Вопреки ожиданиям ВСУ: эксперт о том, почему на фронте нужна "соломинка, которая сломает хребет верблюду" - 04.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240704/1056028809.html
Вопреки ожиданиям ВСУ: эксперт о том, почему на фронте нужна "соломинка, которая сломает хребет верблюду"
Вопреки ожиданиям ВСУ: эксперт о том, почему на фронте нужна "соломинка, которая сломает хребет верблюду" - 04.07.2024 Украина.ру
Вопреки ожиданиям ВСУ: эксперт о том, почему на фронте нужна "соломинка, которая сломает хребет верблюду"
Сейчас противник ждет, что ВС РФ будут брать Дзержинск (Торецк) в клещи (от Очеретино и от Часова Яра). Это означает, что российское командование должно предпринять какую-то операцию вопреки ожиданиям ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-07-04T05:00
2024-07-04T05:00
новости
россия
очеретино
донецк
сво
донбасс
горловка
наступление
вс рф
кндр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295830_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_37cbd86e120567d04c38fc40cc01ddac.jpg
Сейчас армия РФ развивает наступление к северо-западу от Донецка. Сейчас идут бои за Карловку. В какой-то момент ВСУ отойдут на более удобные рубежи за Карловское водохранилище, потому что им будет неудобно обороняться без нормальных переправ, рассказал историк.Сам противник ждет, что мы будем брать Дзержинск (Торецк) в клещи (от Очеретино и от Часова Яра). Это означает, что российское командование должно предпринять какую-то операцию вопреки ожиданиям ВСУ, добавил он.Тогда, в ходе Первой мировой войны, тоже возникло неустойчивое равновесие: армия Германии уже трещала, но еще могла дать отпор англичанам и французам. Прибытие свежего контингента США стало той самой гирей, которая склонила чашу весов в пользу Антанты"Да, у американцев не было боевого опыта. Да, поначалу у него было все не очень хорошо. Но именно они стали той соломинкой, которые переломили хребет верблюду", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.руО том, какие изменения произошли на фронтах СВО — в материале военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии" фронта"
https://ukraina.ru/20240703/1056020466.html
россия
очеретино
донецк
донбасс
горловка
кндр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055295830_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_1dc7290fc454380a5275fd41047eebdc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, очеретино, донецк, сво, донбасс, горловка, наступление, вс рф, кндр
Новости, Россия, Очеретино, Донецк, СВО, Донбасс, Горловка, наступление, ВС РФ, КНДР

Вопреки ожиданиям ВСУ: эксперт о том, почему на фронте нужна "соломинка, которая сломает хребет верблюду"

05:00 04.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас противник ждет, что ВС РФ будут брать Дзержинск (Торецк) в клещи (от Очеретино и от Часова Яра). Это означает, что российское командование должно предпринять какую-то операцию вопреки ожиданиям ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Сейчас армия РФ развивает наступление к северо-западу от Донецка. Сейчас идут бои за Карловку. В какой-то момент ВСУ отойдут на более удобные рубежи за Карловское водохранилище, потому что им будет неудобно обороняться без нормальных переправ, рассказал историк.
Сам противник ждет, что мы будем брать Дзержинск (Торецк) в клещи (от Очеретино и от Часова Яра). Это означает, что российское командование должно предпринять какую-то операцию вопреки ожиданиям ВСУ, добавил он.
"То же продвижение на Дзержинск со стороны Горловки получило успех, так как стало неожиданным для украинской стороны. И прибытие северокорейского контингента очень бы облегчило нам выполнение этих задач. Он мог бы стать чем-то вроде американских войск, которые в 1918 году прибыли во Францию", - подчеркнул Поликарпов.
Тогда, в ходе Первой мировой войны, тоже возникло неустойчивое равновесие: армия Германии уже трещала, но еще могла дать отпор англичанам и французам. Прибытие свежего контингента США стало той самой гирей, которая склонила чашу весов в пользу Антанты
"Да, у американцев не было боевого опыта. Да, поначалу у него было все не очень хорошо. Но именно они стали той соломинкой, которые переломили хребет верблюду", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.ру
О том, какие изменения произошли на фронтах СВО — в материале военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии" фронта"
Герман Садулаев интервью
Вчера, 05:42
Герман Садулаев: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку Значительная часть нашего общества, экономики и государственных институтов пытается жить так, будто ничего не происходит. Это большая проблема. Наверное, только НАТО в полном составе должен на нас напасть, чтобы мы поняли, что мы ведем глобальную войну с Западом, от исхода которой будет зависеть наше выживание
 
НовостиРоссияОчеретиноДонецкСВОДонбассГорловканаступлениеВС РФКНДР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10До Харькова и Одессы дойти не успеем: эксперт ответил, куда дойдут ВС РФ к моменту американских выборов
06:00Сумы, Чернигов или Белоруссия? Эксперт о том, для какого сценария СВО берегут большие армейские резервы
05:50"Совершенно неоправданные надежды": Панина рассказала, что будет с Россией, если в США победит Трамп
05:40Эксперт о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск и есть ли у ВСУ "роты дроноводов"
05:30Нас ждет тяжелая война еще не на один год: эксперт ответил, что еще США дадут Украине
05:20Поликарпов объяснил, как Россия может привлечь для работы в ОПК специалистов из Белоруссии и Казахстана
05:10Панина ответила, почему воюющий Израиль отдает Украине Patriot, который нужен самому
05:00Вопреки ожиданиям ВСУ: эксперт о том, почему на фронте нужна "соломинка, которая сломает хребет верблюду"
04:50России нужна мобилизация, но речь не про людей: эксперт заявил о позиционном тупике СВО
04:40"Резервы несут огромные потери": Леонков рассказал, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ
04:30Финиш уже впереди: Бабич оценил шансы "темных лошадок" Байдена
04:20Историк о том, как военные и строители из КНДР могут помогать фронту и строить бомбоубежища в Белгороде
04:10Эксперт: я не вижу предпосылок, чтобы мы разгромили ВСУ
04:00"Бойца может атаковать сразу десяток дронов": военный эксперт раскрыл, как ВСУ устраивают "цирк-шапито"
03:50Панина: победа Трампа может привести к гражданской войне в США, но нас должно волновать не это
03:40"Нам будет гораздо легче": военный историк объяснил, почему ВС РФ нужно сбросить ВСУ с "малого неба"
03:30Миронов: я не мыслю России без близких нам по духу украинцев
03:20Эксперт раскрыл, сколько солдат ВСУ находятся на ЛБС и смогут ли F-16 дать Киеву господство в воздухе
03:10Панина: президентские выборы в США - схватка тех, кто стоит за Байденом и Трампом
03:00"Это было очень зрелищно": военный эксперт рассказал про боевое применение и возможности ФАБ-3000 с УМПК
Лента новостейМолния