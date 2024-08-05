Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной — СМИ - 05.08.2024 Украина.ру
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Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной — СМИ
Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной — СМИ - 05.08.2024 Украина.ру
Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной — СМИ
Правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной, передает агентство Франс Пресс
2024-08-05T07:15
2024-08-05T07:33
мали
новости
украина
киев
юрий пивоваров
дмитрий кулеба
чвк
мид
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Решение было принято в связи с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК "Вагнер".Малийские власти считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали, а также являются поддержкой международного терроризма.Официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга заявил, что вступление решения в силу будет "немедленным".Также Мали намерено обратиться "в компетентные судебные органы" в связи с заявлениями представителя Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова — в Бамако их сочли "пропагандой терроризма".На днях Юсов заявил, что туареги получили от украинской стороны "необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию" против ЧВК. Он подчеркнул, что действия Украины находятся "в рамках международного права". Позднее Le Monde писала, что Киев занимается обучением повстанцев использованию дронов, некоторые участники движения ездили на Украину.В минувшие выходные в МИД Сенегала вызвали Пивоварова из-за публикации видеоролика с его комментарием о боях туарегов с малийскими правительственными войсками и "вагнеровцами". На следующий день власти граничащей с Мали Буркина-Фасо также раскритиковали публикацию "с недвусмысленной поддержкой террористических группировок, ответственных за трусливое и варварское нападение".С 4 по 8 августа проходит африканское турне главы украинского МИД Дмитрия Кулебы: он посетит Малави, Замбию и Маврикий. В трех странах у него запланированы переговоры, среди ключевых тем — участие африканских государств "в глобальных усилиях по восстановлению справедливого мира для Украины и мира".Подробнее о ситуации в Мали - в материале Туареги и Украина. Что произошло в Мали и что будет с пленными на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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мали, новости, украина, киев, юрий пивоваров, дмитрий кулеба, чвк, мид
Мали, Новости, Украина, Киев, Юрий Пивоваров, Дмитрий Кулеба, ЧВК, МИД

Власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной — СМИ

07:15 05.08.2024 (обновлено: 07:33 05.08.2024)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : president.gov.ua
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Правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной, передает агентство Франс Пресс
Решение было принято в связи с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК "Вагнер".
Малийские власти считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали, а также являются поддержкой международного терроризма.
Официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга заявил, что вступление решения в силу будет "немедленным".
Также Мали намерено обратиться "в компетентные судебные органы" в связи с заявлениями представителя Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова — в Бамако их сочли "пропагандой терроризма".
На днях Юсов заявил, что туареги получили от украинской стороны "необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию" против ЧВК. Он подчеркнул, что действия Украины находятся "в рамках международного права".
Позднее Le Monde писала, что Киев занимается обучением повстанцев использованию дронов, некоторые участники движения ездили на Украину.
В минувшие выходные в МИД Сенегала вызвали Пивоварова из-за публикации видеоролика с его комментарием о боях туарегов с малийскими правительственными войсками и "вагнеровцами". На следующий день власти граничащей с Мали Буркина-Фасо также раскритиковали публикацию "с недвусмысленной поддержкой террористических группировок, ответственных за трусливое и варварское нападение".
С 4 по 8 августа проходит африканское турне главы украинского МИД Дмитрия Кулебы: он посетит Малави, Замбию и Маврикий. В трех странах у него запланированы переговоры, среди ключевых тем — участие африканских государств "в глобальных усилиях по восстановлению справедливого мира для Украины и мира".
Подробнее о ситуации в Мали - в материале Туареги и Украина. Что произошло в Мали и что будет с пленными на сайте Украина.ру.
 
МалиНовостиУкраинаКиевЮрий ПивоваровДмитрий КулебаЧВКМИД
 
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