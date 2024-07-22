Прозоров объяснил, почему потеря истребителя F-16 над Украиной станет холодным душем для ВВС США
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
Даже если за штурвалами F-16 будут сидеть американские пилоты, надо учесть, что у них не будет опыта боев с равным по уровню противником. Потеря одного такого самолета над Украиной уже станет ударом для ВВС США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
Ранее одна из российских компаний объявила, что российские военнослужащие, которые первыми собьют американские истребители F-16, получат премию в 15 миллионов рублей.
Я своими глазами видел российских бойцов, которые рвались первыми подбить "Леопард", "Абрамс" и "Брэдли". Там был азарт и никакого страха перед этой техникой не было вообще. С истребителями с F-16 будет то же самое, рассказал бывший сотрудник СБУ.
Российские пилоты сейчас - самые подготовленные и опытные в мире. ВВС любой страны в мире не сможет сравниться с ними по уровню профессионализма: хоть штурмовая авиация, хоть бомбардировочная, хоть истребительная.
"Даже если за штурвалами F-16 будут сидеть американские пилоты, надо учесть, что у них не будет опыта боев с равным по уровню противником. И потеря одного такого истребителя над Украиной уже станет холодным душем для ВВС США. Про украинских пилотов я вообще молчу. Даже если ты налетаешь 100 часов на незнакомой технике, ты не станешь асом", - подчеркнул Прозоров.
Понятно, что F-16 будут использовать только в качестве носителя дальнобойных средств поражения. Более того, у летчиков будет приказ не вступать в воздушные бои, потому что каждый сбитый самолет станет ударом по американскому ОПК, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему потери ВВС ВСУ достигли катастрофических размеров - в статье Геннадия Алехина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16
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