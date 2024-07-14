Генерал ФСБ в отставке: Враг находится в мертвой зоне — у нас под боком - 14.07.2024 Украина.ру
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Генерал ФСБ в отставке: Враг находится в мертвой зоне — у нас под боком
Генерал ФСБ в отставке: Враг находится в мертвой зоне — у нас под боком - 14.07.2024 Украина.ру
Генерал ФСБ в отставке: Враг находится в мертвой зоне — у нас под боком
Международный терроризм учитывается российскими спецслужбами, как инструмент Запада. О том, как они борются с происками украинских спецслужб в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
2024-07-14T06:00
2024-07-14T06:00
новости
россия
запад
украина
александр михайлов
фсб
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При поиске внешнего врага, по его словам, нет достаточных оснований однозначно говорить о наличии некоего зарубежного центра управления. Поэтому поиск "руки врага" зачастую приводит к его обнаружению "в мёртвой зоне — то есть у нас под боком"."Если говорить о трагедии в "Крокус Сити Холле", тут совершенно четко была заданность. Украина выбрала такой инструмент давления на Россию, как создание внутренней турбулентности, напряженности. Однако они прогадали, потому что за счет подобных террористических актов происходит сплочение общества. А степень негативизма, который выплескивается на среду, откуда вышли террористы, порой накрывает с головой остальные проблемы", — объяснил Михайлов.После теракта российские спецслужбы обнаружили, обратил внимание Михайлов, что "процесс миграции на территории Российской Федерации, по сути, неуправляем". При этом масштабы миграции впечатляют: численность прибывших в Москву легальных мигрантов сопоставима со штатом МВД вместе с аппаратом, утверждает он.Мигранты получают российское гражданство и перевозят из-за рубежа семьи. Всех их надлежит обеспечить социальной поддержкой, жильём и работой – всем тем, чего нет у многих русских граждан."Это серьезная проблема — бесконтрольная миграция по всей России. Она разрушает морально-нравственный климат в стране и провоцирует возрождение русского шовинизма", - заявил генерал ФСБ в отставке.Полный текст интервью с генерал-майором ФСБ Александром Михайловым: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФчитайте на сайте Украина.руПодробнее о работе иностранных спецслужб – в интервью Захара Виноградова Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦна сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, украина, александр михайлов, фсб
Новости, Россия, Запад, Украина, Александр Михайлов, ФСБ

Генерал ФСБ в отставке: Враг находится в мертвой зоне — у нас под боком

06:00 14.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Михайлов / Перейти в фотобанкгенерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Михайлов
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Международный терроризм учитывается российскими спецслужбами, как инструмент Запада. О том, как они борются с происками украинских спецслужб в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов
При поиске внешнего врага, по его словам, нет достаточных оснований однозначно говорить о наличии некоего зарубежного центра управления. Поэтому поиск "руки врага" зачастую приводит к его обнаружению "в мёртвой зоне — то есть у нас под боком".
"Если говорить о трагедии в "Крокус Сити Холле", тут совершенно четко была заданность. Украина выбрала такой инструмент давления на Россию, как создание внутренней турбулентности, напряженности. Однако они прогадали, потому что за счет подобных террористических актов происходит сплочение общества. А степень негативизма, который выплескивается на среду, откуда вышли террористы, порой накрывает с головой остальные проблемы", — объяснил Михайлов.
После теракта российские спецслужбы обнаружили, обратил внимание Михайлов, что "процесс миграции на территории Российской Федерации, по сути, неуправляем". При этом масштабы миграции впечатляют: численность прибывших в Москву легальных мигрантов сопоставима со штатом МВД вместе с аппаратом, утверждает он.
Мигранты получают российское гражданство и перевозят из-за рубежа семьи. Всех их надлежит обеспечить социальной поддержкой, жильём и работой – всем тем, чего нет у многих русских граждан.
"Это серьезная проблема — бесконтрольная миграция по всей России. Она разрушает морально-нравственный климат в стране и провоцирует возрождение русского шовинизма", - заявил генерал ФСБ в отставке.
Полный текст интервью с генерал-майором ФСБ Александром Михайловым: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФчитайте на сайте Украина.ру
Подробнее о работе иностранных спецслужб – в интервью Захара Виноградова Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦна сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Генерал ФСБ в отставке: Враг находится в мертвой зоне — у нас под боком
05:55Эксперт: США нужны хорошие солдаты в Европе, но ФРГ под ограничениями
05:42"Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" – эксперт
05:35"Не могли напасть через Камчатку": эксперт рассказал, зачем НАТО расширялось после развала СССР
05:11Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье
05:03"Война начинается после того, как подписан акт капитуляции" - Михайлов о внутренних проблемах России
04:28Профессор МГУ: СССР недооценил потенциал НАТО, а Альянс готовится к новому противостоянию
04:08Достаточно одного политического решения, чтобы у Японии появилось свое ядерное оружие – политолог
04:00Генерал ФСБ в отставке: У нас уже давно открыт второй фронт внутри России
20:02Воюют почти два года: эксперт объяснил, почему для ротации бойцов "первой волны" нужна мобилизация
19:31Борис Рожин: Украина собирает 14 новых бригад ВСУ, чтобы осенью пойти в новое наступление
18:35Готовимся к приему F-16: эксперт раскрыл, как ВКС молотят по аэродромам под Миргородом и Хмельницким
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