https://ukraina.ru/20240704/1056019427.html

Сумы, Чернигов или Белоруссия? Эксперт о том, для какого сценария СВО берегут большие армейские резервы

Сумы, Чернигов или Белоруссия? Эксперт о том, для какого сценария СВО берегут большие армейские резервы - 03.07.2024 Украина.ру

Сумы, Чернигов или Белоруссия? Эксперт о том, для какого сценария СВО берегут большие армейские резервы

Даже если у России есть большой подготовленный резерв, его берегут на какие-то экстраординарные сценарии СВО. Например, на боевые действия на польско-белорусской границе. Для этого нужны очень хорошо укомплектованные части с боевым опытом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-07-04T06:00

2024-07-04T06:00

2024-07-03T09:23

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Среди некоторых экспертов есть мнение, что у России накоплен резерв в 100–200 тысяч человек, который в июле-августе могут направить на Черниговское и Сумское направление, чтобы приблизить разгром ВСУ.Но все это скрыто в тумане войны. Можно лишь предположить, из кого может состоять эта группировка. Это могут быть либо ударные части, которые сейчас сражаются на ЛБС, либо новые контрактники, которые проходят трех-четырех месячное обучение, рассказал историк.Даже если у России есть большой подготовленный резерв, его берегут на какие-то экстраординарные сценарии СВО. Например, на боевые действия на польско-белорусской границе. Не нужно забывать, что "в случае чего" придется прикрывать белорусов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.руО том, может ли Украина осуществить вторжение на территорию Белоруссии - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу

https://ukraina.ru/20240702/1056002859.html

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новости, россия, украина, белоруссия, вс рф, резервы, граница, армия, сво, чернигов, сумы