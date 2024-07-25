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ВС РФ сбили 11 украинских дронов над российскими регионами - Минобороны

ВС РФ сбили 11 украинских дронов над российскими регионами - Минобороны - 25.07.2024 Украина.ру

ВС РФ сбили 11 украинских дронов над российскими регионами - Минобороны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны

2024-07-25T07:30

2024-07-25T07:30

2024-07-25T07:43

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"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", - перечислили в ведомстве.Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили в акватории Черного моря два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

россия

белгородская область

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пво, катер, дроны, новости, россия, белгородская область, черное море, минобороны