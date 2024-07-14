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Генерал ФСБ в отставке: Враг находится в мертвой зоне — у нас под боком

Генерал ФСБ в отставке: Враг находится в мертвой зоне — у нас под боком - 14.07.2024 Украина.ру

Генерал ФСБ в отставке: Враг находится в мертвой зоне — у нас под боком

Международный терроризм учитывается российскими спецслужбами, как инструмент Запада. О том, как они борются с происками украинских спецслужб в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов

2024-07-14T06:00

2024-07-14T06:00

2024-07-14T06:00

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При поиске внешнего врага, по его словам, нет достаточных оснований однозначно говорить о наличии некоего зарубежного центра управления. Поэтому поиск "руки врага" зачастую приводит к его обнаружению "в мёртвой зоне — то есть у нас под боком"."Если говорить о трагедии в "Крокус Сити Холле", тут совершенно четко была заданность. Украина выбрала такой инструмент давления на Россию, как создание внутренней турбулентности, напряженности. Однако они прогадали, потому что за счет подобных террористических актов происходит сплочение общества. А степень негативизма, который выплескивается на среду, откуда вышли террористы, порой накрывает с головой остальные проблемы", — объяснил Михайлов.После теракта российские спецслужбы обнаружили, обратил внимание Михайлов, что "процесс миграции на территории Российской Федерации, по сути, неуправляем". При этом масштабы миграции впечатляют: численность прибывших в Москву легальных мигрантов сопоставима со штатом МВД вместе с аппаратом, утверждает он.Мигранты получают российское гражданство и перевозят из-за рубежа семьи. Всех их надлежит обеспечить социальной поддержкой, жильём и работой – всем тем, чего нет у многих русских граждан."Это серьезная проблема — бесконтрольная миграция по всей России. Она разрушает морально-нравственный климат в стране и провоцирует возрождение русского шовинизма", - заявил генерал ФСБ в отставке.Полный текст интервью с генерал-майором ФСБ Александром Михайловым: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФчитайте на сайте Украина.руПодробнее о работе иностранных спецслужб – в интервью Захара Виноградова Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦна сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, украина, александр михайлов, фсб