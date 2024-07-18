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Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу

Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу - 18.07.2024 Украина.ру

Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу

Вражеская пропаганда уже начинает давать сбой. Меня даже удивили последние социологические опросы на Украине. Там уже нет победных реляций по поводу того, чтобы дойти до Урала. Там уже выступают за мирные переговоры. И предстоящая зима только подстегнет эти настроения

2024-07-18T05:13

2024-07-18T05:13

2024-07-18T05:13

интервью

дональд трамп

киев

одесса

вооруженные силы украины

нато

f-16

сша

ядерная война

донбасс

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Конечно, мне жаль простых украинцев и погибших мирных жителей на той стороне. Но мы все должны понимать, что война началась не 24 февраля, а много раньше, - считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий ПрозоровОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Василий Николаевич, главной темой недели по-прежнему остается покушение на Дональда Трампа. В интернете по этому поводу появилось множество конспирологических теорий. Видите ли вы в этой истории откровенные нестыковки? К каким последствиям это может привести?- Мне особенно запомнились две конспирологические теории: "Трамп сам заказал это покушение, чтобы поднять свой рейтинг" и "Это был заговор deepstate, который сорвался по счастливой случайности". Хотя в этом деле действительно много странностей.Главное, что мне режет глаз – как правоохранительные структуры и секретная служба, которой положено охранять бывших президентов США, допустили появление стрелка на такой короткой дистанции (150 метров)? Да, если бы это был какой-то суперснайпер, который стрелял бы с дистанции в километр, вычислить его было бы трудно. Но злоумышленник просто залез на крышу с чехлом и с винтовкой. Причем местные жители его видели, сообщали об этом полиции, но та никак на это не отреагировала.Это можно объяснить только двумя факторами: или это был заговор (поэтому на это никто не отреагировал), или уровень профессионализма американских правоохранителей настолько упал, что у них кто угодно может застрелить кандидата в президенты.Конечно, эта трагедия могла произойти из-за рокового стечения обстоятельств. Например, контрснайперу из спецслужбы попало солнце в глаза, и он отвернулся, а у полицейского села рация. Короче говоря, я не верю, что американские спецслужбы настолько деградировали. Но и вдаваться в конспирологические теории тоже не хочется.Что мы имеем в итоге? Покушение не удалось, Трамп отделался царапиной, рейтинг его зашкаливает. В этом смысле инцидент действительно был выгоден только Трампу.- Сразу же после покушения Трамп представил Джей Ди Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США – интересную фигуру, которая критически высказывается об Украине.- Джей Ди Вэнс будет опаснее для Украины. Но я бы не стал обольщаться, что они вместе с Трампом сразу же обрежут финансирование для Киева и будут толкать его к перемирию. Украина – это очень выгодный проект для США, который направлен на ослабление их главного врага – России. Пока этот проект выполняет свою задачу по подрыву военного, экономического и демографического потенциала нашей страны, его будут поддерживать.Может быть, его будут поддерживать в меньшем объеме, чем при демократах. Но и умереть ему не дадут.- А сколько денег, оружия и специалистов США должны передать Украине, чтобы она устояла? На мой взгляд, поставки F-16 и новой партии "Пэтриотов" вряд ли помогут этому проекту не умереть.- На Украине сложилась какая-то нездоровая тяга боготворить западные образцы вооружения, с которыми мы успешно справлялись.Давайте говорить честно: F-16 – это самолеты того же класса, как МиГ-29 и Су-27. Они создавались в одно и то же время, чтобы соперничать друг с другом. Да, они прошли модернизацию. Да, с них можно будет запускать ракеты. Но это не будет чудо-оружие, которое возьмет и поменяет ситуацию на поле боя.Всем известно, что исход войн решает простой пехотный Ваня. У Украины с этим большие проблемы. Она понесла больше потери в профессиональном и мотивированном личном составе, а у нас с этим делом гораздо лучше.Ну дадут Киеву эти F-16. И дальше что? Среди наших ПВОшников и летчиков сразу же начнется азартная игра, кто же их первым завалит.- Уже было объявлено, что военнослужащие, которые первыми собьют эти американские истребители, получат премию в 15 миллионов рублей.- Я своими глазами видел наших бойцов, которые рвались первыми подбить "Леопард", "Абрамс" и "Брэдли". Там такой азарт был. Никакого страха перед этой техникой у них не было вообще. Поверьте, с F-16 то же самое будет.Есть еще один момент. Наши пилоты сейчас самые подготовленные и опытные в мире. Их налет в зоне СВО в реальных боевых условиях составляет тысячи часов. ВВС любой страны в мире не сможет сравниться с ними по уровню профессионализма: хоть штурмовая авиация, хоть бомбардировочная, хоть истребительная.Даже если за штурвалами F-16 будут сидеть американские пилоты, надо учесть, что у них не будет опыта боев с равным по уровню противником. И потеря одного такого истребителя над Украиной уже станет холодным душем для ВВС США. Про украинских пилотов я вообще молчу. Даже если ты налетаешь 100 часов на незнакомой технике, ты не станешь асом.Понятно, что F-16 будут использовать только в качестве носителя дальнобойных средств поражения. Понятно, что Украина будет пиарить каждую такую ракетную атаку. Более того, у них будет приказ ни в коем случае не вступать в воздушные бои, потому что каждый такой сбитый самолет станет ударом по американскому ОПК.За два года СВО мировой рынок вооружений и так пересмотрел свои взгляды: как на российские системы, так и на западные. От желающих купить тот же самый наш "Искандер" просто отбоя нет.- Тем не менее, у НАТО есть неприятный для нас проект "Беспилотной коалиции", в рамках которого Украине нужно будет поставить миллион дронов. А это уже серьезная угроза.- Согласен. Я же сам неоднократно бывал в зоне СВО. Когда ты едешь на машине, а у тебя дрон-детектор пищит не переставая, это весьма неприятно. Там у тебя все время над головой что-то летает. Хорошо, если это просто "Мавик". А если это "Баба-Яга" или FPV, это совсем неинтересно. Так что миллион дронов – это очень опасно. Но без грамотного оператора – это просто железо. Тот же разведывательный БПЛА без систем поражения – это просто летающая камера.Более того, ВС РФ в последнее время нарастили удары по подготовленным украинским кадрам: ВВС, школы подготовки пилотов дронов, склады хранения. Если вы выбьете расчеты БПЛА, неважно, сколько у них там будет дронов лежать – 100 или 10. И сегодняшняя спайка нашего разведывательного и ударного комплекса внушает оптимизм.Повторюсь, у Украины может быть сколько угодно оружия, но без профессиональных кадров у нее ничего не выйдет.- Какие еще цели, помимо этой "Беспилотной коалиции", сейчас стоят перед НАТО?- НАТО попытается удержать хотя бы часть территорий, где Украина сможет сохранить хотя бы формальную государственность. Поэтому Альянс любой ценой будет цепляться за Киев и за Одессу. Все остальное они готовы списать. Потеряв столицу и выход к Черному морю, Украина перестанет быть эффективным инструментом противостояния с Россией.- НАТО как раз озвучивал планы расширения присутствия на Черном море и на восточных Балканах. Идет много разговоров про коридоры военной мобильности и про крупнейшую базу в Румынии. Насколько сейчас вероятна большая война России и Запада?- К сожалению, война реальна. Это мое мнение подтверждают две тенденции.Первое. Экономический кризис на Западе – это объективная реальность. У них все не очень хорошо. Во все времена Запад выходил из кризиса за счет большой войны. Войну с Китаем они сейчас не потянут, но попробовать пошатнуть Россию, чтобы за счет ее разграбления восстановиться, выйти на доминирующие позиции в мире, а потом попробовать уничтожить Китай - вполне реально.Эта идея "Дранг нах Остен" на Западе никуда не исчезла. Это экзистенциальная идея для их существования – запановать на развалинах России.Второе. В элитах Запада пропал страх перед ядерной войной. Во времена холодной войны на Западе было полно серьезных политиков с реальным взглядом на мир (даже если они не любили Россию). Они видели, к чему может привести Вторая мировая война и понимали, что есть черта, которую нельзя переходить. А сейчас на Западе мы наблюдаем катастрофическое падение уровня их профессионализма и отсутствие страха перед глобальной войной, включая обмен ядерными ударами.Им кажется, что это будет как в комиксе или в кино. "Ничего страшного не случиться. Подумаешь, ядерные удары. Мы все равно Россию задавим и потом все восстановим".Так что я вижу эти два фактора, которые, к сожалению, рано или поздно приведут нас к глобальной войне.- Последний мой вопрос будет касаться умственно ограниченных людей и боевых действий. Я имею в виду удар по "Охматдету". Почему украинцы, несмотря на видео, где четко видно, какая это была ракета и откуда она прилетала, до сих пор верят, что это сделала Россия?- Потому что жители Украины живут в радужном пузыре своей пропаганды.Если мы с вами читаем даже вражеские источники, чтобы более адекватно оценить реальность и понять замыслы противника, большинство людей на Украине не хотят читать что-то другое, потому что их маня-мирок будет разрушаться.Украинские пропагандисты достигли небывалых высот в одурманивании собственного населения. Они будут долбить им в мозг: "Это была русская ракета". Ребята, да не русская это была ракета. Она совсем другого размера и крылья у нее другие. Тем не менее, Украина продолжит это долбить, потому что ложь, сказанная постоянно, превращается в правду.Тем не менее, вражеская пропаганда уже начинает давать сбой. Меня даже удивили последние социологические опросы на Украине. Там уже нет победных реляций по поводу того, чтобы дойти до Урала. Там уже выступают за мирные переговоры. Мне кажется, что предстоящая зима только подстегнет эти настроения.Конечно, мне жаль простых людей и погибших в Киеве мирных жителей. Но не мы это начали.Сейчас мы вспоминаем десять лет с того момента, как украинская армия начала творить страшные преступления против мирных городов Донбасса во время "АТО". А теперь, когда война пришла в их дом, украинцы задают вопросы: "А нас-то за что?". Да как раз за это.За то, что летчики 299-й бригады тактической авиации бомбили Луганск. За то, что 107-й полк РСЗО своими "Смерчами" раскатывал в щебенку Горловку. За удары кассетными боеприпасами по пляжу в Зугресе. За авиаудар по Снежному, когда в 6 утра украинский летчик забрасывал его ФАБами. Понятно, что по меркам СВО такой удар, когда разрушился один подъезд дома, давно стал обыденностью. Но не мы это начали. Это начала украинская власть.Более того, мы же с вами помним, что в 2014 году представляло собой ополчение Донбасса. В основном у них было стрелковое оружие и гранатометы. Не было у них никаких танков и авиации. Пулеметов и автоматов на всех не хватает. Они с охотничьими ружьями вступали в бой.Так что если кто-то до сих пор искренне думает, что война началась 24 февраля, опомнитесь.Больше о текущем моменте СВО - в интервью Дмитрия Рогозина: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию

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Роман Гнатюк

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