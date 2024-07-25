ВС РФ сбили 11 украинских дронов над российскими регионами - Минобороны
07:30 25.07.2024 (обновлено: 07:43 25.07.2024)
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", - перечислили в ведомстве.
Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили в акватории Черного моря два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.