Вопреки ожиданиям ВСУ: эксперт о том, почему на фронте нужна "соломинка, которая сломает хребет верблюду"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Сейчас противник ждет, что ВС РФ будут брать Дзержинск (Торецк) в клещи (от Очеретино и от Часова Яра). Это означает, что российское командование должно предпринять какую-то операцию вопреки ожиданиям ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Сейчас армия РФ развивает наступление к северо-западу от Донецка. Сейчас идут бои за Карловку. В какой-то момент ВСУ отойдут на более удобные рубежи за Карловское водохранилище, потому что им будет неудобно обороняться без нормальных переправ, рассказал историк.
Сам противник ждет, что мы будем брать Дзержинск (Торецк) в клещи (от Очеретино и от Часова Яра). Это означает, что российское командование должно предпринять какую-то операцию вопреки ожиданиям ВСУ, добавил он.
"То же продвижение на Дзержинск со стороны Горловки получило успех, так как стало неожиданным для украинской стороны. И прибытие северокорейского контингента очень бы облегчило нам выполнение этих задач. Он мог бы стать чем-то вроде американских войск, которые в 1918 году прибыли во Францию", - подчеркнул Поликарпов.
Тогда, в ходе Первой мировой войны, тоже возникло неустойчивое равновесие: армия Германии уже трещала, но еще могла дать отпор англичанам и французам. Прибытие свежего контингента США стало той самой гирей, которая склонила чашу весов в пользу Антанты
"Да, у американцев не было боевого опыта. Да, поначалу у него было все не очень хорошо. Но именно они стали той соломинкой, которые переломили хребет верблюду", - заключил собеседник издания.
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