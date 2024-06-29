https://ukraina.ru/20240629/1055949883.html

Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии фронта

Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии фронта - 29.06.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии фронта

Ключевыми участками линии фронта по-прежнему являются Харьковское и Донецкое направления. У всех на слуху Волчанск и Липцы, Часов Яр и Торецк, береговые линии по Днепру. Там продолжаются активные боевые действия, которые перерастают в ожесточенные и упорные боестолкновения.

2024-06-29T12:47

2024-06-29T12:47

2024-06-29T12:47

россия

часов яр

волчанск

кирилл буданов

александр сырский

валерий залужный

вооруженные силы украины

эксклюзив

the washington post

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Если внимательно отследить действия противоборствующих сторон, они в той или иной степени напоминают шахматный гамбит.В шахматах под гамбитом понимается преднамеренная жертва пешки или даже фигуры в дебютной фазе игры. Термин "гамбит" происходит от итальянского слова "gambetto", что означает "запутать". В отличие от традиционных шахматных стратегий, в которых приоритет отдаётся сохранению материала, гамбит предполагает жертву материала, чтобы получить преимущество в позиции или развитии, инициативу или создать тактические сложности для противника.На войне, конечно, все гораздо сложнее. И успех зависит от многих факторов, в том числе информационной составляющей, которая стала неотъемлемой частью любой, даже самой небольшой тактической операции.К примеру, начальник главного управления разведки (ГУР) украинской армии генерал Кирилл Буданов*, периодически выходит из тени и озвучивает неожиданные и не совсем приятные для украинской армии факты. Сейчас он заявил, что для украинских войск сложилась сложная ситуация на передовой. При этом буквально накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил, что готовится 100-тысячный резерв для очередного контрнаступления. Где тут правда, а где ложь — поди разбери.Генерал Буданов, которому по занимаемой должности нужно молчать в тряпочку, и особо не распространяться, тем более о бедственном положении ВСУ, нет-нет, да и выдает сногсшибательные новости. Сейчас он "разоткровенничался" в интервью Philadelphia Inquirer ("Филадельфийский осведомитель"), это достаточно влиятельное американское издание, заявив, что "плохая новость в том, что ситуация довольно сложная, она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче".Ещё в мае Буданов заявлял, что на фоне сложной ситуации в Харьковской области резервы среди личного состава ВСУ достигли минимума. Врёт, конечно, ТЦК работает бесперебойно, им в помощь подкинули и полицейских. Другое дело, что отловленный контингент далек от совершенства, многие "новобранцы" уже далеко не молоды, но и резервы у ВСУ ещё имеются, не все бригады истощились в боях.Судя по ситуации в зоне проведения СВО, у украинской армии ещё остались силы для сопротивления. ВСУ активно контратакуют в Волчанске и Часов Яре. Российская армия их бьёт, но вот решающих бросков вперед на этих направлениях нет, командование армии РФ предпочитает выбивать резервы ВСУ и давить их пошагово. Это означает, что украинская армия ещё не утратила способность сопротивляться и показывает зубы.Грызня идёт в самом высшем руководстве украинской армии. Пока должность главкома ВСУ занимал генерал Залужный, он, не смотря на „наезды “со стороны президента Зеленского, доминировал в формулировках объяснения ситуации. Но, как говорится, договорился — сослали куда подальше. Место „спикера “украинской армии занял главный разведчик Буданов. Военных он явно недолюбливает, потому и его нынешние высказывания — это шило в колёса нынешнего главкома ВСУ генерала Сырского, на которого списывают все беды и неудачи украинской армии.У Буданова, на мой взгляд, есть свой корыстный резон. Нет, он вряд ли будет пытаться занять более высокий пост в военном ведомстве. Смотрит выше и, похоже, надеется заменить самого Зеленского на президентском посту. Рейтинг того упал ниже уровня городской канализации как на самой Украине, так и на Западе. Предполагалось, что его может заменить генерал Залужный, с его авторитетом в армии и в украинском обществе. Не удивлюсь, что его ссылка в Лондон была организована именно начальником ГУР Будановым. По этой же причине он „топит “сейчас генерала Сырского, который, чисто теоретически, мог бы стать чем-то типа президента. Украина сейчас готова принять в качестве руководителя именно военного человека, с комиком они уже вдоволь насмеялись. И вот вам Буданов, ярый борец за украинскую независимость. Они там в Киеве ещё передерутся, как пауки в банке, чтобы показать, кто там более „свидомый “. Посмотрим.Действительно, не работа начальника ГУР публично оценивать ситуацию на передовой, тем более называть её "ужасающей". Подрывая тем самым авторитет генералов ВСУ, которые, чего скрывать, обучались в военных училищах и академиях канонам военной науки и искусства, в отличие от "ура-патриотов незалежной", особенно из состава националистических формирований.Тем не менее, ВСУ в Часовом Яре в незавидном положении — на земле их давят российские войска, а сверху сыпется "ужас небес", российские ФАБы. Украинские военные по приказу командования держат в городе и окрестностях оборону, но делать им это, несмотря на резервы, всё труднее. Офицеры в открытую называют своих солдат "мясом", обреченным на погибель, но не дают ни отступать, ни сдаться в плен. "Мясо" ропщет, увиливает, но вынуждено продолжать боевые действия.О бедственном положении ВСУ в Часовом Яре под давлением российских войск, которые "не дают времени на передышку", рассказывает сейчас уже и американская The Washington Post. "Российские силы продолжают интенсивное наступление в районе Часова Яра, что серьёзно нарушает ротацию ВСУ и доставку припасов", — сообщает издание со ссылкой на украинских солдат. Те отмечают, что российское продвижение заставляет их "работать без перерыва", практически не оставляя времени на отдых.Аналитики из США считают, что армия РФ стремится максимально использовать своё численное и вооруженное превосходство до прибытия на Украину обещанной военной помощи в полном объеме. При этом отмечается, что доставка оружия и боеприпасов не сразу даст ощутимый эффект на передовой, поскольку ВСУ потребуется время на её освоение и применение. Но западной техники в достаточном количестве пока нет, поэтому "осваивать" приходится лишь старые вооружения.Всё напоминает ситуацию с освобождением Артёмовска и Авдеевки, где наши силы давили-давили и додавили, а потом стали развивать успех. Помимо тактического превосходства над противником с освобождением Часова Яра у российской армии появится и ряд других преимуществ. Одна из них — возможность заняться полноценным восстановлением Артёмовска, который ещё находится в зоне артиллерийского обстрела, и врага необходимо отогнать на безопасное расстояние. Ещё один нюанс заключается в том, что Часов Яр находится на высотах Донецкого кряжа, здесь до 250 метров над уровнем моря. А вот Константиновка и Краматорск расположены гораздо ниже, так что наша артиллерия будет накрывать их сверху с высокой точностью — дальность позволяет.Часов Яр может стать своеобразной ловушкой для подразделений ВСУ и отрядов националистов, которые скопились в одном месте. А мы помним возможности российских ФАБ-500, а сейчас и ФАБ-3000, перемалывающих противника в крошку. Уцелеют лишь те, кто, как в Авдеевке, бросит позиции без приказа командования ВСУ и откровенно даст драпака. Когда до этого дойдёт дело — предсказывать не буду, у нашего командования свои планы. При этом видно, что часы Часова Яра уже начали обратный отсчёт.Подразделения ВСУ условно здесь разделяются на две группы. Одна — те, которые всегда безвылазно сидят в обороне. Вторая — кто занимается контратаками. Последние в большей части идейные, это не мобилизованные, а добровольно ушедшие воевать. Как правило, они хорошо подготовлены и мотивированы, однако их состав невелик, "настоящих буйных мало". Их, как правило, перебрасывают на наиболее напряженные для ВСУ участки в Харьковскую область — Волчанск и Купянск, а также в Часов Яр. Оставшийся личный состав задействуют крайне редко.В "окопники", то есть части, предназначенные для обороны, командование ВСУ бросает большое количество военнослужащих. Как отмечают военкоры, многих из них закидывают на позиции без объяснения целей и задач. Всё сводится к примитивному варианту "сиди и отстреливайся". Отправив их на передовую без огневого прикрытия, достаточного количества боевых средств, координации, их заставляют удерживать позиции, которые активно штурмуют российские подразделения."Командиры нам прямо говорили „вы — мясо на убой “, — рассказывает один из плененных под Часовым Яром бывший украинский военнослужащий. — Большинство мобилизованных, многие пожилого возраста или больны, кроме стрельбы из автомата военной подготовки ни у кого нет, некоторые и гранату были в состоянии бросить на 10-15 метров, а потом прятаться от своих осколков. Слава Богу, удалось попасть в плен, а то бы точно хана была через день-два".На Харьковском направлении на минувшей неделе значительно увеличилась огневая активность со стороны группировки "Север". Ракетные и авиационные удары не обошлись без "подсказок" местных партизан, которые вычислили военные и оборонные объекты ВСУ. Прилетело по назначению, координаты оказались точными и, самое главное, важными. ВС РФ не раскидывают ракеты без прицела, в отличие от ВСУ, которые порой лупят своими РСЗО в белый свет как в копейку.В Харькове прилетело по авиационному заводу — ХАЗ, вернее, по тому, что осталось от этого некогда процветающего предприятия. Да, российская армия наносила по нему удары и прежде, в частности по цехам, где восстанавливались ударные беспилотники Ту-141 "Стриж", которыми ВСУ обстреливали российскую территорию. Однако многие производственные мощности киевский режим вывез из ХАЗа, в том числе в сам Киев.Но кое-что осталось — цеха по производству беспилотников, ангары и другие помещения, в которых клепались и хранились дроны для атак на соседние регионы России. Вернее, можно сказать о них уже в прошедшем времени. Пророссийски настроенные подпольщики обнаружили объекты и передали их координаты российской армии. Удары по ХАЗу были мощными, накрыли все, как и те, при которых уничтожили склады с БПЛА "Стриж". И цеха похоронили под собой беспилотники врага.Очевидно, что удар „Искандеров “в начале 2023 года был нацелен на те цеха Харьковского авиазавода, где тогда переоборудовались именно беспилотники „Стриж “. Ничего другого путного на этом заводе давно не производится, и он как пару лет обанкротился. И тут нашлись никому до сих пор не нужные Ту-141, которые, как показала практика, можно восстановить и запустить, причем с расчетом на их пролет на большое расстояние.Это „стрижиное гнездо “до поры до времени не уничтожали, чтобы не повредить как само предприятие, так и не подвергать опасности людей. Поэтому удары наносились в ночное время, чтобы избежать лишних жертв — ночных смен на заводе нет. Тогда терпение российского военного руководства лопнуло после попытки атаковать Москву, а данные разведки свидетельствовали, что к вылету активно готовили и другие Ту-141.Вот сейчас Белгород и область находятся под мощным прессингом украинских беспилотников, многие из которых изготавливаются на ХАЗе. Да, дроны сбивает наша ПВО, но лучше уничтожить очередное „гнездо на месте изготовления “. Что успешно и сделали. Одновременно наши огневые средства наносят удары на обширном участке между белгородским приграничьем и Харьковом, методично уничтожая пункты временной дислокации противника, опорные пункты и районы обороны.По мнению авторитетных военных экспертов командиры ВСУ лишь имитируют контратаки на Харьковском направлении. "В районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое отмечен ряд случаев, когда украинские боевики имитируют действия наступательного характера. Подобная тактика по ряду факторов не связана с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами, направленными на достижение определенных военных целей, а носит, вероятнее всего, статистический характер", — считает, например, подполковник в отставке Марочко.По его мнению, таким образом украинское командование на местах создает видимость полномасштабной боевой работы, задействовав незначительные силы, а не выполняет реальные боевые задачи, поставленные вышестоящим руководством. "Увеличение количества „бумажных “наступлений может подаваться как положительные тенденции для западных кураторов", — добавляет Марочко.Харьковское направление — отвлекающее для ВСУ. Основным местом наступления ВСУ могут стать Запорожское и Херсонское направления. Цель такого бредового удара будет в попытке дойти до Крыма. А вот для командования ВС РФ, на мой взгляд, переброска резервов противника под Харьков вполне возможно вписывается в замысел войсковой операции на этом направлении. Это дает возможность нанести удар оперативного характера на Донбасском направлении. И как здесь вновь не прибегнуть к шахматной терминологии под названием "гамбит".*Признан в России террористом и экстремистом

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россия, часов яр, волчанск, кирилл буданов, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, эксклюзив, the washington post