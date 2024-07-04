Сумы, Чернигов или Белоруссия? Эксперт о том, для какого сценария СВО берегут большие армейские резервы - 03.07.2024 Украина.ру
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Сумы, Чернигов или Белоруссия? Эксперт о том, для какого сценария СВО берегут большие армейские резервы
Сумы, Чернигов или Белоруссия? Эксперт о том, для какого сценария СВО берегут большие армейские резервы - 03.07.2024 Украина.ру
Сумы, Чернигов или Белоруссия? Эксперт о том, для какого сценария СВО берегут большие армейские резервы
Даже если у России есть большой подготовленный резерв, его берегут на какие-то экстраординарные сценарии СВО. Например, на боевые действия на польско-белорусской границе. Для этого нужны очень хорошо укомплектованные части с боевым опытом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-07-04T06:00
2024-07-03T09:23
новости
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армия
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Среди некоторых экспертов есть мнение, что у России накоплен резерв в 100–200 тысяч человек, который в июле-августе могут направить на Черниговское и Сумское направление, чтобы приблизить разгром ВСУ.Но все это скрыто в тумане войны. Можно лишь предположить, из кого может состоять эта группировка. Это могут быть либо ударные части, которые сейчас сражаются на ЛБС, либо новые контрактники, которые проходят трех-четырех месячное обучение, рассказал историк.Даже если у России есть большой подготовленный резерв, его берегут на какие-то экстраординарные сценарии СВО. Например, на боевые действия на польско-белорусской границе. Не нужно забывать, что "в случае чего" придется прикрывать белорусов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.руО том, может ли Украина осуществить вторжение на территорию Белоруссии - в интервью Богдана Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
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новости, россия, украина, белоруссия, вс рф, резервы, граница, армия, сво, чернигов, сумы
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, ВС РФ, резервы, граница, Армия, СВО, Чернигов, Сумы

Сумы, Чернигов или Белоруссия? Эксперт о том, для какого сценария СВО берегут большие армейские резервы

06:00 04.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДобровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО
Добровольцы ЦВО проходят подготовку на БМП-3 в тыловом районе проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Даже если у России есть большой подготовленный резерв, его берегут на какие-то экстраординарные сценарии СВО. Например, на боевые действия на польско-белорусской границе. Для этого нужны очень хорошо укомплектованные части с боевым опытом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Среди некоторых экспертов есть мнение, что у России накоплен резерв в 100–200 тысяч человек, который в июле-августе могут направить на Черниговское и Сумское направление, чтобы приблизить разгром ВСУ.
Но все это скрыто в тумане войны. Можно лишь предположить, из кого может состоять эта группировка. Это могут быть либо ударные части, которые сейчас сражаются на ЛБС, либо новые контрактники, которые проходят трех-четырех месячное обучение, рассказал историк.
"Если это новобранцы, то я их не воспринимаю как терминаторов, которые смогут провести успешное наступление вглубь украинской территории. Для этого нам нужны очень хорошо укомплектованные части с боевым опытом", - подчеркнул Поликарпов.
Даже если у России есть большой подготовленный резерв, его берегут на какие-то экстраординарные сценарии СВО. Например, на боевые действия на польско-белорусской границе. Не нужно забывать, что "в случае чего" придется прикрывать белорусов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.ру
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