национальному телевидению, представитель Национального совета по защите родины полковник Амаду Абдраман назвал соглашение с США "простой устной нотой", "в одностороннем порядке навязанной" Вашингтоном."Это соглашение не только глубоко несправедливо по своей сути, но и не соответствует чаяниям и интересам народа Нигера", – отметил Амаду Абдраман, комментируя аннулированные договоренности с Пентагоном. Американское издание The Washington Post по-своему подтвердило правоту его слов – отмечая, что кризис в отношениях между Вашингтоном и Ниамеем произошел из-за того, что американцы, по своему обыкновению, попытались навязать африканской стране свои требования в сфере внешней политики.Несмотря на то, что такое безапелляционное давление перестало работать, принося обратные результаты.Американские политики и военные проглотили неприятные для них заявления нигерийского руководства, приняв его основные условия. Однако, следуя своей привычной тактике, они постарались по максимуму затянуть исход из Агадеса, покидая базу только сейчас – что подтверждают корреспонденты западных изданий, таких, как The New York Times.Но в это время правительство Нигера тоже не бездействовало. В июне оно отозвало разрешение у французского производителя ядерного топлива Orano на работу на одном из крупнейших в мире урановых рудников – шахте Имурарен, где можно добывать около 200 тысяч тонн урана.В целом, Нигер занимает сегодня пятое место по добыче урана в мире. А сравнительно недавно, в конце девяностых годов, геологи также обнаружили на его территории перспективные месторождения нефти и газа.Французская фирма Orano работает в Нигере более полувека. Не будет преувеличением сказать, что вся французская ядерная программа была десятилетиями построена на африканском уране, добытом практически за бесценок. Потому что его нашли еще во времена существования Французской колониальной империи.После ее распада в 1958 году французские власти сфальсифицировали результаты референдума, и в результате Нигер поначалу не смог получить независимость.Однако в регионе развернулась повстанческая война, охватившая всю зону Сахеля. Подавить сопротивление жителей Нигера силой не получилось. Наоборот, отряды французской армии бесследно исчезали среди Сахары, стоило им только выйти за пределы укрепленного населенного пункта. А при нападении авиации организованные отряды партизан на верблюдах научились рассеиваться.В 1960 году Париж согласился предоставить бывшей колонии статус независимого государства. Французские власти решили направлять действия Нигера через зависимых и подконтрольных политиков, которые поддерживали присутствие этой страны в орбите "Французского мира". Несмотря на то, что местные жители не питали к колонизаторам доверия и любви.В то время эта схема оказалась вполне рабочей. В Ниамее долго поддерживали режим наибольшего благоприятствования французским компаниям, которые вплоть до последнего времени имели в Нигере особые привилегии.Однако времена изменились, и в последнее время действующие власти Нигера пересматривают отношения с западными политиками и западными кампаниями, в пользу новых партнеров – из России, Китая, Ирана, Турции.К примеру, французское военное присутствие в Нигере закончилось еще раньше – в декабре, когда завершилась эвакуация экспедиционного корпуса французской армии. Хотя еще несколько лет назад Ниамей однозначно входил в сферу влияния Парижа.Конечно, это не значит, что Запад без боя отказался ни от запасов нигерийского урана, ни от важных логистических преимуществ, которая предоставляет территория Нигера.Американцы и французы предпочитают воевать в этом регионе чужими руками, используя с этой целью исламистские группировки. А теперь, возможно, для этого же задействовали украинских диверсантов.Однако власти Нигера, Мали и Буркина-Фасо еще в мае согласовали план по формированию союзных отношений, что при необходимости позволит концентрировать их военные ресурсы против любой военной угрозы, возникшей на горизонте.Вместе с тем, конфликт с африканскими странами дополнительно подрывает попытки добиться хотя бы какого-то улучшения отношений со странами Глобального Юга, которые предпринимало украинское руководство.Тем более, что африканцы намерены официально поднять этот вопрос на уровне Совбеза ООН, придавая ему дополнительный резонанс.Подробнее о случившемся - в материале Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной — СМИ на сайте Украина.ру.

