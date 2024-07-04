https://ukraina.ru/20240704/1056028809.html

Вопреки ожиданиям ВСУ: эксперт о том, почему на фронте нужна "соломинка, которая сломает хребет верблюду"

Вопреки ожиданиям ВСУ: эксперт о том, почему на фронте нужна "соломинка, которая сломает хребет верблюду" - 04.07.2024 Украина.ру

Вопреки ожиданиям ВСУ: эксперт о том, почему на фронте нужна "соломинка, которая сломает хребет верблюду"

Сейчас противник ждет, что ВС РФ будут брать Дзержинск (Торецк) в клещи (от Очеретино и от Часова Яра). Это означает, что российское командование должно предпринять какую-то операцию вопреки ожиданиям ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-07-04T05:00

2024-07-04T05:00

2024-07-04T05:00

новости

россия

очеретино

донецк

сво

донбасс

горловка

наступление

вс рф

кндр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295830_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_37cbd86e120567d04c38fc40cc01ddac.jpg

Сейчас армия РФ развивает наступление к северо-западу от Донецка. Сейчас идут бои за Карловку. В какой-то момент ВСУ отойдут на более удобные рубежи за Карловское водохранилище, потому что им будет неудобно обороняться без нормальных переправ, рассказал историк.Сам противник ждет, что мы будем брать Дзержинск (Торецк) в клещи (от Очеретино и от Часова Яра). Это означает, что российское командование должно предпринять какую-то операцию вопреки ожиданиям ВСУ, добавил он.Тогда, в ходе Первой мировой войны, тоже возникло неустойчивое равновесие: армия Германии уже трещала, но еще могла дать отпор англичанам и французам. Прибытие свежего контингента США стало той самой гирей, которая склонила чашу весов в пользу Антанты"Да, у американцев не было боевого опыта. Да, поначалу у него было все не очень хорошо. Но именно они стали той соломинкой, которые переломили хребет верблюду", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.руО том, какие изменения произошли на фронтах СВО — в материале военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии" фронта"

https://ukraina.ru/20240703/1056020466.html

россия

очеретино

донецк

донбасс

горловка

кндр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, очеретино, донецк, сво, донбасс, горловка, наступление, вс рф, кндр